[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



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К услугам населения

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме». Сегодня речь пойдет о главных событиях 1973 года. Это было время грандиозной стройки — Норильского металлургического завода и интенсивного развития городской инфраструктуры.

Год 1973 Строится «Надежда» Идет строительство нового металлургического завода — пока еще безымянного, но вскоре он прогремит на всю страну под именем «Надежда». Там начался монтаж каркаса первого из технологических цехов. Строительство шло трудно, одновременно с проектированием и отработкой технологических режимов. На строительство завода приезжали новые люди: строительные десанты, иностранные специалисты, и стремительно рос уровень бытового и культурного обслуживания населения. Событие: открытие народной галереи 23 ноября постановлением исполкома Норильского горсовета была создана Народная картинная галерея. Ее выставочный зал на тот момент разместился в Доме техники на ул. Комсомольской, 12. Основу фондам положили 53 живописные, графические и скульптурные работы, подаренные дирекцией выставок Союза художников РСФСР. Через пять лет после открытия галерея переехала в собственное помещение — в новостройку на Талнахской, 78, где располагается до сих пор, и вскоре получила новое имя — «Норильская художественная галерея». Сегодня она считается самым северным художественным музеем России. Основу коллекции составляют работы норильских и дудинских авторов, художников–сибиряков. Адрес: улица Комсомольская В этом году на торцах панельных хрущевок на улице Комсомольской начались художественные работы над первыми мозаичными панно. К 1976 году их было уже пять — на торцах домов 41а, 43а, 45а, 47а и 49б. Авторы панно — норильские и красноярские художники во главе с Николаем Лоем, инициатором создания картинной галереи. Выкладывала эти мозаичные картины бригада плиточников под руководством норильского художника Ладо Сурмавы. Тематика соответствовала времени и настроению Норильска — города юных, персонажи — комсомольцы, молодые строители, рабочие, спортсмены, космонавты. Летом 1974–го аналогичная мозаика, только под лозунгом «Народ и партия едины!», появится и на Ленинском проспекте у горисполкома. Она и еще три мозаики на Комсомольской сохранились до сих пор. Профессия: водитель автобуса Норильский ЛАЗ-695М В 1973 году в городских автобусах исчезли билетные кассы и кондукторы, вместо них появились компостеры. Эта маленькая дата была в свое время поводом для гордости. Коллектив ЦАТК Норильска первым во всей РСФСР перешел на бескассовое обслуживание. Для тех, кто не помнит, в металлических компостерах пробивали (или попросту дырявили) заранее купленные билетики. Правда, контролеры в наших автобусах были довольно редким явлением, поэтому в 1980–х годах горожане просто перестали покупать и компостировать проездные талоны. Так что в 1990–х снова вернулись к кондукторам. Кстати, в том же 1973–м в Норильске появились теплые автобусы производства Львовского автозавода. 1970–е годы характеризовались резким увеличением спроса на автобусные пассажирские перевозки. Горожан нужно было возить в Талнах, Кайеркан, Алыкель, на строящуюся «Надежду». Старые автобусы ЗИЛ–158 и небольшое количество пазиков не справлялись. А закупленные ЛАЗ–695М и появившиеся на год раньше первые ЛиАЗ–677 долгие годы служили норильчанам верой и правдой. Последний ЛиАЗ–677 был списан только в 2011 году. Всего на линию ежедневно выходило 227 автобусов: 125 — в первую смену и 102 — во вторую. Цифра: 43 рубля Бытовые услуги именно на такую сумму ежегодно получал тогда каждый житель Норильска. Это соответствует уровню первых десяти городов страны: в Москве этот показатель был 38 рублей. Среднегодовое потребление продуктов питания «средним» норильчанином по данным статистики составляло: мяса — 69 кг, колбасы — 86 кг, рыбы — 20 кг, яиц — 233 штуки. В этом же году продолжают открываться новые магазины и кафе. Например, магазин «Сервис» на Талнахской — здесь покупателям оказывают 18 видов услуг, гастрономы «Путораны» на Нансена и «Черемушки» в Талнахе. Еще открылись специализированное рыбное кафе «Демьянова уха», кафе «Полевой стан», оформленное в русском стиле, и ресторан «Кавказ» с соответствующим названию интерьером. Последний через пять лет поменял «национальность» с кавказской на скандинавскую: ресторан перепрофилировали для обслуживания финских специалистов, которые строили «Надежду». На радость детям открылся большой магазин «Мальчиш–Кибальчиш». По данным статистики в 1973 году дети составляли почти треть населения Норильска. Работники торговли подготовили в тот год для ребят 200 тысяч новогодних подарков — по четыре на каждого. Точка на карте: Ленинград Именно туда покупал билет в кассе агентства Аэрофлота машинист котельного цеха городской ТЭЦ. Билет ему выдали бесплатно: оказалось, 6 января он стал покупателем миллионного авиабилета из Норильска.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идет строительство нового металлургического завода — пока еще безымянного, но вскоре он прогремит на всю страну под именем «Надежда». Там начался монтаж каркаса первого из технологических цехов. Строительство шло трудно, одновременно с проектированием и отработкой технологических режимов. На строительство завода приезжали новые люди: строительные десанты, иностранные специалисты, и стремительно рос уровень бытового и культурного обслуживания населения.23 ноября постановлением исполкома Норильского горсовета была создана Народная картинная галерея. Ее выставочный зал на тот момент разместился в Доме техники на ул. Комсомольской, 12. Основу фондам положили 53 живописные, графические и скульптурные работы, подаренные дирекцией выставок Союза художников РСФСР. Через пять лет после открытия галерея переехала в собственное помещение — в новостройку на Талнахской, 78, где располагается до сих пор, и вскоре получила новое имя — «Норильская художественная галерея». Сегодня она считается самым северным художественным музеем России. Основу коллекции составляют работы норильских и дудинских авторов, художников–сибиряков.В этом году на торцах панельных хрущевок на улице Комсомольской начались художественные работы над первыми мозаичными панно. К 1976 году их было уже пять — на торцах домов 41а, 43а, 45а, 47а и 49б. Авторы панно — норильские и красноярские художники во главе с Николаем Лоем, инициатором создания картинной галереи. Выкладывала эти мозаичные картины бригада плиточников под руководством норильского художника Ладо Сурмавы. Тематика соответствовала времени и настроению Норильска — города юных, персонажи — комсомольцы, молодые строители, рабочие, спортсмены, космонавты. Летом 1974–го аналогичная мозаика, только под лозунгом «Народ и партия едины!», появится и на Ленинском проспекте у горисполкома. Она и еще три мозаики на Комсомольской сохранились до сих пор.В 1973 году в городских автобусах исчезли билетные кассы и кондукторы, вместо них появились компостеры. Эта маленькая дата была в свое время поводом для гордости. Коллектив ЦАТК Норильска первым во всей РСФСР перешел на бескассовое обслуживание. Для тех, кто не помнит, в металлических компостерах пробивали (или попросту дырявили) заранее купленные билетики. Правда, контролеры в наших автобусах были довольно редким явлением, поэтому в 1980–х годах горожане просто перестали покупать и компостировать проездные талоны. Так что в 1990–х снова вернулись к кондукторам. Кстати, в том же 1973–м в Норильске появились теплые автобусы производства Львовского автозавода. 1970–е годы характеризовались резким увеличением спроса на автобусные пассажирские перевозки. Горожан нужно было возить в Талнах, Кайеркан, Алыкель, на строящуюся «Надежду». Старые автобусы ЗИЛ–158 и небольшое количество пазиков не справлялись. А закупленные ЛАЗ–695М и появившиеся на год раньше первые ЛиАЗ–677 долгие годы служили норильчанам верой и правдой. Последний ЛиАЗ–677 был списан только в 2011 году. Всего на линию ежедневно выходило 227 автобусов: 125 — в первую смену и 102 — во вторую.Бытовые услуги именно на такую сумму ежегодно получал тогда каждый житель Норильска. Это соответствует уровню первых десяти городов страны: в Москве этот показатель был 38 рублей. Среднегодовое потребление продуктов питания «средним» норильчанином по данным статистики составляло: мяса — 69 кг, колбасы — 86 кг, рыбы — 20 кг, яиц — 233 штуки. В этом же году продолжают открываться новые магазины и кафе. Например, магазин «Сервис» на Талнахской — здесь покупателям оказывают 18 видов услуг, гастрономы «Путораны» на Нансена и «Черемушки» в Талнахе. Еще открылись специализированное рыбное кафе «Демьянова уха», кафе «Полевой стан», оформленное в русском стиле, и ресторан «Кавказ» с соответствующим названию интерьером. Последний через пять лет поменял «национальность» с кавказской на скандинавскую: ресторан перепрофилировали для обслуживания финских специалистов, которые строили «Надежду». На радость детям открылся большой магазин «Мальчиш–Кибальчиш». По данным статистики в 1973 году дети составляли почти треть населения Норильска. Работники торговли подготовили в тот год для ребят 200 тысяч новогодних подарков — по четыре на каждого.Именно туда покупал билет в кассе агентства Аэрофлота машинист котельного цеха городской ТЭЦ. Билет ему выдали бесплатно: оказалось, 6 января он стал покупателем миллионного авиабилета из Норильска.

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