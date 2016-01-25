Фото новости:

День рождения полярного жирафа Нони

[Индекс номера 124 (10.08.2018)]

 Человек родился 
Алиса Салехова

На прошлой неделе, с 1 по 6 августа, родились 34 норильчонка: 15 мальчиков и 19 девочек. Среди них — двойня малышек да двойня «мальчик плюс девочка». А накануне этих событий мы встречали крошку Алису Салехову и Дарину Минибаеву.

Родители малышки — Максим и Анастасия Салеховы. Особенность женщин в роду Насти — рожать долго, вот и пришлось 27–летней красавице–маме хорошо потрудиться больше суток, чтобы обошлось «без всяких кесаревых». Будущая бабушка Лариса Роот старалась, получив разрешение медиков, во время святых мук и таинства рождения быть рядом с дочкой. Когда уставшая Настя засыпала, выбегала на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. А рядом с роддомом, как известно, редакция «Заполярки», и мы, увидев Ларису, зазвали ее на короткий чаек. Мы хорошо знакомы и по общим добрым делам в фонде «Территория добра», и по участию в народных пушкинских праздниках. Лариса — не только поэтесса, а еще и певунья. Медсестры в родзале, чтобы разрядить обстановку, разрешили ей спеть любимую песню дочери «Ходят кони над рекою...». И, знаете ли, помогло! Настя успокоилась и вскоре благополучно родила прекрасную наследницу.
А через несколько дней мы встречали мамочку и малышку с самым счастливым на свете папой Максимом и многочисленной родней. Общительный Макс поделился с нами историей своей норильской судьбы и знакомства с Настей. Родители привезли его на Север в 1992–м совсем маленьким из Тульской области. Папа трудится в НПОПАТ водителем, а мама — там же, диспетчером. За плечами у Макса — 31–я школа, НИИ, сейчас он работает слесарем–ремонтником на НМЗ, ныне и. о. инженера–энергетика. А любовь свою нашел осенью 2015–го в интернете, просто увидел фотографию девушки и сразу понял, что именно ее и искал. Вскоре они уже вместе совершили восхождение на одну из вершин талнахских гор в районе ВС–9 — там тааакоой вид на наши окрестности открывается! Настя необычное первое свидание оценила, и через две недели Макс уже представил свою избранницу родителям. Красивую и хорошо воспитанную девушку будущая свекровь приняла всем сердцем, и мудрый свекор от души благословил, когда сын поделился, что надумал жениться. Старший–то их сын Роман до сих пор не женат. Значит, продолжение рода начнется с любви младшего...
Пышной свадьбы не было, пригласили только самых близких, но зато какое удивительное платье отец жениха подарил для невестки. Макс говорит, что у него самого от такой красоты дыхание перехватило. И первый конверт для выписки с шапочкой и крошечными нарядами для доченьки тоже выбрали с большим вкусом. Ребята рассказали, что ждали мальчика, а имя Алиса сразу пришло Максу на ум, когда паре сообщили результат УЗИ.
Менеджер в сфере туризма и социокультурной деятельности, выпускница Московского государственного института культуры и искусства, старшая вожатая 3–го лицея Анастасия Салехова в ближайшие годы все силы отдаст малышке и любимому мужу. Бабушки, конечно, намерены принимать в воспитании внучки самое деятельное участие, но разумно. Они желают молодым родителям к делу воспитания подходить трезво и со всей душой. Главный закон воспитания — любовь. И не забывать о колыбельных, одну из которых многодетная бабушка Лариса Роот спела для первой внучки прямо в роддоме: «Дремлют сосны, дремлют ели, малыши легли в постели...», и у нее еще в запасе много песен и стихов, сочиненных в честь внучки. Обе семьи сразу нашли общий язык под девизом: все для детей! И пусть у молодых родителей впереди будет долгая и счастливая жизнь. И счастливые детки.

Дарина Минибаева
17 декабря 2015 года «Заполярка» в рубрике «Человек родился» рассказала о счастье молодой семьи Минибаевых, у которых родился первенец Данис. Эта замечательная пара тогда уже лет пять как с удовольствием обживала Норильск, прилетев сюда из Ульяновска, где ребята познакомились в одном из технических вузов. В заполярный город они сразу влюбились, им по душе пришлись норильский ритм жизни, компактность города, близость к дому социальных и культурных объектов. За пять лет ребята смогли осуществить в Норильске жизненные планы, на которые у знакомых на материке уходили долгие годы. А почти через три года после первой встречи с «Заполяркой» они вновь стали родителями. Кстати, вскоре после дня рождения Екатерины.
Папа Рустам, ожидая выписку любимой жены с доченькой Дариной, поделился, что снова присутствовал на родах. Девочка родилась даже чуток крупнее своего братца, а рост у них на момент рождения оказался одинаковый. Сейчас нарядный Данис, который пришел с папой встречать сестричку, уже «совсем взрослый» — ходит в детский садик, любит заниматься плаванием в аквапарке и специальной группе «Черепашка» для малышей на улице
Ветеранов. А еще Данис увлечен «чтением» книжек с картинками. Вот теперь будет и младшей сестренке читать...
А из Ульяновской области во второй раз специально прилетела мама Рустама с чудесным татарским именем Фарида, чтобы на первых порах помочь любимой невестке. Она, любуясь внучкой, отметила: «Какая же красавица! Губки мамины, а глазки папины».
Рустам с радостью рассказал нам и о том, что каждый раз, когда в их семье дело к родам, у него сбываются мечты, связанные с новой работой: «Бог дает ребенка, и Бог дает на ребенка...». Сейчас, после административно–хозяйственной службы в Сбербанке, он стал ведущим специалистом в управлении хозяйственной деятельностью ЗФ. А Катя ушла в декрет из «Общего центра обслуживания» ЗФ «Норникеля», где трудится главным специалистом.
Теперь у Минибаевых двое деток, о которых они так мечтали. И их чудесным малышам не будет скучно вместе. И еще, их Дарина — настоящий дар небес, ведь во всем роду, где у шести двоюродных братьев пока рождаются только мальчики, наконец появилась прелестная девочка.

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Новая площадка открылась во дворе Набережной Урванцева, 33. Установить ее здесь решили сами горожане, проголосовав за благоустройство этого двора при анкетировании, проводимом во время президентских выборов.

На таймыре 
На новом месте, куда переедет поселок Тухард, этим летом началось строительство. В нынешнем году поселку исполняется 50 лет, и к концу года должны быть сданы в эксплуатацию первые жилые дома и социальные объекты юбиляра.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города, самых важных событиях каждого года.

Главная страница 
«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за первое полугодие 2018 года.

Проекты 
«Норникель» поддержал национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина».

Акции 
В социальных сетях стартовал всероссийский флешмоб Smiling Siberia.

Мысли вслух 
В 1919 году легендарный уроженец Таймыра Александр Сотников доложил Сибирскому правительству Колчака и дирекции Севморпути о возможности добычи в Норильске угля. Его брошюра «К вопросу об эксплуатации Норильского месторождения каменного угля и медной руды...» стоит первой в ряду книг об освоении норильских богатств. Перспективы металлургии выглядели весьма туманными, речь в тексте шла об угле и меди. О никеле, кобальте и платиноидах тогда вообще не знали. Наиболее интересная часть брошюры — планы строительства поселка со школой, больницей и железной дорогой к Енисею. Тема строительства была проработана достаточно детально. Так всегда было и будет: прежде чем начать работу, геолог поставит палатку и соорудит баньку. Впереди всех идут строители, и все начинается со стройки.

Человек родился 
На прошлой неделе, с 1 по 6 августа, родились 34 норильчонка: 15 мальчиков и 19 девочек. Среди них — двойня малышек да двойня «мальчик плюс девочка». А накануне этих событий мы встречали крошку Алису Салехову и Дарину Минибаеву.

Новости:
 10 августа 2018 
13:04 Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.
12:54 Мобильные морги появятся в поселках Таймыра.
12:46 В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх