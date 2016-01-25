[Индекс номера 12 (30.01.2018)]



Спорт–тайм

По всем фронтам

Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу.



В Первой лиге «Ремонтник» продолжает свое победное шествие: в 14–м туре лидер чемпионата одержал победу над молодежным составом «Норильского никеля» — 5:1. Другой претендент на медали, «Медеплавильщик», неожиданно уступил «Надежде» — 2:4, а «Туран–Газпром» ожидаемо проиграл «Арктике» — 7:9. Встреча между дудинским «Таймыром» и «Строителем» была перенесена из–за погодных условий. Играют «Ремонтник» и «Норникель-М» Во Второй лиге на прошлой неделе была проведена встреча 12–го тура, в которой «Металлист» уступил «Механику» — 3:5. В 13–м туре «Цементник» разгромил «Кайеркан» — 9:3, а «Механик» и «Искра» сыграли вничью — 1:1. В Третьей лиге команды завершили регулярные игры и приступили к матчам плей–офф за выход во Вторую лигу. В полуфинале, который состоится 3 февраля, «Транспортник» встретится с «Металлургом», а «Мотор» — с «Севером». Расстановка сил в Первой лиге особо не изменилась. Таблицу по–прежнему возглавляет «Ремонтник» с 36 очками в активе. Вторую позицию занимает «Океан» (25 очков), пропустивший минувший тур. Следом расположился «Медеплавильщик», у которого одинаковое количество очков с «Океаном». «Надежда» на четвертом месте (18 очков), «Таймыр» на пятом (15 очков), «Строитель» на шестом (15 очков), «Арктика» на седьмом (13 очков), «Норникель–М» на восьмом (8 очков), «Туран–Газпром» на девятом (4 очка). Во Второй лиге «Механик», несмотря на осечку, сохранил за собой лидирующую позицию с трехочковым отрывом, строчкой ниже с 22 очками закрепился «Цементник». Следом расположились: «Океан–Д» (11 игр и 21 очко), «Искра» (12–21), «Строитель–2» (11–15), «Кайеркан» (11–15), «Металлист» (11–12), «Спартак» (10–8), «Норникель–2002» (11–4). Кроме того, в минувшие выходные состоялось открытие первенства Норильска среди дублирующих команд Первой лиги, а также розыгрыш очередного, 13–го по счету, Кубка северных городов среди ветеранов. В первенстве дублеров (2003–2004 годов рождения) выступают четыре объединенные команды, представляющие Центральный район Норильска, Талнах, Кайеркан и Дудинку. Игры там завершатся в начале мая, а пока что лидируют кайерканцы. В Кубке северных городов среди футболистов старше 40 лет также участвуют четыре дружины — из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Игры первого тура уже завершились, в них победили талнахцы. Триумфатор же всего розыгрыша будет определен в мае. Напомним, в прошлом году первое место среди ветеранов заняла команда Талнаха, серебро досталось Кайеркану, бронза — Норильску.

Спорт каждый день В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56–й и открытие 57–й спартакиады «Норникеля». В прошедшей спартакиаде приняли участие 4810 человек из 24 команд филиалов компании и организаций, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». На протяжении почти всего года участники выявляли сильнейших в 14 видах спорта в основной спартакиаде — мужской и женский волейбол, мини–футбол, баскетбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, бадминтон, соревнования руководителей, шашки и шахматы, а также в шести видах в спартакиаде ветеранов — мужской и женский волейбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, бадминтон. Дмитрий Ковалев с чемпионским кубком Организаторы спартакиады отметили, что разнообразие видов спорта позволяет охватить более широкий круг работников, а победы в общем зачете позволяют им почувствовать себя командой не только на производстве, но и в спортивных баталиях. При этом особо подчеркивается, что перед тем как заявиться на общую спартакиаду, внутри каждого подразделения проходит отбор лучших спортсменов, что придает соревнованиям дополнительную остроту. По итогам 56–й спартакиады в первой группе предприятий (численность работников до 4 тысяч человек) победу праздновала первая команда «Норильскникельремонта». Следом за ней идут коллективы «Надежды» и медного завода. Во второй группе предприятий (численность работников менее 2 тысяч человек) первое место досталось КАУ и УПБ, серебро у третьей команды «Норильскникельремонта», бронза — у Заполярного транспортного филиала. Среди ветеранов в первой группе предприятий победу также праздновала команда «Норильскникельремонт–1», медный завод — на втором месте, «Надежда» — на третьем. Во второй группе предприятий чемпионский титул вновь завоевали участники из КАУ и УПБ, следом расположились спортсмены управления Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала. Победители и призеры спартакиады были награждены кубками, медалями и памятными призами. Николай Уткин, первый заместитель директора ЗФ «Норникеля», операционный директор, отметил, что итоги прошедших соревнований его впечатлили: – Спортсмены продемонстрировали железную волю к победе. Отрадно, что в нашей компании столько работников с активной жизненной позицией. Это позволяет нам уверенно идти к новым свершениям, в том числе и производственным. Парад участников спартакиады Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, от лица администрации города пожелала участникам спартакиады интересной борьбы в новом спортивном сезоне: – Я уверена, что очередные состязания принесут новые эмоции, победы и рекорды. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам спорта, которые на протяжении многих лет являются примером для подражания — они продолжают высоко нести знамя спорта, олицетворяют собой здоровый образ жизни. Для Дмитрия Ковалева, работника «Норильскавтоматики», прошедшая спартакиада является второй, и пока что самой удачной. Спортсмену удалось внести ощутимый вклад в победу своей команды в таких видах спорта, как лыжные гонки и легкая атлетика. При этом в последнем виде он поставил новый рекорд манежа Дворца спорта «Арктика» — преодолел 800 метров за 2 минуты и 7,20 секунды. – Хороший результат мы показали потому, что лучше подготовились по сравнению с предыдущими годами. Конкуренция, как и прежде, была довольно высокой, — рассказывает Дмитрий Ковалев. — Побеждать всегда приятно, но нужно помнить, что основная цель спартакиады — побуждение к занятиям спортом, что для нас, северян, крайне важно. Немногим хуже обычного в 56–й спартакиаде выступила ветеранская команда медного завода. По признанию участников второе место никак не входило в их планы, ведь примерно последние 15 лет их дружине непременно доставался чемпионский кубок. Тем не менее, считают ветераны, и серебряные медали — достойный результат. Они говорят, что за последние годы уровень участников заметно вырос. Кстати, медному заводу принадлежит серьезное достижение: если женская команда по волейболу станет сильнейшей и в 57–й спартакиаде, то эта победа станет для них 25–й подряд! Остается добавить, что в очередной спартакиаде «Норникеля» также ожидается участие пяти тысяч человек. Спортсмены вновь будут состязаться в наиболее популярных видах спорта — от плавания до шахмат и выявят лидеров к концу года.

Михаил Туаев Фото автора и участников соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Первой лиге «Ремонтник» продолжает свое победное шествие: в 14–м туре лидер чемпионата одержал победу над молодежным составом «Норильского никеля» — 5:1. Другой претендент на медали, «Медеплавильщик», неожиданно уступил «Надежде» — 2:4, а «Туран–Газпром» ожидаемо проиграл «Арктике» — 7:9. Встреча между дудинским «Таймыром» и «Строителем» была перенесена из–за погодных условий.Во Второй лиге на прошлой неделе была проведена встреча 12–го тура, в которой «Металлист» уступил «Механику» — 3:5. В 13–м туре «Цементник» разгромил «Кайеркан» — 9:3, а «Механик» и «Искра» сыграли вничью — 1:1.В Третьей лиге команды завершили регулярные игры и приступили к матчам плей–офф за выход во Вторую лигу. В полуфинале, который состоится 3 февраля, «Транспортник» встретится с «Металлургом», а «Мотор» — с «Севером».Расстановка сил в Первой лиге особо не изменилась. Таблицу по–прежнему возглавляет «Ремонтник» с 36 очками в активе. Вторую позицию занимает «Океан» (25 очков), пропустивший минувший тур. Следом расположился «Медеплавильщик», у которого одинаковое количество очков с «Океаном». «Надежда» на четвертом месте (18 очков), «Таймыр» на пятом (15 очков), «Строитель» на шестом (15 очков), «Арктика» на седьмом (13 очков), «Норникель–М» на восьмом (8 очков), «Туран–Газпром» на девятом (4 очка).Во Второй лиге «Механик», несмотря на осечку, сохранил за собой лидирующую позицию с трехочковым отрывом, строчкой ниже с 22 очками закрепился «Цементник». Следом расположились: «Океан–Д» (11 игр и 21 очко), «Искра» (12–21), «Строитель–2» (11–15), «Кайеркан» (11–15), «Металлист» (11–12), «Спартак» (10–8), «Норникель–2002» (11–4).Кроме того, в минувшие выходные состоялось открытие первенства Норильска среди дублирующих команд Первой лиги, а также розыгрыш очередного, 13–го по счету, Кубка северных городов среди ветеранов.В первенстве дублеров (2003–2004 годов рождения) выступают четыре объединенные команды, представляющие Центральный район Норильска, Талнах, Кайеркан и Дудинку. Игры там завершатся в начале мая, а пока что лидируют кайерканцы.В Кубке северных городов среди футболистов старше 40 лет также участвуют четыре дружины — из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Игры первого тура уже завершились, в них победили талнахцы. Триумфатор же всего розыгрыша будет определен в мае. Напомним, в прошлом году первое место среди ветеранов заняла команда Талнаха, серебро досталось Кайеркану, бронза — Норильску.В прошедшей спартакиаде приняли участие 4810 человек из 24 команд филиалов компании и организаций, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». На протяжении почти всего года участники выявляли сильнейших в 14 видах спорта в основной спартакиаде — мужской и женский волейбол, мини–футбол, баскетбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, бадминтон, соревнования руководителей, шашки и шахматы, а также в шести видах в спартакиаде ветеранов — мужской и женский волейбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, бадминтон.Организаторы спартакиады отметили, что разнообразие видов спорта позволяет охватить более широкий круг работников, а победы в общем зачете позволяют им почувствовать себя командой не только на производстве, но и в спортивных баталиях. При этом особо подчеркивается, что перед тем как заявиться на общую спартакиаду, внутри каждого подразделения проходит отбор лучших спортсменов, что придает соревнованиям дополнительную остроту.По итогам 56–й спартакиады в первой группе предприятий (численность работников до 4 тысяч человек) победу праздновала первая команда «Норильскникельремонта». Следом за ней идут коллективы «Надежды» и медного завода. Во второй группе предприятий (численность работников менее 2 тысяч человек) первое место досталось КАУ и УПБ, серебро у третьей команды «Норильскникельремонта», бронза — у Заполярного транспортного филиала.Среди ветеранов в первой группе предприятий победу также праздновала команда «Норильскникельремонт–1», медный завод — на втором месте, «Надежда» — на третьем. Во второй группе предприятий чемпионский титул вновь завоевали участники из КАУ и УПБ, следом расположились спортсмены управления Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала.Победители и призеры спартакиады были награждены кубками, медалями и памятными призами., отметил, что итоги прошедших соревнований его впечатлили:– Спортсмены продемонстрировали железную волю к победе. Отрадно, что в нашей компании столько работников с активной жизненной позицией. Это позволяет нам уверенно идти к новым свершениям, в том числе и производственным., от лица администрации города пожелала участникам спартакиады интересной борьбы в новом спортивном сезоне:– Я уверена, что очередные состязания принесут новые эмоции, победы и рекорды. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам спорта, которые на протяжении многих лет являются примером для подражания — они продолжают высоко нести знамя спорта, олицетворяют собой здоровый образ жизни.Для, прошедшая спартакиада является второй, и пока что самой удачной. Спортсмену удалось внести ощутимый вклад в победу своей команды в таких видах спорта, как лыжные гонки и легкая атлетика. При этом в последнем виде он поставил новый рекорд манежа Дворца спорта «Арктика» — преодолел 800 метров за 2 минуты и 7,20 секунды.– Хороший результат мы показали потому, что лучше подготовились по сравнению с предыдущими годами.Конкуренция, как и прежде, была довольно высокой, — рассказывает Дмитрий Ковалев. — Побеждать всегда приятно, но нужно помнить, что основная цель спартакиады — побуждение к занятиям спортом, что для нас, северян, крайне важно.Немногим хуже обычного в 56–й спартакиаде выступила ветеранская команда медного завода. По признанию участников второе место никак не входило в их планы, ведь примерно последние 15 лет их дружине непременно доставался чемпионский кубок. Тем не менее, считают ветераны, и серебряные медали — достойный результат. Они говорят, что за последние годы уровень участников заметно вырос. Кстати, медному заводу принадлежит серьезное достижение: если женская команда по волейболу станет сильнейшей и в 57–й спартакиаде, то эта победа станет для них 25–й подряд!Остается добавить, что в очередной спартакиаде «Норникеля» также ожидается участие пяти тысяч человек. Спортсмены вновь будут состязаться в наиболее популярных видах спорта — от плавания до шахмат и выявят лидеров к концу года.

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