Из 8000 заявок по выбору городской территории, которая будет благоустроена в этом году, обработана 1000. Более 180 заявок оказались недействительными.
Голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе его приоритетных направлений — обустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам; поощрение проектов, инициированных гражданами; благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте города. Первый этап голосования продлится до 8 февраля.
— В прошлом году большинство голосов норильчан было отдано за благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое. Проект продолжается, и если позволят финансы, в список могут быть включены несколько территорий, — говорит Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства.
К сожалению, не все заявки могут быть приняты к рассмотрению: на 102 бланках голосовавшие не указали свои персональные данные (ФИО, адрес и контактный телефон). Эти сведения необходимы, чтобы избежать ситуации, когда один человек голосует несколько раз. А такие случаи есть: одна женщина умудрилась пять раз отдать свой голос на разных участках за пять разных территорий. Кроме того, не учитываются заявления, где указано больше одной территории, — таких на данный момент около 80.
— Как выяснилось в процессе голосования, норильчане не прочь пошутить, например, просят благоустроить их личную жизнь. Такие заявления мы, естественно, отклоняем. Просим горожан отнестись к вопросу серьезно и не забывать давать согласие на обработку своих персональных данных. Кстати, помимо вариантов, выставленных на голосование, можно предлагать и свои. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в список голосования на будущий год. В этом году основная задача — создание парковых зон и зон отдыха, — пояснила Марина Чирич. От указания промежуточных лидеров голосования она воздержалась, сославшись на то, что пока обработано слишком мало заявлений.
Татьяна ЗачупейкоФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Норильчан по–прежнему призывают принять участие в голосовании: перечень из десяти территорий размещен на сайте города www.norilsk–city.ru. Там можно распечатать заявление, заполнить его, отсканировать или сфотографировать и отправить бланк на электронную почту управления УГХ: ugh@norilsk– city.ru. Также можно принести анкету самостоятельно по адресу: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ или кабинет 111.Очередное очное голосование пройдет в СРК «Арена» в ближайшие выходные, акция продлится с 15 до 18 часов.