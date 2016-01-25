[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Гость «ЗП»

«Я в Норильске, мокрая и счастливая»

Норильск — все–таки необычный город и, наверное, поэтому притягивает к себе необычных людей. Одна из таких особенных гостей приехала в Норильск из Твери... на велосипеде. С 77–летней путешественницей Юлией Михайлюк встретились корреспонденты «Заполярной правды».



Юлия Михайлюк Юлия Михайлюк всю жизнь занимается спортом: в юности она серьезно играла в баскетбол — выступала за сборную Грузии, затем была тренером в спортклубе, преподавателем физкультуры в школе. И после выхода на пенсию решила не бросать спорт и продолжает вести активный образ жизни. — Когда я вышла на пенсию, мне было очень важно знать, какие у меня физические возможности в этом возрасте. Я до сих пор бегаю каждый день, играю в волейбол, но на велосипеде ездить научилась сравнительно недавно. В детстве упала с него и больше не садилась. И вот решила вновь попробовать, ходила для этого в лес, чтобы никто не видел. Заберусь на велосипед, за дерево держусь, а оторваться от него не могу, но научилась–таки... А еще я очень хотела путешествовать: тогда, 25 лет назад, я поставила перед собой цель — изъездить Россию вдоль и поперек — и теперь иду к своей мечте. На велосипеде Юлия Ивановна и отправилась в путешествие по стране. Первым в 1995 году стал маршрут в тысячу километров: Тверь — Волгоград. Его она прошла за 23 дня. С непривычки ей пришлось очень сложно: большие расстояния, жара, грозы, дожди — к ним путешественница не была готова. Решила: все, это слишком сложно, больше никуда не поедет. Но особенность любых походов в том, что по возвращении все плохое сразу забывается. К нынешнему дню, 23 года спустя, Юлия Михайлюк объездила уже все регионы России, а также путешествовала по Европе: Польше, Германии, Бельгии, Франции. За ее поездками следят родные, друзья, бывшие ученики, да вся Тверская область болеет за нее. В 2007 году Юлия Ивановна попала в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница — тогда она совершила марш–бросок от Твери до Сахалина и обратно без единого дня отдыха, преодолев расстояние в 20 тысяч километров. Поездка заняла у нее семь месяцев. Нынешний маршрут 23–й по счету: Юлия Михайлюк приехала из Твери в Енисейск на велосипеде, там села на теплоход «Валерий Чкалов» и 23 июля прибыла по Енисею в Дудинку. — Больше всего я люблю путешествия по Сибири и по Северу. Люди тут мне нравятся, здесь все как–то душевно. Еще ничего о себе не успеешь рассказать, а тебя уже чаем поят. Помимо велосипедных маршрутов я бы очень хотела пройти по нашим могучим рекам. На Волге я была, через многие реки переправлялась на пароме. Но хочется пройти по ним, полюбоваться, и на Обь, и на Лену. Енисей... Не случайно его батюшкой назвали. Когда мы сейчас по нему шли, штормило, неспокойный он был. Не ожидала я, что он такой широкий, как море... 22 июля поздно вечером «Валерий Чкалов» прибыл в Дудинку, где путешественница пробыла два дня. 25–го она стартовала на велосипеде в Норильск. Таймырская погода встретила путешественницу сурово — ветром и дождем. Юлия Ивановна признается, что никогда она еще так не замерзала, боялась от холода не удержать руль. — Я не думала, что так меня погода подведет. В принципе, ничего страшного, но за 23 года моих путешествий я первый раз так долго ехала под дождем. И вдруг — вижу дома. Сначала это был какой–то военный поселок, заброшенный, как мне объяснил водитель бензовоза (поселок Алыкель. — Ред.), пришлось ехать дальше. Другой водитель предложил меня подвезти, но нет — мой вЕлик оказался слишком велИк для его машины. Еду дальше — и вдруг городок, название его я не смогла правильно произнести, но как обрадовалась! Первая мысль была зайти в магазин или в подъезд. Хотелось переодеться, я ведь насквозь мокрая была и очень замерзла. Меня трясло, а болеть мне никак нельзя. Но кто же мне позволит в магазине переодеваться? И тут меня осенило: у меня ведь есть рекомендательное письмо от нашей администрации к вашей. Спросила дрожащим голосом у прохожего дорогу к мэрии. А он улыбается: «А я вас видел вчера по телевизору». На вахте администрации тоже такой приятный мужчина меня встретил. От него я узнала, что до Норильска всего 20 километров осталось, значит, 70 км я уже проехала. Может, и не стоит мне останавливаться, ведь совсем немного осталось, а охранник мне и говорит: «Подождите, не торопитесь...». Ольга Антипова, заместитель начальника отдела по управлению городским хозяйством района Кайеркан, занималась своими будничными делами, когда ей позвонили с вахты: «Тут внештатная ситуация: путешественница с велосипедом у нас...». Гостью обогрели, напоили чаем, выдали теплую кофту, нашли жилье, где она с комфортом разместилась. Однако неугомонной пенсионерке на месте не сиделось: «Мне вчера из газеты звонили, назначили встречу, но я не помню имя журналиста... Мне в Норильск надо, там меня ждут...». Ольга Антипова тут же связалась с нашей редакцией и передала трубку изумленной Юлии Ивановне — такой оперативности она не ожидала. — Мы не очень понимали, принципиально ли туристке ехать в Центральный район Норильска на велосипеде и не обидим ли мы ее, предложив машину. Робко спросили, но она, слава богу, не стала отказываться от нашего транспорта. Все–таки под дождем на велосипеде ехать еще 20 километров — испытание серьезное, — делится Ольга. Первая реакция норильчан на Юлию Ивановну (как, впрочем, и всегда) — удивление. Бабуля в 77 лет — и вдруг на велосипеде да с материка... Ей вообще часто помогают, но в Норильске так встретили, что удивляться пришлось ей самой. Вообще, как признается путешественница, каждый раз в дороге она радуется, сколько в стране добрых, отзывчивых людей. — Сначала я постоянно возила с собой палатку. Но за 23 года я и 20 раз в ней не ночевала. Все эти годы мне помогают люди, сначала незнакомые, многие из которых потом становятся друзьями. И теперь я палатку не беру — всегда есть у кого остановиться. Вот и в Норильске тоже есть знакомые — Осиповы, я с их мамой в очень хороших отношениях, она бывшая норильчанка, теперь живет на материке. О Норильске я знаю, что когда–то здесь был лагерь. Что ваш город входит в пятерку самых ветреных населенных пунктов планеты. Знаю, что здесь суровый климат, наслышана про водопады и плато Путарана. Мне все интересно. Я в восторге от того, что я здесь вижу, и вообще, каждое путешествие для меня — это источник положительных эмоций. Мы, журналисты «Заполярки», постарались показать Юлии Ивановне наш город, рассказали о его истории, подарили на память книжку о Норильске. Экскурсия, правда, была небольшой, ведь дождь продолжался. Мы узнали о ее планах в Норильске — она хотела посетить городской музей, побывать на Фестивале северной ягоды, если позволит погода — прокатиться до Красных Камней. Спросили, знает ли она о своем предшественнике, велопутешественнике Глебе Травине, который в 1928–1931 годах проехал на велосипеде вдоль границ СССР, включая арктическое побережье, свыше 20 тысяч километров. Промышленного Норильска на нынешнем месте тогда еще не было, но Хатангу он посетил. — Когда я начинала свои походы, то еще ни о Травине не слышала, ни о Конюхове даже. Уже потом прочитала о них. Зато я всегда хотела повторить путь Афанасия Никитина, это мой земляк, тверской купец. В прошлом году, когда исполнилось 400 лет его путешествиям, я отправилась вдоль Волги по его маршрутам. Доехала до Чебоксар, но там началась полоса несчастий: по какой–то ужасной случайности я потеряла рюкзак с документами, с деньгами, с картой, с фотоаппаратом — со всем. Пришлось брать временную справку об утере паспорта, но с ней ни на самолет, ни на поезд не сядешь. Поехала обратно своим ходом и на второй день упала на трассе, а по моей руке проехала машина, в результате — сложный перелом. Так у меня до сих пор стоит в руке металлическая пластина. Но все эти неприятности — не повод останавливаться, а преодоление их дает ощущение полноты жизни. И потому сегодня я в Норильске, мокрая, но счастливая. И этот день я тоже когда–то буду вспоминать с умилением. 30 июля Юлия Михайлюк отправилась в обратный путь. Кайерканская администрация снова помогла — отвезла в Дудинку, оттуда путешественница доберется на теплоходе «Александр Матросов» до Красноярска, ну а там — опять пересядет на велосипед. Пожелаем ей счастливого пути.

Светлана Гунина Фото Ирины Яринской и Станислава Кривенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Юлия Михайлюк всю жизнь занимается спортом: в юности она серьезно играла в баскетбол — выступала за сборную Грузии, затем была тренером в спортклубе, преподавателем физкультуры в школе. И после выхода на пенсию решила не бросать спорт и продолжает вести активный образ жизни.— Когда я вышла на пенсию, мне было очень важно знать, какие у меня физические возможности в этом возрасте. Я до сих пор бегаю каждый день, играю в волейбол, но на велосипеде ездить научилась сравнительно недавно. В детстве упала с него и больше не садилась. И вот решила вновь попробовать, ходила для этого в лес, чтобы никто не видел. Заберусь на велосипед, за дерево держусь, а оторваться от него не могу, но научилась–таки... А еще я очень хотела путешествовать: тогда, 25 лет назад, я поставила перед собой цель — изъездить Россию вдоль и поперек — и теперь иду к своей мечте.На велосипеде Юлия Ивановна и отправилась в путешествие по стране. Первым в 1995 году стал маршрут в тысячу километров: Тверь — Волгоград. Его она прошла за 23 дня. С непривычки ей пришлось очень сложно: большие расстояния, жара, грозы, дожди — к ним путешественница не была готова. Решила: все, это слишком сложно, больше никуда не поедет. Но особенность любых походов в том, что по возвращении все плохое сразу забывается. К нынешнему дню, 23 года спустя, Юлия Михайлюк объездила уже все регионы России, а также путешествовала по Европе: Польше, Германии, Бельгии, Франции. За ее поездками следят родные, друзья, бывшие ученики, да вся Тверская область болеет за нее. В 2007 году Юлия Ивановна попала в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница — тогда она совершила марш–бросок от Твери до Сахалина и обратно без единого дня отдыха, преодолев расстояние в 20 тысяч километров. Поездка заняла у нее семь месяцев.Нынешний маршрут 23–й по счету: Юлия Михайлюк приехала из Твери в Енисейск на велосипеде, там села на теплоход «Валерий Чкалов» и 23 июля прибыла по Енисею в Дудинку.— Больше всего я люблю путешествия по Сибири и по Северу. Люди тут мне нравятся, здесь все как–то душевно. Еще ничего о себе не успеешь рассказать, а тебя уже чаем поят. Помимо велосипедных маршрутов я бы очень хотела пройти по нашим могучим рекам. На Волге я была, через многие реки переправлялась на пароме. Но хочется пройти по ним, полюбоваться, и на Обь, и на Лену. Енисей... Не случайно его батюшкой назвали. Когда мы сейчас по нему шли, штормило, неспокойный он был. Не ожидала я, что он такой широкий, как море...22 июля поздно вечером «Валерий Чкалов» прибыл в Дудинку, где путешественница пробыла два дня. 25–го она стартовала на велосипеде в Норильск. Таймырская погода встретила путешественницу сурово — ветром и дождем. Юлия Ивановна признается, что никогда она еще так не замерзала, боялась от холода не удержать руль.— Я не думала, что так меня погода подведет. В принципе, ничего страшного, но за 23 года моих путешествий я первый раз так долго ехала под дождем. И вдруг — вижу дома. Сначала это был какой–то военный поселок, заброшенный, как мне объяснил водитель бензовоза (поселок Алыкель. —), пришлось ехать дальше. Другой водитель предложил меня подвезти, но нет — мой вЕлик оказался слишком велИк для его машины. Еду дальше — и вдруг городок, название его я не смогла правильно произнести, но как обрадовалась! Первая мысль была зайти в магазин или в подъезд. Хотелось переодеться, я ведь насквозь мокрая была и очень замерзла. Меня трясло, а болеть мне никак нельзя. Но кто же мне позволит в магазине переодеваться? И тут меня осенило: у меня ведь есть рекомендательное письмо от нашей администрации к вашей. Спросила дрожащим голосом у прохожего дорогу к мэрии. А он улыбается: «А я вас видел вчера по телевизору». На вахте администрации тоже такой приятный мужчина меня встретил. От него я узнала, что до Норильска всего 20 километров осталось, значит, 70 км я уже проехала. Может, и не стоит мне останавливаться, ведь совсем немного осталось, а охранник мне и говорит: «Подождите, не торопитесь...».занималась своими будничными делами, когда ей позвонили с вахты: «Тут внештатная ситуация: путешественница с велосипедом у нас...».Гостью обогрели, напоили чаем, выдали теплую кофту, нашли жилье, где она с комфортом разместилась. Однако неугомонной пенсионерке на месте не сиделось: «Мне вчера из газеты звонили, назначили встречу, но я не помню имя журналиста... Мне в Норильск надо, там меня ждут...». Ольга Антипова тут же связалась с нашей редакцией и передала трубку изумленной Юлии Ивановне — такой оперативности она не ожидала.— Мы не очень понимали, принципиально ли туристке ехать в Центральный район Норильска на велосипеде и не обидим ли мы ее, предложив машину. Робко спросили, но она, слава богу, не стала отказываться от нашего транспорта. Все–таки под дождем на велосипеде ехать еще 20 километров — испытание серьезное, — делится Ольга.Первая реакция норильчан на Юлию Ивановну (как, впрочем, и всегда) — удивление. Бабуля в 77 лет — и вдруг на велосипеде да с материка... Ей вообще часто помогают, но в Норильске так встретили, что удивляться пришлось ей самой. Вообще, как признается путешественница, каждый раз в дороге она радуется, сколько в стране добрых, отзывчивых людей.— Сначала я постоянно возила с собой палатку. Но за 23 года я и 20 раз в ней не ночевала. Все эти годы мне помогают люди, сначала незнакомые, многие из которых потом становятся друзьями. И теперь я палатку не беру — всегда есть у кого остановиться. Вот и в Норильске тоже есть знакомые — Осиповы, я с их мамой в очень хороших отношениях, она бывшая норильчанка, теперь живет на материке.О Норильске я знаю, что когда–то здесь был лагерь. Что ваш город входит в пятерку самых ветреных населенных пунктов планеты. Знаю, что здесь суровый климат, наслышана про водопады и плато Путарана. Мне все интересно. Я в восторге от того, что я здесь вижу, и вообще, каждое путешествие для меня — это источник положительных эмоций.Мы, журналисты «Заполярки», постарались показать Юлии Ивановне наш город, рассказали о его истории, подарили на память книжку о Норильске. Экскурсия, правда, была небольшой, ведь дождь продолжался. Мы узнали о ее планах в Норильске — она хотела посетить городской музей, побывать на Фестивале северной ягоды, если позволит погода — прокатиться до Красных Камней. Спросили, знает ли она о своем предшественнике, велопутешественнике Глебе Травине, который в 1928–1931 годах проехал на велосипеде вдоль границ СССР, включая арктическое побережье, свыше 20 тысяч километров. Промышленного Норильска на нынешнем месте тогда еще не было, но Хатангу он посетил.— Когда я начинала свои походы, то еще ни о Травине не слышала, ни о Конюхове даже. Уже потом прочитала о них. Зато я всегда хотела повторить путь Афанасия Никитина, это мой земляк, тверской купец. В прошлом году, когда исполнилось 400 лет его путешествиям, я отправилась вдоль Волги по его маршрутам. Доехала до Чебоксар, но там началась полоса несчастий: по какой–то ужасной случайности я потеряла рюкзак с документами, с деньгами, с картой, с фотоаппаратом — со всем. Пришлось брать временную справку об утере паспорта, но с ней ни на самолет, ни на поезд не сядешь. Поехала обратно своим ходом и на второй день упала на трассе, а по моей руке проехала машина, в результате — сложный перелом. Так у меня до сих пор стоит в руке металлическая пластина. Но все эти неприятности — не повод останавливаться, а преодоление их дает ощущение полноты жизни. И потому сегодня я в Норильске, мокрая, но счастливая. И этот день я тоже когда–то буду вспоминать с умилением.30 июля Юлия Михайлюк отправилась в обратный путь. Кайерканская администрация снова помогла — отвезла в Дудинку, оттуда путешественница доберется на теплоходе «Александр Матросов» до Красноярска, ну а там — опять пересядет на велосипед. Пожелаем ей счастливого пути.

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