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Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 120 (03.08.2018)]

 Невредно знать 
Проверка на зрелость

Любимое лакомство последнего месяца лета — арбузы нового урожая — уже ждет покупателей в магазинах и на рынках. Как убедиться, что там продают спелые и вкусные арбузы. С виду они все красивые. Но ведь не красота в них главное. Как не купить опасный арбуз, рассказали специалисты главного управления Роспотребнадзора.

Тайны арбузов
Чем кривее, тем слаще?
Форма арбуза не влияет на его вкус. Зато, по словам продавцов–экспертов, размер имеет значение. Большие арбузы — самые спелые и вкусные.
Другие признаки спелого арбуза: твердая и блестящая корка яркого цвета, желтое пятно на боку, который «отлежал» арбуз, сухие усик и плодоножка. Если ноготь легко протыкает кожицу — значит, арбуз незрелый. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, а при сжатии хрустит.
Можно ли определить родину арбуза?
Традиционно считается, что самые вкусные ягоды растут в Астрахани. Но зачастую за астраханские арбузы выдают безвкусные импортные. По внешнему виду родину арбузов не определить. Но стоит отметить, что астраханские арбузы начинают поспевать после 5–10 августа.
На доверии
К сожалению, в Норильске нет специализированных рынков со специализированными ветеринарными лабораториями, а значит, проверить безопасность арбузов специалисты не могут. Можно, конечно, купить бытовой нитратомер, но доверять его показаниям особо не стоит. По словам эксперта Роспотребнадзора, бытовые приборы не гарантируют достоверность показаний, так как они, как правило, специально не отрегулированы.
Арбузы делятся на суходольные и поливные. Суходольный — это арбуз с 10–метровыми корнями, который самостоятельно ищет воду и питательные элементы. Суходольные арбузы появятся на рынке только к концу августа. Поливной арбуз — с неразвитыми корнями, его нужно постоянно поливать и обильно удобрять. Поливные арбузы появляются в продаже в конце июля — начале августа.

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30 июля Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Уссом, исполняющим обязанности губернатора нашего региона. Это уже второй разговор глав государства и Красноярского края в этом году. В тот же день Александр Викторович дал интервью Информационному агентству России ТАСС. С полными текстами материалов вы можете ознакомиться на сайтах Президента РФ и агентства ТАСС. Мы же собрали в одном материале наиболее интересные части обеих публикаций.

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Газета для детей, а также их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! В родной тундре наступило время сбора урожая. Хороший настрой на походы за ягодами и грибами нам подарил недавний Фестиваль северной ягоды, который проходил на турбазе «Оль–Гуль». Вы и сейчас можете там хорошо отдохнуть с близкими: пройтись по прогулочным дорожкам, заглянуть в чумы этнического лагеря для ребятишек коренных народов Таймыра, который начал свою работу сегодня, 3 августа. А через неделю, 11 августа, всей семьей можно будет отправиться в Дудинку, чтобы принять участие в увлекательном праздновании Дня коренных малочисленных народов мира на Набережной площади, полюбоваться Енисеем–батюшкой, познакомиться с богатой коллекцией Таймырского краеведческого музея. Буду очень рада получить ваши рассказы, стихи с фотографиями и рисунками о походах и поездках по нашему Таймыру. А мне продолжают присылать сообщения о том, как интересно проводят лето норильские ребята. Рада поделиться с нашими читателями всем интересным, что происходит в жизни детей в любимом Норильске, который продолжает отмечать свой юбилейный, 65–й день рождения. Желаю интересных, солнечных и радостных летних деньков! Ваша Заполярочка

Невредно знать 
Любимое лакомство последнего месяца лета — арбузы нового урожая — уже ждет покупателей в магазинах и на рынках. Как убедиться, что там продают спелые и вкусные арбузы. С виду они все красивые. Но ведь не красота в них главное. Как не купить опасный арбуз, рассказали специалисты главного управления Роспотребнадзора.

Мысли вслух 
Фестиваль северной ягоды, полномасштабному проведению которого помешала погода, тем не менее, показал: традиция послепраздничного затишья может быть нарушена. А оно всегда случалось сразу по окончании главного регионального праздника — Дня города и металлурга. И заканчивалось лишь к последней декаде августа, с массовым возвращением норильчан из отпусков перед началом нового учебного года. Фестиваль оказался необычным как по самой идее, так и по месту проведения на лыжной базе «Оль–Гуль». Хочется надеяться, что мы войдем во вкус таких продолжений.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

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