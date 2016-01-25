[Индекс номера 124 (10.08.2018)]



Человек родился

Алиса Салехова

На прошлой неделе, с 1 по 6 августа, родились 34 норильчонка: 15 мальчиков и 19 девочек. Среди них — двойня малышек да двойня «мальчик плюс девочка». А накануне этих событий мы встречали крошку Алису Салехову и Дарину Минибаеву.



Родители малышки — Максим и Анастасия Салеховы. Особенность женщин в роду Насти — рожать долго, вот и пришлось 27–летней красавице–маме хорошо потрудиться больше суток, чтобы обошлось «без всяких кесаревых». Будущая бабушка Лариса Роот старалась, получив разрешение медиков, во время святых мук и таинства рождения быть рядом с дочкой. Когда уставшая Настя засыпала, выбегала на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. А рядом с роддомом, как известно, редакция «Заполярки», и мы, увидев Ларису, зазвали ее на короткий чаек. Мы хорошо знакомы и по общим добрым делам в фонде «Территория добра», и по участию в народных пушкинских праздниках. Лариса — не только поэтесса, а еще и певунья. Медсестры в родзале, чтобы разрядить обстановку, разрешили ей спеть любимую песню дочери «Ходят кони над рекою...». И, знаете ли, помогло! Настя успокоилась и вскоре благополучно родила прекрасную наследницу. А через несколько дней мы встречали мамочку и малышку с самым счастливым на свете папой Максимом и многочисленной родней. Общительный Макс поделился с нами историей своей норильской судьбы и знакомства с Настей. Родители привезли его на Север в 1992–м совсем маленьким из Тульской области. Папа трудится в НПОПАТ водителем, а мама — там же, диспетчером. За плечами у Макса — 31–я школа, НИИ, сейчас он работает слесарем–ремонтником на НМЗ, ныне и. о. инженера–энергетика. А любовь свою нашел осенью 2015–го в интернете, просто увидел фотографию девушки и сразу понял, что именно ее и искал. Вскоре они уже вместе совершили восхождение на одну из вершин талнахских гор в районе ВС–9 — там тааакоой вид на наши окрестности открывается! Настя необычное первое свидание оценила, и через две недели Макс уже представил свою избранницу родителям. Красивую и хорошо воспитанную девушку будущая свекровь приняла всем сердцем, и мудрый свекор от души благословил, когда сын поделился, что надумал жениться. Старший–то их сын Роман до сих пор не женат. Значит, продолжение рода начнется с любви младшего... Пышной свадьбы не было, пригласили только самых близких, но зато какое удивительное платье отец жениха подарил для невестки. Макс говорит, что у него самого от такой красоты дыхание перехватило. И первый конверт для выписки с шапочкой и крошечными нарядами для доченьки тоже выбрали с большим вкусом. Ребята рассказали, что ждали мальчика, а имя Алиса сразу пришло Максу на ум, когда паре сообщили результат УЗИ. Менеджер в сфере туризма и социокультурной деятельности, выпускница Московского государственного института культуры и искусства, старшая вожатая 3–го лицея Анастасия Салехова в ближайшие годы все силы отдаст малышке и любимому мужу. Бабушки, конечно, намерены принимать в воспитании внучки самое деятельное участие, но разумно. Они желают молодым родителям к делу воспитания подходить трезво и со всей душой. Главный закон воспитания — любовь. И не забывать о колыбельных, одну из которых многодетная бабушка Лариса Роот спела для первой внучки прямо в роддоме: «Дремлют сосны, дремлют ели, малыши легли в постели...», и у нее еще в запасе много песен и стихов, сочиненных в честь внучки. Обе семьи сразу нашли общий язык под девизом: все для детей! И пусть у молодых родителей впереди будет долгая и счастливая жизнь. И счастливые детки.

Дарина Минибаева 17 декабря 2015 года «Заполярка» в рубрике «Человек родился» рассказала о счастье молодой семьи Минибаевых, у которых родился первенец Данис. Эта замечательная пара тогда уже лет пять как с удовольствием обживала Норильск, прилетев сюда из Ульяновска, где ребята познакомились в одном из технических вузов. В заполярный город они сразу влюбились, им по душе пришлись норильский ритм жизни, компактность города, близость к дому социальных и культурных объектов. За пять лет ребята смогли осуществить в Норильске жизненные планы, на которые у знакомых на материке уходили долгие годы. А почти через три года после первой встречи с «Заполяркой» они вновь стали родителями. Кстати, вскоре после дня рождения Екатерины. Папа Рустам, ожидая выписку любимой жены с доченькой Дариной, поделился, что снова присутствовал на родах. Девочка родилась даже чуток крупнее своего братца, а рост у них на момент рождения оказался одинаковый. Сейчас нарядный Данис, который пришел с папой встречать сестричку, уже «совсем взрослый» — ходит в детский садик, любит заниматься плаванием в аквапарке и специальной группе «Черепашка» для малышей на улице Ветеранов. А еще Данис увлечен «чтением» книжек с картинками. Вот теперь будет и младшей сестренке читать... А из Ульяновской области во второй раз специально прилетела мама Рустама с чудесным татарским именем Фарида, чтобы на первых порах помочь любимой невестке. Она, любуясь внучкой, отметила: «Какая же красавица! Губки мамины, а глазки папины». Рустам с радостью рассказал нам и о том, что каждый раз, когда в их семье дело к родам, у него сбываются мечты, связанные с новой работой: «Бог дает ребенка, и Бог дает на ребенка...». Сейчас, после административно–хозяйственной службы в Сбербанке, он стал ведущим специалистом в управлении хозяйственной деятельностью ЗФ. А Катя ушла в декрет из «Общего центра обслуживания» ЗФ «Норникеля», где трудится главным специалистом. Теперь у Минибаевых двое деток, о которых они так мечтали. И их чудесным малышам не будет скучно вместе. И еще, их Дарина — настоящий дар небес, ведь во всем роду, где у шести двоюродных братьев пока рождаются только мальчики, наконец появилась прелестная девочка.

Ирина Даниленко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Родители малышки — Максим и Анастасия Салеховы. Особенность женщин в роду Насти — рожать долго, вот и пришлось 27–летней красавице–маме хорошо потрудиться больше суток, чтобы обошлось «без всяких кесаревых». Будущая бабушка Лариса Роот старалась, получив разрешение медиков, во время святых мук и таинства рождения быть рядом с дочкой. Когда уставшая Настя засыпала, выбегала на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. А рядом с роддомом, как известно, редакция «Заполярки», и мы, увидев Ларису, зазвали ее на короткий чаек. Мы хорошо знакомы и по общим добрым делам в фонде «Территория добра», и по участию в народных пушкинских праздниках. Лариса — не только поэтесса, а еще и певунья. Медсестры в родзале, чтобы разрядить обстановку, разрешили ей спеть любимую песню дочери «Ходят кони над рекою...». И, знаете ли, помогло! Настя успокоилась и вскоре благополучно родила прекрасную наследницу.А через несколько дней мы встречали мамочку и малышку с самым счастливым на свете папой Максимом и многочисленной родней. Общительный Макс поделился с нами историей своей норильской судьбы и знакомства с Настей. Родители привезли его на Север в 1992–м совсем маленьким из Тульской области. Папа трудится в НПОПАТ водителем, а мама — там же, диспетчером. За плечами у Макса — 31–я школа, НИИ, сейчас он работает слесарем–ремонтником на НМЗ, ныне и. о. инженера–энергетика. А любовь свою нашел осенью 2015–го в интернете, просто увидел фотографию девушки и сразу понял, что именно ее и искал. Вскоре они уже вместе совершили восхождение на одну из вершин талнахских гор в районе ВС–9 — там тааакоой вид на наши окрестности открывается! Настя необычное первое свидание оценила, и через две недели Макс уже представил свою избранницу родителям. Красивую и хорошо воспитанную девушку будущая свекровь приняла всем сердцем, и мудрый свекор от души благословил, когда сын поделился, что надумал жениться. Старший–то их сын Роман до сих пор не женат. Значит, продолжение рода начнется с любви младшего...Пышной свадьбы не было, пригласили только самых близких, но зато какое удивительное платье отец жениха подарил для невестки. Макс говорит, что у него самого от такой красоты дыхание перехватило. И первый конверт для выписки с шапочкой и крошечными нарядами для доченьки тоже выбрали с большим вкусом. Ребята рассказали, что ждали мальчика, а имя Алиса сразу пришло Максу на ум, когда паре сообщили результат УЗИ.Менеджер в сфере туризма и социокультурной деятельности, выпускница Московского государственного института культуры и искусства, старшая вожатая 3–го лицея Анастасия Салехова в ближайшие годы все силы отдаст малышке и любимому мужу. Бабушки, конечно, намерены принимать в воспитании внучки самое деятельное участие, но разумно. Они желают молодым родителям к делу воспитания подходить трезво и со всей душой. Главный закон воспитания — любовь. И не забывать о колыбельных, одну из которых многодетная бабушка Лариса Роот спела для первой внучки прямо в роддоме: «Дремлют сосны, дремлют ели, малыши легли в постели...», и у нее еще в запасе много песен и стихов, сочиненных в честь внучки. Обе семьи сразу нашли общий язык под девизом: все для детей! И пусть у молодых родителей впереди будет долгая и счастливая жизнь. И счастливые детки.17 декабря 2015 года «Заполярка» в рубрике «Человек родился» рассказала о счастье молодой семьи Минибаевых, у которых родился первенец Данис. Эта замечательная пара тогда уже лет пять как с удовольствием обживала Норильск, прилетев сюда из Ульяновска, где ребята познакомились в одном из технических вузов. В заполярный город они сразу влюбились, им по душе пришлись норильский ритм жизни, компактность города, близость к дому социальных и культурных объектов. За пять лет ребята смогли осуществить в Норильске жизненные планы, на которые у знакомых на материке уходили долгие годы. А почти через три года после первой встречи с «Заполяркой» они вновь стали родителями. Кстати, вскоре после дня рождения Екатерины.Папа Рустам, ожидая выписку любимой жены с доченькой Дариной, поделился, что снова присутствовал на родах. Девочка родилась даже чуток крупнее своего братца, а рост у них на момент рождения оказался одинаковый. Сейчас нарядный Данис, который пришел с папой встречать сестричку, уже «совсем взрослый» — ходит в детский садик, любит заниматься плаванием в аквапарке и специальной группе «Черепашка» для малышей на улицеВетеранов. А еще Данис увлечен «чтением» книжек с картинками. Вот теперь будет и младшей сестренке читать...А из Ульяновской области во второй раз специально прилетела мама Рустама с чудесным татарским именем Фарида, чтобы на первых порах помочь любимой невестке. Она, любуясь внучкой, отметила: «Какая же красавица! Губки мамины, а глазки папины».Рустам с радостью рассказал нам и о том, что каждый раз, когда в их семье дело к родам, у него сбываются мечты, связанные с новой работой: «Бог дает ребенка, и Бог дает на ребенка...». Сейчас, после административно–хозяйственной службы в Сбербанке, он стал ведущим специалистом в управлении хозяйственной деятельностью ЗФ. А Катя ушла в декрет из «Общего центра обслуживания» ЗФ «Норникеля», где трудится главным специалистом.Теперь у Минибаевых двое деток, о которых они так мечтали. И их чудесным малышам не будет скучно вместе. И еще, их Дарина — настоящий дар небес, ведь во всем роду, где у шести двоюродных братьев пока рождаются только мальчики, наконец появилась прелестная девочка.

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