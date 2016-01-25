[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



Мысли вслух

Ярмарки краски

Фестиваль северной ягоды, полномасштабному проведению которого помешала погода, тем не менее, показал: традиция послепраздничного затишья может быть нарушена. А оно всегда случалось сразу по окончании главного регионального праздника — Дня города и металлурга. И заканчивалось лишь к последней декаде августа, с массовым возвращением норильчан из отпусков перед началом нового учебного года. Фестиваль оказался необычным как по самой идее, так и по месту проведения на лыжной базе «Оль–Гуль». Хочется надеяться, что мы войдем во вкус таких продолжений.



Увы, не всегда такие акции вызывают неподдельный интерес и становятся источником информационного резонанса. Формальный подход и отсутствие настоящей заинтересованности могут привести к бесцельной трате средств и неэффективности мероприятия. Мне кажется, что здесь необходимо внимательней изучать не глобальный опыт, а наш, региональный. Стоит обращать внимание и на опыт зарубежных соседей по северам. Это нам близко по духу и атмосфере. А вот практика регулярного внесения в торжество элементов праздника Холи выглядит хоть и прикольно, но натужно. В России уже не первый год проводятся так называемые «фестивали красок холи», во время которых люди обсыпают друг друга разноцветными красками и веселятся. Какой смысл имеет этот языческий весенний праздник, модно растянутый у нас на весь теплый период? Холи — праздник индуистский, религиозный, установленный в честь сожжения заживо некой Холики. Согласно мифологии индуизма, она была демоном и сестрой короля демонов Хираньякашипу. Последний требовал от подданных, чтобы те поклонялись только ему. Однако его сын Прахлада продолжал поклоняться богу Вишну, чем Хираньякашипу был весьма недоволен. Однажды Холика взяла племянника на колени и смело уселась с ним в костер, имея несгораемый магический плащ. А вот племянника она хотела убить. Однако плащ с нее слетел и накрыл Прахладу. Злая и коварная Холика сгорела заживо. В Индии праздник начинается ночью, когда на костре сжигают чучело Холики. Исторически на следующий день индусы мазали себя посмертным пеплом. Со временем пепел стали раскрашивать или заменять порошками разных цветов, что делают и сейчас. Так что раскрашивание есть символическое нанесение на себя пепла сожженной демоницы. Скажите, где мы и где проблемы индийских демонов с посыпанием себя остатками кремирования? Кроме того, меня, как родителя, несколько тревожит тот факт, что дети вдыхают порошковую «химию» неизвестного состава и происхождения. Поинтересовавшись, я узнал, что в Индии ежегодно растет число пострадавших от разноцветной пыли. В большинстве случаев это астма, аллергия, проблемы с кожей и даже потеря зрения. Натуральные краски даже в Индии используются редко — в ход идут химические смеси. Но и при использовании гипоаллергенных красок органы дыхания и глаза остаются незащищенными. У нас есть свои весенние праздники, общероссийские и национальные, никто не мешает наполнять именно их новыми смыслами и символикой. Можно и новые придумывать. Например, летом в Норильске вполне можно отпраздновать окончание белых ночей, когда люди истосковались по нормальной смене дня и ночи... В северных городах набирает силу движение «Экодвор», в рамках которого людей не только призывают к своевременной уборке и правильной утилизации отходов, но и сплачивают. В Ханты–Мансийске принято в этот день коллективно обустраивать территорию квартала и выносить во двор еду собственного приготовления, угощая соседей. В Сургуте совместными усилиями делали дворовые арт–объекты из вторсырья. «Музейный квартал», «Город мастеров» — очень интересные практики. Конечно, проведение городских культурно–массовых мероприятий требует от организаторов значительных затрат времени и ответственного подхода. Необходимо разработать удачный, интересный широкой аудитории сценарий, правильно подобрать место, согласовав с городской администрацией. Это один из самых сложных этапов организации. Подбирают площадку, ориентируясь на концепцию события и потенциальную аудиторию. Чаще всего речь идет об open–air — территории, где можно охватить максимум зрителей. Сценарий может включать в себя выступления музыкантов разного жанра, костюмированные шоу и многое другое. Большое внимание к действию привлекают известные медиаперсоны, в том числе и местные. В Норильске есть рок–группы, способные составить конкуренцию гастролерам. Увы, мы не смогли посмотреть уличные выступления во время Фестиваля северной ягоды — дождь с сильным ветром помешал электромузыке. Каркасной сцене сложно справиться с косым дождем. А если погода еще и холодная? Тогда и зрителям будет некомфортно. В связи с этим мне вспомнилось здание бывшего санатория–профилактория «Валёк», имеющее четыре крыла–луча. Они расположены так, что вполне могут защитить участников таких вот массовых мероприятий от пронизывающего ветра. Там красивое место, есть подъездные пути, можно организовать парковку, на «Оль–Гуле» с этим сложнее — тесно там автомобилям. Жаль, что Хараелахский туристический слет проходит так рано, в это время года событийная плотность и так достаточно высока — только закончился учебный год, идут сезонные авралы на работе... Может быть, стоит затеять еще что–нибудь туристическое под конец лета? Могли бы оказаться интересными и практики использования промплощадей закрытого никелевого завода, у них есть свой исторический шарм. Как показывает опыт, что у нас наиболее успешными оказываются те мероприятия, где есть составляющая ярмарки. Что можно было наблюдать на гастрофестивале, когда футбольное поле «Заполярника» заполнялось едва ли не полностью. Шоумейкеры древности подсказывают, что ярмарки с гуляньями всегда были основным городским мероприятием, частью русской культуры и истории. Они получили широкое распространение в середине XVIII века, ежегодно на территории России проводилось до 3000 ярмарок. В деревнях и селах торговля практически отсутствовала, поэтому именно ярмарки стали для простого народа очень удобным местом, где можно было продать излишки продукции, купить обновки, а заодно повеселиться, отдохнуть от изнурительной земледельческой работы. Именно здесь заключались самые выгодные торговые соглашения, ведь сюда съезжались дельцы не только из местных городов и деревень, но и заморские гости. На таких ярмарках каждый продавал что хотел, товаром могли быть как сахарные кренделя, так и домашняя скотина, предметы гончарного и ткаческого искусства и многое другое. Это был настоящий рай для ремесленников, которые целый год ждали возможности явить покупателям шедевры мастерства. Здесь предлагали свои услуги мастера различных дел: сапожники, брадобреи, портные... Именно на ярмарках горожанин получает весь комплекс отдыха: хлеб, зрелища, а в наши дни еще и культурно–образовательную составляющую. Человечество не придумало лучшей формы общегородского отдыха, примером тому и современный европейский опыт. Еще совсем недавно почти каждое лето заезжие продавцы самого бесхитростного товара арендовали просторные холлы «Арктики», и народ охотно к ним тянулся, несмотря на то что все это и так имелось в городе. Почему? На ярмарке и покупается бодрей. Неплохо бы почаще устраивать ярмарки местными коммерческими силами. Работники пищепрома себя частично показали, но ведь можно провести ярмарки детских товаров, спортивных и туристических, осенней одежды... Вот и будет помощь малому бизнесу, ему сейчас очень непросто. Да и краевые участники с сезонной продукцией не помешали бы. Уже август, а у нас все еще нет красноярских дикоросов и продукции фермерства. Теплоход по течению Енисея идет в Дудинку от силы четыре дня, по идее в этот сезон мы должны объедаться свежим мясом и недорогой клубникой. А не завидовать хвастающимся в соцсетях красноярцам. Очень интересным может оказаться опыт устройства массового «блошиного рынка», когда горожане смогут дешево реализовать, а то и вовсе раздарить ненужные вещи. Коллекционеры и просто любители старины обнаружат для себя что–то интересное. Люди мастеровые и талантливые выставят собственные работы, от картин до технических самоделок. Мне кажется, что там будет очень живо. Организация ярмарок способна привлечь к себе внимание как самих горожан, так и потенциальных инвесторов, партнеров. Спортивные соревнования, игры, концерты, выставки могут стать ярким и эффективным PR–ходом для бренда и бизнеса, выставить фирму или предпринимателя в хорошем свете не только перед горожанами, но и перед муниципальной властью. А норильчанин получит удовлетворение от еще одного городского праздника, пусть даже и материальное — в виде удачной покупки. В конце концов, именно такие мероприятия демонстрируют жизненные силы города. Нужно давать им волю и помогать проявляться. И чем чаще, тем лучше.

Вадим Денисов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Увы, не всегда такие акции вызывают неподдельный интерес и становятся источником информационного резонанса. Формальный подход и отсутствие настоящей заинтересованности могут привести к бесцельной трате средств и неэффективности мероприятия. Мне кажется, что здесь необходимо внимательней изучать не глобальный опыт, а наш, региональный. Стоит обращать внимание и на опыт зарубежных соседей по северам. Это нам близко по духу и атмосфере. А вот практика регулярного внесения в торжество элементов праздника Холи выглядит хоть и прикольно, но натужно.В России уже не первый год проводятся так называемые «фестивали красок холи», во время которых люди обсыпают друг друга разноцветными красками и веселятся. Какой смысл имеет этот языческий весенний праздник, модно растянутый у нас на весь теплый период? Холи — праздник индуистский, религиозный, установленный в честь сожжения заживо некой Холики. Согласно мифологии индуизма, она была демоном и сестрой короля демонов Хираньякашипу. Последний требовал от подданных, чтобы те поклонялись только ему. Однако его сын Прахлада продолжал поклоняться богу Вишну, чем Хираньякашипу был весьма недоволен. Однажды Холика взяла племянника на колени и смело уселась с ним в костер, имея несгораемый магический плащ. А вот племянника она хотела убить. Однако плащ с нее слетел и накрыл Прахладу. Злая и коварная Холика сгорела заживо. В Индии праздник начинается ночью, когда на костре сжигают чучело Холики. Исторически на следующий день индусы мазали себя посмертным пеплом. Со временем пепел стали раскрашивать или заменять порошками разных цветов, что делают и сейчас. Так что раскрашивание есть символическое нанесение на себя пепла сожженной демоницы.Скажите, где мы и где проблемы индийских демонов с посыпанием себя остатками кремирования? Кроме того, меня, как родителя, несколько тревожит тот факт, что дети вдыхают порошковую «химию» неизвестного состава и происхождения. Поинтересовавшись, я узнал, что в Индии ежегодно растет число пострадавших от разноцветной пыли. В большинстве случаев это астма, аллергия, проблемы с кожей и даже потеря зрения. Натуральные краски даже в Индии используются редко — в ход идут химические смеси. Но и при использовании гипоаллергенных красок органы дыхания и глаза остаются незащищенными.У нас есть свои весенние праздники, общероссийские и национальные, никто не мешает наполнять именно их новыми смыслами и символикой. Можно и новые придумывать. Например, летом в Норильске вполне можно отпраздновать окончание белых ночей, когда люди истосковались по нормальной смене дня и ночи...В северных городах набирает силу движение «Экодвор», в рамках которого людей не только призывают к своевременной уборке и правильной утилизации отходов, но и сплачивают. В Ханты–Мансийске принято в этот день коллективно обустраивать территорию квартала и выносить во двор еду собственного приготовления, угощая соседей. В Сургуте совместными усилиями делали дворовые арт–объекты из вторсырья. «Музейный квартал», «Город мастеров» — очень интересные практики.Конечно, проведение городских культурно–массовых мероприятий требует от организаторов значительных затрат времени и ответственного подхода. Необходимо разработать удачный, интересный широкой аудитории сценарий, правильно подобрать место, согласовав с городской администрацией. Это один из самых сложных этапов организации. Подбирают площадку, ориентируясь на концепцию события и потенциальную аудиторию. Чаще всего речь идет об open–air — территории, где можно охватить максимум зрителей. Сценарий может включать в себя выступления музыкантов разного жанра, костюмированные шоу и многое другое. Большое внимание к действию привлекают известные медиаперсоны, в том числе и местные. В Норильске есть рок–группы, способные составить конкуренцию гастролерам. Увы, мы не смогли посмотреть уличные выступления во время Фестиваля северной ягоды — дождь с сильным ветром помешал электромузыке. Каркасной сцене сложно справиться с косым дождем. А если погода еще и холодная? Тогда и зрителям будет некомфортно. В связи с этим мне вспомнилось здание бывшего санатория–профилактория «Валёк», имеющее четыре крыла–луча. Они расположены так, что вполне могут защитить участников таких вот массовых мероприятий от пронизывающего ветра. Там красивое место, есть подъездные пути, можно организовать парковку, на «Оль–Гуле» с этим сложнее — тесно там автомобилям.Жаль, что Хараелахский туристический слет проходит так рано, в это время года событийная плотность и так достаточно высока — только закончился учебный год, идут сезонные авралы на работе... Может быть, стоит затеять еще что–нибудь туристическое под конец лета? Могли бы оказаться интересными и практики использования промплощадей закрытого никелевого завода, у них есть свой исторический шарм.Как показывает опыт, что у нас наиболее успешными оказываются те мероприятия, где есть составляющая ярмарки. Что можно было наблюдать на гастрофестивале, когда футбольное поле «Заполярника» заполнялось едва ли не полностью. Шоумейкеры древности подсказывают, что ярмарки с гуляньями всегда были основным городским мероприятием, частью русской культуры и истории. Они получили широкое распространение в середине XVIII века, ежегодно на территории России проводилось до 3000 ярмарок. В деревнях и селах торговля практически отсутствовала, поэтому именно ярмарки стали для простого народа очень удобным местом, где можно было продать излишки продукции, купить обновки, а заодно повеселиться, отдохнуть от изнурительной земледельческой работы. Именно здесь заключались самые выгодные торговые соглашения, ведь сюда съезжались дельцы не только из местных городов и деревень, но и заморские гости. На таких ярмарках каждый продавал что хотел, товаром могли быть как сахарные кренделя, так и домашняя скотина, предметы гончарного и ткаческого искусства и многое другое. Это был настоящий рай для ремесленников, которые целый год ждали возможности явить покупателям шедевры мастерства. Здесь предлагали свои услуги мастера различных дел: сапожники, брадобреи, портные... Именно на ярмарках горожанин получает весь комплекс отдыха: хлеб, зрелища, а в наши дни еще и культурно–образовательную составляющую. Человечество не придумало лучшей формы общегородского отдыха, примером тому и современный европейский опыт.Еще совсем недавно почти каждое лето заезжие продавцы самого бесхитростного товара арендовали просторные холлы «Арктики», и народ охотно к ним тянулся, несмотря на то что все это и так имелось в городе. Почему? На ярмарке и покупается бодрей. Неплохо бы почаще устраивать ярмарки местными коммерческими силами. Работники пищепрома себя частично показали, но ведь можно провести ярмарки детских товаров, спортивных и туристических, осенней одежды... Вот и будет помощь малому бизнесу, ему сейчас очень непросто. Да и краевые участники с сезонной продукцией не помешали бы. Уже август, а у нас все еще нет красноярских дикоросов и продукции фермерства. Теплоход по течению Енисея идет в Дудинку от силы четыре дня, по идее в этот сезон мы должны объедаться свежим мясом и недорогой клубникой. А не завидовать хвастающимся в соцсетях красноярцам.Очень интересным может оказаться опыт устройства массового «блошиного рынка», когда горожане смогут дешево реализовать, а то и вовсе раздарить ненужные вещи. Коллекционеры и просто любители старины обнаружат для себя что–то интересное. Люди мастеровые и талантливые выставят собственные работы, от картин до технических самоделок. Мне кажется, что там будет очень живо.Организация ярмарок способна привлечь к себе внимание как самих горожан, так и потенциальных инвесторов, партнеров. Спортивные соревнования, игры, концерты, выставки могут стать ярким и эффективным PR–ходом для бренда и бизнеса, выставить фирму или предпринимателя в хорошем свете не только перед горожанами, но и перед муниципальной властью. А норильчанин получит удовлетворение от еще одного городского праздника, пусть даже и материальное — в виде удачной покупки. В конце концов, именно такие мероприятия демонстрируют жизненные силы города. Нужно давать им волю и помогать проявляться. И чем чаще, тем лучше.

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