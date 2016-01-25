[Индекс номера 121 (07.08.2018)]



Скоро в школу

Межведомственная комиссия приступила к приемке школ к новому учебному году. До 16 августа специалисты должны проверить на готовность к учебному процессу и безопасность все 35 общеобразовательных учреждений Большого Норильска.



В состав комиссии входят руководитель и специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Госпожнадзора, полиции и других ведомств. Специалисты Роспотребнадзора с прошлого года осматривают школы самостоятельно, а по выявленным замечаниям, если таковые обнаружатся, выдают предписания. С нынешнего года в состав комиссии входят бойцы Росгвардии, которые оценивают школы по критериям антитеррористической защищенности. Стоит отметить, что в школах, которые были задействованы в процессе сдачи ЕГЭ и где располагались пришкольные оздоровительные лагеря, нельзя было начать ремонт заблаговременно. Их будут осматривать позже, когда завершатся все намеченные работы. Этим летом ремонты проводились в 28 учреждениях общего и в одном учреждении дополнительного образования. На них было выделено 163,8 миллиона рублей. Почти 60 миллионов рублей из этой суммы направлены на проведение капитальных ремонтов, остальные деньги — на текущие ремонты, устранение замечаний инспектирующих органов, модернизацию систем вентиляции и освещения внутри и снаружи здания. В частности, в рамках капитальных ремонтов обновляют кровли школ: № 24, 32, 33, 37, 38 (корпус 1), гимназии № 1 (корпус 2), станции юных техников. Электромонтажные работы проводятся в лицее № 3, в школе № 3 и интернате № 2 обновлены фасады. За счет средств, предназначенных на текущие ремонты, выполнены электромонтажные работы в гимназии № 11. В школах № 16 и № 42 отремонтированы кровли; в шестой школе утеплили места примыкания оконных блоков; в 48–й заменили оконные блоки; возле школы № 25 отремонтировали ограждение, в интернате № 2 оборудовали систему видеонаблюдения, а в 41–й школе отремонтировали сцену актового зала. Как отметил начальник управления УОиДО Андрей Колин, большинство норильских школ построены сорок и более лет назад, тем не менее к каждому новому учебному году коллективы учебных заведений стараются максимально обновить и классы, и рекреационные зоны. Первым в этом году комиссия осмотрела корпус школы № 13. Помимо проведения косметического ремонта здесь украсили росписью коридоры, повесили на окнах яркие шторы, поставили мягкие пуфики, оборудовали зимний сад с комнатными растениями. Все делается для того, чтобы ребятам было уютно, ведь здесь учатся малыши с первых по четвертые классы и большую часть дня они проводят в стенах учебного заведения. Кстати, весной текущего года школа выпустила четыре четвертых класса, а сейчас набирает пять первых. В связи с этим два ранее не использовавшихся кабинета переоборудовали под учебный класс и комнату отдыха. Главный государственный инспектор Норильска по пожарному надзору Вячеслав Иващенко отметил, что специалисты его ведомства в городских школах бывают регулярно, каждую в течение учебного года проверяют по три–четыре раза. Замечаний в ходе приемки 13–й школы у него не возникло. – При осмотре мы проверили состояние путей эвакуации, средств автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения. Все в исправном состоянии, — отметил Вячеслав Иващенко. — Примерно в 30% школ уже переоборудованы противопожарные системы, в их составе появились светящиеся табло направления движения, на каждом этаже есть телефонные трубки. Надеемся, ребята не будут с ними шалить. Оценивая общую готовность школ к новому сезону, Андрей Колин выразил обеспокоенность сроками завершения работ на некоторых объектах подрядными организациями. Так, в седьмой школе до сих пор идет ремонт лестничных клеток, 32–й пришлось «подгонять» подрядчика с отделкой стен — подключили УКРиС, директор школы постоянно следила за ходом ремонта, в итоге в график подрядчик благополучно уложился. От Роспотребнадзора было нарекание в отношении классной мебели: согласно санитарным нормам высота парт должна соответствовать росту учеников. Однако обеспечить это возможно не всегда: – Система у нас классно–урочная, учащиеся в течение дня переходят из кабинета в кабинет. Понятно, что каждую перемену не станешь подгонять парты под каждого школьника, это сложно, — пояснил Андрей Колин. В начальных классах дела обстоят проще, и во всех школах Норильска установлены парты с механизмами регулировки. Причем регулируется не только высота, но и наклон столешницы. Подгонку можно проводить по мере необходимости, поскольку ребята, как правило, занимаются в одном и том же кабинете с первых по четвертые классы. Принять школы комиссия планирует до 16 августа. Ежедневно специалисты будут посещать по пять–шесть корпусов, после чего составленные акты будут направлены в край.

Алла Шуняева Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В состав комиссии входят руководитель и специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Госпожнадзора, полиции и других ведомств. Специалисты Роспотребнадзора с прошлого года осматривают школы самостоятельно, а по выявленным замечаниям, если таковые обнаружатся, выдают предписания. С нынешнего года в состав комиссии входят бойцы Росгвардии, которые оценивают школы по критериям антитеррористической защищенности.Стоит отметить, что в школах, которые были задействованы в процессе сдачи ЕГЭ и где располагались пришкольные оздоровительные лагеря, нельзя было начать ремонт заблаговременно. Их будут осматривать позже, когда завершатся все намеченные работы.Этим летом ремонты проводились в 28 учреждениях общего и в одном учреждении дополнительного образования. На них было выделено 163,8 миллиона рублей. Почти 60 миллионов рублей из этой суммы направлены на проведение капитальных ремонтов, остальные деньги — на текущие ремонты, устранение замечаний инспектирующих органов, модернизацию систем вентиляции и освещения внутри и снаружи здания.В частности, в рамках капитальных ремонтов обновляют кровли школ: № 24, 32, 33, 37, 38 (корпус 1), гимназии № 1 (корпус 2), станции юных техников. Электромонтажные работы проводятся в лицее № 3, в школе № 3 и интернате № 2 обновлены фасады.За счет средств, предназначенных на текущие ремонты, выполнены электромонтажные работы в гимназии№ 11. В школах № 16 и № 42 отремонтированы кровли; в шестой школе утеплили места примыкания оконных блоков; в 48–й заменили оконные блоки; возле школы № 25 отремонтировали ограждение, в интернате № 2 оборудовали систему видеонаблюдения, а в 41–й школе отремонтировали сцену актового зала.Как отметил, большинство норильских школ построены сорок и более лет назад, тем не менее к каждому новому учебному году коллективы учебных заведений стараются максимально обновить и классы, и рекреационные зоны.Первым в этом году комиссия осмотрела корпус школы № 13. Помимо проведения косметического ремонта здесь украсили росписью коридоры, повесили на окнах яркие шторы, поставили мягкие пуфики, оборудовали зимний сад с комнатными растениями. Все делается для того, чтобы ребятам было уютно, ведь здесь учатся малыши с первых по четвертые классы и большую часть дня они проводят в стенах учебного заведения.Кстати, весной текущего года школа выпустила четыре четвертых класса, а сейчас набирает пять первых. В связи с этим два ранее не использовавшихся кабинета переоборудовали под учебный класс и комнату отдыха.Главный государственный инспектор Норильска по пожарному надзору Вячеслав Иващенко отметил, что специалисты его ведомства в городских школах бывают регулярно, каждую в течение учебного года проверяют по три–четыре раза. Замечаний в ходе приемки 13–й школы у него не возникло.– При осмотре мы проверили состояние путей эвакуации, средств автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения. Все в исправном состоянии, — отметил Вячеслав Иващенко. — Примерно в 30% школ уже переоборудованы противопожарные системы, в их составе появились светящиеся табло направления движения, на каждом этаже есть телефонные трубки. Надеемся, ребята не будут с ними шалить.Оценивая общую готовность школ к новому сезону, Андрей Колин выразил обеспокоенность сроками завершения работ на некоторых объектах подрядными организациями. Так, в седьмой школе до сих пор идет ремонт лестничных клеток, 32–й пришлось «подгонять» подрядчика с отделкой стен — подключили УКРиС, директор школы постоянно следила за ходом ремонта, в итоге в график подрядчик благополучно уложился.От Роспотребнадзора было нарекание в отношении классной мебели: согласно санитарным нормам высота парт должна соответствовать росту учеников. Однако обеспечить это возможно не всегда:– Система у нас классно–урочная, учащиеся в течение дня переходят из кабинета в кабинет. Понятно, что каждую перемену не станешь подгонять парты под каждого школьника, это сложно, — пояснил Андрей Колин.В начальных классах дела обстоят проще, и во всех школах Норильска установлены парты с механизмами регулировки. Причем регулируется не только высота, но и наклон столешницы. Подгонку можно проводить по мере необходимости, поскольку ребята, как правило, занимаются в одном и том же кабинете с первых по четвертые классы.Принять школы комиссия планирует до 16 августа. Ежедневно специалисты будут посещать по пять–шесть корпусов, после чего составленные акты будут направлены в край.

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