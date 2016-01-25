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[Индекс номера 12 (30.01.2018)]

С пополнением

В Талнахе открылся новый пункт продажи электронных проездных, а во второй половине февраля еще один появится и в Кайеркане. Это существенно облегчит жизнь и владельцам социальных и транспортных карт, которые тоже смогут пополнить их там.

Электронными проездными горожане начали пользоваться с 1 января 2018 года, а норильский центр обслуживания пассажиров заработал в здании административно–делового центра (ул. Нансена, 69) 18 декабря 2017 года. Андрей Астапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ, говорит, что изначально у жителей НПР было беспокойство о том, что для пополнения поездок на электронном проездном придется отстаивать многочасовые очереди. Чтобы этого не произошло, было решено сделать расширенный график работы для касс центра обслуживания пассажиров: с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, без перерыва на обед.
— Кроме того, там горожане могут пополнить поездки не только на электронных проездных, но и на транспортных и социальных картах. Для людей это важно, поскольку владельцам социальных и транспортных карт теперь не нужно стоять в очередях на почте. Также у представителей автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» есть полномочия производить замену социальных карт в случае выхода их из строя. После написания заявления взамен изношенной карты выдается временная, а спустя некоторое время пассажир получает новую. Для замены социальной карты надо обращаться в норильский центр обслуживания пассажиров. В Талнахе пока нет технической возможности для предоставления такой услуги.
Также мы расширили функционал электронного проездного НПОПАТ: теперь помимо средств для оплаты тарифного плана на этой карте допустимо держать и свободные деньги, которыми пассажир может рассчитаться за проезд на коммерческих маршрутах, — пояснил Андрей Астапов.
С понедельника заработал в штатном режиме новый пункт продажи электронных проездных в Талнахе. Он находится в здании автовокзала (ул. Строителей, 4).
Часы работы пункта: с понедельника по пятницу с 12 до 19 часов, в субботу с 11 до 16 часов, без перерыва.
Напомним, срок действия каждого тарифного плана составляет 30 дней с момента его приобретения, после этого пассажир может либо продлить его, либо заменить на другой, более подходящий. Удобно то, что электронный проездной можно купить в любой день месяца.
Информация об электронных проездных, а также об адресах пунктов их пополнения и обслуживания размещена на официальном сайте МУП «НПОПАТ» www.npopat.com, в разделе «Электронный проездной», а также на сайте партнера НПОПАТ — автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» www.krasinform.ru. Кроме того, консультацию можно получить по телефону 456–380. По вопросам неисправности или выхода из строя электронного проездного следует обращаться в административно–деловой центр (ул. Нансена, 69, офис 24а).

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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В Талнахе открылся новый пункт продажи электронных проездных, а во второй половине февраля еще один появится и в Кайеркане. Это существенно облегчит жизнь и владельцам социальных и транспортных карт, которые тоже смогут пополнить их там.

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