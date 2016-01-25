[Индекс номера 120 (03.08.2018)]



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Награда за труд

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1971 В этом году сдали в эксплуатацию первую очередь нового талнахского рудника. «Комсомольский» стал производственной лабораторией и испытательным полигоном для новых технологий и оборудования. 29 марта, накануне XXIV съезда КПСС, состав с первой его рудой ушел в Норильск. Но будни города состояли не только из трудовых подвигов и преодоления трудностей, он превратился в место, где можно комфортно жить, отдыхать, растить детей. Все это норильчане с удовольствием показывали гостям, приехавшим из Канады. А еще в этом году на месте аэропорта «Надежда» началось масштабное строительство, под знаком которого в Норильске прошли все 1970–е годы. Профессия: работник горисполкома 30 января 1971 года был опубликован Указ о награждении Норильска орденом Трудового Красного Знамени. Сам орден доставили в Норильск лишь спустя девять месяцев. 2 октября во Дворце культуры на торжественную церемонию вручения награды собрались знатные норильчане: герои дня — работники горисполкома, члены горкома партии и цвет норильского рабочего класса — знаменитые бригадиры, орденоносцы, ветераны. Норильск получил свой первый (и единственный) орден за достижения в социальном и культурном строительстве. Для этого имелись все основания: достаточно было посмотреть, каким был город всего десять лет назад. Сегодня орден Трудового Красного Знамени № 517010 хранится в администрации Норильска. Событие: гости из Канады Канадская чета в «Арктике» 24 мая в Норильск с официальным визитом прибыл премьер–министр Канады Пьер Эллиот Трюдо. Это был первый приезд в режимный заполярный город не просто высокого иностранного гостя, но представителя капиталистического государства. Трюдо приехал к нам с женой Маргарет, известной активисткой движения за права индейцев. Канадский премьер сразу понравился норильчанам: вел себя непринужденно, дарил всем значки с эмблемой канадского хоккейного клуба, шутил, смеялся, жал руки и ничуть не походил на прожженного капиталиста. Гостей очень интересовала жизнь большого города на Крайнем Севере: они посетили роддом, ЗАГС, школу, новый Ледовый дворец «Арктика», профилакторий «Валек». Байки об этом визите прочно вошли в городской фольклор (например, говорили, что в одной школе к приезду Трюдо его портрет повесили рядом с портретами классиков марксизма). Точка на карте: «Надежда» Пионерлагерь «Таёжный» До сих пор все знали, что «Надежда» — это название норильского аэропорта. Но 23 февраля 1971 года на его площадке высадился рабочий десант, был установлен плакат: «Здесь ведется строительство второго никелевого завода». Строители «Надежды» прибыли с Хантайки, где они возводили ГЭС. Первые колышки на месте рождения будущего промышленного гиганта вбила бригада Василия Рака. В навигацию прибыла техника — бульдозеры, компрессоры, самосвалы, автобусы... Дело пошло. Вещь: цветной телевизор В норильском эфире теперь есть что посмотреть: с мая 1971–го телецентр принимает цветное изображение по системе «Орбита». А осенью того же года на нашей земле стартовали съемки художественного фильма «Любить человека». Режиссер Сергей Герасимов снял картину о молодых архитекторах, строящих город в Сибири (Норильск не назывался прямо, но был узнаваем). Герой фильма — архитектор Дмитрий Калмыков, которого сыграл Анатолий Солоницын, мечтает о совершенно новом типе жилья для северян — о домах под стеклянным куполом, домах–комплексах, домах–пирамидах. Прототипом этого персонажа стал норильский архитектор Александр Шипков, с которым режиссер познакомился в Ленинграде. Многие эпизоды сняты на фоне реальных проектов: Сергей Герасимов увез на съемки подрамники Шипкова прямо из архитектурного института. Герой фильма говорит об архитектуре словами, навеянными перепиской Герасимова с Шипковым, а также цитатами из его диссертации. Для съемок под Зуб–горой был построен домик–коттедж. Цифра: 5000 номеров 19 мая 1971 года вышел в свет юбилейный, пятитысячный номер газеты «Заполярная правда». Адрес: 663300, г. Норильск... В 1971 году Министерство связи СССР разработало новую систему цифровой индексации населенных пунктов — советские города и села впервые получили почтовые индексы. Нововведение не обошло стороной и Заполярье: Норильск значился под номером 663300, Кайеркан – 663252, Талнах — 663255.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году сдали в эксплуатацию первую очередь нового талнахского рудника. «Комсомольский» стал производственной лабораторией и испытательным полигоном для новых технологий и оборудования. 29 марта, накануне XXIV съезда КПСС, состав с первой его рудой ушел в Норильск. Но будни города состояли не только из трудовых подвигов и преодоления трудностей, он превратился в место, где можно комфортно жить, отдыхать, растить детей. Все это норильчане с удовольствием показывали гостям, приехавшим из Канады. А еще в этом году на месте аэропорта «Надежда» началось масштабное строительство, под знаком которого в Норильске прошли все 1970–е годы.30 января 1971 года был опубликован Указ о награждении Норильска орденом Трудового Красного Знамени. Сам орден доставили в Норильск лишь спустя девять месяцев. 2 октября во Дворце культуры на торжественную церемонию вручения награды собрались знатные норильчане: герои дня — работники горисполкома, члены горкома партии и цвет норильского рабочего класса — знаменитые бригадиры, орденоносцы, ветераны. Норильск получил свой первый (и единственный) орден за достижения в социальном и культурном строительстве. Для этого имелись все основания: достаточно было посмотреть, каким был город всего десять лет назад. Сегодня орден Трудового Красного Знамени № 517010 хранится в администрации Норильска.24 мая в Норильск с официальным визитом прибыл премьер–министр Канады Пьер Эллиот Трюдо. Это был первый приезд в режимный заполярный город не просто высокого иностранного гостя, но представителя капиталистического государства. Трюдо приехал к нам с женой Маргарет, известной активисткой движения за права индейцев. Канадский премьер сразу понравился норильчанам: вел себя непринужденно, дарил всем значки с эмблемой канадского хоккейного клуба, шутил, смеялся, жал руки и ничуть не походил на прожженного капиталиста. Гостей очень интересовала жизнь большого города на Крайнем Севере: они посетили роддом, ЗАГС, школу, новый Ледовый дворец «Арктика», профилакторий «Валек». Байки об этом визите прочно вошли в городской фольклор (например, говорили, что в одной школе к приезду Трюдо его портрет повесили рядом с портретами классиков марксизма).До сих пор все знали, что «Надежда» — это название норильского аэропорта. Но 23 февраля 1971 года на его площадке высадился рабочий десант, был установлен плакат: «Здесь ведется строительство второго никелевого завода». Строители «Надежды» прибыли с Хантайки, где они возводили ГЭС. Первые колышки на месте рождения будущего промышленного гиганта вбила бригада Василия Рака. В навигацию прибыла техника — бульдозеры, компрессоры, самосвалы, автобусы... Дело пошло.В норильском эфире теперь есть что посмотреть: с мая 1971–го телецентр принимает цветное изображение по системе «Орбита». А осенью того же года на нашей земле стартовали съемки художественного фильма «Любить человека». Режиссер Сергей Герасимов снял картину о молодых архитекторах, строящих город в Сибири (Норильск не назывался прямо, но был узнаваем). Герой фильма — архитектор Дмитрий Калмыков, которого сыграл Анатолий Солоницын, мечтает о совершенно новом типе жилья для северян — о домах под стеклянным куполом, домах–комплексах, домах–пирамидах. Прототипом этого персонажа стал норильский архитектор Александр Шипков, с которым режиссер познакомился в Ленинграде. Многие эпизоды сняты на фоне реальных проектов: Сергей Герасимов увез на съемки подрамники Шипкова прямо из архитектурного института. Герой фильма говорит об архитектуре словами, навеянными перепиской Герасимова с Шипковым, а также цитатами из его диссертации. Для съемок под Зуб–горой был построен домик–коттедж.19 мая 1971 года вышел в свет юбилейный, пятитысячный номер газеты «Заполярная правда».В 1971 году Министерство связи СССР разработало новую систему цифровой индексации населенных пунктов — советские города и села впервые получили почтовые индексы. Нововведение не обошло стороной и Заполярье: Норильск значился под номером 663300, Кайеркан – 663252, Талнах — 663255.

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