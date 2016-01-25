[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



Большой ремонт

Более одного миллиарда рублей выделено из средств регионального оператора на ремонт многоквартирных домов Большого Норильска. Эти деньги будут потрачены на работы в 104 домах.



Такая большая сумма выделяется Норильску уже второй год, с тех пор как поменяли методику распределения средств, которые платят собственники за капремонт. Теперь каждый муниципалитет планирует работ ровно на столько, сколько собственники собрали средств. Сейчас главная задача — успеть освоить эти деньги. Если раньше оплата капремонта бойкотировалась жильцами, то теперь собираемость по капремонту в Норильске составляет 81%. Соответственно вырос и объем ремонтных работ. Так, в 2018 году планируется провести ремонты в 104 домах, в некоторых из них — сразу по два–три вида работ. На 80 домах идет ремонт кровель, 20 домов ждут замены лифтового оборудования, в 12 из них поменяют и систему ТВС. Еще семь домов дождались обновления систем горячего и холодного водоснабжения. А фасады пяти домов — нового ремонта. Общий объем средств, выделенных на ремонты в этом году, — более миллиарда рублей, если точнее, то почти миллиард двести. Выполнение работ, как отмечает и. о. начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Татьяна Шульгина, в целом идет по плану, однако недовыполнение неизбежно — в некоторых случаях слишком долго идет согласование проектных документов. Но беспокоиться не стоит — неосвоенные средства вместе с объемами работ перейдут на следующий год. Уже известно, что в 2019 году на средства регионального фонда предстоит заменить 166 лифтов. Муниципалитет тоже ежегодно выделяет немалую сумму на обновление лифтового оборудования. Так, в этом году город меняет 61 лифт в 19 домах. До конца года все работы будут выполнены. Вообще ремонтов в этом году много. Администрация выделила более миллиарда рублей на реализацию трех программ, связанных с поддержанием жилого фонда. Большая часть, 710 млн рублей, — это деньги на программу «Развитие объектов соцсферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда». Из них большая часть — 443 млн рублей — отдана управляющим компаниям. Немалые средства выделяются и на ремонт квартир. В какие–то надо переселить жильцов из аварийных домов, какие–то подготовить для приглашенных специалистов. В отремонтированные квартиры переселяют и детей–сирот. Первоначально на эти цели выделяли 118,5 млн рублей и планировали отремонтировать 160 квартир. Но благодаря проведенным аукционам деньги удалось сэкономить, и отремонтировано будет на 67 квартир больше. 500 млн рублей муниципалитет выделил на ремонт фасадов, крыш, систем ТВС и теплообменников. Также удалось сэкономить средства, выделенные на снос первого корпуса Талнахской, 59, — уложились в меньшую сумму; оставшихся денег должно хватить на снос еще одного здания. Это будет дом на ул. Лауреатов, 81. Из краевого бюджета выделено 50 млн рублей на ремонт инженерной инфраструктуры. На них решено отремонтировать коллекторы на ул. Нансена, Солнечном проезде и инженерные коммуникации на ул. Таймырской.

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такая большая сумма выделяется Норильску уже второй год, с тех пор как поменяли методику распределения средств, которые платят собственники за капремонт. Теперь каждый муниципалитет планирует работ ровно на столько, сколько собственники собрали средств. Сейчас главная задача — успеть освоить эти деньги.Если раньше оплата капремонта бойкотировалась жильцами, то теперь собираемость по капремонту в Норильске составляет 81%. Соответственно вырос и объем ремонтных работ. Так, в 2018 году планируется провести ремонты в 104 домах, в некоторых из них — сразу по два–три вида работ. На 80 домах идет ремонт кровель, 20 домов ждут замены лифтового оборудования, в 12 из них поменяют и систему ТВС. Еще семь домов дождались обновления систем горячего и холодного водоснабжения. А фасады пяти домов — нового ремонта. Общий объем средств, выделенных на ремонты в этом году, — более миллиарда рублей, если точнее, то почти миллиард двести. Выполнение работ, как отмечает, в целом идет по плану, однако недовыполнение неизбежно — в некоторых случаях слишком долго идет согласование проектных документов. Но беспокоиться не стоит — неосвоенные средства вместе с объемами работ перейдут на следующий год.Уже известно, что в 2019 году на средства регионального фонда предстоит заменить 166 лифтов. Муниципалитет тоже ежегодно выделяет немалую сумму на обновление лифтового оборудования. Так, в этом году город меняет 61 лифт в 19 домах. До конца года все работы будут выполнены.Вообще ремонтов в этом году много. Администрация выделила более миллиарда рублей на реализацию трех программ, связанных с поддержанием жилого фонда. Большая часть, 710 млн рублей, — это деньги на программу«Развитие объектов соцсферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда». Из них большая часть — 443 млн рублей — отдана управляющим компаниям.Немалые средства выделяются и на ремонт квартир. В какие–то надо переселить жильцов из аварийных домов, какие–то подготовить для приглашенных специалистов. В отремонтированные квартиры переселяют и детей–сирот. Первоначально на эти цели выделяли 118,5 млн рублей и планировали отремонтировать 160 квартир. Но благодаря проведенным аукционам деньги удалось сэкономить, и отремонтировано будет на 67 квартир больше. 500 млн рублей муниципалитет выделил на ремонт фасадов, крыш, систем ТВС и теплообменников.Также удалось сэкономить средства, выделенные на снос первого корпуса Талнахской, 59, — уложились в меньшую сумму; оставшихся денег должно хватить на снос еще одного здания. Это будет дом на ул. Лауреатов, 81.Из краевого бюджета выделено 50 млн рублей на ремонт инженерной инфраструктуры. На них решено отремонтировать коллекторы на ул. Нансена, Солнечном проезде и инженерные коммуникации на ул. Таймырской.

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