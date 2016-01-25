[Индекс номера 124 (10.08.2018)]



На таймыре

Новый Тухард

На новом месте, куда переедет поселок Тухард, этим летом началось строительство. В нынешнем году поселку исполняется 50 лет, и к концу года должны быть сданы в эксплуатацию первые жилые дома и социальные объекты юбиляра.



Поселок Тухард располагается на берегу реки Большая Хета, в 40 километрах от места ее впадения в Енисей. От Дудинки Тухард отделяют 90 километров тундры. Административно поселок относится к сельскому поселению Караул, до которого также около сотни километров. Сейчас в Тухарде постоянно проживают более 300 человек, но с учетом кочевого населения, которое бывает в поселке наездами, получается свыше тысячи жителей. Главное отличие Тухарда от других поселков Таймыра — счастливое соседство с вахтовиками «Норильскгазпрома». Собственно, поселок в 1968 году и возник как перевалочная база на строительстве газопровода Мессояха — Дудинка — Норильск, его название можно перевести как «факел». Жители Тухарда традиционно занимаются оленеводством и рыболовством. Жилой фонд поселка — около ста домов: это муниципальное и частное жилье, а также «самострой». Ветхие деревянные здания, передвижные балки, вагончики–»бочки», которые приспособлены под жилье, но по сути таковым не являются. Большая их часть когда–то была оборудована как временное жилье для строителей газопровода, а в дальнейшем передано коренным жителям. Техническое состояние домов неудовлетворительное, многие из них в аварийном состоянии, утратили теплосберегающие свойства, а полы и фундаменты зданий провалились. В таком же состоянии в поселке находятся системы тепловодоснабжения, канализация и электрические сети.

Договорились 21 апреля 2017 года между администрацией Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, компанией «Норникель» и АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» было подписано соглашение о строительстве жилья и современной коммунальной инфраструктуры для жителей поселка Тухард. Согласно этому трехстороннему соглашению «Норникель» выделяет 90 миллионов рублей на строительство 2,25 тысячи кв. метров жилья. Компания также окажет содействие в демонтаже и вывозе старых строений из Тухарда и заключении долгосрочных контрактов на водоснабжение поселка с инвесторами объектов коммунальной инфраструктуры. Таймырский муниципальный район берет на себя строительство социальных объектов: начальной школы и детсада, Дома культуры, административного здания, магазина и аптечного пункта. 70 миллионов рублей выделил Енисейский объединенный банк на строительство объектов коммунальной инфраструктуры: котельной и электростанции, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и канализации. Реализация проекта рассчитана на 2017–2019 годы. При этом жители Тухарда не хотят далеко отселяться от газовиков: благодаря «Норильскгазпрому» здесь и коммунальные платежи ниже, чем в других населенных пунктах района, и есть вертолетная площадка, где садятся по несколько бортов в день. Но согласно законодательству, жилая зона не должна вплотную примыкать к промышленным объектам. Соответственно новый поселок нужно было переносить в более отдаленное место. В мае прошлого года в Тухарде прошел сход граждан, посвященный строительству поселка в другом месте. Участники схода из трех предлагаемых вариантов выбрали тот участок, что находится к северу от нынешнего поселка, на левом берегу реки Большая Хета. Новый Тухард будет расположен на безопасном удалении от склада метанола, с учетом его километровой санитарно–защитной зоны, а также за пределами санитарно–защитной зоны полигона ТБО, размер которой составляет 500 метров.

Подготовка Весь прошлый год перед началом строительных работ шла подготовительная работа. На участке нового жилищного строительства были проведены геологические, гидрологические, экологические, метеорологические и геодезические изыскания, а также разработан проект планировки и межевания территории участка. В декабре 2017 года были утверждены изменения в генеральном плане поселка. В январе 2018 года на публичных слушаниях утверждены изменения в правилах землепользования и застройки поселения, что позволило приступить к проектированию жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. Также в декабре в Тухарде были выполнены работы по обустройству подъездных путей к новому поселку. Это стало возможно благодаря договору между администрацией Таймырского муниципального района, НКО «Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра» и муниципальным предприятием «Таймыр». Финансирование дорожных работ в качестве благотворительной помощи взял на себя «Норникель». Проектом планировки и межевания территории на земельном участке предусмотрено размещение 72 жилых двухквартирных домов, а также здания образовательного центра — школы с детским садом, Дома культуры, здания администрации и полиции, магазина, аптечного пункта, церкви. Также предусмотрено возведение котельной, дизельной электростанции, очистных сооружений, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и водоотведения. При их строительстве применяются уже использованные ранее на Таймыре проекты и технологии. Здания Дома культуры и школы с садиком спроектированы из негорючих сэндвич–панелей с минеральной ватой, монтируемых на металлическом каркасе со свайным основанием. Энергоснабжение нового жилого поселка сегодня планируется от дизельной электростанции и котельной, работающей на двух видах топлива — нефти и каменном угле. Проекты этих объектов аналогичны уже построенным и эксплуатирующимся в поселках Караул и Носок. Весной нынешнего года компания ООО «ЭКОПРОЕКТ» разработала проектно–сметную документацию на строительство новых очистных сооружений для Тухарда. Финансирование работ по ПСД — около 2,5 миллиона рублей — также благотворительная помощь «Норникеля». Экологические и гидрометеорологические изыскания и госэкспертизу — 653 тысячи рублей — оплатил Таймырский муниципальный район. Стоимость строительно–монтажных работ и оборудования для очистных составит 44,5 миллиона рублей.

Сергей Ткаченко Как «Заполярной правде» рассказали в администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, глава Таймыра Сергей Ткаченко побывал в поселке Тухард и проинспектировал ход строительства. – Я очень хотел бы, чтобы жители Тухарда отпраздновали новоселье как можно скорее. В числе первых переселенцев будет многодетная семья Ямкиных. У них трудная жизненная ситуация: жилье аварийное с проваливающимися полами, детей обеспечивает один отец, а две сестры — инвалиды. Мы общались с ними на сходе граждан, и я пообещал, что они одними из первых получат новое жилье в новом поселке Тухард, — рассказал Сергей Ткаченко.

Стройка К концу июля на строительную площадку была завезена необходимая техника и более 600 тонн стройматериалов. В начале августа прибыла баржа, загруженная материалами для строительства зданий котельной, дизельной, жилыми вагончиками для строителей, опорами ЛЭП, также на ней доставлены утеплители, кабельная продукция, трубы и спецтехника. После изучения предложений строительных организаций для жилищного строительства в поселке были выбраны двухквартирные дома блокированной застройки. Общая жилая площадь двухкомнатной квартиры в таком доме — порядка 44 квадратных метров. Здание изготавливается из несущих SIP–панелей, устанавливается на свайном основании, оборудуется системами электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации. По такой технологии жилые дома строятся на Таймыре уже более пяти лет. В качестве застройщика была выбрана строительная организация из Красноярска — ООО «Стройбыт 2000». Этот подрядчик имеет необходимые для большого строительства свидетельства и лицензии, он зарекомендовал положительно себя при строительстве социальных объектов на Севере Красноярского края — в Таймырском и Туруханском районах. ООО «СТРОЙБЫТ 2000» уже пробурил и установил свайные основания под шесть первых двухквартирных домов, выполняет обвязку свайных фундаментов и укладку панелей перекрытий. Возведение одного дома занимает порядка двух недель. Таким образом, до конца 2018 года планируется возвести 27 домов — в общей сложности на 54 квартиры. Все необходимые для этого стройматериалы уже доставлены. Другой подрядчик — ООО «СК «ГРАД» — ведет подготовительные работы для строительства Дома культуры, образовательного центра и здания администрации. Работы по этим объектам планируется закончить до декабря нынешнего года. Строительством электростанции и котельной, прокладкой канализации, сетей тепло–, водо– и электроснабжения занимается еще один подрядчик — ООО «Таймырэнерго».

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поселок Тухард располагается на берегу реки Большая Хета, в 40 километрах от места ее впадения в Енисей. От Дудинки Тухард отделяют 90 километров тундры. Административно поселок относится к сельскому поселению Караул, до которого также около сотни километров. Сейчас в Тухарде постоянно проживают более 300 человек, но с учетом кочевого населения, которое бывает в поселке наездами, получается свыше тысячи жителей. Главное отличие Тухарда от других поселков Таймыра — счастливое соседство с вахтовиками «Норильскгазпрома». Собственно, поселок в 1968 году и возник как перевалочная база на строительстве газопровода Мессояха — Дудинка — Норильск, его название можно перевести как «факел».Жители Тухарда традиционно занимаются оленеводством и рыболовством. Жилой фонд поселка — около ста домов: это муниципальное и частное жилье, а также «самострой». Ветхие деревянные здания, передвижные балки, вагончики–»бочки», которые приспособлены под жилье, но по сути таковым не являются. Большая их часть когда–то была оборудована как временное жилье для строителей газопровода, а в дальнейшем передано коренным жителям. Техническое состояние домов неудовлетворительное, многие из них в аварийном состоянии, утратили теплосберегающие свойства, а полы и фундаменты зданий провалились. В таком же состоянии в поселке находятся системы тепловодоснабжения, канализация и электрические сети.21 апреля 2017 года между администрацией Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, компанией «Норникель» и АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» было подписано соглашение о строительстве жилья и современной коммунальной инфраструктуры для жителей поселка Тухард. Согласно этому трехстороннему соглашению «Норникель» выделяет 90 миллионов рублей на строительство 2,25 тысячи кв. метров жилья. Компания также окажет содействие в демонтаже и вывозе старых строений из Тухарда и заключении долгосрочных контрактов на водоснабжение поселка с инвесторами объектов коммунальной инфраструктуры. Таймырский муниципальный район берет на себя строительство социальных объектов: начальной школы и детсада, Дома культуры, административного здания, магазина и аптечного пункта. 70 миллионов рублей выделил Енисейский объединенный банк на строительство объектов коммунальной инфраструктуры: котельной и электростанции, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и канализации. Реализация проекта рассчитана на 2017–2019 годы.При этом жители Тухарда не хотят далеко отселяться от газовиков: благодаря «Норильскгазпрому» здесь и коммунальные платежи ниже, чем в других населенных пунктах района, и есть вертолетная площадка, где садятся по несколько бортов в день. Но согласно законодательству, жилая зона не должна вплотную примыкать к промышленным объектам. Соответственно новый поселок нужно было переносить в более отдаленное место.В мае прошлого года в Тухарде прошел сход граждан, посвященный строительству поселка в другом месте. Участники схода из трех предлагаемых вариантов выбрали тот участок, что находится к северу от нынешнего поселка, на левом берегу реки Большая Хета. Новый Тухард будет расположен на безопасном удалении от склада метанола, с учетом его километровой санитарно–защитной зоны, а также за пределами санитарно–защитной зоны полигона ТБО, размер которой составляет 500 метров.Весь прошлый год перед началом строительных работ шла подготовительная работа. На участке нового жилищного строительства были проведены геологические, гидрологические, экологические, метеорологические и геодезические изыскания, а также разработан проект планировки и межевания территории участка. В декабре 2017 года были утверждены изменения в генеральном плане поселка. В январе 2018 года на публичных слушаниях утверждены изменения в правилах землепользования и застройки поселения, что позволило приступить к проектированию жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. Также в декабре в Тухарде были выполнены работы по обустройству подъездных путей к новому поселку. Это стало возможно благодаря договору между администрацией Таймырского муниципального района, НКО «Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра» и муниципальным предприятием «Таймыр». Финансирование дорожных работ в качестве благотворительной помощи взял на себя «Норникель».Проектом планировки и межевания территории на земельном участке предусмотрено размещение 72 жилых двухквартирных домов, а также здания образовательного центра — школы с детским садом, Дома культуры, здания администрации и полиции, магазина, аптечного пункта, церкви. Также предусмотрено возведение котельной, дизельной электростанции, очистных сооружений, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и водоотведения. При их строительстве применяются уже использованные ранее на Таймыре проекты и технологии. Здания Дома культуры и школы с садиком спроектированы из негорючих сэндвич–панелей с минеральной ватой, монтируемых на металлическом каркасе со свайным основанием. Энергоснабжение нового жилого поселка сегодня планируется от дизельной электростанции и котельной, работающей на двух видах топлива — нефти и каменном угле. Проекты этих объектов аналогичны уже построенным и эксплуатирующимся в поселках Караул и Носок.Весной нынешнего года компания ООО «ЭКОПРОЕКТ» разработала проектно–сметную документацию на строительство новых очистных сооружений для Тухарда. Финансирование работ по ПСД — около 2,5 миллиона рублей — также благотворительная помощь «Норникеля». Экологические и гидрометеорологические изыскания и госэкспертизу — 653 тысячи рублей — оплатил Таймырский муниципальный район. Стоимость строительно–монтажных работ и оборудования для очистных составит 44,5 миллиона рублей.К концу июля на строительную площадку была завезена необходимая техника и более 600 тонн стройматериалов. В начале августа прибыла баржа, загруженная материалами для строительства зданий котельной, дизельной, жилыми вагончиками для строителей, опорами ЛЭП, также на ней доставлены утеплители, кабельная продукция, трубы и спецтехника.После изучения предложений строительных организаций для жилищного строительства в поселке были выбраны двухквартирные дома блокированной застройки. Общая жилая площадь двухкомнатной квартиры в таком доме — порядка 44 квадратных метров. Здание изготавливается из несущих SIP–панелей, устанавливается на свайном основании, оборудуется системами электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации. По такой технологии жилые дома строятся на Таймыре уже более пяти лет. В качестве застройщика была выбрана строительная организация из Красноярска — ООО «Стройбыт 2000». Этот подрядчик имеет необходимые для большого строительства свидетельства и лицензии, он зарекомендовал положительно себя при строительстве социальных объектов на Севере Красноярского края — в Таймырском и Туруханском районах. ООО «СТРОЙБЫТ 2000» уже пробурил и установил свайные основания под шесть первых двухквартирных домов, выполняет обвязку свайных фундаментов и укладку панелей перекрытий. Возведение одного дома занимает порядка двух недель. Таким образом, до конца 2018 года планируется возвести 27 домов — в общей сложности на 54 квартиры. Все необходимые для этого стройматериалы уже доставлены.Другой подрядчик — ООО «СК «ГРАД» — ведет подготовительные работы для строительства Дома культуры, образовательного центра и здания администрации. Работы по этим объектам планируется закончить до декабря нынешнего года. Строительством электростанции и котельной, прокладкой канализации, сетей тепло–, водо– и электроснабжения занимается еще один подрядчик — ООО «Таймырэнерго».

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