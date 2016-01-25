[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



Мысли вслух

Проект«Енисейская Сибирь»

Термин «Енисейская Сибирь», ранее звучавший из уст историков, краеведов, этнографов и путешественников, в последнее время всe чаще слышен в речах и заявлениях политиков и экономистов. Что же это такое и с чем связан как новый интерес, так и новое наполнение этого термина? Попробуем разобраться.



Но сначала о Сибири вообще, с географии. Итак, академически Сибирь — это обширный географический регион в северо–восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — водоразделами у Тихого океана, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. В современном употреблении под термином «Сибирь», как правило, понимаются находящиеся в этих рубежах почти три четверти территории РФ, хотя как историческое понятие в широких границах Сибирь включает в себя северо– восток Казахстана и весь Дальний Восток. Сибирь больше Канады, второго по величине после России государства мира. Ее площадь составляет более 12 миллионов квадратных километров. Она хранит в своих недрах неисчерпаемые запасы природных богатств, при разумном использовании достаточных для жизни и процветания многих поколений людей. На территории Сибири находится самое большое на планете Васюганское болото, площадь которого превышает размеры некоторых европейских государств и где находятся самые крупные в мире залежи торфа. Все реки Сибири относятся к бассейну Северного Ледовитого океана, а крупнейшие водные артерии региона — Ангара, Енисей, Обь, Иртыш и Лена — входят в десятку самых крупных рек мира. Сибирь вобрала в себя полный набор природных ландшафтов, от гор и степей до тундр и арктических пустынь. Тем не менее обыватель ждет от Сибири прежде всего панорам бескрайней темнохвойной тайги, и поэтому на прилегающие к сибирскому Омску степи он смотрит с недоумением. Я же предлагаю желающим увидеть настоящую тайгу, приехать в Красноярский край — регион, раскинувшийся посреди России и протянувшийся по широте от южных степей до арктических островных пустынь. Именно в бассейне Енисея, в Енисейской Сибири, вы увидите все разнообразие таежного мира. Экономический эффект А теперь это словосочетание приобретает и стратегический смысл. На прошедшем Красноярском экономическом форуме состоялась презентация ключевых инвестиционных проектов грандиозного замысла «Енисейская Сибирь». Экспертное сообщество, руководители и инвесторы оценили риски и перспективы создания макрорегиона, объединяющего потенциалы Красноярского края, республик Хакасия и Тува с численностью постоянного населения 3,74 млн человек. Вообще–то о создании Енисейской экономической зоны глава Красноярского края объявил еще в конце 2017 года. Тогда же определились входящие в нее территории, причем подобное объединение не затронет административные границы трех регионов, которые по статусу останутся независимыми субъектами Российской Федерации. Речь идет именно об экономическом взаимодействии. Ранее проект одобрил Владимир Путин во время своего визита в Красноярск. Руководить 85 разнокалиберными регионами не очень просто, а здесь появляется макрорегион, имеющий серьезные экономические перспективы. «Енисейская Сибирь» включает 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов разного масштаба и степени сложности, которые должны способствовать сбалансированному развитию территории. Так, проект «Развитие инфраструктуры и освоение ресурсной базы Ангаро–Енисейского экономического района», где добывается значительная часть золота России, поможет в развитии инфраструктуры, в частности, в строительстве моста через Енисей. «Технологическая долина: Красноярск и Саяногорск», «Агропромышленный парк «Сибирь»... Планов — громадье. Средняя оценочная стоимость проекта на сегодня приближается к триллиону рублей. Ожидаемые эффекты от реализации проекта таковы: более 12 тыс. новых рабочих мест, прирост промышленного производства — около 10%, прирост налоговых поступлений — около 15%. Как считает директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета Валерий Ефимов, это фактически новое экономическое переоткрытие Сибири, которое должно быть усилено ее геологическим переоткрытием, с использованием современных технологий разведки и анализа имеющихся природных богатств. На Красноярском экономическом форуме было презентовано семь крупнейших проектов «Енисейской Сибири». Южный кластер Если на юге проекты в основном инфраструктурные, то на севере — производственные. Нам, норильчанам, более других интересен так называемый «Южный кластер». Это проект развития металлургических предприятий южного Таймыра, отчего и возникла некая путаница: «южное на севере». На КЭФ проект представляла вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных. Суть его — в освоении северной части месторождения «Норильск–1», развитии рудника «Заполярный» и карьера «Медвежий ручей», комплексной реконструкции обогатительных мощностей. Для реализации проекта создано юридическое лицо «Медвежий ручей», которое может войти в ТОП–10 мировых производителей металлов платиновой группы. Совокупный объем инвестиций — около 110 млрд руб. Основные фонды Южного кластера по добыче и переработке будут обновлены на 80–90%. Суммарные добывающие мощности к 2024 году составят 6 млн тонн. Все это позволит за десятилетку увеличить выпуск платиноидов на 20%. Как стало известно, новые данные геологоразведки показывают, что объем рудных запасов оказался вдвое большим, чем по первоначальной оценке. Сейчас на месторождении действуют шахта «Заполярная» мощностью 1,2 млн тонн и карьер открытых работ, деятельность которого завершается в этом году. В контур Южного кластера входят также запасы техногенного сырья, копившегося с 1940–х годов на хвостохранилище № 1. Объем подлежащих переработке запасов составляет 5,5 млн тонн. Проект дает выработанному месторождению вторую жизнь за счет строительства новых добывающих мощностей на 4,5 млн тонн, увеличения добычи на шахте «Заполярная» до 2 млн тонн, расширения и модернизации хвостохранилищ, что позволит повысить эффективность переработки техногенного сырья. В Южный кластер входит и Норильская обогатительная фабрика, ныне загруженная в том числе сырьем Талнахского рудного узла. После расширения ТОФ Талнахский кластер будет сформирован полностью — от фазы добычи до обогащения. Рудники и фабрика начнут работать без привлечения мощностей НОФ, а ее мощности высвободятся для переработки дополнительной руды Южного кластера. Безденежных обратила внимание и на социально–экономическую значимость проекта: в НПР будет создано 1900 новых рабочих мест, что для нас критически важно. Рост налоговых платежей в бюджет края увеличится до 30 млрд рублей за 10 лет. Реализация задуманного даст новый виток развитию всего предприятия. Проект является уникальным по объему инвестиций — около 110 млрд руб. Он будет иметь значительный экономический эффект не только для края, но и для всего макрорегиона «Енисейская Сибирь», заявила вице–президент «Норникеля». В обсуждении с прессой Безденежных подчеркнула, что в условиях высокой волатильности цен на мировом рынке гарантией исполнения проекта должно стать государственное содействие. «Для нашего бизнеса важна стабильность условий работы, неизменность налоговых и тарифных правил», — добавила она. Сейчас проект находится в стадии проектирования. К концу года появится технико–экономическое обоснование с разработкой всего комплекса модернизации обогатительных фабрик. «Нам необходимо понимать, будут ли у нас меры поддержки, и если да, то какие именно. В том числе, на наш взгляд, следует рассмотреть возможность льготирования налога на имущество. Предоставленные сегодня льготы впоследствии позволят краю получить много больше — 30 млрд руб. налогов дополнительно», — сказала Безденежных. И подчеркнула, что для «Норникеля» Южный кластер — это дополнительная возможность развить и предприятие, и российскую экономику. Кроме Южного кластера северянам будет интересен проект обустройства северных портов Хатанга и Игарка как части инфраструктуры Северного морского пути. Наша газета уже писала о редкоземельном месторождении Томтор в Северной Якутии, продукцию которого собираются вывозить через морской порт Хатанги. А у Игарки имеются серьезные перспективы дальнейших разработок нефтегазовых месторождений. Для людей «Енисейская Сибирь» — проект, во многом перекликающийся с идеями Сергея Собянина о возможностях и роли крупных агломераций, точек роста, целевое экономическое развитие которых единственно способно подтянуть соседние территории. Развитие всех заявленных экономических проектов и взаимосвязей наконец–то начнет развивать транспортную инфраструктуру, в первую очередь авиационную. В результате реализации проекта макрорегион от Северного морского пути до границы с Монголией получит новый инфраструктурный и производственный каркас. Но в целом же это большая история не про бизнес, а про 3,7 млн населения трех регионов, про новые рабочие места и занятость вообще, про достойную зарплату и комфорт проживания. В конце концов, такое экономическое объединение сможет принести дополнительные средства в бюджеты разных уровней, которые, в свою очередь, можно будет расходовать на строительство школ, детсадов, на благоустройство и повышение качества жизни людей.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Но сначала о Сибири вообще, с географии. Итак, академически Сибирь — это обширный географический регион в северо–восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — водоразделами у Тихого океана, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. В современном употреблении под термином «Сибирь», как правило, понимаются находящиеся в этих рубежах почти три четверти территории РФ, хотя как историческое понятие в широких границах Сибирь включает в себя северо– восток Казахстана и весь Дальний Восток. Сибирь больше Канады, второго по величине после России государства мира. Ее площадь составляет более 12 миллионов квадратных километров. Она хранит в своих недрах неисчерпаемые запасы природных богатств, при разумном использовании достаточных для жизни и процветания многих поколений людей.На территории Сибири находится самое большое на планете Васюганское болото, площадь которого превышает размеры некоторых европейских государств и где находятся самые крупные в мире залежи торфа. Все реки Сибири относятся к бассейну Северного Ледовитого океана, а крупнейшие водные артерии региона — Ангара, Енисей, Обь, Иртыш и Лена — входят в десятку самых крупных рек мира. Сибирь вобрала в себя полный набор природных ландшафтов, от гор и степей до тундр и арктических пустынь. Тем не менее обыватель ждет от Сибири прежде всего панорам бескрайней темнохвойной тайги, и поэтому на прилегающие к сибирскому Омску степи он смотрит с недоумением. Я же предлагаю желающим увидеть настоящую тайгу, приехать в Красноярский край — регион, раскинувшийся посреди России и протянувшийся по широте от южных степей до арктических островных пустынь. Именно в бассейне Енисея, в Енисейской Сибири, вы увидите все разнообразие таежного мира.А теперь это словосочетание приобретает и стратегический смысл. На прошедшем Красноярском экономическом форуме состоялась презентация ключевых инвестиционных проектов грандиозного замысла «Енисейская Сибирь». Экспертное сообщество, руководители и инвесторы оценили риски и перспективы создания макрорегиона, объединяющего потенциалы Красноярского края, республик Хакасия и Тува с численностью постоянного населения 3,74 млн человек.Вообще–то о создании Енисейской экономической зоны глава Красноярского края объявил еще в конце 2017 года. Тогда же определились входящие в нее территории, причем подобное объединение не затронет административные границы трех регионов, которые по статусу останутся независимыми субъектами Российской Федерации. Речь идет именно об экономическом взаимодействии. Ранее проект одобрил Владимир Путин во время своего визита в Красноярск. Руководить 85 разнокалиберными регионами не очень просто, а здесь появляется макрорегион, имеющий серьезные экономические перспективы.«Енисейская Сибирь» включает 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов разного масштаба и степени сложности, которые должны способствовать сбалансированному развитию территории. Так, проект «Развитие инфраструктуры и освоение ресурсной базы Ангаро–Енисейского экономического района», где добывается значительная часть золота России, поможет в развитии инфраструктуры, в частности, в строительстве моста через Енисей. «Технологическая долина: Красноярск и Саяногорск», «Агропромышленный парк «Сибирь»... Планов — громадье. Средняя оценочная стоимость проекта на сегодня приближается к триллиону рублей. Ожидаемые эффекты от реализации проекта таковы: более 12 тыс. новых рабочих мест, прирост промышленного производства — около 10%, прирост налоговых поступлений — около 15%.Как считает директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета Валерий Ефимов, это фактически новое экономическое переоткрытие Сибири, которое должно быть усилено ее геологическим переоткрытием, с использованием современных технологий разведки и анализа имеющихся природных богатств. На Красноярском экономическом форуме было презентовано семь крупнейших проектов «Енисейской Сибири».Если на юге проекты в основном инфраструктурные, то на севере — производственные. Нам, норильчанам, более других интересен так называемый «Южный кластер». Это проект развития металлургических предприятий южного Таймыра, отчего и возникла некая путаница: «южное на севере». На КЭФ проект представляла вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных. Суть его — в освоении северной части месторождения «Норильск–1», развитии рудника «Заполярный» и карьера «Медвежий ручей», комплексной реконструкции обогатительных мощностей. Для реализации проекта создано юридическое лицо «Медвежий ручей», которое может войти в ТОП–10 мировых производителей металлов платиновой группы. Совокупный объем инвестиций — около 110 млрд руб. Основные фонды Южного кластера по добыче и переработке будут обновлены на 80–90%. Суммарные добывающие мощности к 2024 году составят 6 млн тонн. Все это позволит за десятилетку увеличить выпуск платиноидов на 20%. Как стало известно, новые данные геологоразведки показывают, что объем рудных запасов оказался вдвое большим, чем по первоначальной оценке. Сейчас на месторождении действуют шахта «Заполярная» мощностью 1,2 млн тонн и карьер открытых работ, деятельность которого завершается в этом году. В контур Южного кластера входят также запасы техногенного сырья, копившегося с 1940–х годов на хвостохранилище № 1. Объем подлежащих переработке запасов составляет 5,5 млн тонн.Проект дает выработанному месторождению вторую жизнь за счет строительства новых добывающих мощностей на 4,5 млн тонн, увеличения добычи на шахте «Заполярная» до 2 млн тонн, расширения и модернизации хвостохранилищ, что позволит повысить эффективность переработки техногенного сырья. В Южный кластер входит и Норильская обогатительная фабрика, ныне загруженная в том числе сырьем Талнахского рудного узла. После расширения ТОФ Талнахский кластер будет сформирован полностью — от фазы добычи до обогащения. Рудники и фабрика начнут работать без привлечения мощностей НОФ, а ее мощности высвободятся для переработки дополнительной руды Южного кластера.Безденежных обратила внимание и на социально–экономическую значимость проекта: в НПР будет создано 1900 новых рабочих мест, что для нас критически важно. Рост налоговых платежей в бюджет края увеличится до 30 млрд рублей за 10 лет. Реализация задуманного даст новый виток развитию всего предприятия. Проект является уникальным по объему инвестиций — около 110 млрд руб. Он будет иметь значительный экономический эффект не только для края, но и для всего макрорегиона «Енисейская Сибирь», заявила вице–президент «Норникеля». В обсуждении с прессой Безденежных подчеркнула, что в условиях высокой волатильности цен на мировом рынке гарантией исполнения проекта должно стать государственное содействие. «Для нашего бизнеса важна стабильность условий работы, неизменность налоговых и тарифных правил», — добавила она.Сейчас проект находится в стадии проектирования. К концу года появится технико–экономическое обоснование с разработкой всего комплекса модернизации обогатительных фабрик. «Нам необходимо понимать, будут ли у нас меры поддержки, и если да, то какие именно. В том числе, на наш взгляд, следует рассмотреть возможность льготирования налога на имущество. Предоставленные сегодня льготы впоследствии позволят краю получить много больше — 30 млрд руб. налогов дополнительно», — сказала Безденежных. И подчеркнула, что для «Норникеля» Южный кластер — это дополнительная возможность развить и предприятие, и российскую экономику.Кроме Южного кластера северянам будет интересен проект обустройства северных портов Хатанга и Игарка как части инфраструктуры Северного морского пути. Наша газета уже писала о редкоземельном месторождении Томтор в Северной Якутии, продукцию которого собираются вывозить через морской порт Хатанги. А у Игарки имеются серьезные перспективы дальнейших разработок нефтегазовых месторождений.«Енисейская Сибирь» — проект, во многом перекликающийся с идеями Сергея Собянина о возможностях и роли крупных агломераций, точек роста, целевое экономическое развитие которых единственно способно подтянуть соседние территории. Развитие всех заявленных экономических проектов и взаимосвязей наконец–то начнет развивать транспортную инфраструктуру, в первую очередь авиационную. В результате реализации проекта макрорегион от Северного морского пути до границы с Монголией получит новый инфраструктурный и производственный каркас.Но в целом же это большая история не про бизнес, а про 3,7 млн населения трех регионов, про новые рабочие места и занятость вообще, про достойную зарплату и комфорт проживания. В конце концов, такое экономическое объединение сможет принести дополнительные средства в бюджеты разных уровней, которые, в свою очередь, можно будет расходовать на строительство школ, детсадов, на благоустройство и повышение качества жизни людей.

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