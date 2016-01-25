[Индекс номера 124 (10.08.2018)]



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«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города, самых важных событиях каждого года.



1972 В этом году у Норильска появился свой герб, на котором изображен белый медведь — как символ мощи, доблести и самоотверженности, проявленных при освоении природных богатств Севера. А богатства эти доставались ох как нелегко. В 1972–м ударными темпами продолжали строить талнахские рудники, введено в опытно–промышленную эксплуатацию новое газоконденсатное месторождение — Южно–Соленинское. Началось строительство Талнахской обогатительной фабрики. И еще в этом году появились первые трудовые отряды старшеклассников.

Событие: придумали герб Примечательно, что право на собственный символ город получил еще в середине 1960–х, с того времени регулярно объявлялись конкурсы на лучший эскиз, но все никак не получалось придумать оригинальный герб. Художники приносили рисунки с изображением ковшей, кранов, труб и прочей производственной романтики, но норильского своеобразия это не отражало. И вот в 1972 году провели очередной конкурс на лучший проект герба. Всего было подано порядка двухсот работ, конкурсная комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука. 2 июня на заседании исполкома горсовета эскиз утвердили с официальным описанием: «Герб города Норильска представляет собой белого медведя на фоне традиционного щита, держащего над головой ключ. Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля и кобальта. Щит по вертикали разделен на золотистую и черную половины, верхний обрез цветов Государственного флага РСФСР. Фигура поднявшегося во весь рост медведя олицетворяет мощь высоких широт, раскраска щита — полярные день и ночь, расплавленный металл и недра. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели». С современного герба химические символы убрали как несоответствующие геральдическим правилам, а от слова «Норильск» осталась стилизованная буква «Н». Заменили и цвета щита на синий и красный, они вместе с белым цветом самого медведя подразумевают российский триколор. Новый герб был утвержден в 2000 году. Кстати, белый медведь — символ не только Норильска, но и Гренландии, а также норвежского города Хаммерфест и российских Перми, Южно–Сахалинска и Нижнеколымского района Якутии.

Профессия: пионервожатый Сегодня этой профессии уже не существует, а в 1972 году, когда отмечался 50–летний юбилей Всесоюзной пионерской организации, было решено, что теперь в каждой школе, включая спортивные и музыкальные, появится должность пионервожатого. В штатном расписании она называлась «организатор внешкольной работы», но по старой памяти они были «пионервожатыми». На это место разрешалось брать людей без педагогического образования, лишь бы они были активными и творческими. Поэтому неудивительно, что карьера многих норильских политиков и коммерсантов начинается с работы пионервожатым в школе.

Адрес: улицы Строителей и Спортивная В этом году на улице Строителей, 17, открылся кинотеатр «Талнах», сейчас — культурно–досуговый центр имени Владимира Высоцкого. Первый киносеанс в новом кинотеатре на 400 мест состоялся 6 февраля 1972 года: показывали фильм «Два бойца». А еще в Талнахе в доме № 1 на улице Спортивной появилось детское кафе «Чунга–Чанга», второе в Большом Норильске. Авторы проекта оформления были те же, что и кафе «От двух до пяти»: инженеры–дизайнеры Рагим и Нелли Сейфуллаевы. В «Чунга–Чангу», где угощали мороженым собственного приготовления, ездили даже из Норильска. Кстати, и сами эти талнахские улицы тоже появились в 1972 году. В сентябре им присвоили официальные названия и адресацию, до этого дома в поселке различали по строительным номерам Строится Молодёжный проезд .

Точка на карте: Минск В республиканском Дворце спорта прошли соревнования сильнейших пловцов страны, победители стали кандидатами в олимпийскую сборную страны. 14–летняя норильчанка Лена Бурменская — самый юный в Заполярье мастер спорта — установила рекорд на дистанции 1500 метров — 8 минут 35,5 секунды. Причем она проплыла дистанцию на полторы секунды быстрее, чем спортсменка, установившая рекорд среди пловчих–женщин. Ее победы стали самыми высшими достижениями норильской школы спортивного плавания. Кафе «Чунга–Чанга»

Цифра: 84 проходчика В Норильск из разных металлургических центров страны командировали 84 лучших мастера скоростных проходок. Это решение было принято после июльского визита в наш город министра цветной металлургии Петра Ломако: требовалось решать сложнейшие проблемы на стройках двух больших талнахских рудников — «Комсомольского» и «Октябрьского». А для рекордных по срокам проходок стволов рудников было необходимо единое шахтостроительное управление. Так, с 1 апреля начал работу Норильский шахтопроходческий трест (сегодня — трест «Норильскшахтстрой», НШСТ). На него возлагались функции генподрядчика по ведению горных работ всего правобережья. Новый магазин «Красноярск» Магазин «Золотая осень»

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году у Норильска появился свой герб, на котором изображен белый медведь — как символ мощи, доблести и самоотверженности, проявленных при освоении природных богатств Севера. А богатства эти доставались ох как нелегко. В 1972–м ударными темпами продолжали строить талнахские рудники, введено в опытно–промышленную эксплуатацию новое газоконденсатное месторождение — Южно–Соленинское. Началось строительство Талнахской обогатительной фабрики. И еще в этом году появились первые трудовые отряды старшеклассников.Примечательно, что право на собственный символ город получил еще в середине 1960–х, с того времени регулярно объявлялись конкурсы на лучший эскиз, но все никак не получалось придумать оригинальный герб. Художники приносили рисунки с изображением ковшей, кранов, труб и прочей производственной романтики, но норильского своеобразия это не отражало. И вот в 1972 году провели очередной конкурс на лучший проект герба. Всего было подано порядка двухсот работ, конкурсная комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука. 2 июня на заседании исполкома горсовета эскиз утвердили с официальным описанием: «Герб города Норильска представляет собой белого медведя на фоне традиционного щита, держащего над головой ключ. Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля и кобальта. Щит по вертикали разделен на золотистую и черную половины, верхний обрез цветов Государственного флага РСФСР. Фигура поднявшегося во весь рост медведя олицетворяет мощь высоких широт, раскраска щита — полярные день и ночь, расплавленный металл и недра. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели». С современного герба химические символы убрали как несоответствующие геральдическим правилам, а от слова «Норильск» осталась стилизованная буква «Н». Заменили и цвета щита на синий и красный, они вместе с белым цветом самого медведя подразумевают российский триколор. Новый герб был утвержден в 2000 году. Кстати, белый медведь — символ не только Норильска, но и Гренландии, а также норвежского города Хаммерфест и российских Перми, Южно–Сахалинска и Нижнеколымского района Якутии.Сегодня этой профессии уже не существует, а в 1972 году, когда отмечался 50–летний юбилей Всесоюзной пионерской организации, было решено, что теперь в каждой школе, включая спортивные и музыкальные, появится должность пионервожатого. В штатном расписании она называлась «организатор внешкольной работы», но по старой памяти они были «пионервожатыми». На это место разрешалось брать людей без педагогического образования, лишь бы они были активными и творческими. Поэтому неудивительно, что карьера многих норильских политиков и коммерсантов начинается с работы пионервожатым в школе.В этом году на улице Строителей, 17, открылся кинотеатр «Талнах», сейчас — культурно–досуговый центр имени Владимира Высоцкого. Первый киносеанс в новом кинотеатре на 400 мест состоялся 6 февраля 1972 года: показывали фильм «Два бойца». А еще в Талнахе в доме № 1 на улице Спортивной появилось детское кафе «Чунга–Чанга», второе в Большом Норильске. Авторы проекта оформления были те же, что и кафе «От двух до пяти»: инженеры–дизайнеры Рагим и Нелли Сейфуллаевы. В «Чунга–Чангу», где угощали мороженым собственного приготовления, ездили даже из Норильска. Кстати, и сами эти талнахские улицы тоже появились в 1972 году. В сентябре им присвоили официальные названия и адресацию, до этого дома в поселке различали по строительным номерамВ республиканском Дворце спорта прошли соревнования сильнейших пловцов страны, победители стали кандидатами в олимпийскую сборную страны. 14–летняя норильчанка Лена Бурменская — самый юный в Заполярье мастер спорта — установила рекорд на дистанции 1500 метров — 8 минут 35,5 секунды. Причем она проплыла дистанцию на полторы секунды быстрее, чем спортсменка, установившая рекорд среди пловчих–женщин. Ее победы стали самыми высшими достижениями норильской школы спортивного плавания.В Норильск из разных металлургических центров страны командировали 84 лучших мастера скоростных проходок. Это решение было принято после июльского визита в наш город министра цветной металлургии Петра Ломако: требовалось решать сложнейшие проблемы на стройках двух больших талнахских рудников — «Комсомольского» и «Октябрьского». А для рекордных по срокам проходок стволов рудников было необходимо единое шахтостроительное управление. Так, с 1 апреля начал работу Норильский шахтопроходческий трест (сегодня — трест «Норильскшахтстрой», НШСТ). На него возлагались функции генподрядчика по ведению горных работ всего правобережья.

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