[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Невредно знать

Проверка на зрелость

Любимое лакомство последнего месяца лета — арбузы нового урожая — уже ждет покупателей в магазинах и на рынках. Как убедиться, что там продают спелые и вкусные арбузы. С виду они все красивые. Но ведь не красота в них главное. Как не купить опасный арбуз, рассказали специалисты главного управления Роспотребнадзора.



Тайны арбузов • Чем кривее, тем слаще? Форма арбуза не влияет на его вкус. Зато, по словам продавцов–экспертов, размер имеет значение. Большие арбузы — самые спелые и вкусные. Другие признаки спелого арбуза: твердая и блестящая корка яркого цвета, желтое пятно на боку, который «отлежал» арбуз, сухие усик и плодоножка. Если ноготь легко протыкает кожицу — значит, арбуз незрелый. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, а при сжатии хрустит. • Можно ли определить родину арбуза? Традиционно считается, что самые вкусные ягоды растут в Астрахани. Но зачастую за астраханские арбузы выдают безвкусные импортные. По внешнему виду родину арбузов не определить. Но стоит отметить, что астраханские арбузы начинают поспевать после 5–10 августа. На доверии К сожалению, в Норильске нет специализированных рынков со специализированными ветеринарными лабораториями, а значит, проверить безопасность арбузов специалисты не могут. Можно, конечно, купить бытовой нитратомер, но доверять его показаниям особо не стоит. По словам эксперта Роспотребнадзора, бытовые приборы не гарантируют достоверность показаний, так как они, как правило, специально не отрегулированы. Арбузы делятся на суходольные и поливные. Суходольный — это арбуз с 10–метровыми корнями, который самостоятельно ищет воду и питательные элементы. Суходольные арбузы появятся на рынке только к концу августа. Поливной арбуз — с неразвитыми корнями, его нужно постоянно поливать и обильно удобрять. Поливные арбузы появляются в продаже в конце июля — начале августа.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Форма арбуза не влияет на его вкус. Зато, по словам продавцов–экспертов, размер имеет значение. Большие арбузы — самые спелые и вкусные.Другие признаки спелого арбуза: твердая и блестящая корка яркого цвета, желтое пятно на боку, который «отлежал» арбуз, сухие усик и плодоножка. Если ноготь легко протыкает кожицу — значит, арбуз незрелый. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, а при сжатии хрустит.Традиционно считается, что самые вкусные ягоды растут в Астрахани. Но зачастую за астраханские арбузы выдают безвкусные импортные. По внешнему виду родину арбузов не определить. Но стоит отметить, что астраханские арбузы начинают поспевать после 5–10 августа.К сожалению, в Норильске нет специализированных рынков со специализированными ветеринарными лабораториями, а значит, проверить безопасность арбузов специалисты не могут. Можно, конечно, купить бытовой нитратомер, но доверять его показаниям особо не стоит. По словам эксперта Роспотребнадзора, бытовые приборы не гарантируют достоверность показаний, так как они, как правило, специально не отрегулированы.Арбузы делятся на суходольные и поливные. Суходольный — это арбуз с 10–метровыми корнями, который самостоятельно ищет воду и питательные элементы. Суходольные арбузы появятся на рынке только к концу августа. Поливной арбуз — с неразвитыми корнями, его нужно постоянно поливать и обильно удобрять. Поливные арбузы появляются в продаже в конце июля — начале августа.

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