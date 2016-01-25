[Индекс номера 119 (02.08.2018)]



Вопрос недели

Чем славятся наши войска?

Сегодня площади российских городов запестрят флагами, тельняшками и голубыми беретами, по улицам прокатится громогласный клич: «За ВДВ!» — десантура умеет гулять с размахом, праздники других родов войск на ее фоне выглядят куда скромнее. Что ж, герои дня, безусловно, заслужили все причитающиеся им почести и поздравления, но нам хотелось бы дать слово и другим служивым, у каждого из которых имеется свой ответ на вопрос:



Александр Троцкий, старшина запаса: – Я служил в ПВО, в радиотехнических войсках. Был начальником станции ПРВ–13, что означает «передвижной радиовысотомер». Мы отслеживали передвижение самолетов на разных высотах. Было это в Забайкальском военном округе, в 300 метрах от границы с Монголией. Задачи мы выполняли серьезные, но лучше расскажу вам о забавных случаях, которые отражают особенности нашей службы. Летит, например, через государственную границу стая гусей, локаторы на них реагируют, а поскольку гуси на запросы не отвечают, нам их приходилось отрабатывать как нарушителей границы. Или вот такой наш армейский сленг: когда на высоте пять–шесть километров летит самолет и вдруг техника фиксирует его «отражение» на высоте 150 километров, мы говорили: «Это либо черт пролетел, либо ангел».

Павел Большаков, председатель Норильского обособленного подразделения КРОО ветеранов спецназа «Сибирские витязи», начальник штаба Норильского отделения Юнармии: — Я служил с 2002 по 2004 год во взводе специального назначения «Росомаха» ВВ МВД РФ. Основными задачами нашего подразделения являлись охрана важных государственных объектов при возникновении террористической активности и обеспечение безопасности граждан при проведении массовых развлекательных мероприятий. Что касается физической и тактической подготовки, то тут жаловаться грех. Спецназ Внутренних войск всегда был одним из самых подготовленных подразделений среди элитных войск России. И наше подразделение нисколько не уступало в боевой подготовке. Трехразовые тренировки, постоянные сборы и полевые выходы давали нам возможность в кратчайшие сроки приобрести необходимые навыки и физическую выносливость для выполнения любых задач. Молодого бойца, попавшего в спецназ, с первых дней службы учат чтить славные традиции. Отдельное отношение у нас и к братишкам, которые погибли в горячих точках при выполнении боевых задач. Каждое построение в подразделении или в батальоне начинается с памятных слов о героических подвигах наших ребят. Все эти традиции мы и пытаемся привить молодежи, которой только предстоит служба в армии. Также хочется отметить и наше отношение к краповому берету: для нас этот головной убор является очень важным знаком отличия и доблести спецназа. Для того чтобы заслужить право его носить, необходимо пройти тяжелые испытания.

Владимир Макушкин, танкист: — Первые полгода срочной службы я служил в Пятом гвардейском Ясском ордена Суворова третьей степени учебно–танковом полку. То есть мы сразу становились гвардейцами. После армии все мы очень гордились нашими гвардейскими звездами. Этот полк славен тем, что в Великую Отечественную войну он дошел до Берлина, и Знамя Победы бережно хранилось в полку. Отсюда, из учебки, ребята разъезжались потом по всей стране, некоторые отправлялись служить в Афганистан, но тогда это была секретная информация. После я проходил службу в Донецкой области, за мной сразу закрепили танк. С нами служили ребята разных национальностей, мы были очень дружны, хотя время тогда уже было не спокойное, страна разваливалась. Помню, узбеки, когда ели тушенку, закрывали танковый люк — «чтобы аллах не увидел и не покарал их». Мы им объясняли, что люк не поможет, но есть хотелось, а, кроме свинины, ничего не было, так что хоть танк их защищал от кары небес.

Григорий Золотарев, председатель Норильского городского отделения «Российского союза десантников»: — Служил я в 11–й гвардейской отдельной десантно–штурмовой бригаде, которая базировалась в Улан–Удэ. Сейчас работаю горноспасателем в «Промбезопасности», в Норильске трудятся еще 15 сослуживцев. А в местной организации «Российского союза десантников» состоят более ста человек, самому старшему из нас — участнику боевых действий в Чечне Павлу Кошкину — уже к сорока годам. И самая главная наша традиция — прославлять героические Воздушно–десантные войска, как завещал наш отец–основатель — генерал Василий Филиппович Маргелов. Это он учредил и главные символы наших войск — голубой берет и тельняшку. В праздник для нас важнее всего встретиться с нашими сослуживцами и провести день с любимыми семьями, ведь наши родные нас всегда ждали, ждут и будут ждать. Утром мы преклоним колена у мемориала «Черный тюльпан» и Вечного огня, помянем погибших товарищей. А вечером приглашаем всех на стадион «Заполярник», где праздник в честь ВДВ пройдет уже в третий раз. И хочу сказать: настоящие десантники в фонтанах не купаются, это делают позорящие наше гордое звание. И традиции такой у нас нет и никогда не было! А истинные десантники — это те, кто без всякого сомнения готов жизнь отдать за Родину и за свою семью.

Майор Владимир Данилов, заместитель командира военно–космической части 40919 по работе с личным составом: — Я окончил Ачинское военно–авиационное училище, по специальности «техник–механик самолетов и двигателей». В душе авиатор, попал служить в Ракетные войска стратегического назначения, а с 2003 года — в космических войсках. Это интеллектуальный род войск, мы не бегаем и не стреляем, не прыгаем с парашютом, наша служба связана с самыми современными компьютерными технологиями, противовоздушной обороной, а дальше — тут уже начинаются секреты. Я по–прежнему на связи с ребятами, с которыми подружился в училище. Наша главная традиция — не забывать друг о друге и о лучших временах нашей юности. В Норильске рядом со мной служит верный товарищ тех лет — майор Евгений Баландин, нам есть о чем вспомнить. Три года назад космические войска вошли в новый вид войск — Воздушно–космические силы России. Свой праздник они отмечают 4 октября, в память о том, что в этот день в 1957 году был запущен первый советский спутник. А День Воздушно–космических войск отмечается 12 августа. В нашей части мы особо отмечем ее день рождения — это 12 июня. В следующем году в/ч 40919 исполнится 35 лет. В день рождения части мы по традиции устраиваем концерт своими творческими силами, а потом едем с семьями на турбазу, где проводим творческие и спортивные конкурсы, жарим шашлыки. Это добрая традиция помогает поддерживать хороший морально–психологический климат в коллективе, сплачивает военнослужащих.

Виктор Диконенко, председатель Норильской федерации Армейского рукопашного боя: — В армию я уходил еще при Советском Союзе в 1991 году, а вернулся домой в 1993 году, уже фактически при другом строе. Служил сначала на советско–китайской, а затем на таджикско–афганской границе. Моя служба на Дальнем Востоке мало чем отличалась от службы ребят в других регионах страны. Когда же я узнал, что на таджикско–афганской границе душманами была уничтожена наша 12–я погранзастава, я попросился добровольцем туда. При этом Союз в это время уже развалился, но там все еще оставалась наша военная база — граница контролировалась 201–й мотострелковой дивизией, призывом 1991 года. Офицер, который нас распределял, сказал, что на 12–ю погранзаставу меня не пошлет, мол, таких добровольцев, как я, и так уже тысячи. В итоге меня отправили на ближайшую к ней 11–ю заставу. Там мы служили в условиях боевых действий: выполняли задачи по защите границы, занимались зачисткой территории, разминированием и так далее. У нас есть поговорка: «Погранвойска — это щит страны, остальные — шурупы, вкрученные в него». И ведь с этим сложно поспорить, поскольку погранцы первыми принимают удар и держат оборону до подхода основных подразделений, вспомним хотя бы июнь 1941–го. Наш праздник — 28 мая. В этот день мы собираемся и вспоминаем службу и сослуживцев. У нас есть добрая традиция — хранить форменную фуражку всю жизнь.

Александр Харитонов, младший сержант запаса: — Я служил в 1983–85 годах в Среднеазиатском военном округе. При распределении в учебке меня спросили о гражданской специальности. В военном билете было написано: электролизник водных растворов. «Это что еще такое?» — поднял брови строгий майор. «Металлург», — говорю. «Ах, металлург... Значит, химик». Так я и попал в «химики», точнее — в радиационно–химическую разведку. Жизнь меня, видимо, очень любит, поскольку через год после моего дембеля взорвалась Чернобыльская АЭС, и всю радиационно–химическую разведку со всего Союза по тревоге подняли и отправили вместе с техникой и аппаратурой на место аварии, чтобы определить, можно ли там находиться остальным... Не могу вспомнить, чтобы у «химиков» были какие–то особые армейские традиции. Знаю, что день рождения войск химзащиты — 13 ноября, но никак особенно его не отмечаю, хватит и того, что меня регулярно поздравляют с Днями металлурга, фотографа, комсомольца, рекламиста и отца, с Днем радио, Днем печати и Днем космонавтики.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я служил в ПВО, в радиотехнических войсках. Был начальником станции ПРВ–13, что означает «передвижной радиовысотомер». Мы отслеживали передвижение самолетов на разных высотах. Было это в Забайкальском военном округе, в 300 метрах от границы с Монголией. Задачи мы выполняли серьезные, но лучше расскажу вам о забавных случаях, которые отражают особенности нашей службы. Летит, например, через государственную границу стая гусей, локаторы на них реагируют, а поскольку гуси на запросы не отвечают, нам их приходилось отрабатывать как нарушителей границы. Или вот такой наш армейский сленг: когда на высоте пять–шесть километров летит самолет и вдруг техника фиксирует его «отражение» на высоте 150 километров, мы говорили: «Это либо черт пролетел, либо ангел».— Я служил с 2002 по 2004 год во взводе специального назначения «Росомаха» ВВ МВД РФ. Основными задачами нашего подразделения являлись охрана важных государственных объектов при возникновении террористической активности и обеспечение безопасности граждан при проведении массовых развлекательных мероприятий. Что касается физической и тактической подготовки, то тут жаловаться грех. Спецназ Внутренних войск всегда был одним из самых подготовленных подразделений среди элитных войск России. И наше подразделение нисколько не уступало в боевой подготовке. Трехразовые тренировки, постоянные сборы и полевые выходы давали нам возможность в кратчайшие сроки приобрести необходимые навыки и физическую выносливость для выполнения любых задач. Молодого бойца, попавшего в спецназ, с первых дней службы учат чтить славные традиции. Отдельное отношение у нас и к братишкам, которые погибли в горячих точках при выполнении боевых задач. Каждое построение в подразделении или в батальоне начинается с памятных слов о героических подвигах наших ребят. Все эти традиции мы и пытаемся привить молодежи, которой только предстоит служба в армии. Также хочется отметить и наше отношение к краповому берету: для нас этот головной убор является очень важным знаком отличия и доблести спецназа. Для того чтобы заслужить право его носить, необходимо пройти тяжелые испытания.— Первые полгода срочной службы я служил в Пятом гвардейском Ясском ордена Суворова третьей степени учебно–танковом полку. То есть мы сразу становились гвардейцами. После армии все мы очень гордились нашими гвардейскими звездами. Этот полк славен тем, что в Великую Отечественную войну он дошел до Берлина, и Знамя Победы бережно хранилось в полку. Отсюда, из учебки, ребята разъезжались потом по всей стране, некоторые отправлялись служить в Афганистан, но тогда это была секретная информация. После я проходил службу в Донецкой области, за мной сразу закрепили танк. С нами служили ребята разных национальностей, мы были очень дружны, хотя время тогда уже было не спокойное, страна разваливалась. Помню, узбеки, когда ели тушенку, закрывали танковый люк — «чтобы аллах не увидел и не покарал их». Мы им объясняли, что люк не поможет, но есть хотелось, а, кроме свинины, ничего не было, так что хоть танк их защищал от кары небес.— Служил я в 11–й гвардейской отдельной десантно–штурмовой бригаде, которая базировалась в Улан–Удэ. Сейчас работаю горноспасателем в «Промбезопасности», в Норильске трудятся еще 15 сослуживцев. А в местной организации «Российского союза десантников» состоят более ста человек, самому старшему из нас — участнику боевых действий в Чечне Павлу Кошкину — уже к сорока годам.И самая главная наша традиция — прославлять героические Воздушно–десантные войска, как завещал наш отец–основатель — генерал Василий Филиппович Маргелов. Это он учредил и главные символы наших войск — голубой берет и тельняшку. В праздник для нас важнее всего встретиться с нашими сослуживцами и провести день с любимыми семьями, ведь наши родные нас всегда ждали, ждут и будут ждать. Утром мы преклоним колена у мемориала «Черный тюльпан» и Вечного огня, помянем погибших товарищей. А вечером приглашаем всех на стадион «Заполярник», где праздник в честь ВДВ пройдет уже в третий раз. И хочу сказать: настоящие десантники в фонтанах не купаются, это делают позорящие наше гордое звание. И традиции такой у нас нет и никогда не было! А истинные десантники — это те, кто без всякого сомнения готов жизнь отдать за Родину и за свою семью.— Я окончил Ачинское военно–авиационное училище, по специальности «техник–механик самолетов и двигателей». В душе авиатор, попал служить в Ракетные войска стратегического назначения, а с 2003 года — в космических войсках. Это интеллектуальный род войск, мы не бегаем и не стреляем, не прыгаем с парашютом, наша служба связана с самыми современными компьютерными технологиями, противовоздушной обороной, а дальше — тут уже начинаются секреты. Я по–прежнему на связи с ребятами, с которыми подружился в училище. Наша главная традиция — не забывать друг о друге и о лучших временах нашей юности. В Норильске рядом со мной служит верный товарищ тех лет — майор Евгений Баландин, нам есть о чем вспомнить. Три года назад космические войска вошли в новый вид войск — Воздушно–космические силы России. Свой праздник они отмечают 4 октября, в память о том, что в этот день в 1957 году был запущен первый советский спутник. А День Воздушно–космических войск отмечается 12 августа. В нашей части мы особо отмечем ее день рождения — это 12 июня. В следующем году в/ч 40919 исполнится 35 лет. В день рождения части мы по традиции устраиваем концерт своими творческими силами, а потом едем с семьями на турбазу, где проводим творческие и спортивные конкурсы, жарим шашлыки. Это добрая традиция помогает поддерживать хороший морально–психологический климат в коллективе, сплачивает военнослужащих.— В армию я уходил еще при Советском Союзе в 1991 году, а вернулся домой в 1993 году, уже фактически при другом строе. Служил сначала на советско–китайской, а затем на таджикско–афганской границе. Моя служба на Дальнем Востоке мало чем отличалась от службы ребят в других регионах страны. Когда же я узнал, что на таджикско–афганской границе душманами была уничтожена наша 12–я погранзастава, я попросился добровольцем туда. При этом Союз в это время уже развалился, но там все еще оставалась наша военная база — граница контролировалась 201–й мотострелковой дивизией, призывом 1991 года. Офицер, который нас распределял, сказал, что на 12–ю погранзаставу меня не пошлет, мол, таких добровольцев, как я, и так уже тысячи. В итоге меня отправили на ближайшую к ней 11–ю заставу. Там мы служили в условиях боевых действий: выполняли задачи по защите границы, занимались зачисткой территории, разминированием и так далее. У нас есть поговорка: «Погранвойска — это щит страны, остальные — шурупы, вкрученные в него». И ведь с этим сложно поспорить, поскольку погранцы первыми принимают удар и держат оборону до подхода основных подразделений, вспомним хотя бы июнь 1941–го. Наш праздник — 28 мая. В этот день мы собираемся и вспоминаем службу и сослуживцев. У нас есть добрая традиция — хранить форменнуюфуражку всю жизнь.— Я служил в 1983–85 годах в Среднеазиатском военном округе. При распределении в учебке меня спросили о гражданской специальности. В военном билете было написано: электролизник водных растворов. «Это что еще такое?» — поднял брови строгий майор. «Металлург», — говорю. «Ах, металлург... Значит, химик». Так я и попал в «химики», точнее — в радиационно–химическую разведку. Жизнь меня, видимо, очень любит, поскольку через год после моего дембеля взорвалась Чернобыльская АЭС, и всю радиационно–химическую разведку со всего Союза по тревоге подняли и отправили вместе с техникой и аппаратурой на место аварии, чтобы определить, можно ли там находиться остальным... Не могу вспомнить, чтобы у «химиков» были какие–то особые армейские традиции. Знаю, что день рождения войск химзащиты — 13 ноября, но никак особенно его не отмечаю, хватит и того, что меня регулярно поздравляют с Днями металлурга, фотографа, комсомольца, рекламиста и отца, с Днем радио, Днем печати и Днем космонавтики.

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