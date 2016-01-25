Фото новости:

Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 119 (02.08.2018)]

 Человек родился 
Анжелика Фасхетдинова

С 24 по 31 июля в Большом Норильске на свет появился 61 малыш: 27 девочек и 34 мальчика, среди них и двойня пацанчиков. А встречала «Заполярка» на выписке в роддоме Анжелику Фасхетдинову.

Папа, Данияр Фасхетдинов, сам появился на свет в Норильске почти 35 лет тому назад. Вместе с братом Ильдаром он пришел встречать горячо любимую жену — актрису Заполярного театра драмы Евгению Хитрину. Торжественную выписку не заказывали — родной театр, как и самые близкие люди, в отпуске. Пока мы ждали маму с малышкой, я отвлекала заметно взволнованного папу расспросами. Узнала, что он окончил 7–ю гимназию, на механическом заводе занимается термообработкой металла, заочно учится в государственном университете аэрокосмического приборостроения. Мама Данияра работала кассиром в парикмахерской «Фантазия», сейчас на пенсии. А отец рано ушел из семьи, но со временем, когда Данияру было уже 20 лет, они вместе работали в МЧС.
Данияр познакомился с Евгенией в интернете. Говорит, что сразу вошла в душу — «потому что она лучше всех!». До встречи с Женей он в театр не ходил. А теперь с гордостью перечисляет спектакли с ее участием — «Бешеные деньги», «Шикарная свадьба» и, конечно, сказки, которые без его любимой не обходятся.
Они уже пять лет вместе. Впервые стали родителями 5 октября 2014 года, когда родилась их старшенькая Елизавета. Данияр считает, что она очень похожа на маму жены. И имя тогда для малышки, которая родилась весом 2680 граммов и ростом 50 см, выбирала Женя. Младшенькая появилась на свет почти 4 года спустя, 25 июля, и оказалась такого же ростика, а весом покрупнее — 3270 граммов. Но животик у мамы, которая выносила доченьку положенные сорок недель, был небольшой, и еще за месяц до родов она играла в спектакле «Норильские анекдоты». Евгении Хитриной очень хотелось сделать подарок театру на закрытие сезона, но припозднилась на несколько дней...
Папа Данияр сразу примчался с работы, когда у жены начались схватки. Роды прошли даже легче, чем первые. О том, что будет девочка, знали заранее — УЗИ показало. Хотелось бы сына, но и вторая принцесса в семье очень желанна. Анжелика, имя которой подсказал один из увиденных фильмов, сразу стала петь песни, едва оказалась на руках у папы.
Интересуюсь у Жени: как же ей удается сочетать свою особенную профессия с материнством? Оказывается, особых проблем с таким надежным и заботливым мужем она не испытывает. Он всегда поддержит, поможет, успокоит. Уже в начале нового творческого сезона Евгения собирается выйти на сцену в спектакле «Норильские анекдоты», но основное время в декретном отпуске, конечно, будет уделять дочерям и любимому. Через месяц они собираются на материк. У пятикурсника Данияра Фасхетдинова — завершение учебы в Санкт–Петербурге, а Женя с малышкой погостят в Новосибирской области, в городе Тогучине, откуда сама родом, она и училась в Новосибирске. Старшая сестренка уже познакомилась с Анжеликой по телефону и зовет ее просто «моя Лика».
Соскучившийся Данияр не мог насмотреться на своих красавиц. Мы вместе после выписки побывали в Свято–Ольгинской часовне роддома, где, смущаясь, Данияр сказал мне о том, как сильно любит свою жену. А Евгения призналась, что в свое время выбрала его, потому что почувствовала: он по–настоящему надежный, семейный человек, посланный ей Богом, и с ним она спокойна за их будущее.
Данияр скоро получит диплом специалиста по управлению персоналом. А управлением семьи они будут заниматься вместе со своей талантливой красавицей Евгенией. Пусть в этом им помогут любовь, доверие и взаимное уважение.

Ирина Даниленко
Фото автора
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В августе в силу вступает ряд законодательных изменений: пенсии работающих пенсионеров повысят, наказание за организацию подпольных казино — ужесточат, а неплательщикам алиментов снизят размер неустойки. Кроме того, увеличатся некоторые пошлины.

Коммунальная проза 
Лето — пора ремонтов, и на многих домах Норильска он уже идет. О том, как в нашем городе проводятся работы, оплаченные из фонда регионального оператора, «Заполярной правде» рассказала заместитель начальника технического отдела управления жилищно–коммунального хозяйства Ирина Сатишур.

Крупным планом 
Рудная столица Таймыра за последние годы заметно похорошела. В 2020 году она отметит два юбилея — 55 лет с момента присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 60 лет с открытия Талнахского месторождения. Конечно, это само по себе отличный стимул к обновлению, но существуют для этого и другие поводы и причины, не зависящие от знаменательных дат.

Человек родился 
С 24 по 31 июля в Большом Норильске на свет появился 61 малыш: 27 девочек и 34 мальчика, среди них и двойня пацанчиков. А встречала «Заполярка» на выписке в роддоме Анжелику Фасхетдинову.

Невредно знать 
В тундру за грибами и ягодами потянулись пешие, водные и автотуристы. А у норильских спасателей началась горячая пора — выручать попавших в беду тундровиков. Чтобы ваш поход был безопасным, нужно подготовиться к нему заранее, советуют в службе спасения.

Вопрос недели 
Сегодня площади российских городов запестрят флагами, тельняшками и голубыми беретами, по улицам прокатится громогласный клич: «За ВДВ!» — десантура умеет гулять с размахом, праздники других родов войск на ее фоне выглядят куда скромнее. Что ж, герои дня, безусловно, заслужили все причитающиеся им почести и поздравления, но нам хотелось бы дать слово и другим служивым, у каждого из которых имеется свой ответ на вопрос:

Новости:
 2 августа 2018 
12:49 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска стала жертвой мошенников при покупке телевизора.
12:45 Состоялись очередные встречи чемпионата Норильска по футболу. За прошедшую неделю сыграны матчи сразу двух туров.
12:43 Передвижная выставка значков «Норильск в металле» продолжает свою работу. На этот раз экспонаты обосновались в Талнахе.
12:32 30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх