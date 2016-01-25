[Индекс номера 121 (07.08.2018)]



Парк культуры

Книга о норильчанине

Увидела свет новая книга Михаила Важнова о выдающемся инженере, руководителе важнейших служб Норильского комбината Тимофее Стифееве «Я норильчанин с 1939 года...».



Пришло время северянам благодарно вспомнить о Тимофее Гавриловиче Стифееве — талантливом инженере–механике, снабженце, который трудился в сложнейший период становления и развития Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина. Его норильское время — с 1939 по 1960 год, когда он был начальником Дудинского порта, «Норильскснаба», главным механиком комбината, и всегда добивался отличных результатов в работе этих чрезвычайно важных для комбината служб. Один из инициаторов создания книги о своем старшем коллеге – почетный гражданин города Норильска Владимир Иванович Полищук, немало лет и сил отдавший делу обеспечения НГМК материально–техническими и продовольственными ресурсами, в предисловии заметил, что именно механики, снабженцы и носители еще многих профессий не первого ряда в конечном счете и есть тот фундамент, на котором зиждется успешная работа любого предприятия. Тимофей Стифеев Молодой инженер–механик Тимофей Стифеев приехал в Норильск в тот период, когда шла подготовка к «большому металлу». Волевой и решительный, он многое почерпнул для себя в профессиональном плане на встречах с первыми руководителями комбината — Авраамием Завенягиным и Владимиром Зверевым. Талантливый инженер, умевший дотошно вникать в детали производственных процессов и принимать верные решения в самых непростых условиях, учился и у крупных специалистов, не по своей воле оказавшихся на Крайнем Севере в годы репрессий. Книга о Стифееве расскажет о самых непростых временах в Норильске, поможет их лучше понять. Создатели книги, среди которых и дочь ее героя — Галина Стифеева, искали не только оставшихся свидетелей тех лет, коллег Тимофея Стифеева, но и редкие материалы в архивах Норильска, Дудинки и Воронежа, где Тимофей Гаврилович жил до своего последнего часа с любимой семьей. В издании использованы фотографии из фондов МВК «Музей Норильска», Таймырского краеведческого музея, «Заполярной правды» и других изданий, домашних архивов многих выдающихся норильчан. Книга вышла тиражом 150 экземпляров в издательстве «Просеков» и уже передана в Норильск, где ее можно будет найти и в библиотеках. Пусть память о выдающемся норильчанине вдохновляет новые поколения на честное отношение к своему делу и нашему заполярному городу.

Театр для малышей На создание своего бэби–театра детский сад № 31 «Малыш» вдохновился на летних мастер–классах в Заполярном театре драмы. «Малыш» — единственный в своем роде и старейший садик на территории, в следующем году ему исполнится 65 лет. Здесь воспитываются в четырех группах около 60 ребятишек от года до трех лет. Устраивать первые бэби–спектакли с участием ясельников начали нынешним летом. Заведующая детсадом Наталья Теплорадова, недавно пригласив «Заполярку» на новый спектакль «Море волнуется раз!», поделилась: – Малыши только начинают познавать мир, и бэби–спектакль позволяет им, непоседам, включиться в интересную игру вместе с актерами–взрослыми. Эти дети еще не умеют говорить, поэтому действие сопровождают чтец и музыкант, поддерживающие интерес к происходящему. Мы ранее уже показали спектакли «Ловись, рыбка!», «Солнечный зайчик в гостях у ребят», где ребята с удовольствием включались в театральную игру с использование различных игрушек, ткани, бумаги. Взрослые учили их в обычных предметах видеть волшебство. Родителей на такие театральные эксперименты пока не приглашают, чтобы, пока идет процесс адаптации, дети не отвлекались. К счастью, корреспондент «Заполярки» не помешал действу, которое устроили на мягком покрытии в небольшом музыкальном зале и, сам того не заметив, включился вместе со всеми участниками в процесс изображения с помощью синей ткани и лент морских волн. А еще в море–океан было выпущено много рыбок. Подышали и теплым бризом на морском берегу. С детьми замечательно работали воспитатели в клоунских костюмах Илона Хилько и Марина Мичурина, им помогала Ирина Сафина. Метод бэби–спектакля не требует большой подготовки, их можно легко проводить, подобрав соответствующие стихи и музыку. Музыкальный руководитель Галина Нюнькина для спектакля, посвященного морской теме, подобрала чудесные стихи, звуки природы и произведения классической и современной музыки. А завершалось путешествие «по морям, по волнам» салютом из мыльных пузырей. Замечено, что после 10–минутного спектакля дети начинают играть и фантазировать уже сами. Кроме того, несомненна польза от таких постановок для развития моторики и речи малышей. Не говоря уже о приобщении к театральному опыту, который помогает воспитывать юных творцов и зрителей. После первых экспериментов в садике постараются привлекать к участию в этих спектаклях и родителей, заинтересованных в многостороннем развитии своих малышей.

С любовью к Таймыру В канун Дня коренных малочисленных народов мира на базе отдыха «Оль–Гуль» открылся детский этнический лагерь. Так реализуется пилотный проект «Преемственность поколений», отмеченный на городском конкурсе социальных проектов, проводившемся среди национально–культурных объединений. Идея проекта принадлежит местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера»». На празднике открытия лагеря для гостей подготовили концерт из песен и стихов о любви к Таймыру. На территории базы отдыха «Оль–Гуль» установили гостеприимный теплый чум. В лагерь пригласили около 20 ребят от 10 до 15 лет из семей коренных малочисленных народов Таймыра, которые живут в городе. Планировалось, что приезжающие сюда юные участники проекта с 4 по 12 августа в течение нескольких дневных часов на мастер–классах по прикладному искусству и приготовлению национальных блюд, игровых занятиях по национальным видам спорта познакомятся с культурой и бытом своих тундровых предков. В прошедшие выходные дети встретились со старейшиной Галиной Егоровной Сыроед, которая живет в Талнахе. Она рассказала о своем детстве в тундре, укладе жизни своих предков долган, спела старинные песни. Провели также мастер–класс по разделыванию рыбы и птицы, приготовлению ухи. Мастерица Ирина Михайлова представила свои искусные работы из меха оленя. В этнолагерь, на национальное подворье, с большим интересом заглянуло и немало норильчан, отдыхавших в районе турбазы. К сожалению, непогода и неблагоприятный прогноз на наступившую неделю не позволил продолжить работу этнолагеря по намеченному плану. Родители стали беспокоиться за здоровье детей, а также сочли опасной ситуацию, связанную с появлением медведей в окрестностях Норильска. По материалам мастер– классов, фольклорных и игровых часов, подготовленных для работы этнолагеря, планируется выпустить буклет для занятий в школах Норильска.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пришло время северянам благодарно вспомнить о Тимофее Гавриловиче Стифееве — талантливом инженере–механике, снабженце, который трудился в сложнейший период становления и развития Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина. Его норильское время — с 1939 по 1960 год, когда он был начальником Дудинского порта, «Норильскснаба», главным механиком комбината, и всегда добивался отличных результатов в работе этих чрезвычайно важных для комбината служб. Один из инициаторов создания книги о своем старшем коллеге – почетный гражданин города Норильска Владимир Иванович Полищук, немало лет и сил отдавший делу обеспечения НГМК материально–техническими и продовольственными ресурсами, в предисловии заметил, что именно механики, снабженцы и носители еще многих профессий не первого ряда в конечном счете и есть тот фундамент, на котором зиждется успешная работа любого предприятия.Молодой инженер–механик Тимофей Стифеев приехал в Норильск в тот период, когда шла подготовка к «большому металлу». Волевой и решительный, он многое почерпнул для себя в профессиональном плане на встречах с первыми руководителями комбината — Авраамием Завенягиным и Владимиром Зверевым. Талантливый инженер, умевший дотошно вникать в детали производственных процессов и принимать верные решения в самых непростых условиях, учился и у крупных специалистов, не по своей воле оказавшихся на Крайнем Севере в годы репрессий. Книга о Стифееве расскажет о самых непростых временах в Норильске, поможет их лучше понять.Создатели книги, среди которых и дочь ее героя — Галина Стифеева, искали не только оставшихся свидетелей тех лет, коллег Тимофея Стифеева, но и редкие материалы в архивах Норильска, Дудинки и Воронежа, где Тимофей Гаврилович жил до своего последнего часа с любимой семьей. В издании использованы фотографии из фондов МВК «Музей Норильска», Таймырского краеведческого музея, «Заполярной правды» и других изданий, домашних архивов многих выдающихся норильчан.Книга вышла тиражом 150 экземпляров в издательстве «Просеков» и уже передана в Норильск, где ее можно будет найти и в библиотеках. Пусть память о выдающемся норильчанине вдохновляет новые поколения на честное отношение к своему делу и нашему заполярному городу.«Малыш» — единственный в своем роде и старейший садик на территории, в следующем году ему исполнится 65 лет. Здесь воспитываются в четырех группах около 60 ребятишек от года до трех лет. Устраивать первые бэби–спектакли с участием ясельников начали нынешним летом., недавно пригласив «Заполярку» на новый спектакль «Море волнуется раз!», поделилась:– Малыши только начинают познавать мир, и бэби–спектакль позволяет им, непоседам, включиться в интересную игру вместе с актерами–взрослыми. Эти дети еще не умеют говорить, поэтому действие сопровождают чтец и музыкант, поддерживающие интерес к происходящему. Мы ранее уже показали спектакли «Ловись, рыбка!», «Солнечный зайчик в гостях у ребят», где ребята с удовольствием включались в театральную игру с использование различных игрушек, ткани, бумаги. Взрослые учили их в обычных предметах видеть волшебство.Родителей на такие театральные эксперименты пока не приглашают, чтобы, пока идет процесс адаптации, дети не отвлекались. К счастью, корреспондент «Заполярки» не помешал действу, которое устроили на мягком покрытии в небольшом музыкальном зале и, сам того не заметив, включился вместе со всеми участниками в процесс изображения с помощью синей ткани и лент морских волн. А еще в море–океан было выпущено много рыбок. Подышали и теплым бризом на морском берегу. С детьми замечательно работали воспитатели в клоунских костюмах Илона Хилько и Марина Мичурина, им помогала Ирина Сафина. Метод бэби–спектакля не требует большой подготовки, их можно легко проводить, подобрав соответствующие стихи и музыку. Музыкальный руководитель Галина Нюнькина для спектакля, посвященного морской теме, подобрала чудесные стихи, звуки природы и произведения классической и современной музыки. А завершалось путешествие «по морям, по волнам» салютом из мыльных пузырей.Замечено, что после 10–минутного спектакля дети начинают играть и фантазировать уже сами. Кроме того, несомненна польза от таких постановок для развития моторики и речи малышей. Не говоря уже о приобщении к театральному опыту, который помогает воспитывать юных творцов и зрителей. После первых экспериментов в садике постараются привлекать к участию в этих спектаклях и родителей, заинтересованных в многостороннем развитии своих малышей.Так реализуется пилотный проект «Преемственность поколений», отмеченный на городском конкурсе социальных проектов, проводившемся среди национально–культурных объединений. Идея проекта принадлежит местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера»».На празднике открытия лагеря для гостей подготовили концерт из песен и стихов о любви к Таймыру. На территории базы отдыха «Оль–Гуль» установили гостеприимный теплый чум. В лагерь пригласили около 20 ребят от 10 до 15 лет из семей коренных малочисленных народов Таймыра, которые живут в городе. Планировалось, что приезжающие сюда юные участники проекта с 4 по 12 августа в течение нескольких дневных часов на мастер–классах по прикладному искусству и приготовлению национальных блюд, игровых занятиях по национальным видам спорта познакомятся с культурой и бытом своих тундровых предков.В прошедшие выходные дети встретились со старейшиной Галиной Егоровной Сыроед, которая живет в Талнахе. Она рассказала о своем детстве в тундре, укладе жизни своих предков долган, спела старинные песни. Провели также мастер–класс по разделыванию рыбы и птицы, приготовлению ухи. Мастерица Ирина Михайлова представила свои искусные работы из меха оленя. В этнолагерь, на национальное подворье, с большим интересом заглянуло и немало норильчан, отдыхавших в районе турбазы.К сожалению, непогода и неблагоприятный прогноз на наступившую неделю не позволил продолжить работу этнолагеря по намеченному плану. Родители стали беспокоиться за здоровье детей, а также сочли опасной ситуацию, связанную с появлением медведей в окрестностях Норильска. По материалам мастер– классов, фольклорных и игровых часов, подготовленных для работы этнолагеря, планируется выпустить буклет для занятий в школах Норильска.

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