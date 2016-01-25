[Индекс номера 124 (10.08.2018)]



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Вклад в будущее страны

«Норникель» поддержал национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина».



6 августа в образовательном центре «Сириус» при поддержке компании «Норникель» состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». В мае этого года в «Сириусе» был открыт новый хоккейный тренировочный центр, в создание которого также значительный вклад внес «Норникель». Программа, разработанная Федерацией хоккея России (ФХР), предназначена в первую очередь для тренеров детских хоккейных школ и представляет собой серию методических материалов. В них собраны базовые хоккейные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории и тактике, а также методики по физической подготовке и питанию. Все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока с 6 до 18 лет. Программа «Красная машина» сертифицирована Министерством спорта и является стандартом подготовки по виду спорта «хоккей». Презентация была проведена для руководителей, тренеров и игроков детских хоккейных школ Южного федерального округа. В перспективе планируется использовать ее на всей территории РФ. Программа будет распространена с помощью семи межрегиональных координационных центров среди 600 хоккейных школ. К каждому центру будет прикреплен специалист ФХР, задача которого — следить за выполнением программы и оказывать всестороннюю помощь. В декабре 2018 г. на основе национальной программы появится на свет мобильное приложение для хоккейных тренеров и игроков. В ходе презентации выступили глава штаба национальной сборной России, первый вице–президент ФХР Роман Ротенберг и заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. Тренеры национальной сборной Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин провели видеоуроки, в которых рассказали о применении на практике упражнений национальной программы в играх международного уровня. А главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ сделал акцент на особенностях возрастного развития юных спортсменов и других ключевых принципах программы. После теоретической части на ледовой арене «Шайба» состоялось тренировочное занятие для детей 8–10 лет с использованием упражнений, представленных в национальной программе. С детьми занимались тренер по развитию игроков и силовому катанию НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, тренеры национальной сборной Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин, главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ, игроки национальной сборной, олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Никита Гусев и Владислав Гавриков. «Программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от самых маленьких до взрослых игроков, находящихся на пороге профессионального хоккея, а также отдельного раздела подготовки вратарей. Блоки программы находятся в процессе подготовки и в соответствии с утвержденной дорожной картой будут завершены к началу следующего учебного года. Доработка и оптимизация программы будет осуществляться на основе обратной связи, полученной непосредственно от участников процесса внедрения, включая мобильное приложение «Красная машина — Регионы» и видеоуроки», — отметил в ходе презентации Роман Ротенберг, глава штаба национальной сборной, первый вице–президент ФХР.

Национальная программа «Красная машина», разработанная Федерацией хоккея России, является фундаментальным проектом по подготовке российских хоккеистов. ФХР обеспечивает подготовку девяти сборных команд в различных возрастах, которые представляют Россию на международной арене. Развитие детского хоккея — приоритетная задача для достижения высоких спортивных результатов. Кроме этого при поддержке государства и партнеров ФХР реализуется целевая программа по развитию хоккейной инфраструктуры в России, направленная на увеличение количества действующих катков, хоккейных школ и профессиональных тренеров. Компания «Норникель» давно и всесторонне поддерживает российский спорт, активно участвует в развитии студенческого и детско–юношеского спорта, оказывает содействие развитию олимпийских образовательных программ, в том числе по подготовке кадров для отечественной спортивной индустрии. Поддержка спортивных проектов, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни — это вклад компании в будущее нашей страны, неотъемлемая часть ее устойчивого развития. «Норникель» выступает генеральным партнером XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, Олимпийского комитета России, хоккейного турнира «Кубок легенд», Ночной хоккейной лиги, Лиги легенд мирового хоккея, Всероссийской федераций танцевального спорта и акробатического рок–н–ролла, Федерации кёрлинга России, международного турнира по керлингу Arctic Cup, Международной федерации студенческого спорта (FISU), Ассоциации мини–футбола России, «Сочи Автодром», общероссийского проекта «Мини–футбол в школу — Регион «Заполярье». «Норникель» также является владельцем профессионального баскетбольного клуба ЦСКА и мини– футбольного клуба «Норильский никель». Компания осуществляет финансирование строительства, модернизации и ремонта объектов спортивной инфраструктуры на территориях деятельности, оказывает финансовую поддержку спортивным соревнованиям и чемпионатам различного уровня.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 6 августа в образовательном центре «Сириус» при поддержке компании «Норникель» состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». В мае этого года в «Сириусе» был открыт новый хоккейный тренировочный центр, в создание которого также значительный вклад внес «Норникель».Программа, разработанная Федерацией хоккея России (ФХР), предназначена в первую очередь для тренеров детских хоккейных школ и представляет собой серию методических материалов. В них собраны базовые хоккейные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории и тактике, а также методики по физической подготовке и питанию. Все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока с 6 до 18 лет.Программа «Красная машина» сертифицирована Министерством спорта и является стандартом подготовки по виду спорта «хоккей». Презентация была проведена для руководителей, тренеров и игроков детских хоккейных школ Южного федерального округа. В перспективе планируется использовать ее на всей территории РФ. Программа будет распространена с помощью семи межрегиональных координационных центров среди 600 хоккейных школ. К каждому центру будет прикреплен специалист ФХР, задача которого — следить за выполнением программы и оказывать всестороннюю помощь.В декабре 2018 г. на основе национальной программы появится на свет мобильное приложение для хоккейных тренеров и игроков.В ходе презентации выступили глава штаба национальной сборной России, первый вице–президент ФХР Роман Ротенберг и заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. Тренеры национальной сборной Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин провели видеоуроки, в которых рассказали о применении на практике упражнений национальной программы в играх международного уровня. А главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ сделал акцент на особенностях возрастного развития юных спортсменов и других ключевых принципах программы.После теоретической части на ледовой арене «Шайба» состоялось тренировочное занятие для детей 8–10 лет с использованием упражнений, представленных в национальной программе. С детьми занимались тренер по развитию игроков и силовому катанию НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, тренеры национальной сборной Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин, главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ, игроки национальной сборной, олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Никита Гусев и Владислав Гавриков.«Программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от самых маленьких до взрослых игроков, находящихся на пороге профессионального хоккея, а также отдельного раздела подготовки вратарей. Блоки программы находятся в процессе подготовки и в соответствии с утвержденной дорожной картой будут завершены к началу следующего учебного года. Доработка и оптимизация программы будет осуществляться на основе обратной связи, полученной непосредственно от участников процесса внедрения, включая мобильное приложение «Красная машина — Регионы» и видеоуроки», — отметил в ходе презентацииНациональная программа «Красная машина», разработанная Федерацией хоккея России, является фундаментальным проектом по подготовке российских хоккеистов. ФХР обеспечивает подготовку девяти сборных команд в различных возрастах, которые представляют Россию на международной арене. Развитие детского хоккея — приоритетная задача для достижения высоких спортивных результатов. Кроме этого при поддержке государства и партнеров ФХР реализуется целевая программа по развитию хоккейной инфраструктуры в России, направленная на увеличение количества действующих катков, хоккейных школ и профессиональных тренеров.Компания «Норникель» давно и всесторонне поддерживает российский спорт, активно участвует в развитии студенческого и детско–юношеского спорта, оказывает содействие развитию олимпийских образовательных программ, в том числе по подготовке кадров для отечественной спортивной индустрии.Поддержка спортивных проектов, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни — это вклад компании в будущее нашей страны, неотъемлемая часть ее устойчивого развития. «Норникель» выступает генеральным партнером XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, Олимпийского комитета России, хоккейного турнира «Кубок легенд», Ночной хоккейной лиги, Лиги легенд мирового хоккея, Всероссийской федераций танцевального спорта и акробатического рок–н–ролла, Федерации кёрлинга России, международного турнира по керлингу Arctic Cup, Международной федерации студенческого спорта (FISU), Ассоциации мини–футбола России, «Сочи Автодром», общероссийского проекта «Мини–футбол в школу — Регион «Заполярье». «Норникель» также является владельцем профессионального баскетбольного клуба ЦСКА и мини– футбольного клуба «Норильский никель».Компания осуществляет финансирование строительства, модернизации и ремонта объектов спортивной инфраструктуры на территориях деятельности, оказывает финансовую поддержку спортивным соревнованиям и чемпионатам различного уровня.

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