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День рождения полярного жирафа Нони

[Индекс номера 128 (17.08.2018)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и завершается наше заполярное лето, подарившее норильчанам немало теплых деньков и прогулок по цветущей тундре. Спасибо всем, кто прислал мне интересные сообщения, рисунки и фотографии о том, как проводят летнее время наши дети. Сегодня поделюсь новой информацией и сообщу о том, что интересного происходило для ребятишек в начале августа. До наступления календарной осени еще почти две недели. Будем вместе радоваться последним дням лета и сохраним надолго эти теплые воспоминания. По–прежнему жду от вас рассказы, стихи, фотографии, рисунки, посвященные дарам нашей тундры. А выпускник детсада № 3 Влад Воробьев (на фото) желает вам полных корзинок ягод и отличной грибной охоты! Ваша Заполярочка

Игры с солнышком
В детском саду № 3 «Солнышко» устроили «Веселые игры с Солнышком».
В последние дни короткого норильского лета здесь решили вспомнить теплые, солнечные деньки и порадовать детей веселыми играми. Дети позвали Солнышко в гости с помощью заклички:
Солнышко–ведрышко,
Выгляни в окошечко.
Красное, нарядись,
Ясное, покажись!
И доброе Солнышко, конечно же, услышало детские голоса и пришло на праздник. Вместе с ним норильчата исполнили танцы «Вот как солнышко встает», «Выглянуло солнышко». Поиграли и в музыкальные игры «Кого разбудило солнышко», «Пчелы и цветочки». Особенно всем запомнилось выступление оркестра народных инструментов — ребята исполнили номер «Музыкантами мы стали», играя на шумовых и ударных музыкальных инструментах: колокольчиках, бубнах, погремушках, маракасах и ложках.
Солнышку было очень весело с ребятами, но пришла пора возвращаться домой. И чтобы светило не скучало в разлуке, дети станцевали для него зажигательный танец. От избытка чувств Солнышко одарило своих новых друзей сладкими подарками.
В гости к Чебурашке
Завтра, 18 августа, в детской библиотеке имени Саши Петряева норильчата отметят день рождения любимого сказочного персонажа — Чебурашки.
Всеобщий любимчик вместе с библиотекарями устроит для ребятишек и их родителей незабываемый праздник со всевозможными развлечениями. Каждый сможет принять участие в играх, викторинах и конкурсах. Будут и сюрпризы.
Чебурашка очень ждет гостей в эту субботу ровно в 14 часов
по адресу: Ленинский проспект, 20а. На все вопросы вам ответят
по телефону 48–19– 63.
Праздник с Тундровичком
Весь мир 9 августа отмечал День коренных малочисленных народов. Устроили праздник для детей и в столице горняков.
Гости праздника — Хозяйка Тундры и ее верный помощник Тундровичок — были приглашены на самое красивое место — смотровую площадку 5–го микрорайона Талнаха. Они рассказали детям о том, как важно в наших суровых краях быть выносливыми и смекалистыми. Посланники тундры предложили юным талнахцам принять участие в северных состязаниях. Дети на время стали ловкими оленеводами, меткими охотниками, удачливыми рыбаками. А еще с удовольствием отгадывали загадки коренных народов Таймыра — долган, нганасан, эвенков, ненцев и энцев.
Не забыли и о том, что северяне очень любят танцевать. Своё искусство показали участники ансамбля «Сулустар». И пусть на дворе было прохладно, но от этих танцев на смотровой площадке всем стало по–настоящему жарко. Участники яркого праздника от души поблагодарили за его организацию специалистов библиотеки № 6 и работников талнахского музея.
Олень с голубыми глазами
На «Забавную полянку» недавно заглянул наш дудинский друг Филипп Туглаков, который очень любит рисовать.
Филипп, среди предков которого древний народ нганасаны, часто приезжает в Норильск в гости к своей тете Валерии Болговой, председателю родовой общины «Ня танса» (Нганасанская семья). Он не раз принимал участие в конкурсах «Забавной полянки», рисовал родную тундру и даже ракеты — к Дню космонавтики. Нынче принес нам рисунки, на одном из которых изобразил оленя... с голубыми глазами. Как ягодки голубики, которой сейчас так много в тундре. С двумя маленькими оленятами, которых привезли из тухардской тундры, мальчик принимал участие в фестивале северной ягоды. Филиппок вместе со своими родными принимал участие и в праздновании Дня коренных народов мира в столице Таймыра. В национальном наряде прошел в праздничной колонне, поиграл с ребятами среди чумов на Набережной площади, посетил Таймырский краеведческий музей, где на одной из витрин представлены древние обереги его нганасанской семьи. Филиппок скоро пойдет во второй класс и желает всем норильским ребятам хорошей учебы.
Стихи от Шишкиной
Знакомьтесь: это — замечательная норильчанка Наталья Шишкина. По профессии — учитель английского языка и преподаватель музыки, сейчас работает музыкальным руководителем в детском садике № 68 «Ладушки», пишет стихи для ребят. Мы даже не сомневаемся, что ее произведения понравятся нашим читателям.
МОЙ НОРИЛЬСК
Город яркий, как картинка, добрый и родной –
Мой Норильск, моя снежинка, ты один такой!
В тундре быстрые олени, белые снега.
В зимний день и в день весенний на дворе пурга.
Норильчане не боятся холода зимы.
Прыгать в снег и с гор кататься очень любим мы.
Ветерок нам шепчет сказки, радует ребят.
И огней полярных краски над землей горят.
Город маленький — с ладошку — в сердце берегу.
Без брусники и морошки просто не могу.
Если в отпуск уезжаю я на материк,
То по Северу скучаю каждый день и миг.
По летнему небу
летела котлета.
Она торопилась
на званый обед.
Мужчина сказал:
– Никогда не видал я
Летящих по летнему
небу котлет!
Смеялась девчонка:
– Ну как же так можно,
Не могут котлеты,
как птицы, порхать!
А мама ворчала:
– Летать–то несложно,
А кто будет шить,
убирать и стирать?
Не слушала скучные
речи котлета,
Ведь уши — увы! —
не растут у котлет!
Она улыбалась
полярному лету
И смело летела
на званый обед.
ЗАГАДКА
Кто на свете всех смелее,
Кто силен, как Геркулес?
Тот, кто честно мне ответит:
Шоколад куда исчез?
Роза, бабочка и кошка
Роза, бабочка и кошка.
Погляди скорей в окошко!
На соседней синей крыше
Старый грач весною дышит.
Роза, бабочка и кошка.
Где–то там, за дальней стежкой,
Ждут диковинные страны,
Города и океаны.
Роза, бабочка и кошка.
Листьев полное лукошко
Собери скорее в парке.
То–то будут всем подарки!
Роза, бабочка и кошка.
Греешь солнышко в ладошках,
Шепчешь тем, кто не сдается:
«Лето всё равно вернется!»
Чайка, ветер и морошка.
Нам брести одной дорожкой!
Станем ближе мы немножко:
Роза, бабочка и кошка.

Ребята! Присылайте свои письма,
рассказы, рисунки, фотографии
на электронный адрес:
danilenko@gazetazp.ru
или на адрес редакции:
663300, г. Норильск,
а/я 1299.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

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