[Индекс номера 12 (30.01.2018)]



Норильские ценности

Былое и думы

Восьмая Конференция исследователей территории — КИТ–2018 — отправила своих слушателей «Пешком в историю». Музейщики, архивисты, туристы и путешественники, участники проекта «Школа краеведа» поделились результатами полевых и архивных исследований.



Как бывало уже не раз за те восемь лет, что собирается КИТ, программа конференции в последний момент была сильно скорректирована погодой: дудинская делегация не смогла приехать в Норильск из–за пурги. Очень жаль, ведь норильчанам обещали продемонстрировать выделку шкур традиционным способом — процесс весьма познавательный и интересный. Зато конференция в этом году стала региональной: для участия в ней при поддержке управления культуры приехал археолог из Красноярска Данил Лысенко. Он рассказал об исследованиях, проведенных летом 2017 года на Таймыре, в результате которых 17 изученных точек получили статус выявленных объектов археологического наследия. Но для более четкой их датировки нужны дополнительные изыскания. Многие темы докладов так или иначе затрагивали грядущий юбилей города и другие круглые даты. Например, в этом году 30 лет со дня основания отметит Путоранский заповедник, которому присвоен высочайший международный природоохранный статус: плато Путорана стало девятым в России объектом Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Карта азиатской России 1895 года, в центре – зимовье Норильское – Государственный природный заповедник «Путоранский» был организован 15 декабря 1988 года. Но его история началась еще в 1970 году: тогда на научно–производственном совещании по дикому северному оленю в Дудинке был впервые поставлен вопрос об охране уникальных путоранских территорий, — рассказывает заместитель директора Объединенной дирекции заповедников Таймыра Екатерина Лисовская. — Путорана — это 1,8 миллиона гектаров горной страны, а десятая ее часть — это чистейшие озера. Лама, Собачье, Кета, Кутарамакан, Аян, вместе они образуют второй по объему резервуар пресной воды в России после озера Байкал. Плоские вершины плато населяет путоранский снежный баран, самый крупный эндемик енисейского Севера, самостоятельный подвид, не встречающийся больше нигде в мире. А еще на плато растут 569 видов высших растений, 225 видов мхов и лишайников, водятся 34 вида млекопитающих, 140 видов птиц и 25 видов рыб. Еще один доклад — специалиста Норильского городского архива Надежды Клемберг — был посвящен истории и видоизменениям норильского герба. – Впервые образ герба появился в 1972 году в виде эскиза художника Виктора Лещука, представленного на конкурсе, объявленном городскими властями. Это было знакомое всем нам изображение белого медведя, который держит над головой ключ с названием города, и три обозначения норильских металлов — никеля, меди и кобальта. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели. Основой герба первоначально был черно–золотистый щит, именно его цвет менялся с течением времени. В 1992 году, после того как Государственным флагом России стал триколор, норильский медведь встал на фоне горизонтальных бело–сине–красных полос. В 1998 году полосы на главном норильском символе стали диагональным, и, кстати, именно в таком варианте герб до сих пор можно увидеть на здании городской администрации. Однако этот вариант так и не был утвержден. После доработки эскизов в соответствии с рекомендациями Геральдического совета, был принят действующий вариант норильского герба — с красно–синим фоном, поделенным по вертикали. Общественная организация «Лаборатория современных медиа и аудиовизуальных искусств», объединившая нескольких норильских журналистов, презентовала полный формат интерактивного исторического ресурса «Музей людей» (muzeiludei.ru). Проект нацелен на сбор на одной интернет–площадке личных фотоархивов, любительских видеосъемок, воспоминаний норильчан, артефактов — свидетельств времени. Первый директор заповедника «Путоранский» Елена Забродина Очень интересная, особенно в преддверии городского юбилея, тема норильской праистории прозвучала в двух докладах: педагога школы № 41 Анны Карловой «Станок Норильский — станок Часовня» и пиар–директора Клуба исследователей Таймыра Ларисы Стрючковой «Тайны старого Норильска». Краеведы поведали о том, что история Норильска насчитывает куда больше 65 лет. В частности, предшественником нынешнего города был станок Норильский, он же — станок Часовня, находившийся на реке Рыбной, рядом с местом впадения ее в Норилку. Зимовье Норильское появилось на географических картах Российской империи еще в 1884 году. А первое письменное свидетельство о его существовании датируется еще ХVIII веком: участник Великой северной экспедиции Харитон Лаптев 19 марта 1742 года посетил окрестности современного Норильска. Он записал в своем дневнике: «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 верст в Норильское зимовье ночевать...». В 1862 году в станке Норильском построили часовню для православных русских северян и крещеных туземцев. Когда на Таймыре появился рудный поселок, станок на Рыбной стали чаще назвать станком Часовня. Если же говорить о топонимах — географических названиях, давших имя городу, то, например, озера Нюрильское и Мурильское можно найти на карте Страленберга, изданной в 1730 году. А путешественник Александр Миддендорф, посещавший Таймыр во время экспедиции 1843–1845 годов, упоминает «Норильские камни», то есть горы и реку Норильскую. Все эти сведения говорят о том, что история Норильска имеет глубокие корни, и город может претендовать на более почтенный возраст. Здание часовни на реке Рыбной Лариса Стрючкова: – 65 лет — прекрасный юбилей, этот факт мы ни в коем случае не оспариваем. Больше юбилеев, хороших и разных! Но у Норильска до сих пор нет общепризнанной официальной даты основания. Во всем мире ею принято считать первое письменное упоминание о населенном пункте. В случае Норильска — это 1742 год, дневники Харитона Лаптева. Если опираться на это свидетельство, то со дня основания Норильска в этом году минуло 276 лет. На нынешней Конференции исследователей территории была принята резолюция: мы хотим обратиться к властям города с предложением запустить механизм определения официальной даты основания Норильска.

Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как бывало уже не раз за те восемь лет, что собирается КИТ, программа конференции в последний момент была сильно скорректирована погодой: дудинская делегация не смогла приехать в Норильск из–за пурги. Очень жаль, ведь норильчанам обещали продемонстрировать выделку шкур традиционным способом — процесс весьма познавательный и интересный.Зато конференция в этом году стала региональной: для участия в ней при поддержке управления культуры приехал. Он рассказал об исследованиях, проведенных летом 2017 года на Таймыре, в результате которых 17 изученных точек получили статус выявленных объектов археологического наследия. Но для более четкой их датировки нужны дополнительные изыскания.Многие темы докладов так или иначе затрагивали грядущий юбилей города и другие круглые даты. Например, в этом году 30 лет со дня основания отметит Путоранский заповедник, которому присвоен высочайший международный природоохранный статус: плато Путорана стало девятым в России объектом Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.– Государственный природный заповедник «Путоранский» был организован 15 декабря 1988 года. Но его история началась еще в 1970 году: тогда на научно–производственном совещании по дикому северному оленю в Дудинке был впервые поставлен вопрос об охране уникальных путоранских территорий, — рассказывает. — Путорана — это 1,8 миллиона гектаров горной страны, а десятая ее часть — это чистейшие озера. Лама, Собачье, Кета, Кутарамакан, Аян, вместе они образуют второй по объему резервуар пресной воды в России после озера Байкал. Плоские вершины плато населяет путоранский снежный баран, самый крупный эндемик енисейского Севера, самостоятельный подвид, не встречающийся больше нигде в мире. А еще на плато растут 569 видов высших растений, 225 видов мхов и лишайников, водятся 34 вида млекопитающих, 140 видов птиц и 25 видов рыб.Еще один доклад —— был посвящен истории и видоизменениям норильского герба.– Впервые образ герба появился в 1972 году в виде эскиза художника Виктора Лещука, представленного на конкурсе, объявленном городскими властями. Это было знакомое всем нам изображение белого медведя, который держит над головой ключ с названием города, и три обозначения норильских металлов — никеля, меди и кобальта. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели.Основой герба первоначально был черно–золотистый щит, именно его цвет менялся с течением времени. В 1992 году, после того как Государственным флагом России стал триколор, норильский медведь встал на фоне горизонтальных бело–сине–красных полос. В 1998 году полосы на главном норильском символе стали диагональным, и, кстати, именно в таком варианте герб до сих пор можно увидеть на здании городской администрации. Однако этот вариант так и не был утвержден. После доработки эскизов в соответствии с рекомендациями Геральдического совета, был принят действующий вариант норильского герба — с красно–синим фоном, поделенным по вертикали.Очень интересная, особенно в преддверии городского юбилея, тема норильской праистории прозвучала в двух докладах:«Станок Норильский — станок Часовня» и«Тайны старого Норильска».Краеведы поведали о том, что история Норильска насчитывает куда больше 65 лет. В частности, предшественником нынешнего города был станок Норильский, он же — станок Часовня, находившийся на реке Рыбной, рядом с местом впадения ее в Норилку.Зимовье Норильское появилось на географических картах Российской империи еще в 1884 году. А первое письменное свидетельство о его существовании датируется еще ХVIIIвеком: участник Великой северной экспедиции Харитон Лаптев 19 марта 1742 года посетил окрестности современного Норильска. Он записал в своем дневнике: «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 верст в Норильское зимовье ночевать...».В 1862 году в станке Норильском построили часовню для православных русских северян и крещеных туземцев. Когда на Таймыре появился рудный поселок, станок на Рыбной стали чаще назвать станком Часовня.Если же говорить о топонимах — географических названиях, давших имя городу, то, например, озера Нюрильское и Мурильское можно найти на карте Страленберга, изданной в 1730 году. А путешественник Александр Миддендорф, посещавший Таймыр во время экспедиции 1843–1845 годов, упоминает «Норильские камни», то есть горы и реку Норильскую. Все эти сведения говорят о том, что история Норильска имеет глубокие корни, и город может претендовать на более почтенный возраст.

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