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День рождения полярного жирафа Нони

[Индекс номера 124 (10.08.2018)]

На радость детям

Новая площадка открылась во дворе Набережной Урванцева, 33. Установить ее здесь решили сами горожане, проголосовав за благоустройство этого двора при анкетировании, проводимом во время президентских выборов.

Несмотря на дождь, ребятишек с новой площадки не увести: им нужно покататься на качелях, пройти лабиринт, полазить по веревочным лестницам. Здесь много разных модулей, рассчитанных на деток от трех до 12 лет, так что этот комплекс будет по душе и самым маленьким, и подросткам. Покрытие на площадке специальное — прорезиненное, оно хорошо себя зарекомендовало в прошлые годы: удобно в эксплуатации и легко ремонтируется. В дальнейшем планируется на всех площадках застелить такой материал, однако это работа не одного года.
Игровой комплекс малыши этого двора ждали давно. Раньше здесь на ростверке была детская площадка, но с годами она пришла в негодность. Ее демонтировали около двух лет назад. А во время президентских выборов в Норильске проходил опрос горожан: им предлагалось выбрать дворы, которые они хотели бы видеть благоустроенными. Лидеры определились большинством голосов. Так, жители этого микрорайона проголосовали за детские площадки во дворах домов № 33 и 23 на Набережной Урванцева. К слову, что касается второго двора, там сейчас старое оборудование демонтировали и в ближайшем будущем тоже установят новый комплекс. До конца сезона появятся новые площадки также на Комсомольской, 30, по Орждоникидзе,10, и на Б. Хмельницкого, 1.
На благоустройство дворов в этом году было запланировано порядка 16 миллионов рублей, которые пойдут на общестроительную подготовку площадок, монтаж поребриков, закупку материалов. А в частности, площадка на Набережной, 33, обошлась городскому бюджету в 3,1 миллиона рублей.
– По комплектации все площадки различны, потому что к ним предъявляются различные требования по расстановке оборудования согласно возрастным ограничениям, — комментирует Николай Жигулин, заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству. — Они будут комплектоваться также с учетом пожеланий горожан и особенностей территорий, где их предстоит оборудовать.
Производитель игровых модулей — санкт–петербургская компания «Ксил», которая поставляет детские комплексы по всей России.
В планах следующего года — более масштабные работы по благоустройству дворовых территорий, но пока Николай Жигулин называть адреса не торопится. В ходе губернаторских выборов в сентябре планируется организовать новый опрос, во время которого норильчанам вновь предложат самим выбрать территории для благоустройства

Марина Андриюк
Фото Ирины Яринской
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Новая площадка открылась во дворе Набережной Урванцева, 33. Установить ее здесь решили сами горожане, проголосовав за благоустройство этого двора при анкетировании, проводимом во время президентских выборов.

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