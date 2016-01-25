[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Лишнего не спросят

В социальных сетях активно обсуждаются слухи о введении налога на денежные переводы с одной банковской карты на другую. Правда это или вымысел? И если все же придется платить, то кому, за что и сколько?



Информация о том, что по новому закону со всех платежей будет автоматически уплачиваться 13% налога, многих повергла в шок. Как так, почему? Как теперь переводить деньги детям–студентам, пожилым родителям, да и просто дать взаймы друзьям или вернуть долг? Специалисты одного из крупнейших банков России опровергли множащиеся слухи и успокоили народ: обычные граждане могут не волноваться. Никто не планирует брать с физических лиц 13% налога за денежные переводы. Статья 86 Налогового кодекса действительно изменилась, но суть поправок вовсе не в том, о чем кричат паникеры. Банки еще с 2013 года по запросу налоговой службы обязаны были передавать ей сведения о счетах и денежных операциях клиентов, а теперь налоговая может запрашивать еще и информацию о счетах в драгоценных металлах. Все просто. Поправки в Налоговый кодекс, которые вступили в силу 1 июля 2018 года, касаются металлических счетов. Цель принятия поправок — выявление скрытых доходов. В первую очередь пристальное внимание налоговиков привлекает движение по счетам крупных сумм. Не секрет, что некоторые крупные компании используют денежные переводы с карты на карту для незаконного отмывания денег. Если вам вернули долг или же вы продали ненужные личные вещи и получили перевод на карту, лишних денег с вас за это не возьмут. Не верьте слухам. Что касается частных лиц, то рядовые граждане тоже могут привлечь к себе пристальное внимание налоговиков. Но не все, а лишь те, кто пытается уклониться от исполнения закона. Например, если человек работает «в черную» и регулярно получает переводы на банковскую карточку, это может вызвать законный интерес налоговых органов. Если вы получаете доход от сдачи квартиры в аренду в обход государства, вам также лучше быть готовыми к серьезной беседе об источнике ваших доходов. Однако даже при обнаружении на счете физического лица подозрительных сумм, налог на них автоматически не начисляется. А вот если инспекторам удастся доказать, что такие поступления — это не денежный подарок, к примеру, а оплата тех или иных услуг, владельцу счета выпишут штраф в 20% от неправедно нажитого. Еще раз подчеркнем: это произойдет лишь в том случае, если намеренное уклонение от уплаты налогов будет доказано в суде. Если говорить о частных переводах с карты на карту, то здесь, чтобы избежать неприятностей, нужно помнить одно простое правило — все переводы должны иметь целевое назначение. Проще говоря, если вам на карту богатая бабушка перевела деньги на покупку машины, никто вас налогом обкладывать не будет — достаточно лишь, чтобы отправитель при переводе указал причину своей внезапной щедрости. Если этого не будет сделано, могут возникнуть вопросы. Доказать бескорыстность намерений отправителя в общем–то несложно, но лучше позаботиться о своем спокойствии заблаговременно. Совет для самых осторожных: Просите тех, кто переводит вам деньги, оставлять комментарий к платежу. Например: «Подарок ко дню рождения», «Возвращаю долг», «Любимая, купи себе шубу».

Алла Шуняева Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Информация о том, что по новому закону со всех платежей будет автоматически уплачиваться 13% налога, многих повергла в шок. Как так, почему? Как теперь переводить деньги детям–студентам, пожилым родителям, да и просто дать взаймы друзьям или вернуть долг?Специалисты одного из крупнейших банков России опровергли множащиеся слухи и успокоили народ: обычные граждане могут не волноваться. Никто не планирует брать с физических лиц 13% налога за денежные переводы.Статья 86 Налогового кодекса действительно изменилась, но суть поправок вовсе не в том, о чем кричат паникеры. Банки еще с 2013 года по запросу налоговой службы обязаны были передавать ей сведения о счетах и денежных операциях клиентов, а теперь налоговая может запрашивать еще и информацию о счетах в драгоценных металлах. Все просто.Цель принятия поправок — выявление скрытых доходов. В первую очередь пристальное внимание налоговиков привлекает движение по счетам крупных сумм. Не секрет, что некоторые крупные компании используют денежные переводы с карты на карту для незаконного отмывания денег.Что касается частных лиц, то рядовые граждане тоже могут привлечь к себе пристальное внимание налоговиков. Но не все, а лишь те, кто пытается уклониться от исполнения закона. Например, если человек работает «в черную» и регулярно получает переводы на банковскую карточку, это может вызвать законный интерес налоговых органов. Если вы получаете доход от сдачи квартиры в аренду в обход государства, вам также лучше быть готовыми к серьезной беседе об источнике ваших доходов.Однако даже при обнаружении на счете физического лица подозрительных сумм, налог на них автоматически не начисляется. А вот если инспекторам удастся доказать, что такие поступления — это не денежный подарок, к примеру, а оплата тех или иных услуг, владельцу счета выпишут штраф в 20% от неправедно нажитого. Еще раз подчеркнем: это произойдет лишь в том случае, если намеренное уклонение от уплаты налогов будет доказано в суде.Если говорить о частных переводах с карты на карту, то здесь, чтобы избежать неприятностей, нужно помнить одно простое правило — все переводы должны иметь целевое назначение. Проще говоря, если вам на карту богатая бабушка перевела деньги на покупку машины, никто вас налогом обкладывать не будет — достаточно лишь, чтобы отправитель при переводе указал причину своей внезапной щедрости. Если этого не будет сделано, могут возникнуть вопросы. Доказать бескорыстность намерений отправителя в общем–то несложно, но лучше позаботиться о своем спокойствии заблаговременно.

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