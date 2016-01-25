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[Индекс номера 121 (07.08.2018)]

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Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. В лидеры выбился “Туран”.

В девятом туре чемпионата «Механик» уступил «Металлисту Сибири» — 0:2, «Океан» не смог одолеть «Юлдыз» — 3:3, «Обогатитель» был крупно бит «Строителем» — 1:7, «ДинРем» разгромил «Мотор» — 6:0, а «Алания» — «Масаллы» — 5:1. «Химик» и «Шахтер» поделили очки — 2:2, в то время как СКГМИ уверенно взял вверх над «Транспортником» — 3:0. Кроме того, на выходных прошли две встречи десятого тура: «Шахтер» закономерно уступил «Турану» — 0:8, а «Обогатитель» ничего не смог поделать с «Юлдызом» — 0:4.
К удивлению многих, в единоличные лидеры чемпионата выбился «Туран» — у прошлогоднего обладателя Кубка Норильска уже 27 очков. Вторую строчку турнирной таблицы делят между собой «Строитель» и набравший ход «Юлдыз» — у них по 22 очка. Немного от третьего места отстает «ДинРем», объединенная команда «Динамо» и «Ремонтника», в активе которой 21 очко. «Океан» и «Алания», которых называют одними из наиболее явных претендентов на чемпионство, пока что на пятом и шестом местах, в их активе 20 и 19 очков соответственно.
Примечательно, что в минувшие выходные свои первые очки в этом сезоне набрали «Шахтер» и «Мотор», сыгравшие друг с другом вничью. В подвале турнирной таблицы по–прежнему находится «Мотор», уступивший во всех играх.
Десятый тур продолжится на этой неделе, наиболее интересным ожидается встреча «Строителя» с «ДинРемом», которых завтра, 8 августа, в 19.00 примет талнахский стадион «Солнышко». На выходных же пройдут все матчи 11–го тура, игры запланированы на воскресенье.
Напомним, что с этого сезона в чемпионате Норильска по футболу участвуют 16 команд, которые выявляют сильнейших в один круг. Кроме того, участников ожидают матчи на Кубок города и Кубок «Заполярной правды» — они пройдут по олимпийской системе, то есть на выбывание.
Прошлогодний чемпион города — «Алания», она же стала обладателем Кубка «Заполярной правды» — 2017. Победитель прошлогоднего розыгрыша Кубка Норильска — «Туран».

Михаил Туаев
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