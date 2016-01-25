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День рождения полярного жирафа Нони

[Индекс номера 124 (10.08.2018)]

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Эстафета улыбок

В социальных сетях стартовал всероссийский флешмоб Smiling Siberia.

По итогам прошедшего в России чемпионата мира по футболу жителям европейской части страны удалось продемонстрировать миру свое гостеприимство и дружелюбие. У россиян, живущих восточнее Урала, такой возможности не было, и стереотип о суровости сибиряков все еще существует.
Флешмоб Smiling Siberia призван исправить это положение и показать миру все радушие и широту сибирской души, что особенно важно в преддверии следующего крупного спортивного мероприятия страны, которое состоится именно в Сибири, — XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Продлится флешмоб вплоть до начала Студенческих игр в марте 2019 года, что, по мнению организаторов проекта, позволит приветливой улыбке прочно войти в устойчивую привычку россиян.
Проект Smiling Siberia инициирован компанией «Норникель» как часть международной кросс–культурной программы Follow Up Siberia! (www.followupsiberia.com), призванной открыть миру новую Сибирь — современную и дружелюбную. Участники программы — молодежь из разных стран мира — познакомятся с регионом и узнают, как их сибирские ровесники готовятся к проведению большого спортивного события на своей территории.
Для участия во флешмобе необходимо лишь выложить в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram) фото своей обаятельной улыбки с хэштегами #smilingsiberia, #smilingrussia и #followupsiberia. Участвовать в акции могут не только сибиряки, но и жители всей страны.
Победители будут определяться каждый месяц, а критерием станет креативность фотографии и количество собранных лайков. Призом для авторов лучших работ станут памятные подарки от организаторов.
А призом для всей страны станет еще один штрих, который добавится к образу россиянина — открытого, приветливого и дружелюбного.
Кросс–культурная программа Follow up Siberia! создана компанией «Норникель» в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Ее основу составляет международный онлайн–конкурс, победители которого получают возможность посетить сибирские города. Во время этих поездок участники проекта знакомятся с современной Сибирью и ее жителями. По итогам межкультурного общения участники поездок становятся послами Сибири, рассказывающими о дружелюбной Сибири всему миру. Первый тур проекта состоялся в мае этого года: группа международных участников посетила Норильск и Дудинку. Всего до марта 2019 года пройдет четыре тура. Лучшие участники проекта будут приглашены на Студенческие игры в Красноярске в качестве почетных гостей.

Фото предоставлены пресс–службой компании «Норникель»
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