[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! В родной тундре наступило время сбора урожая. Хороший настрой на походы за ягодами и грибами нам подарил недавний Фестиваль северной ягоды, который проходил на турбазе «Оль–Гуль». Вы и сейчас можете там хорошо отдохнуть с близкими: пройтись по прогулочным дорожкам, заглянуть в чумы этнического лагеря для ребятишек коренных народов Таймыра, который начал свою работу сегодня, 3 августа. А через неделю, 11 августа, всей семьей можно будет отправиться в Дудинку, чтобы принять участие в увлекательном праздновании Дня коренных малочисленных народов мира на Набережной площади, полюбоваться Енисеем–батюшкой, познакомиться с богатой коллекцией Таймырского краеведческого музея. Буду очень рада получить ваши рассказы, стихи с фотографиями и рисунками о походах и поездках по нашему Таймыру. А мне продолжают присылать сообщения о том, как интересно проводят лето норильские ребята. Рада поделиться с нашими читателями всем интересным, что происходит в жизни детей в любимом Норильске, который продолжает отмечать свой юбилейный, 65–й день рождения. Желаю интересных, солнечных и радостных летних деньков! Ваша Заполярочка



На краешке земли Так назвали праздник, посвященный Дню города и Дню металлурга, в детском саду № 83 «Золотой петушок». Ребята с энтузиазмом готовились к этому событию — от их добрых слов о Норильске — городе на краешке земли, трогательного исполнения песен и стихов с умилением всплакнул и главный герой — сказочный художник Эдуард Мольбертович. Он оценил и знания детей о Норильске: ловко играя в мяч, ребята вспоминали названия улиц нашего города. Но самым интересным заданием для них стало рисование любимого Норильска. Праздник, который закончился общим исполнением песни, подарил всем участникам самые добрые эмоции и хорошее настроение.

И Никелька поздравил Весело и интересно отметили юбилей города в детском саду № 68 «Ладушки». Там ребят навестил их давний друг Никелька, он предложил им всем вместе устроить праздник. Каждой группе досталось свое дело — ответственное и важное. Дети с удовольствием выполнили интересные и полезные задания гнома, украсив свою детскую площадку. Самые старшие воспитанники подготовили красивые рисунки и открыли городской вернисаж, украсили стены яркой мозаикой и плакатами, а также навели порядок, не оставив ни пылинки. Норильчата из средних групп обеспечили хорошую погоду на праздник, разогнав над городом тучи с помощью цветных шариков. А чтобы солнце засияло еще ярче, по всей площадке развесили яркие сияющие улыбки. Украшением праздника также стали сверкающие кристаллы ценной руды, которую ребята обнаружили в обычном песке. Это был самый настоящий клад. А какую культурную программу они подготовили! Дети с удовольствием прочитали стихи о любимом городе, исполнили лучшие песни о Норильске и даже собрали оркестр из необычных инструментов. Праздник завершился зажигательным танцем «С днем рождения, город!» и праздничным салютом из мыльных пузырей, который устроили самые маленькие жители «Ладушек».

Картинки с выставки В детской библиотеке имени Саши Петряева открылась выставка рисунков «Заполярный Норильск». Это работы юных художников, которые занимаются в детской художественной студии Елены Чакиной. Они большие друзья любимой библиотеки и всегда рады представить здесь свои оригинальные творения. На этот раз они посвятили рисунки 65–летию города Норильска. А подробнее узнать о работе студии можно по телефону 8–913–496–96–97.

День полярного жирафа Праздник–фестиваль с таким названием начнется 5 августа в 15 часов во дворе талнахской городской библиотеки на улице Диксона, 9. Ребята и взрослые поздравят жирафа Нония, который поселился в библиотечном дворике год назад. В его честь покажут театрализованное представление, устроят викторины и творческие соревнования. А участники конкурса «С днем рождения, Ноний!» получат призы. Не останутся без подарков и те, кто придет на праздник в костюме жирафа. Напомним, что идея создать такую скульптуру появилась благодаря стихотворению замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...», где есть такой герой. Теперь это теплолюбивое животное, имя для которого придумали норильчане, стало любимцем детей и взрослых. А пережить первую заполярную зиму Нонию помог теплый семиметровый шарф, связанный северными рукодельницами. И, конечно, горячая любовь заботливых библиотекарей. Теперь в честь жирафа Нония каждый год в первое воскресенье августа будет проходить праздник «День полярного жирафа». Эдуард Нонин В этом году исполняется 85 лет со дня рождения Эдуарда Нонина, автора детских книжек «Рубаха для черепахи», «Пин и Гвин», «Веселый осел», «Грозный сторож». Любимого поэта не стало в 1992 году, но новые поколения норильчан с удовольствием читают его стихи, отгадывают загадки... Он красив, высок и статен, Весь в разводах желтых пятен. Бродит гордо по саванне, Облака над ней сжевав, Длинношеий иностранец Называется... * * * Длинным носом, как насосом, Воду втянет он из луж И потом себе без спроса Сам устраивает душ, И сорвав с деревьев ветки, Отправляет носом в рот! Он такой большой, что в клетке Никогда он не живет. Самый умный зверь на свете, Весит очень много тонн. Любит он детей, и дети Догадались: это... * * * Он под кустиком сидит, Во все стороны глядит, Не хотел бы он в лесу Встретить рыжую лису, Головой вертеть привык, Притаившись у опушки, Как пропеллеры — вжик! вжик!– У него мелькают ушки, Над опушкою вот–вот Он взлетит, как вертолет. И лисе, как ни старайся, Не поймать трусишку...

Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, Главпочтамт, а/я 1299. Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ребята с энтузиазмом готовились к этому событию — от их добрых слов о Норильске — городе на краешке земли, трогательного исполнения песен и стихов с умилением всплакнул и главный герой — сказочный художник Эдуард Мольбертович. Он оценил и знания детей о Норильске: ловко играя в мяч, ребята вспоминали названия улиц нашего города. Но самым интересным заданием для них стало рисование любимого Норильска. Праздник, который закончился общим исполнением песни, подарил всем участникам самые добрые эмоции и хорошее настроение.Там ребят навестил их давний друг Никелька, он предложил им всем вместе устроить праздник. Каждой группе досталось свое дело — ответственное и важное. Дети с удовольствием выполнили интересные и полезные задания гнома, украсив свою детскую площадку. Самые старшие воспитанники подготовили красивые рисунки и открыли городской вернисаж, украсили стены яркой мозаикой и плакатами, а также навели порядок, не оставив ни пылинки. Норильчата из средних групп обеспечили хорошую погоду на праздник, разогнав над городом тучи с помощью цветных шариков. А чтобы солнце засияло еще ярче, по всей площадке развесили яркие сияющие улыбки. Украшением праздника также стали сверкающие кристаллы ценной руды, которую ребята обнаружили в обычном песке. Это был самый настоящий клад. А какую культурную программу они подготовили! Дети с удовольствием прочитали стихи о любимом городе, исполнили лучшие песни о Норильске и даже собрали оркестр из необычных инструментов. Праздник завершился зажигательным танцем «С днем рождения, город!» и праздничным салютом из мыльных пузырей, который устроили самые маленькие жители «Ладушек».Это работы юных художников, которые занимаются в детскойхудожественной студии Елены Чакиной. Они большие друзья любимой библиотеки и всегда рады представить здесь свои оригинальные творения. На этот раз они посвятили рисунки 65–летию города Норильска.Ребята и взрослые поздравят жирафа Нония, который поселился в библиотечном дворике год назад. В его честь покажут театрализованное представление, устроят викторины и творческие соревнования. А участники конкурса «С днем рождения, Ноний!» получат призы. Не останутся без подарков и те, кто придет на праздник в костюме жирафа.Напомним, что идея создать такую скульптуру появилась благодаря стихотворению замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...», где есть такой герой. Теперь это теплолюбивое животное, имя для которого придумали норильчане, стало любимцем детей и взрослых. А пережить первую заполярную зиму Нонию помог теплый семиметровый шарф, связанный северными рукодельницами. И, конечно, горячая любовь заботливых библиотекарей. Теперь в честь жирафа Нония каждый год в первое воскресенье августа будет проходить праздник «День полярного жирафа».В этом году исполняется, автора детских книжек «Рубаха для черепахи», «Пин и Гвин», «Веселый осел», «Грозный сторож». Любимого поэта не стало в 1992 году, но новые поколения норильчан с удовольствием читают его стихи, отгадывают загадки...Он красив, высок и статен,Весь в разводах желтых пятен.Бродит гордо по саванне,Облака над ней сжевав,Длинношеий иностранецНазывается...* * *Длинным носом, как насосом,Воду втянет он из лужИ потом себе без спросаСам устраивает душ,И сорвав с деревьев ветки,Отправляет носом в рот!Он такой большой, что в клеткеНикогда он не живет.Самый умный зверь на свете,Весит очень много тонн.Любит он детей, и детиДогадались: это...* * *Он под кустиком сидит,Во все стороны глядит,Не хотел бы он в лесуВстретить рыжую лису,Головой вертеть привык,Притаившись у опушки,Как пропеллеры — вжик! вжик!–У него мелькают ушки,Над опушкою вот–вотОн взлетит, как вертолет.И лисе, как ни старайся,Не поймать трусишку...Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес:или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.

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