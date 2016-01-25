[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



Норильские ценности

Следы невиданных зверей

Сегодня «Заполярка» предлагает своим читателям фоторетроспективу истории городской скульптуры — как, чем и где украшал себя Норильск.



Лев на детской площадке. 2018 год Вот этот лев уже полгода живет на детской площадке во дворе дома № 37 на Ленинском проспекте. У меня он вызывает прилив ностальгии: когда–то очень давно я сиживала на чем–то подобном, и было это где–то неподалеку от этого места. Покопавшись в памяти и в своем фотоархиве, я таки нашла искомое. Точно, лев, стоял через дорогу от нынешнего, возле «табло», на радость детворе 1980–х. Был он, конечно, не таким натуралистичным и походил далеко не на диснеевского Короля Льва, а скорее на деревянно–мочалкового Бонифация. Но нам, помню, нравился. Лев перед Ленинским проспектом, 44. Конец 1980-х годов Эта временнАя перекличка потянула за собой идею — сравнить городские скульптуры прошлого и настоящего. Зарывшись в старые снимки, я нашла немало интересного и главное — хорошо забытого. Практически каждая из нынешних скульптур имела «прототип», а часто и не один. Это, безусловно, случайность, что в истории Норильска набралось уже целое семейство медведей. Но бывает, что в наши дни специально воссоздают памятные скульптуры. Так не может не радовать восстановление в 2010 году скульптуры девушки–норильчанки на берегу Долгого, это, к слову, уже третья ее «реинкарнация». Или самолет на месте бывшего аэродрома «Надежда», и пусть сейчас там Ан–26, а не Ил–14, как раньше, все равно приятно, что помним и чтим. А кульминацией такого воскрешения можно назвать «снежинку» на Ленинградской, которую восстановил Александр Харитонов. Итак, медведи. Если посчитать все «косолапые вариации», которые в разные годы появлялись в Норильске, то становится понятно, почему на гербе нашего города изображен именно белый медведь. У нынешней Айки, что стоит на площади Металлургов, было минимум шесть предшественников. Четверо с середины 1940–х украшали фонтан на стадионе «Динамо» в Старом городе. Еще один белый мишка в те же годы стоял напротив большого спортзала (сейчас — ДФК). Он держал в лапах мяч, что символизировало любовь северян к спорту. Шестой медведь был особенно интересным. Во–первых, он не просто стоял, а очень натуралистично позировал, держа в лапах нерпу и не скрывая кровожадных намерений. Во–вторых, он перемещался по городу. Летом 1958 года был замечен на Гвардейской площади, видимо, туда его поставили временно, вместо сезонного вазона с цветами. Затем переехал в Комсомольский парк, где расположился позади городского бассейна и любовался видом на Долгое. Норильчане любили фотографироваться с медведями как с неотъемлемым атрибутом Крайнего Севера. Один из медведей–фонтанов настадионе «Динамо». 1946 год Ещё один фонтан на стадионе «Динамо». Этот – с рыбами. 1940-е годы Медведь с нерпой в Комсомольском парке. 1960-е годы Резчик работает над фигурой медведя, которая стояла возле спортзала. 1940-е годы Больше всего в Норильске было скульптурных композиций, изображавших людей. Чаще всего спортсменов. Наверняка многие помнят гипсовые фигуры в сквере перед стадионом «Заполярник». По старым снимкам я их насчитала семь: пара футболистов, теннисистка, гимнастка, горнист с горнисткой и просто пионер. Гипсовые футболисты у стадиона «Заполярник». 1962 год Маленький Ленин. 1961 год Еще один редкий снимок: вот эта скульптурная композиция под названием «Прием в пионеры» украшала Комсомольскую площадь до строительства Дворца культуры. Что интересно: на большинстве фотографий статуя снята сзади или сбоку, а на этом редком кадре она расположена к нам лицом. Скульптурная композиция «Прием в пионеры» на Комсомольской площади (через три года здесь будет ДК). 1962 год А вот эти вагонетки мало известны среди норильчан. Нынешнюю, современную, установили в 2013 году ребята из «Профстарта» на склоне горы Рудной, неподалеку от первой штольни. Ее можно увидеть, если поехать в сторону карьера «Медвежий ручей». Она заполнена рудной породой и символизирует начало промышленной разработки месторождения «Норильск–1». А ее предшественницу с каменным углем установили в Кайеркане в честь 19 миллионов тонн руды, добытых за 28 лет. Странное посвящение — цифры не круглые. Потому, видимо, и простояла эта вагонетка недолго, и на старых фотографиях она встречается очень редко. А может, причина ее недолгого существования в том, что установлена она была перед зданием столовой «Белый олень», которая обрушилась 12 июля 1976 года? Это трагическая страница в истории Кайеркана. Кайерканская вагонетка. Начало 1970-х годов Современная вагонетка на горе Рудной. 2013 год. А кто помнит, что скульптуры спортсменов стояли и перед другими спортивными сооружениями Норильска? Их можно увидеть только на редких снимках, и потому из памяти норильчан они быстро стерлись. Например, у входа в уже упоминавшийся большой спортзал на улице Октябрьской в 1950 году стояли два лыжника. А вот такая фигура пловца (или пловчихи?) находилась у входа в городской бассейн в 1962 году. Также в начале 1960–х украшал сквер у кинотеатра «Луч» на улице Горной маленький Володя Ульянов. Большинство городских скульптур, барельефов, вазонов и прочих декораций изготавливали на стройдворе местные умельцы из гипсовой смеси, и потому в суровых условиях Севера эти статуи быстро приходили в негодность. На этом мы закончим ретроспективу по городским скульптурам, но охотно вернемся к теме, если норильчане припомнят еще каких–либо героев норильских парков и скверов. Статуя у входа в бассейн. 1962 год Гипсовый лыжник у входа в спортзал. 1950 год

Светлана Гунина Фото из архива автора и личных архивов норильчан и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вот этот лев уже полгода живет на детской площадке во дворе дома № 37 на Ленинском проспекте. У меня он вызывает прилив ностальгии: когда–то очень давно я сиживала на чем–то подобном, и было это где–то неподалеку от этого места. Покопавшись в памяти и в своем фотоархиве, я таки нашла искомое. Точно, лев, стоял через дорогу от нынешнего, возле «табло», на радость детворе 1980–х. Был он, конечно, не таким натуралистичным и походил далеко не на диснеевского Короля Льва, а скорее на деревянно–мочалкового Бонифация. Но нам, помню, нравился.Эта временнАя перекличка потянула за собой идею — сравнить городские скульптуры прошлого и настоящего. Зарывшись в старые снимки, я нашла немало интересного и главное — хорошо забытого. Практически каждая из нынешних скульптур имела «прототип», а часто и не один. Это, безусловно, случайность, что в истории Норильска набралось уже целое семейство медведей. Но бывает, что в наши дни специально воссоздают памятные скульптуры. Так не может не радовать восстановление в 2010 году скульптуры девушки–норильчанки на берегу Долгого, это, к слову, уже третья ее «реинкарнация». Или самолет на месте бывшего аэродрома «Надежда», и пусть сейчас там Ан–26, а не Ил–14, как раньше, все равно приятно, что помним и чтим. А кульминацией такого воскрешения можно назвать «снежинку» на Ленинградской, которую восстановил Александр Харитонов.Итак, медведи. Если посчитать все «косолапые вариации», которые в разные годы появлялись в Норильске, то становится понятно, почему на гербе нашего города изображен именно белый медведь. У нынешней Айки, что стоит на площади Металлургов, было минимум шесть предшественников. Четверо с середины 1940–х украшали фонтан на стадионе «Динамо» в Старом городе. Еще один белый мишка в те же годы стоял напротив большого спортзала (сейчас — ДФК). Он держал в лапах мяч, что символизировало любовь северян к спорту. Шестой медведь был особенно интересным. Во–первых, он не просто стоял, а очень натуралистично позировал, держа в лапах нерпу и не скрывая кровожадных намерений. Во–вторых, он перемещался по городу. Летом 1958 года был замечен на Гвардейской площади, видимо, туда его поставили временно, вместо сезонного вазона с цветами. Затем переехал в Комсомольский парк, где расположился позади городского бассейна и любовался видом на Долгое. Норильчане любили фотографироваться с медведями как с неотъемлемым атрибутом Крайнего Севера.Больше всего в Норильске было скульптурных композиций, изображавших людей. Чаще всего спортсменов. Наверняка многие помнят гипсовые фигуры в сквере перед стадионом «Заполярник». По старым снимкам я их насчитала семь: пара футболистов, теннисистка, гимнастка, горнист с горнисткой и просто пионер.Еще один редкий снимок: вот эта скульптурная композиция под названием «Прием в пионеры» украшала Комсомольскую площадь до строительства Дворца культуры. Что интересно: на большинстве фотографий статуя снята сзади или сбоку, а на этом редком кадре она расположена к нам лицом.А вот эти вагонетки мало известны среди норильчан. Нынешнюю, современную, установили в 2013 году ребята из «Профстарта» на склоне горы Рудной, неподалеку от первой штольни. Ее можно увидеть, если поехать в сторону карьера «Медвежий ручей». Она заполнена рудной породой и символизирует начало промышленной разработки месторождения «Норильск–1». А ее предшественницу с каменным углем установили в Кайеркане в честь 19 миллионов тонн руды, добытых за 28 лет. Странное посвящение — цифры не круглые. Потому, видимо, и простояла эта вагонетка недолго, и на старых фотографиях она встречается очень редко. А может, причина ее недолгого существования в том, что установлена она была перед зданием столовой «Белый олень», которая обрушилась 12 июля 1976 года? Это трагическая страница в истории Кайеркана.А кто помнит, что скульптуры спортсменов стояли и перед другими спортивными сооружениями Норильска? Их можно увидеть только на редких снимках, и потому из памяти норильчан они быстро стерлись. Например, у входа в уже упоминавшийся большой спортзал на улице Октябрьской в 1950 году стояли два лыжника. А вот такая фигура пловца (или пловчихи?) находилась у входа в городской бассейн в 1962 году. Также в начале 1960–х украшал сквер у кинотеатра «Луч» на улице Горной маленький Володя Ульянов. Большинство городских скульптур, барельефов, вазонов и прочих декораций изготавливали на стройдворе местные умельцы из гипсовой смеси, и потому в суровых условиях Севера эти статуи быстро приходили в негодность. На этом мы закончим ретроспективу по городским скульптурам, но охотно вернемся к теме, если норильчане припомнят еще каких–либо героев норильских парков и скверов.

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