«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города, самых важных событиях каждого года.
1972
В этом году у Норильска появился свой герб, на котором изображен белый медведь — как символ мощи, доблести и самоотверженности, проявленных при освоении природных богатств Севера. А богатства эти доставались ох как нелегко. В 1972–м ударными темпами продолжали строить талнахские рудники, введено в опытно–промышленную эксплуатацию новое газоконденсатное месторождение — Южно–Соленинское. Началось строительство Талнахской обогатительной фабрики. И еще в этом году появились первые трудовые отряды старшеклассников.Событие: придумали герб
Примечательно, что право на собственный символ город получил еще в середине 1960–х, с того времени регулярно объявлялись конкурсы на лучший эскиз, но все никак не получалось придумать оригинальный герб. Художники приносили рисунки с изображением ковшей, кранов, труб и прочей производственной романтики, но норильского своеобразия это не отражало. И вот в 1972 году провели очередной конкурс на лучший проект герба. Всего было подано порядка двухсот работ, конкурсная комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука. 2 июня на заседании исполкома горсовета эскиз утвердили с официальным описанием: «Герб города Норильска представляет собой белого медведя на фоне традиционного щита, держащего над головой ключ. Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля и кобальта. Щит по вертикали разделен на золотистую и черную половины, верхний обрез цветов Государственного флага РСФСР. Фигура поднявшегося во весь рост медведя олицетворяет мощь высоких широт, раскраска щита — полярные день и ночь, расплавленный металл и недра. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели». С современного герба химические символы убрали как несоответствующие геральдическим правилам, а от слова «Норильск» осталась стилизованная буква «Н». Заменили и цвета щита на синий и красный, они вместе с белым цветом самого медведя подразумевают российский триколор. Новый герб был утвержден в 2000 году. Кстати, белый медведь — символ не только Норильска, но и Гренландии, а также норвежского города Хаммерфест и российских Перми, Южно–Сахалинска и Нижнеколымского района Якутии.
Профессия: пионервожатый
Сегодня этой профессии уже не существует, а в 1972 году, когда отмечался 50–летний юбилей Всесоюзной пионерской организации, было решено, что теперь в каждой школе, включая спортивные и музыкальные, появится должность пионервожатого. В штатном расписании она называлась «организатор внешкольной работы», но по старой памяти они были «пионервожатыми». На это место разрешалось брать людей без педагогического образования, лишь бы они были активными и творческими. Поэтому неудивительно, что карьера многих норильских политиков и коммерсантов начинается с работы пионервожатым в школе.Адрес: улицы Строителей и Спортивная
В этом году на улице Строителей, 17, открылся кинотеатр «Талнах», сейчас — культурно–досуговый центр имени Владимира Высоцкого. Первый киносеанс в новом кинотеатре на 400 мест состоялся 6 февраля 1972 года: показывали фильм «Два бойца». А еще в Талнахе в доме № 1 на улице Спортивной появилось детское кафе «Чунга–Чанга», второе в Большом Норильске. Авторы проекта оформления были те же, что и кафе «От двух до пяти»: инженеры–дизайнеры Рагим и Нелли Сейфуллаевы. В «Чунга–Чангу», где угощали мороженым собственного приготовления, ездили даже из Норильска. Кстати, и сами эти талнахские улицы тоже появились в 1972 году. В сентябре им присвоили официальные названия и адресацию, до этого дома в поселке различали по строительным номерам
|Строится Молодёжный проезд
.Точка на карте: Минск
В республиканском Дворце спорта прошли соревнования сильнейших пловцов страны, победители стали кандидатами в олимпийскую сборную страны. 14–летняя норильчанка Лена Бурменская — самый юный в Заполярье мастер спорта — установила рекорд на дистанции 1500 метров — 8 минут 35,5 секунды. Причем она проплыла дистанцию на полторы секунды быстрее, чем спортсменка, установившая рекорд среди пловчих–женщин. Ее победы стали самыми высшими достижениями норильской школы спортивного плавания.
Цифра: 84 проходчика
|Кафе «Чунга–Чанга»
В Норильск из разных металлургических центров страны командировали 84 лучших мастера скоростных проходок. Это решение было принято после июльского визита в наш город министра цветной металлургии Петра Ломако: требовалось решать сложнейшие проблемы на стройках двух больших талнахских рудников — «Комсомольского» и «Октябрьского». А для рекордных по срокам проходок стволов рудников было необходимо единое шахтостроительное управление. Так, с 1 апреля начал работу Норильский шахтопроходческий трест (сегодня — трест «Норильскшахтстрой», НШСТ). На него возлагались функции генподрядчика по ведению горных работ всего правобережья.
|Новый магазин «Красноярск»
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