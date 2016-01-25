[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Перспективы

Путин поддержал нашего земляка

30 июля Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Уссом, исполняющим обязанности губернатора нашего региона. Это уже второй разговор глав государства и Красноярского края в этом году. В тот же день Александр Викторович дал интервью Информационному агентству России ТАСС. С полными текстами материалов вы можете ознакомиться на сайтах Президента РФ и агентства ТАСС. Мы же собрали в одном материале наиболее интересные части обеих публикаций.



Агентство ТАСС сделало большое биографическое интервью. Корреспондент задавал очень личные вопросы, Александр Викторович отвечал откровенно. В результате поговорили о детстве, учебе, работе, спорте и хобби. И само собой о главных темах: обязанностях губернатора и «Енисейской Сибири». Александр Усс родился и вырос в Красноярском крае — в деревне Новгородка. В том же районе, откуда родом и знаменитый норильчанин, бывший директор комбината Владимир Долгих — в Иланском. Кстати, сегодня Владимир Долгих является советником исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. Александр рос ответственным ребенком — в 12 лет отец уже позволял ему водить автомобиль ГАЗ–69. — Он (отец — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда Виктор Петрович Усс) целый день пропадал на работе, а мать с тетками хотели, чтобы их отвезли, допустим, по грибы. Вот и сажали меня за руль: до педалей достаешь, ну, и рули потихоньку... — рассказывает Александр Усс. — Положенные обязанности по хозяйству я выполнял с детства. Значит, восемь ведер воды принести, за коровой убрать, дрова у печи сложить, картошку прополоть, на сенокосе помочь... Безмерно уважая отца, Александр не пошел по его стопам — еще в детстве он решил стать юристом, после разговоров с друзьями о жизни следователей и прокуроров. — Мне захотелось устанавливать справедливость на Земле. К концу школы настолько вжился в мечту, что решил: если с первого раза не поступлю, буду пробовать еще и еще, пока не добьюсь своего. В университет Александр поступил с первой попытки, хоть конкурс и был серьезным. После окончания краевого вуза стал аспирантом Томского университета. Так же, как и будущий президент России, Александр Усс некоторое время провел в Германии — в 1986 году за рубеж отправили целую группу молодых специалистов. Александр Викторович — единственный из русских — два года старжировался в Институте иностранного и международного уголовного права во Фрайбурге. И читал лекции на немецком. В двадцать шесть лет защитил кандидатскую диссертацию. Хотел продолжать одну лишь научную деятельность, но в 1993 году пошел во власть. — В свою команду меня позвал Валерий Зубов... У меня успешно складывалась научная карьера, политика ничем меня не прельщала, даже мысль не возникала. Хотел отказаться. Но жена сказала: «А чем ты рискуешь? Ну, не понравится, невмоготу станет, плюнешь и уйдешь, вернешься в университет. Если сейчас не попробуешь, потом будешь жалеть, я тебя знаю...». Умные люди говорят: послушай женщину и сделай наоборот, но это не тот случай. В региональной политике Александр Викторович быстро добился успеха: в том же 1993 стал депутатом Совета Федерации. С 1995 по 1997 год работал в исполнительной власти — заместителем главы региона. В 1997 году избран депутатом Законодательного собрания, а в 1998 году — его председателем. В 2002 году Александр Усс участвовал в выборах губернатора. И уступил кресло главы региона Александру Хлопонину, набрав во втором туре 42% голосов красноярцев. Но выборное соперничество не нарушило отношений между спикером парламента и новым губернатором. — К чести Александра Геннадьевича, он повел себя грамотно, мы быстро установили нормальные отношения. Буквально на второй день Хлопонин пришел и говорит: «Викторович, так получилось, уже ничего не изменить. Давай работать, что нам разбираться? Все будет хорошо». Он молодец, большой дипломат и обаятельный человек. Считаю, губернаторство Хлопонина было очень хорошим периодом для края... Должностью руководителя Законодательного собрания карьера Александра Усса не закончилась: 29 сентября 2017 года Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. — Ожидания, связанные со мной, у земляков были и будут высокими, оправдать их трудно. То, что простят приезжему, не стерпят от своего. Кроме того, при всех губернаторах я находил возможность реализоваться в крупных проектах. Скажем, запустили Сибирский федеральный университет. Александр Викторович видел многих губернаторов в деле и вынес из своего опыта понимание важного факта: — В какой–то момент у нас ориентировались на местных (кандидатов в губернаторы), потом присылали только варягов... Мне кажется, в этой сфере эксперименты не нужны, в каждом регионе своя ситуация, с ее учетом и нужно принимать решение... Тут удивительная природа, реки, озера, тайга, особые люди, привыкшие жить своим умом, любящие свободу и сознающие самость. Абсолютно убежден, что Сибирь — становой хребет российского государства, на нее можно и нужно делать ставку стране в целом. Страна действительно делает ставку на весь Красноярский край. Проектов, равных «Енисейской Сибири», в России еще не было. — Есть ряд мощных инфраструктурных проектов с высокой степенью готовности, они связаны друг с другом, частично пересекаются и являются межрегиональными. Актуально строительство современного речного порта на Енисее, чуть ниже Красноярска. Это ведь самый дешевый вид транспорта! Мы сможем серьезно разгрузить Транссиб, часть грузов пойдет по реке, а оттуда — в океан, открыв ворота на наш Север, поскольку Таймыр разведан далеко не в полной мере. Конкурентное преимущество Красноярска в том, что он, по сути, является приморским регионом. Сейчас технологии позволяют работать в условиях Арктики... Могу перечислить по меньшей мере с десяток проектов, обеспечивающих пространственное развитие региона. Хорошо знаю Сибирь и смею утверждать, что в России нет иной территории, которая способна произвести масштабное изменение к лучшему в обозримые сроки. Неудивительно, что «Енисейская Сибирь» стала главным вопросом рабочей встречи Александра Усса с Владимиром Путиным. — Когда я вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объем предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе. Думаю, что если в течение трех месяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для Севера... Норильск в «Енисейской Сибири» на сегодняшний день представлен проектом компании «Норникель» — «Развитие Южного кластера». Он потребует инвестиции в размере около 110 миллиардов рублей. И даст городу почти две тысячи новых рабочих мест. Но география «Енисейской Сибири» севером края не ограничена — отвечая названию, проект замахнулся и на соседние южные регионы — Тыву и Хакасию. Такой масштаб потребует четкой координации действий региональных и федерального правительств. — Активно идет работа по организационной схеме сопровождения инвестиционного проекта. До 15 августа мы должны подготовить вместе с федеральными коллегами проект распоряжения правительства. То есть мы считаем, что проект зазвучит, и, действительно, он может стать основным драйвером того, что мы называем восточным вектором. Александр Усс отметил, что кроме общих организационных вопросов край требует внимания профильных министерств. — Учитывая, что Красноярский край, сам Красноярск — это природоресурсное ядро всей страны, мы сейчас предпринимаем некоторые шаги, чтобы получить дополнительные компетенции в области природоресурсного блока. Владимир Путин не возражал против этих условий, предложил лишь проработать вопрос на правительственном уровне. На этом решении рабочая встреча была закончена. Можно сделать вывод, что рабочая встреча Александра Усса с Владимиром Путиным и помощь, обещанная президентом инвестиционным проектам края, связана еще и с участием врио губернатора в предвыборной кампании. И теперь понять, что Владимир Путин определился с вопросом, кого на этих выборах поддержать.

По материалам ТАСС (tass.ru) и официального сайта Президента Российской Федерации (kremlin.ru). www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Агентство ТАСС сделало большое биографическое интервью. Корреспондент задавал очень личные вопросы, Александр Викторович отвечал откровенно. В результате поговорили о детстве, учебе, работе, спорте и хобби. И само собой о главных темах: обязанностях губернатора и «Енисейской Сибири».Александр Усс родился и вырос в Красноярском крае — в деревне Новгородка. В том же районе, откуда родом и знаменитый норильчанин, бывший директор комбината Владимир Долгих — в Иланском. Кстати, сегодня Владимир Долгих является советником исполняющего обязанности губернатора Красноярского края.Александр рос ответственным ребенком — в 12 лет отец уже позволял ему водить автомобиль ГАЗ–69.— Он (отец — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда Виктор Петрович Усс) целый день пропадал на работе, а мать с тетками хотели, чтобы их отвезли, допустим, по грибы. Вот и сажали меня за руль: до педалей достаешь, ну, и рули потихоньку... — рассказывает Александр Усс. — Положенные обязанности по хозяйству я выполнял с детства. Значит, восемь ведер воды принести, за коровой убрать, дрова у печи сложить, картошку прополоть, на сенокосе помочь...Безмерно уважая отца, Александр не пошел по его стопам — еще в детстве он решил стать юристом, после разговоров с друзьями о жизни следователей и прокуроров.— Мне захотелось устанавливать справедливость на Земле. К концу школы настолько вжился в мечту, что решил: если с первого раза не поступлю, буду пробовать еще и еще, пока не добьюсь своего.В университет Александр поступил с первой попытки, хоть конкурс и был серьезным. После окончания краевого вуза стал аспирантом Томского университета.Так же, как и будущий президент России, Александр Усс некоторое время провел в Германии — в 1986 году за рубеж отправили целую группу молодых специалистов. Александр Викторович — единственный из русских — два года старжировался в Институте иностранного и международного уголовного права во Фрайбурге. И читал лекции на немецком.В двадцать шесть лет защитил кандидатскую диссертацию. Хотел продолжать одну лишь научную деятельность, но в 1993 году пошел во власть.— В свою команду меня позвал Валерий Зубов... У меня успешно складывалась научная карьера, политика ничем меня не прельщала, даже мысль не возникала. Хотел отказаться. Но жена сказала: «А чем ты рискуешь? Ну, не понравится, невмоготу станет, плюнешь и уйдешь, вернешься в университет. Если сейчас не попробуешь, потом будешь жалеть, я тебя знаю...».Умные люди говорят: послушай женщину и сделай наоборот, но это не тот случай. В региональной политике Александр Викторович быстро добился успеха: в том же 1993 стал депутатом Совета Федерации. С 1995 по 1997 год работал в исполнительной власти — заместителем главы региона. В 1997 году избран депутатом Законодательного собрания, а в 1998 году — его председателем.В 2002 году Александр Усс участвовал в выборах губернатора. И уступил кресло главы региона Александру Хлопонину, набрав во втором туре 42% голосов красноярцев. Но выборное соперничество не нарушило отношений между спикером парламента и новым губернатором.— К чести Александра Геннадьевича, он повел себя грамотно, мы быстро установили нормальные отношения. Буквально на второй день Хлопонин пришел и говорит: «Викторович, так получилось, уже ничего не изменить. Давай работать, что нам разбираться? Все будет хорошо». Он молодец, большой дипломат и обаятельный человек. Считаю, губернаторство Хлопонина было очень хорошим периодом для края... Должностью руководителя Законодательного собрания карьера Александра Усса не закончилась: 29 сентября 2017 года Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.— Ожидания, связанные со мной, у земляков были и будут высокими, оправдать их трудно. То, что простят приезжему, не стерпят от своего. Кроме того, при всех губернаторах я находил возможность реализоваться в крупных проектах. Скажем, запустили Сибирский федеральный университет.Александр Викторович видел многих губернаторов в деле и вынес из своего опыта понимание важного факта:— В какой–то момент у нас ориентировались на местных (кандидатов в губернаторы), потом присылали только варягов... Мне кажется, в этой сфере эксперименты не нужны, в каждом регионе своя ситуация, с ее учетом и нужно принимать решение... Тут удивительная природа, реки, озера, тайга, особые люди, привыкшие жить своим умом, любящие свободу и сознающие самость. Абсолютно убежден, что Сибирь — становой хребет российского государства, на нее можно и нужно делать ставку стране в целом.Страна действительно делает ставку на весь Красноярский край. Проектов, равных «Енисейской Сибири», в России еще не было.— Есть ряд мощных инфраструктурных проектов с высокой степенью готовности, они связаны друг с другом, частично пересекаются и являются межрегиональными. Актуально строительство современного речного порта на Енисее, чуть ниже Красноярска. Это ведь самый дешевый вид транспорта! Мы сможем серьезно разгрузить Транссиб, часть грузов пойдет по реке, а оттуда — в океан, открыв ворота на наш Север, поскольку Таймыр разведан далеко не в полной мере. Конкурентное преимущество Красноярска в том, что он, по сути, является приморским регионом. Сейчас технологии позволяют работать в условиях Арктики...Могу перечислить по меньшей мере с десяток проектов, обеспечивающих пространственное развитие региона. Хорошо знаю Сибирь и смею утверждать, что в России нет иной территории, которая способна произвести масштабное изменение к лучшему в обозримые сроки.Неудивительно, что «Енисейская Сибирь» стала главным вопросом рабочей встречи Александра Усса с Владимиром Путиным.— Когда я вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объем предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе. Думаю, что если в течение трех месяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для Севера...Норильск в «Енисейской Сибири» на сегодняшний день представлен проектом компании «Норникель» — «Развитие Южного кластера». Он потребует инвестиции в размере около 110 миллиардов рублей. И даст городу почти две тысячи новых рабочих мест. Но география «Енисейской Сибири» севером края не ограничена — отвечая названию, проект замахнулся и на соседние южные регионы — Тыву и Хакасию. Такой масштаб потребует четкой координации действий региональных и федерального правительств.— Активно идет работа по организационной схеме сопровождения инвестиционного проекта. До 15 августа мы должны подготовить вместе с федеральными коллегами проект распоряжения правительства. То есть мы считаем, что проект зазвучит, и, действительно, он может стать основным драйвером того, что мы называем восточным вектором.Александр Усс отметил, что кроме общих организационных вопросов край требует внимания профильных министерств.— Учитывая, что Красноярский край, сам Красноярск — это природоресурсное ядро всей страны, мы сейчас предпринимаем некоторые шаги, чтобы получить дополнительные компетенции в области природоресурсного блока.Владимир Путин не возражал против этих условий, предложил лишь проработать вопрос на правительственном уровне. На этом решении рабочая встреча была закончена.

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