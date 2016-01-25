Новая площадка открылась во дворе Набережной Урванцева, 33. Установить ее здесь решили сами горожане, проголосовав за благоустройство этого двора при анкетировании, проводимом во время президентских выборов.
Несмотря на дождь, ребятишек с новой площадки не увести: им нужно покататься на качелях, пройти лабиринт, полазить по веревочным лестницам. Здесь много разных модулей, рассчитанных на деток от трех до 12 лет, так что этот комплекс будет по душе и самым маленьким, и подросткам. Покрытие на площадке специальное — прорезиненное, оно хорошо себя зарекомендовало в прошлые годы: удобно в эксплуатации и легко ремонтируется. В дальнейшем планируется на всех площадках застелить такой материал, однако это работа не одного года.
Игровой комплекс малыши этого двора ждали давно. Раньше здесь на ростверке была детская площадка, но с годами она пришла в негодность. Ее демонтировали около двух лет назад. А во время президентских выборов в Норильске проходил опрос горожан: им предлагалось выбрать дворы, которые они хотели бы видеть благоустроенными. Лидеры определились большинством голосов. Так, жители этого микрорайона проголосовали за детские площадки во дворах домов № 33 и 23 на Набережной Урванцева. К слову, что касается второго двора, там сейчас старое оборудование демонтировали и в ближайшем будущем тоже установят новый комплекс. До конца сезона появятся новые площадки также на Комсомольской, 30, по Орждоникидзе,10, и на Б. Хмельницкого, 1.
На благоустройство дворов в этом году было запланировано порядка 16 миллионов рублей, которые пойдут на общестроительную подготовку площадок, монтаж поребриков, закупку материалов. А в частности, площадка на Набережной, 33, обошлась городскому бюджету в 3,1 миллиона рублей.
– По комплектации все площадки различны, потому что к ним предъявляются различные требования по расстановке оборудования согласно возрастным ограничениям, — комментирует Николай Жигулин, заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству
. — Они будут комплектоваться также с учетом пожеланий горожан и особенностей территорий, где их предстоит оборудовать.
Производитель игровых модулей — санкт–петербургская компания «Ксил», которая поставляет детские комплексы по всей России.
В планах следующего года — более масштабные работы по благоустройству дворовых территорий, но пока Николай Жигулин называть адреса не торопится. В ходе губернаторских выборов в сентябре планируется организовать новый опрос, во время которого норильчанам вновь предложат самим выбрать территории для благоустройстваМарина АндриюкФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда