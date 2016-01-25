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Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 119 (02.08.2018)]

 Невредно знать 
Только без паники!

В тундру за грибами и ягодами потянулись пешие, водные и автотуристы. А у норильских спасателей началась горячая пора — выручать попавших в беду тундровиков. Чтобы ваш поход был безопасным, нужно подготовиться к нему заранее, советуют в службе спасения.

Правила безопасности
Первым делом перед длительным выходом в тундру, на реки и озера следует заранее проинформировать об этом диспетчера дежурно–диспетчерской службы Норильска (телефоны: 112 или 22–33–38, 22–33–39). Ему необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, количество человек, направляющихся в тундру, свой адрес проживания и контактный телефон, срок, на который планируется поход, а также предполагаемый маршрут.
С собой обязательно нужно взять некоторый перечень вещей, которые обеспечат вашу безопасность. Это карта местности или средства ориентирования на местности, которыми вы умеете пользоваться (согласитесь, будет мало проку от навигатора, если вы не знаете, какие кнопки на нем нажимать). Кроме того, нелишними будут средства оказания первой помощи, спички или зажигалка, а также сигнальные средства оповещения — фальшфейер, ракетница и т. п.
Одежду и обувь нужно подбирать с расчетом на ухудшение погоды, а продукты питания — в зависимости от продолжительности маршрута, но с запасом.
Если вы поняли, что заблудились, — остановитесь и не паникуйте! Оглядитесь и постарайтесь найти для себя ориентир: это может быть какая–нибудь дорога, линия ЛЭП или просека. Двигайтесь вдоль них и не сходите с этого пути — искать вас будут в первую очередь по их направлениям. Если вы вышли к населенному пункту или к людям, обязательно сразу же сообщите информацию о себе.
Если в тундре пожар
Прежде чем разводить огонь в тундре, следует принять все меры для предупреждения пожара. Уходя с места стоянки, необходимо тщательно загасить тлеющие угли, залив их водой или забросав землей.
Если вы случайно попали в зону тундрового пожара, необходимо сделать следующее:
• почувствовав запах дыма и приближение огня, определите направление его распространения;
• выберите безопасный маршрут выхода в безопасное место, ищите возможность выбраться из зоны пожара по дорогам, лесным ручьям, озерам;
• при сильном задымлении дышите через мокрую повязку;
• при возгорании одежды — лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя;
• выйдя в безопасную зону, о пожаре необходимо сообщить в единую дежурно–диспетчерскую службу муниципального образования город Норильск по телефонам 112 или 22–33–38, 22–33–39 или диспетчеру пожарной охраны по телефону 01 (с сотового — 101).

Подготовила Светлана Гунина
Фото из архива редакции
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