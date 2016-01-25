[Индекс номера 119 (02.08.2018)]



Человек родился

Анжелика Фасхетдинова

С 24 по 31 июля в Большом Норильске на свет появился 61 малыш: 27 девочек и 34 мальчика, среди них и двойня пацанчиков. А встречала «Заполярка» на выписке в роддоме Анжелику Фасхетдинову.



Папа, Данияр Фасхетдинов, сам появился на свет в Норильске почти 35 лет тому назад. Вместе с братом Ильдаром он пришел встречать горячо любимую жену — актрису Заполярного театра драмы Евгению Хитрину. Торжественную выписку не заказывали — родной театр, как и самые близкие люди, в отпуске. Пока мы ждали маму с малышкой, я отвлекала заметно взволнованного папу расспросами. Узнала, что он окончил 7–ю гимназию, на механическом заводе занимается термообработкой металла, заочно учится в государственном университете аэрокосмического приборостроения. Мама Данияра работала кассиром в парикмахерской «Фантазия», сейчас на пенсии. А отец рано ушел из семьи, но со временем, когда Данияру было уже 20 лет, они вместе работали в МЧС. Данияр познакомился с Евгенией в интернете. Говорит, что сразу вошла в душу — «потому что она лучше всех!». До встречи с Женей он в театр не ходил. А теперь с гордостью перечисляет спектакли с ее участием — «Бешеные деньги», «Шикарная свадьба» и, конечно, сказки, которые без его любимой не обходятся. Они уже пять лет вместе. Впервые стали родителями 5 октября 2014 года, когда родилась их старшенькая Елизавета. Данияр считает, что она очень похожа на маму жены. И имя тогда для малышки, которая родилась весом 2680 граммов и ростом 50 см, выбирала Женя. Младшенькая появилась на свет почти 4 года спустя, 25 июля, и оказалась такого же ростика, а весом покрупнее — 3270 граммов. Но животик у мамы, которая выносила доченьку положенные сорок недель, был небольшой, и еще за месяц до родов она играла в спектакле «Норильские анекдоты». Евгении Хитриной очень хотелось сделать подарок театру на закрытие сезона, но припозднилась на несколько дней... Папа Данияр сразу примчался с работы, когда у жены начались схватки. Роды прошли даже легче, чем первые. О том, что будет девочка, знали заранее — УЗИ показало. Хотелось бы сына, но и вторая принцесса в семье очень желанна. Анжелика, имя которой подсказал один из увиденных фильмов, сразу стала петь песни, едва оказалась на руках у папы. Интересуюсь у Жени: как же ей удается сочетать свою особенную профессия с материнством? Оказывается, особых проблем с таким надежным и заботливым мужем она не испытывает. Он всегда поддержит, поможет, успокоит. Уже в начале нового творческого сезона Евгения собирается выйти на сцену в спектакле «Норильские анекдоты», но основное время в декретном отпуске, конечно, будет уделять дочерям и любимому. Через месяц они собираются на материк. У пятикурсника Данияра Фасхетдинова — завершение учебы в Санкт–Петербурге, а Женя с малышкой погостят в Новосибирской области, в городе Тогучине, откуда сама родом, она и училась в Новосибирске. Старшая сестренка уже познакомилась с Анжеликой по телефону и зовет ее просто «моя Лика». Соскучившийся Данияр не мог насмотреться на своих красавиц. Мы вместе после выписки побывали в Свято–Ольгинской часовне роддома, где, смущаясь, Данияр сказал мне о том, как сильно любит свою жену. А Евгения призналась, что в свое время выбрала его, потому что почувствовала: он по–настоящему надежный, семейный человек, посланный ей Богом, и с ним она спокойна за их будущее. Данияр скоро получит диплом специалиста по управлению персоналом. А управлением семьи они будут заниматься вместе со своей талантливой красавицей Евгенией. Пусть в этом им помогут любовь, доверие и взаимное уважение.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Папа, Данияр Фасхетдинов, сам появился на свет в Норильске почти 35 лет тому назад. Вместе с братом Ильдаром он пришел встречать горячо любимую жену — актрису Заполярного театра драмы Евгению Хитрину. Торжественную выписку не заказывали — родной театр, как и самые близкие люди, в отпуске. Пока мы ждали маму с малышкой, я отвлекала заметно взволнованного папу расспросами. Узнала, что он окончил 7–ю гимназию, на механическом заводе занимается термообработкой металла, заочно учится в государственном университете аэрокосмического приборостроения. Мама Данияра работала кассиром в парикмахерской «Фантазия», сейчас на пенсии. А отец рано ушел из семьи, но со временем, когда Данияру было уже 20 лет, они вместе работали в МЧС.Данияр познакомился с Евгенией в интернете. Говорит, что сразу вошла в душу — «потому что она лучше всех!». До встречи с Женей он в театр не ходил. А теперь с гордостью перечисляет спектакли с ее участием — «Бешеные деньги», «Шикарная свадьба» и, конечно, сказки, которые без его любимой не обходятся.Они уже пять лет вместе. Впервые стали родителями 5 октября 2014 года, когда родилась их старшенькая Елизавета. Данияр считает, что она очень похожа на маму жены. И имя тогда для малышки, которая родилась весом 2680 граммов и ростом 50 см, выбирала Женя. Младшенькая появилась на свет почти 4 года спустя, 25 июля, и оказалась такого же ростика, а весом покрупнее — 3270 граммов. Но животик у мамы, которая выносила доченьку положенные сорок недель, был небольшой, и еще за месяц до родов она играла в спектакле «Норильские анекдоты». Евгении Хитриной очень хотелось сделать подарок театру на закрытие сезона, но припозднилась на несколько дней...Папа Данияр сразу примчался с работы, когда у жены начались схватки. Роды прошли даже легче, чем первые. О том, что будет девочка, знали заранее — УЗИ показало. Хотелось бы сына, но и вторая принцесса в семье очень желанна. Анжелика, имя которой подсказал один из увиденных фильмов, сразу стала петь песни, едва оказалась на руках у папы.Интересуюсь у Жени: как же ей удается сочетать свою особенную профессия с материнством? Оказывается, особых проблем с таким надежным и заботливым мужем она не испытывает. Он всегда поддержит, поможет, успокоит. Уже в начале нового творческого сезона Евгения собирается выйти на сцену в спектакле «Норильские анекдоты», но основное время в декретном отпуске, конечно, будет уделять дочерям и любимому. Через месяц они собираются на материк. У пятикурсника Данияра Фасхетдинова — завершение учебы в Санкт–Петербурге, а Женя с малышкой погостят в Новосибирской области, в городе Тогучине, откуда сама родом, она и училась в Новосибирске. Старшая сестренка уже познакомилась с Анжеликой по телефону и зовет ее просто «моя Лика».Соскучившийся Данияр не мог насмотреться на своих красавиц. Мы вместе после выписки побывали в Свято–Ольгинской часовне роддома, где, смущаясь, Данияр сказал мне о том, как сильно любит свою жену. А Евгения призналась, что в свое время выбрала его, потому что почувствовала: он по–настоящему надежный, семейный человек, посланный ей Богом, и с ним она спокойна за их будущее.Данияр скоро получит диплом специалиста по управлению персоналом. А управлением семьи они будут заниматься вместе со своей талантливой красавицей Евгенией. Пусть в этом им помогут любовь, доверие и взаимное уважение.

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