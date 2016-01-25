[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



Чем занята власть

Городская планерка

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, цены на продукты и топливо, ремонт дорог и начало отопительного сезона — эти темы были главными на городской планерке в администрации города.



Отопительный сезон Новый отопительный сезон, по сути, уже начался. Горожане это почувствуют, когда в домах отключат горячую воду. Раньше всех без горячего водоснабжения останутся жители Кайеркана. И этот период у них будет самым долгим — с 21 по 30 августа. В Центральном районе, Оганере и районе Талнах горячей воды не будет с 24 по 30 августа. Тепло планируют дать к 1 сентября. Правда, при условии, что температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней. Управляющие компании свою часть работ уже завершают. На 15 августа 536 домов из имеющихся 861 получили акты проверки готовности. Муниципальные объекты, по информации обслуживающей их компании «Торгсервис», к отопительному периоду готовы на 100%. Все организации, занимающиеся техническим обслуживанием жилого и муниципального фондов, должны завершить свои работы до конца августа. ЧС никто не ждет, но оперативная готовность должна быть высокой. У НТЭК на случай аварийной ситуации имеется в наличии резервный запас дизельного топлива (115 тысяч тонн). Оно необходимо для поддержания в рабочем состоянии теплоэнергетического оборудования ТЭЦ. Его должно хватить на 20 суток работы. Цены Цены на продукты в июле где–то шли в рост, где–то снижались. Особенно подорожали свекла и морковь. Преобладание на рынке моркови, свеклы нового урожая отечественного и импортного производства привело к росту средних розничных цен на указанные овощи на 25,4% и 43,3% соответственно. Выросли цены и на некоторые виды круп: рис (1,8%), пшено (5,5%). В то же время подешевела мука пшеничная высшего сорта — на 3,1%, снизилась и стоимость гречки (на 1,6%). Средние розничные цены на макаронные изделия остались на уровне прошлого месяца. Соль стала дороже почти на 1,5%, но объясняют это тем, что в продаже появился более дорогой новый сорт соли от других поставщиков. Мясо–молочная продукция и сахар тоже прибавили в цене. В связи с ростом закупочных цен отмечено увеличение средних розничных цен на сыр твердый (2,2%). Ассортиментные изменения способствовали небольшому росту цен, в пределах 0,5%, на сметану и масло. Сахар–песок особенно подорожал в Центральном районе и в Талнахе. Повышение средней цены зафиксировано на уровне 3,3%. Что касается мяса, отмечено повышение розничных цен на говядину н/к (0,2%) и свинину н/к (4,6%). В то же время оленина н/к стала дешевле на 2,3%. Больше всего неприятно удивляет топливо. Рынок нефтепродуктов в Норильске представлен двумя поставщиками: «Арктуром» и «ТТК». За последние два месяца топливо дорожало трижды. Эксперты «успокаивают»: мол, в связи с ростом цен на нефтепродукты неизбежен и рост цен на топливо. В июле этот скачок произошел в «Арктуре» (на 6,4%), в августе — в «ТТК». АИ–92 там подорожал сразу на 7,8%. Правда, его цена все равно ниже, чем на АЗС «Арктура». Информация о состоянии розничных цен на бензин и дизельное топливо в июне–августе 2018 года АИ-98 АИ-95 АИ-92 АИ-80 ДТ ООО «АРКТУР» Июнь 2018 - 49-00 47-00 - 49-00 Июль (с 03.07.2018) - 49,00 47,00 - 51,00 Июль (с 10.07.2018) - 52,00 50,00 - 52,00 Август (с 01.08.2018) 55,00 52,00 50,00 54,00 АО «Таймырская топливная компания» Июнь 2018 - 46,5 45,00 - 45,80 Июль (с 01.07.2018) - 46,50 45,00 - 49,20 Август (с 01.08.2018) - 49,80 48,50 - 51,80 Образование Две школы — 4–я гимназия и 23–я школа — встретят новый учебный год не в родных стенах. В 23–й меняют систему вентиляции, и, конечно, такие работы лучше проводить в отсутствие детей, поэтому до 1 января они будут учиться в школах № 16 и № 17. Ученикам 4–й гимназии сложнее — в «родные пенаты» они вернутся не скоро. Пока не поставлена окончательная точка в вопросе: строить новую школу или реконструировать старую? Учеников гимназии распределили по трем учебным заведениям: первоклассники пойдут в 1–ю школу (физико–математический лицей), 2–4–е классы ждет 1–я гимназия, 5–11–е классы готова принять школа–интернат № 2. Все три учреждения выделили помещения для гимназистов из «четверки». Готовятся не только кабинеты, столовая, спортзал, но и другие помещения для дополнительного образования. На следующей неделе управление образования собирается продемонстрировать СМИ готовность этих учреждений к дополнительному приему школьников. Так что у родителей будет возможность узнать, как разместятся их дети в новых школах. Что касается других образовательных учреждений, то, по словам начальника управления образования Андрея Колина, к новому учебному году они готовы. К 20 августа будет составлен итоговый протокол приема школ. С 11 сентября начнется прием детских садов. Дороги План работ по ремонту улично–дорожной сети и дворовых территорий включает в общем объеме почти 300 000 кв. метров. Большая часть, 198 500 тыс. м2, — это дороги, остальные 30 069 м2 — дворовые территории. На сегодня уже отремонтировано 145 000 м2. Полностью завершены работы на улицах Новая, Энтузиастов, Федоровского, на автодороге Норильск — Алыкель, на объездной дороге района Талнах, на участке подъезда к Оганеру. На других объектах работы еще продолжаются. Ремонт на автодороге Норильск — Талнах планируют завершить к концу сентября. По мнению руководителя «Автодора» Олега Криста, если погода не помещает, то все запланированные работы будут выполнены в срок. Отчет главного дорожника не обошелся без дополнительных вопросов. Самый часто задаваемый: «Можно ли класть асфальт зимой?». — Главный враг асфальта — это не снег, а вода, — пояснил Крист. — Если качественно подготовленное основание пролито битумным раствором, то ГОСТы позволяют работать при температуре до –5. Асфальтобетонное покрытие имеет температуру 150 градусов, тонкий слой снега при столь высоких температурах выпаривается. Но если дорога мокрая и стоят лужи — работать нельзя.

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новый отопительный сезон, по сути, уже начался. Горожане это почувствуют, когда в домах отключат горячую воду. Раньше всех без горячего водоснабжения останутся жители Кайеркана. И этот период у них будет самым долгим — с 21 по 30 августа. В Центральном районе, Оганере и районе Талнах горячей воды не будет с 24 по 30 августа. Тепло планируют дать к 1 сентября. Правда, при условии, что температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней.Управляющие компании свою часть работ уже завершают. На 15 августа 536 домов из имеющихся 861 получили акты проверки готовности. Муниципальные объекты, по информации обслуживающей их компании «Торгсервис», к отопительному периоду готовы на 100%.Все организации, занимающиеся техническим обслуживанием жилого и муниципального фондов, должны завершить свои работы до конца августа. ЧС никто не ждет, но оперативная готовность должна быть высокой. У НТЭК на случай аварийной ситуации имеется в наличии резервный запас дизельного топлива (115 тысяч тонн). Оно необходимо для поддержания в рабочем состоянии теплоэнергетического оборудования ТЭЦ. Его должно хватить на 20 суток работы.Цены на продукты в июле где–то шли в рост, где–то снижались. Особенно подорожали свекла и морковь. Преобладание на рынке моркови, свеклы нового урожая отечественного и импортного производства привело к росту средних розничных цен на указанные овощи на 25,4% и 43,3% соответственно. Выросли цены и на некоторые виды круп: рис (1,8%), пшено (5,5%). В то же время подешевела мука пшеничная высшего сорта — на 3,1%, снизилась и стоимость гречки (на 1,6%). Средние розничные цены на макаронные изделия остались на уровне прошлого месяца. Соль стала дороже почти на 1,5%, но объясняют это тем, что в продаже появился более дорогой новый сорт соли от других поставщиков.Мясо–молочная продукция и сахар тоже прибавили в цене. В связи с ростом закупочных цен отмечено увеличение средних розничных цен на сыр твердый (2,2%). Ассортиментные изменения способствовали небольшому росту цен, в пределах 0,5%, на сметану и масло. Сахар–песок особенно подорожал в Центральном районе и в Талнахе. Повышение средней цены зафиксировано на уровне 3,3%. Что касается мяса, отмечено повышение розничных цен на говядину н/к (0,2%) и свинину н/к (4,6%). В то же время оленина н/к стала дешевле на 2,3%.Больше всего неприятно удивляет топливо. Рынок нефтепродуктов в Норильске представлен двумя поставщиками: «Арктуром» и «ТТК». За последние два месяца топливо дорожало трижды. Эксперты «успокаивают»: мол, в связи с ростом цен на нефтепродукты неизбежен и рост цен на топливо. В июле этот скачок произошел в «Арктуре» (на 6,4%), в августе — в «ТТК». АИ–92 там подорожал сразу на 7,8%. Правда, его цена все равно ниже, чем на АЗС «Арктура».Две школы — 4–я гимназия и 23–я школа — встретят новый учебный год не в родных стенах. В 23–й меняют систему вентиляции, и, конечно, такие работы лучше проводить в отсутствие детей, поэтому до 1 января они будут учиться в школах № 16 и № 17. Ученикам 4–й гимназии сложнее — в «родные пенаты» они вернутся не скоро. Пока не поставлена окончательная точка в вопросе: строить новую школу или реконструировать старую? Учеников гимназии распределили по трем учебным заведениям: первоклассники пойдут в 1–ю школу (физико–математический лицей), 2–4–е классы ждет 1–я гимназия, 5–11–е классы готова принять школа–интернат № 2. Все три учреждения выделили помещения для гимназистов из «четверки». Готовятся не только кабинеты, столовая, спортзал, но и другие помещения для дополнительного образования. На следующей неделе управление образования собирается продемонстрировать СМИ готовность этих учреждений к дополнительному приему школьников. Так что у родителей будет возможность узнать, как разместятся их дети в новых школах.Что касается других образовательных учреждений, то, по словам, к новому учебному году они готовы. К 20 августа будет составлен итоговый протокол приема школ. С 11 сентября начнется прием детских садов.План работ по ремонту улично–дорожной сети и дворовых территорий включает в общем объеме почти 300 000 кв. метров. Большая часть, 198 500 тыс. м2, — это дороги, остальные 30 069 м2 — дворовые территории. На сегодня уже отремонтировано 145 000 м2. Полностью завершены работы на улицах Новая, Энтузиастов, Федоровского, на автодороге Норильск — Алыкель, на объездной дороге района Талнах, на участке подъезда к Оганеру. На других объектах работы еще продолжаются. Ремонт на автодороге Норильск — Талнах планируют завершить к концу сентября. По мнению, если погода не помещает, то все запланированные работы будут выполнены в срок.Отчет главного дорожника не обошелся без дополнительных вопросов. Самый часто задаваемый: «Можно ли класть асфальт зимой?».— Главный враг асфальта — это не снег, а вода, — пояснил Крист. — Если качественно подготовленное основание пролито битумным раствором, то ГОСТы позволяют работать при температуре до –5. Асфальтобетонное покрытие имеет температуру 150 градусов, тонкий слой снега при столь высоких температурах выпаривается. Но если дорога мокрая и стоят лужи — работать нельзя.

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