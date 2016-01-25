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[Индекс номера 12 (30.01.2018)]

 Визиты 
Обращение к памяти

В рамках театральной лаборатории «Полярка» в Норильске прошли дни прибалтийских стран.

Возложение цветов
В Норильск прибыла зарубежная делегация, в составе которой были не только драматурги, режиссеры, но и бизнесмены, инженеры и даже путешественники. Посещение памятников истории стало важной частью их визита в наш город. Тысячи эстонцев, латышей и литовцев, наряду с представителями других больших и малых народов СССР, стали жертвами сталинских репрессий, в том числе были отправлены в Норильлаг.
Суровая январская стужа не испугала прибалтийских гостей. Более часа они провели на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа», где поклонились памяти своих невинно пострадавших соотечественников.
Арти Хилпус, посол Эстонии в России
Комплекс памятников «Норильску от прибалтийских народов» представляет собой три деревянных креста (один католический и два протестантских) и пирамидальный постамент из бутового камня; он был открыт участниками экспедиции из Эстонии, Латвии и Литвы 10 августа 1991 года. Автор проекта — Рамуальдас Свидинкас, резчики по дереву — Альвидас Анчариус и Альгимантас Сакааускас, народные литовские мастера. Траурная церемония освящения памятника состоялась ровно через 50 лет после прибытия на норильскую землю первой группы репрессированных прибалтов, чьи имена выгравированы на мемориальных досках.
Как выяснилось, в составе делегации были дети репрессированных эстонцев. Их интерес к Норильску как к месту ссылки родителей трудно переоценить.
Рэйн Грабби, родился в 1934 году, инженер в области исследования космоса, Эстония:
— Мой отец был офицером, во время Великой Отечественной служил в Советской армии. Потом многих офицеров арестовали, кого–то расстреляли, кого–то бросили в лагеря. Он попал в Норильск, вместе с другими отбывал тут срок, здесь и умер... Могилы нет. Поэтому я просто поставил свечу в память о нем.
— С 1991 года на вашей северной Голгофе стоят кресты и памятники эстонцам, латышам и литовцам. Для нас честь и почетный долг — почтить память наших предков этим визитом, — прокомментировал посещение норильского мемориала посол Эстонии в России Арти Хилпус.
К слову, совсем недавно прибалтийская делегация посетила Красноярск. Но Норильск, как говорят сами участники, «особый случай, попасть сюда — невероятное везение».
На «Норильской Голгофе»
По словам Арти Хилпуса, укрепление культурных связей между Россией и Эстонией — одно из важных направлений деятельности эстонского посольства, это способствует налаживанию контактов между культурными центрами, коллективами, обычными людьми:
— Благодаря такому общению народы станут больше знать друг о друге, а особенности устройства других стран будут воспринимать как естественные отличия.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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Театр 
Завершилась VI театральная лаборатория «Полярка», в которой всегда бьет ключом новая, живая энергия. Норильский драматический театр, устраивающий этот фестиваль, на несколько дней превращается в огромный творческий улей, наполняясь новыми людьми, событиями, спектаклями, ритмами, вопросами. Новыми смыслами.

Норильские ценности 
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Спорт–тайм 
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