[Индекс номера 121 (07.08.2018)]



Закон и порядок

«Завтраками» сыт не будешь

За задержку зарплаты придется ответить. Прокуратура устанавливает обстоятельства, в силу которых строительная организация «Норд–Даймонд» оставила рабочих без денег.



О перебоях с выплатами стало известно из видеоролика, выложенного в социальные сети. Запись встречи работников с руководством предприятия стала поводом для прокурорской проверки. На видео мужчины, уставшие от постоянных «завтраков», грозят объявить голодовку. На стихийном собрании работники потребовали от руководства полного погашения долгов. Уже позже юрист компании в интервью «Заполярной правде» подтвердила, что 3 августа, как и обещалось на встрече, деньги рабочим были выплачены в полном объеме. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего у прокуратуры есть 30 дней, при необходимости этот срок может быть продлен прокурором города. Руслан Батралиев, помощник прокурора, комментируя ситуацию, отметил, что в «Норд–Даймонде» неоднократно и регулярно задерживали заработную плату. По каким причинам у предприятия не оказалось денег — либо оно является финансово неустойчивым и есть основания для признания его банкротом, либо же дело в чем–то другом, теперь должны выяснить надзорные органы. Пока не ясно, по какой статье придется отвечать виновным — уголовной или административной, это зависит от многих факторов. Причем виновным может быть признан как руководитель, так и бухгалтер организации — должностное лицо, в чьи обязанности входит выплата заработной платы. «Норд–Даймонд» — крупная строительная организация, на рынке с 1995 года. В числе ее основных заказчиков — «Норильскгазпром», «Норильсктрансгаз», «Чукотэнерго». Сумма контрактов только с двумя норильскими компаниями составляет почти миллиард рублей. Всего организация выступает поставщиком в 19 государственных контрактах на сумму более полутора миллиардов рублей. На сайте отзывов сотрудников о работодателях «Норд–Даймонд» характеризуется крайне негативно. Последний отзыв датирован 23 июля 2018 года. Вот цитаты: «Зарплату задерживают постоянно, дают только аванс и тоже не вовремя. Ужасные условия: маленький балок, невыносимая холодная баня с очередью в километры, из–за этого некоторые мужики ходили вонючками. Отстоишь очередь, а потом время посещения кончилось. Еда отвратная, боже, как я хотел домой...»; «Порой воды не привезут, приходилось снег топить, чтобы поесть и помыться хоть немного, зарплату обещают одну, приезжаешь на место — другую, а в итоге обманывают тысяч на 30–40». По состоянию на 12 июля организация участвовала в двух арбитражных процессах: в одном — как истец, во втором – в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 6 763 934 рублей. Генеральный директор компании — Максим Александрович Загребин, учредителями являются два физлица: Александр Александрович Пилигримов и Олег Леонидович Винокуров. Если в ходе разбирательства будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, то этим будут заниматься СК, МВД и прокуратура. Они будут проводить проверку в соответствии со ст. 144,145 УПК РФ.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О перебоях с выплатами стало известно из видеоролика, выложенного в социальные сети. Запись встречи работников с руководством предприятия стала поводом для прокурорской проверки. На видео мужчины, уставшие от постоянных «завтраков», грозят объявить голодовку. На стихийном собрании работники потребовали от руководства полного погашения долгов. Уже позже юрист компании в интервью «Заполярной правде» подтвердила, что 3 августа, как и обещалось на встрече, деньги рабочим были выплачены в полном объеме.Для выяснения всех обстоятельств произошедшего у прокуратуры есть 30 дней, при необходимости этот срок может быть продлен прокурором города. Руслан Батралиев, помощник прокурора, комментируя ситуацию, отметил, что в «Норд–Даймонде» неоднократно и регулярно задерживали заработную плату. По каким причинам у предприятия не оказалось денег — либо оно является финансово неустойчивым и есть основания для признания его банкротом, либо же дело в чем–то другом, теперь должны выяснить надзорные органы. Пока не ясно, по какой статье придется отвечать виновным — уголовной или административной, это зависит от многих факторов. Причем виновным может быть признан как руководитель, так и бухгалтер организации — должностное лицо, в чьи обязанности входит выплата заработной платы.На сайте отзывов сотрудников о работодателях «Норд–Даймонд» характеризуется крайне негативно. Последний отзыв датирован 23 июля 2018 года. Вот цитаты: «Зарплату задерживают постоянно, дают только аванс и тоже не вовремя. Ужасные условия: маленький балок, невыносимая холодная баня с очередью в километры, из–за этого некоторые мужики ходили вонючками. Отстоишь очередь, а потом время посещения кончилось. Еда отвратная, боже, как я хотел домой...»; «Порой воды не привезут, приходилось снег топить, чтобы поесть и помыться хоть немного, зарплату обещают одну, приезжаешь на место — другую, а в итоге обманывают тысяч на 30–40».По состоянию на 12 июля организация участвовала в двух арбитражных процессах: в одном — как истец, во втором – в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 6 763 934 рублей. Генеральный директор компании — Максим Александрович Загребин, учредителями являются два физлица: Александр Александрович Пилигримов и Олег Леонидович Винокуров.Если в ходе разбирательства будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, то этим будут заниматься СК, МВД и прокуратура. Они будут проводить проверку в соответствии со ст. 144,145 УПК РФ.

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