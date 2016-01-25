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Счёт в пользу «Норникеля»

«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за первое полугодие 2018 года.

Первый вице–президент — операционный директор Сергей Дяченко так прокомментировал итоги деятельности компании:
— В первом полугодии этого года мы увеличили производство всех наших основных металлов. Самый существенный рост пришелся на медь, которая выросла относительно прошлого года на 18%. Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех», а также начало производства меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Также надо отметить, что низкорентабельное производство металлов из сырья третьих лиц было практически полностью прекращено во втором квартале, и весь объем товарных металлов на российских предприятиях был произведен из собственного сырья компании. Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пусконаладочные работы под нагрузкой, в апреле осуществил первую поставку медного концентрата китайским покупателям, а всего по итогам второго квартала произвел около 5000 тонн меди в концентрате. Однако, в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования обогатительной фабрики, мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год. Неполадки планируется ликвидировать в третьем квартале текущего года. В целом мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне.

Никель
Общий объем производства никеля во втором квартале 2018 года составил 49 тысяч тонн, что на 9% меньше первого квартала 2018 года. Объем производства никеля из собственного сырья также составил 49 тысяч тонн, что на 8% меньше предыдущего квартала. Снижение производства никеля во втором квартале связано с предприятием Norilsk Nickel Harjavalta: ежегодной остановкой оборудования на заводе на плановое техобслуживание, авариями у внешних подрядчиков и отладкой технологических процессов, направленных на увеличение объемов производства. В итоге компания Norilsk Nickel Harjavalta впервые за долгий период времени вышла на мощность производства, близкую к проектной.
В целом объем производства никеля в первом полугодии 2018 года составил около 104 тысяч тонн, что на 1% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года. Объем производства никеля из собственного сырья составил 102 тысячи тонн, увеличившись на 5% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост производства никеля в первом полугодии вызван увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta.

Медь
Общий объем производства меди во втором квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом вырос на 4%, до 117 тысяч тонн, при этом практически весь объем металла был произведен из собственного сырья. Рост, в основном, связан с выходом Быстринского ГОКа на плановые показатели во втором квартале в процессе пусконаладочных работ под нагрузкой, а также увеличением поставок файнштейна из Заполярного филиала на переработку на Кольскую ГМК.
В целом в первом полугодии 2018 года «Норникель» произвел 230 тысяч тонн меди, что выше первого полугодия прошлого года на 18%. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 20%, до 230 тысяч тонн. Увеличение производства меди было связано с запуском пусконаладочных работ под нагрузкой на Быстринском ГОКе, увеличением переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат вследствие выхода на проектные показатели модернизированной Талнахской обогатительной фабрики.

Металлы платиновой группы
Палладий и платина во втором квартале 2018 года производились только из российского сырья компании, их объемы составили 813 тысяч унций (+40% по сравнению с 1 кв. 2018 г.) и 197 тысяч унций (+43% по сравнению с 1 кв. 2018 г.), соответственно. Рост производства металлов платиновой группы связан с переработкой концентрата драгоценных металлов, накопленного в первом квартале.
В целом по итогам первого полугодия 2018 года производство палладия и платины составило 1396 тысяч унций (+5% по сравнению с первым полугодием 2017 г.) и 335 тысяч унций (+5% по сравнению с первым полугодием 2017 г.), соответственно. Рост связан с увеличением переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также выходом ТОФ на проектные показатели.

Фото Владимира Макушкина
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