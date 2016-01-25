[Индекс номера 121 (07.08.2018)]



Актуально

Правила переезда

Жильцы четырех норильских гостинок, признанных аварийными, уже сейчас озадачены выбором нового жилья. Вопросов у людей возникает немало, на самые важные из них постаралась ответить Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда.



Спасибо этому дому... В октябре прошлого года четыре здания гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу: на ул. Лауреатов, 31 (1974 года постройки); ул. Надеждинской, 18 (1977 года); ул. Шахтерской, 5 (1976 года) и 18 (1977 года). Это дома, собранные из газозолобетонных панелей, срок службы которых ограничен 25 годами, тогда как прослужили они значительно дольше. В октябре 2013 года, когда стало понятно, что стены гостинок не выдерживают груза лет и воздействия климата, было принято решение попробовать «подлечить» их с применением сложной голландской технологии. Под экспериментальную программу попали дома на ул. Шахтерской, 5, 9, 11 и 18, где ремонтировали торцевые стены, на которые в непогоду приходится основной удар стихии. И вот спустя четыре года стало понятно: дома продолжают ветшать... ул. Шахтерская, 5 В общей сложности из четырех аварийных домов требуется выселить 1100 семей, из которых в собственности граждан находятся 444 квартиры, 303 заняты жильцами по договорам социального найма, по иным видам найма (служебный, коммерческий, общежития) — 353 квартиры. Работа с жильцами началась с октября 2017 года. В июне–июле нынешнего года администрацией Норильска были изданы распоряжения об изъятии земельных участков, на которых расположены дома, для муниципальных нужд. Процедура эта довольно длительная, поскольку для ее прохождения необходимо организовать общие собрания собственников.

...пойдём к другому Людям, проживающим в гостинках на правах собственников, предлагается либо выбрать другое жилье, либо получить компенсацию из городского бюджета. Те, кто живет в гостинках по договорам соцнайма, могут переехать в аналогичное жилье в других домах гостиничного типа. Те же, кто проживает в служебном жилье, по коммерческому найму и в общежитиях, должны обратиться к работодателю с тем, чтобы тот направил в администрацию Норильска ходатайство о предоставлении другого жилья. При этом нанимателям жилых помещений по соцнайму предоставляются квартиры равнозначной общей площадью, независимо от состава семьи и количества прописанных в гостинке людей. Управление жилфонда обязано предложить им три варианта жилья на выбор. В случае если согласие с нанимателями не будет достигнуто, специалисты управления имеют право обратиться в суд с требованием о принудительном переселении граждан во вновь предоставленное жилое помещение. — Конечно, мы работаем с норильчанами очень плотно, предлагая значительно больше вариантов, чем положено по закону, но когда ситуация заходит в тупик, мы вынуждены обращаться в суд с заявлением о понуждении гражданина к переселению, — поясняет Марина Покровская. — Что касается собственников, то они должны сами сделать выбор. У них два пути: получить возмещение за аварийное жилье или получить иное жилое помещение с учетом стоимости обмениваемых квартир. В случае если собственник выбрал первый способ переселения, ему предоставляется возмещение, которое складывается из стоимости гостинки, а также из убытков, которые гражданин понес в связи с переездом. Речь идет об оплате транспорта, погрузо–разгрузочных работ и т. д. Жильцам при этом необходимо обратиться в управление жилфонда в течение полугода с момента регистрации перехода права собственности на его квартиру муниципалитету — с квитанциями об оплате и договорами об оказании услуг, например, по перевозке груза. К документам следует приложить заявление о том, что гражданин просит возместить данный вид убытков. Подчеркну, что в соответствии с законом люди, имеющие жилье по любому виду найма, получают аналогичное жилье. Другие формы найма им предоставлены быть не могут.

Взвешенная оценка Стоимость жилья определяет независимый оценщик — ООО «ЭКРОС», который, в соответствии с ФЗ–44 был выбран путем торгов сразу же после того, как дома были признаны аварийными. В итоге администрация Норильска несет расходы по оплате услуг оценщика, а также — расходы по оплате стоимости, в которую будет оценена эта квартира. На данный момент, по словам Марины Покровской, некоторым горожанам оценочная стоимость жилья возмещена. Сейчас в управление жилищного фонда активно обращаются норильчане с вопросами относительно оценки их квартир, но управление жилфонда информацию такого рода не предоставляет. «Уходит» гостинка за «Юбилейным» — Мы работаем только на основании готовых отчетов о стоимости жилья, — говорит Марина Покровская. — С существующими ценами любой гражданин может ознакомиться самостоятельно, взяв в руки газету с объявлениями. Например, квартиры в домах гостиничного типа в Кайеркане стоят около 270–320 тысяч рублей. Оценщик рассматривает все критерии, в том числе площадь жилья и год постройки дома. Расселяют жителей аварийных гостинок в дома аналогичного типа. В Центральном районе им предлагается жилье в домах гостиничного типа, расположенных на всей территории Большого Норильска. Для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья по краевой программе в этом году планируется отремонтировать порядка 220 квартир. Работы ведутся на средства краевого бюджета. Таким образом, норильчанам будут предоставлены чистые, обновленные квартиры. — Работаем мы следующим образом: гражданам предлагаются не только уже отремонтированные квартиры, но и те, которые включены в реестр ремонтных работ на ближайшее время. Конечно, людям придется немного подождать окончания ремонта, но время для этого у них есть, — отмечает Марина Покровская.

Их разыскивает жилфонд К сожалению, практика показывает, что не все горожане обращаются в жилфонд вовремя: — Как правило, нам приходится самим ходить по квартирам и стучаться в двери, уговаривая жильцов прийти к нам в управление, на Талнахскую, 40. Тем не менее в итоге всех, кто нуждается в жилье, мы переселим. На следующий год также закладываются средства на ремонт гостинок под переселение из аварийного жилья и на компенсацию собственникам, — отмечает наша собеседница. — Расселить все четыре дома планируется в течение года, но тут есть одна проблема — некоторых собственников нередко приходится буквально разыскивать: люди бросают жилье, сдают его, уезжают из города... Боюсь, точку в этом вопросе мы поставим еще не скоро. Говоря о норильских гостинках, Марина Покровская с оптимизмом смотрит в будущее: не все дома гостиничного типа в Норильске собраны из газозолобетонных плит. Есть здания, построенные из керамзитобетонных панелей, более долговечных.

Вопрос — ответ — Какое жилое помещение будет предоставлено взамен аварийного? Реально ли получить квартиру — одно, двух– или трехкомнатную? Можно ли получить два жилых помещения, так как в аварийной квартире проживают две семьи? — В случае если наниматель и члены его семьи не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не имеют права состоять на данном учете, предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади квартире в аварийном доме. При отсутствии равнозначных жилых помещений на момент распределения квартир жилое помещение предоставляется из расчета не более 40 кв. м общей площади на одного человека. Ремонт торцов гостинкам не помог С письменного согласия нанимателя непригодного жилого помещения и его членов семьи другое жилье может быть меньше общей площади старой квартиры и меньше нормы предоставления. Но жилье не может быть меньше учетной нормы площади, установленной на территории Норильска, — не менее 11 квадратных метров на одного члена семьи. — Что делать в случае, если собственниками квартиры являются несколько граждан? — В случае если аварийное жилье принадлежит нескольким собственникам, способ изъятия недвижимости для муниципальных нужд определяется по общему согласию всех собственников, выраженному в письменной форме. В случае отсутствия кого–либо из собственников заявление о способе изъятия недвижимости для муниципальных нужд подписывается уполномоченным лицом по нотариально удостоверенной доверенности. — Какова стоимость одного квадратного метра жилого помещения? — Управление жилищного фонда обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости жилья, указанного в заявлении о возмещении стоимости изымаемого жилого помещения в порядке, установленном 135–м ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 44–м ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Рыночная стоимость квартиры определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации независимым профессиональным оценщиком, в связи с чем не подлежит регулированию со стороны органов местного самоуправления. — Возможно ли предоставление по договору мены жилого помещения большей площади, чем изымаемое? — Допускается предоставление собственнику другой квартиры, общая площадь которой превышает размер старого жилья, но не более чем на 20 кв. м общей площади. Здесь следует учесть, что собственнику, скорее всего, придется доплатить разницу в стоимости обмениваемых квартир. С письменного согласия собственник ему может быть предоставлена квартира меньшей площади, чем изымаемое жилое помещение. «Лечили» по голландской технологии — Что делать гражданину, проживающему в общежитии или в квартире по коммерческому найму? — Таким гражданам предоставляется иное жилое помещение на общих основаниях и на условиях, предусмотренных Положениями об общежитиях либо о коммерческом найме, то есть по ходатайству работодателя. В случае если работник, занимающий жилое помещение в общежитии, уже не состоит в трудовых отношениях с работодателем, по ходатайству которого было предоставлено жилое помещение, договор найма считается прекращенным и право пользования жильем автоматически прекращается. По всем вопросам желающие могут обращаться в управление жилищного фонда администрации Норильска по адресу: ул. Талнахская, 40, каб. 411, по понедельникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Марина Андриюк Фото автора, Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В октябре прошлого года четыре здания гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу: на ул. Лауреатов, 31 (1974 года постройки); ул. Надеждинской, 18 (1977 года); ул. Шахтерской, 5 (1976 года) и 18 (1977 года). Это дома, собранные из газозолобетонных панелей, срок службы которых ограничен 25 годами, тогда как прослужили они значительно дольше. В октябре 2013 года, когда стало понятно, что стены гостинок не выдерживают груза лет и воздействия климата, было принято решение попробовать «подлечить» их с применением сложной голландской технологии. Под экспериментальную программу попали дома на ул. Шахтерской, 5, 9, 11 и 18, где ремонтировали торцевые стены, на которые в непогоду приходится основной удар стихии. И вот спустя четыре года стало понятно: дома продолжают ветшать...В общей сложности из четырех аварийных домов требуется выселить 1100 семей, из которых в собственности граждан находятся 444 квартиры, 303 заняты жильцами по договорам социального найма, по иным видам найма (служебный, коммерческий, общежития) — 353 квартиры.Работа с жильцами началась с октября 2017 года. В июне–июле нынешнего года администрацией Норильска были изданы распоряжения об изъятии земельных участков, на которых расположены дома, для муниципальных нужд. Процедура эта довольно длительная, поскольку для ее прохождения необходимо организовать общие собрания собственников.Людям, проживающим в гостинках на правах собственников, предлагается либо выбрать другое жилье, либо получить компенсацию из городского бюджета. Те, кто живет в гостинках по договорам соцнайма, могут переехать в аналогичное жилье в других домах гостиничного типа. Те же, кто проживает в служебном жилье, по коммерческому найму и в общежитиях, должны обратиться к работодателю с тем, чтобы тот направил в администрацию Норильска ходатайство о предоставлении другого жилья.При этом нанимателям жилых помещений по соцнайму предоставляются квартиры равнозначной общей площадью, независимо от состава семьи и количества прописанных в гостинке людей. Управление жилфонда обязано предложить им три варианта жилья на выбор. В случае если согласие с нанимателями не будет достигнуто, специалисты управления имеют право обратиться в суд с требованием о принудительном переселении граждан во вновь предоставленное жилое помещение.— Конечно, мы работаем с норильчанами очень плотно, предлагая значительно больше вариантов, чем положено по закону, но когда ситуация заходит в тупик, мы вынуждены обращаться в суд с заявлением о понуждении гражданина к переселению, — поясняет Марина Покровская. — Что касается собственников, то они должны сами сделать выбор. У них два пути: получить возмещение за аварийное жилье или получить иное жилое помещение с учетом стоимости обмениваемых квартир. В случае если собственник выбрал первый способ переселения, ему предоставляется возмещение, которое складывается из стоимости гостинки, а также из убытков, которые гражданин понес в связи с переездом. Речь идет об оплате транспорта, погрузо–разгрузочных работ и т. д. Жильцам при этом необходимо обратиться в управление жилфонда в течение полугода с момента регистрации перехода права собственности на его квартиру муниципалитету — с квитанциями об оплате и договорами об оказании услуг, например, по перевозке груза. К документам следует приложить заявление о том, что гражданин просит возместить данный вид убытков.Подчеркну, что в соответствии с законом люди, имеющие жилье по любому виду найма, получают аналогичное жилье. Другие формы найма им предоставлены быть не могут.Стоимость жилья определяет независимый оценщик — ООО «ЭКРОС», который, в соответствии с ФЗ–44 был выбран путем торгов сразу же после того, как дома были признаны аварийными. В итоге администрация Норильска несет расходы по оплате услуг оценщика, а также — расходы по оплате стоимости, в которую будет оценена эта квартира. На данный момент, по словам Марины Покровской, некоторым горожанам оценочная стоимость жилья возмещена.Сейчас в управление жилищного фонда активно обращаются норильчане с вопросами относительно оценки их квартир, но управление жилфонда информацию такого рода не предоставляет.— Мы работаем только на основании готовых отчетов о стоимости жилья, — говорит Марина Покровская. — С существующими ценами любой гражданин может ознакомиться самостоятельно, взяв в руки газету с объявлениями. Например, квартиры в домах гостиничного типа в Кайеркане стоят около 270–320 тысяч рублей. Оценщик рассматривает все критерии, в том числе площадь жилья и год постройки дома.Расселяют жителей аварийных гостинок в дома аналогичного типа. В Центральном районе им предлагается жилье в домах гостиничного типа, расположенных на всей территории Большого Норильска. Для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья по краевой программе в этом году планируется отремонтировать порядка 220 квартир. Работы ведутся на средства краевого бюджета. Таким образом, норильчанам будут предоставлены чистые, обновленные квартиры.— Работаем мы следующим образом: гражданам предлагаются не только уже отремонтированные квартиры, но и те, которые включены в реестр ремонтных работ на ближайшее время. Конечно, людям придется немного подождать окончания ремонта, но время для этого у них есть, — отмечает Марина Покровская.К сожалению, практика показывает, что не все горожане обращаются в жилфонд вовремя:— Как правило, нам приходится самим ходить по квартирам и стучаться в двери, уговаривая жильцов прийти к нам в управление, на Талнахскую, 40. Тем не менее в итоге всех, кто нуждается в жилье, мы переселим. На следующий год также закладываются средства на ремонт гостинок под переселение из аварийного жилья и на компенсацию собственникам, — отмечает наша собеседница. — Расселить все четыре дома планируется в течение года, но тут есть одна проблема — некоторых собственников нередко приходится буквально разыскивать: люди бросают жилье, сдают его, уезжают из города... Боюсь, точку в этом вопросе мы поставим еще не скоро.— В случае если наниматель и члены его семьи не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не имеют права состоять на данном учете, предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади квартире в аварийном доме. При отсутствии равнозначных жилых помещений на момент распределения квартир жилое помещение предоставляется из расчета не более 40 кв. м общей площади на одного человека.С письменного согласия нанимателя непригодного жилого помещения и его членов семьи другое жилье может быть меньше общей площади старой квартиры и меньше нормы предоставления. Но жилье не может быть меньше учетной нормы площади, установленной на территории Норильска, — не менее 11 квадратных метров на одного члена семьи.— В случае если аварийное жилье принадлежит нескольким собственникам, способ изъятия недвижимости для муниципальных нужд определяется по общему согласию всех собственников, выраженному в письменной форме. В случае отсутствия кого–либо из собственников заявление о способе изъятия недвижимости для муниципальных нужд подписывается уполномоченным лицом по нотариально удостоверенной доверенности.— Управление жилищного фонда обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости жилья, указанного в заявлении о возмещении стоимости изымаемого жилого помещения в порядке, установленном 135–м ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 44–м ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Рыночная стоимость квартиры определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации независимым профессиональным оценщиком, в связи с чем не подлежит регулированию со стороны органов местного самоуправления.— Допускается предоставление собственнику другой квартиры, общая площадь которой превышает размер старого жилья, но не более чем на 20 кв. м общей площади. Здесь следует учесть, что собственнику, скорее всего, придется доплатить разницу в стоимости обмениваемых квартир. С письменного согласия собственник ему может быть предоставлена квартира меньшей площади, чем изымаемое жилое помещение.— Таким гражданам предоставляется иное жилое помещение на общих основаниях и на условиях, предусмотренных Положениями об общежитиях либо о коммерческом найме, то есть по ходатайству работодателя. В случае если работник, занимающий жилое помещение в общежитии, уже не состоит в трудовых отношениях с работодателем, по ходатайству которого было предоставлено жилое помещение, договор найма считается прекращенным и право пользования жильем автоматически прекращается.

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