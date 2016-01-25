[Индекс номера 128 (17.08.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и завершается наше заполярное лето, подарившее норильчанам немало теплых деньков и прогулок по цветущей тундре. Спасибо всем, кто прислал мне интересные сообщения, рисунки и фотографии о том, как проводят летнее время наши дети. Сегодня поделюсь новой информацией и сообщу о том, что интересного происходило для ребятишек в начале августа. До наступления календарной осени еще почти две недели. Будем вместе радоваться последним дням лета и сохраним надолго эти теплые воспоминания. По–прежнему жду от вас рассказы, стихи, фотографии, рисунки, посвященные дарам нашей тундры. А выпускник детсада № 3 Влад Воробьев (на фото) желает вам полных корзинок ягод и отличной грибной охоты! Ваша Заполярочка



Игры с солнышком В детском саду № 3 «Солнышко» устроили «Веселые игры с Солнышком». В последние дни короткого норильского лета здесь решили вспомнить теплые, солнечные деньки и порадовать детей веселыми играми. Дети позвали Солнышко в гости с помощью заклички: Солнышко–ведрышко, Выгляни в окошечко. Красное, нарядись, Ясное, покажись! И доброе Солнышко, конечно же, услышало детские голоса и пришло на праздник. Вместе с ним норильчата исполнили танцы «Вот как солнышко встает», «Выглянуло солнышко». Поиграли и в музыкальные игры «Кого разбудило солнышко», «Пчелы и цветочки». Особенно всем запомнилось выступление оркестра народных инструментов — ребята исполнили номер «Музыкантами мы стали», играя на шумовых и ударных музыкальных инструментах: колокольчиках, бубнах, погремушках, маракасах и ложках. Солнышку было очень весело с ребятами, но пришла пора возвращаться домой. И чтобы светило не скучало в разлуке, дети станцевали для него зажигательный танец. От избытка чувств Солнышко одарило своих новых друзей сладкими подарками. В гости к Чебурашке Завтра, 18 августа, в детской библиотеке имени Саши Петряева норильчата отметят день рождения любимого сказочного персонажа — Чебурашки. Всеобщий любимчик вместе с библиотекарями устроит для ребятишек и их родителей незабываемый праздник со всевозможными развлечениями. Каждый сможет принять участие в играх, викторинах и конкурсах. Будут и сюрпризы. Чебурашка очень ждет гостей в эту субботу ровно в 14 часов по адресу: Ленинский проспект, 20а. На все вопросы вам ответят по телефону 48–19– 63. Праздник с Тундровичком Весь мир 9 августа отмечал День коренных малочисленных народов. Устроили праздник для детей и в столице горняков. Гости праздника — Хозяйка Тундры и ее верный помощник Тундровичок — были приглашены на самое красивое место — смотровую площадку 5–го микрорайона Талнаха. Они рассказали детям о том, как важно в наших суровых краях быть выносливыми и смекалистыми. Посланники тундры предложили юным талнахцам принять участие в северных состязаниях. Дети на время стали ловкими оленеводами, меткими охотниками, удачливыми рыбаками. А еще с удовольствием отгадывали загадки коренных народов Таймыра — долган, нганасан, эвенков, ненцев и энцев. Не забыли и о том, что северяне очень любят танцевать. Своё искусство показали участники ансамбля «Сулустар». И пусть на дворе было прохладно, но от этих танцев на смотровой площадке всем стало по–настоящему жарко. Участники яркого праздника от души поблагодарили за его организацию специалистов библиотеки № 6 и работников талнахского музея. Олень с голубыми глазами На «Забавную полянку» недавно заглянул наш дудинский друг Филипп Туглаков, который очень любит рисовать. Филипп, среди предков которого древний народ нганасаны, часто приезжает в Норильск в гости к своей тете Валерии Болговой, председателю родовой общины «Ня танса» (Нганасанская семья). Он не раз принимал участие в конкурсах «Забавной полянки», рисовал родную тундру и даже ракеты — к Дню космонавтики. Нынче принес нам рисунки, на одном из которых изобразил оленя... с голубыми глазами. Как ягодки голубики, которой сейчас так много в тундре. С двумя маленькими оленятами, которых привезли из тухардской тундры, мальчик принимал участие в фестивале северной ягоды. Филиппок вместе со своими родными принимал участие и в праздновании Дня коренных народов мира в столице Таймыра. В национальном наряде прошел в праздничной колонне, поиграл с ребятами среди чумов на Набережной площади, посетил Таймырский краеведческий музей, где на одной из витрин представлены древние обереги его нганасанской семьи. Филиппок скоро пойдет во второй класс и желает всем норильским ребятам хорошей учебы. Стихи от Шишкиной Знакомьтесь: это — замечательная норильчанка Наталья Шишкина. По профессии — учитель английского языка и преподаватель музыки, сейчас работает музыкальным руководителем в детском садике № 68 «Ладушки», пишет стихи для ребят. Мы даже не сомневаемся, что ее произведения понравятся нашим читателям. МОЙ НОРИЛЬСК Город яркий, как картинка, добрый и родной – Мой Норильск, моя снежинка, ты один такой! В тундре быстрые олени, белые снега. В зимний день и в день весенний на дворе пурга. Норильчане не боятся холода зимы. Прыгать в снег и с гор кататься очень любим мы. Ветерок нам шепчет сказки, радует ребят. И огней полярных краски над землей горят. Город маленький — с ладошку — в сердце берегу. Без брусники и морошки просто не могу. Если в отпуск уезжаю я на материк, То по Северу скучаю каждый день и миг. По летнему небу летела котлета. Она торопилась на званый обед. Мужчина сказал: – Никогда не видал я Летящих по летнему небу котлет! Смеялась девчонка: – Ну как же так можно, Не могут котлеты, как птицы, порхать! А мама ворчала: – Летать–то несложно, А кто будет шить, убирать и стирать? Не слушала скучные речи котлета, Ведь уши — увы! — не растут у котлет! Она улыбалась полярному лету И смело летела на званый обед. ЗАГАДКА Кто на свете всех смелее, Кто силен, как Геркулес? Тот, кто честно мне ответит: Шоколад куда исчез? Роза, бабочка и кошка Роза, бабочка и кошка. Погляди скорей в окошко! На соседней синей крыше Старый грач весною дышит. Роза, бабочка и кошка. Где–то там, за дальней стежкой, Ждут диковинные страны, Города и океаны. Роза, бабочка и кошка. Листьев полное лукошко Собери скорее в парке. То–то будут всем подарки! Роза, бабочка и кошка. Греешь солнышко в ладошках, Шепчешь тем, кто не сдается: «Лето всё равно вернется!» Чайка, ветер и морошка. Нам брести одной дорожкой! Станем ближе мы немножко: Роза, бабочка и кошка.

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Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В детском саду № 3 «Солнышко» устроили «Веселые игры с Солнышком».В последние дни короткого норильского лета здесь решили вспомнить теплые, солнечные деньки и порадовать детей веселыми играми. Дети позвали Солнышко в гости с помощью заклички:Солнышко–ведрышко,Выгляни в окошечко.Красное, нарядись,Ясное, покажись!И доброе Солнышко, конечно же, услышало детские голоса и пришло на праздник. Вместе с ним норильчата исполнили танцы «Вот как солнышко встает», «Выглянуло солнышко». Поиграли и в музыкальные игры «Кого разбудило солнышко», «Пчелы и цветочки». Особенно всем запомнилось выступление оркестра народных инструментов — ребята исполнили номер «Музыкантами мы стали», играя на шумовых и ударных музыкальных инструментах: колокольчиках, бубнах, погремушках, маракасах и ложках.Солнышку было очень весело с ребятами, но пришла пора возвращаться домой. И чтобы светило не скучало в разлуке, дети станцевали для него зажигательный танец. От избытка чувств Солнышко одарило своих новых друзей сладкими подарками.Завтра, 18 августа, в детской библиотеке имени Саши Петряева норильчата отметят день рождения любимого сказочного персонажа — Чебурашки.Всеобщий любимчик вместе с библиотекарями устроит для ребятишек и их родителей незабываемый праздник со всевозможными развлечениями. Каждый сможет принять участие в играх, викторинах и конкурсах. Будут и сюрпризы.Весь мир 9 августа отмечал День коренных малочисленных народов. Устроили праздник для детей и в столице горняков.Гости праздника — Хозяйка Тундры и ее верный помощник Тундровичок — были приглашены на самое красивое место — смотровую площадку 5–го микрорайона Талнаха. Они рассказали детям о том, как важно в наших суровых краях быть выносливыми и смекалистыми. Посланники тундры предложили юным талнахцам принять участие в северных состязаниях. Дети на время стали ловкими оленеводами, меткими охотниками, удачливыми рыбаками. А еще с удовольствием отгадывали загадки коренных народов Таймыра — долган, нганасан, эвенков, ненцев и энцев.Не забыли и о том, что северяне очень любят танцевать. Своё искусство показали участники ансамбля «Сулустар». И пусть на дворе было прохладно, но от этих танцев на смотровой площадке всем стало по–настоящему жарко. Участники яркого праздника от души поблагодарили за его организацию специалистов библиотеки № 6 и работников талнахского музея.На «Забавную полянку» недавно заглянул наш дудинский друг Филипп Туглаков, который очень любит рисовать.Филипп, среди предков которого древний народ нганасаны, часто приезжает в Норильск в гости к своей тете Валерии Болговой, председателю родовой общины «Ня танса» (Нганасанская семья). Он не раз принимал участие в конкурсах «Забавной полянки», рисовал родную тундру и даже ракеты — к Дню космонавтики. Нынче принес нам рисунки, на одном из которых изобразил оленя... с голубыми глазами. Как ягодки голубики, которой сейчас так много в тундре. С двумя маленькими оленятами, которых привезли из тухардской тундры, мальчик принимал участие в фестивале северной ягоды. Филиппок вместе со своими родными принимал участие и в праздновании Дня коренных народов мира в столице Таймыра. В национальном наряде прошел в праздничной колонне, поиграл с ребятами среди чумов на Набережной площади, посетил Таймырский краеведческий музей, где на одной из витрин представлены древние обереги его нганасанской семьи. Филиппок скоро пойдет во второй класс и желает всем норильским ребятам хорошей учебы.Знакомьтесь: это — замечательная норильчанка Наталья Шишкина. По профессии — учитель английского языка и преподаватель музыки, сейчас работает музыкальным руководителем в детском садике № 68 «Ладушки», пишет стихи для ребят. Мы даже не сомневаемся, что ее произведения понравятся нашим читателям.По летнему небулетела котлета.Она торопиласьна званый обед.Мужчина сказал:– Никогда не видал яЛетящих по летнемунебу котлет!Смеялась девчонка:– Ну как же так можно,Не могут котлеты,как птицы, порхать!А мама ворчала:– Летать–то несложно,А кто будет шить,убирать и стирать?Не слушала скучныеречи котлета,Ведь уши — увы! —не растут у котлет!Она улыбаласьполярному летуИ смело летелана званый обед.Роза, бабочка и кошка.Погляди скорей в окошко!На соседней синей крышеСтарый грач весною дышит.Роза, бабочка и кошка.Где–то там, за дальней стежкой,Ждут диковинные страны,Города и океаны.Роза, бабочка и кошка.Листьев полное лукошкоСобери скорее в парке.То–то будут всем подарки!Роза, бабочка и кошка.Греешь солнышко в ладошках,Шепчешь тем, кто не сдается:«Лето всё равно вернется!»Чайка, ветер и морошка.Нам брести одной дорожкой!Станем ближе мы немножко:Роза, бабочка и кошка.

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