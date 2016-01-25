[Индекс номера 132 (24.08.2018)]



Сияние вечности

В Норильске завершается строительство храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Службы здесь предполагается начать во второй половине сентября.



Напомним, что строить в нашем городе новый храм решили в 2014–м, в год образования Норильской и Туруханской епархии. А в сентябре 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил участок на улице Мира, 6, благословив возведение храмового комплекса по эскизам мастерских Свято–Данилова монастыря. Сейчас все основные работы в храме завершены. На этой неделе в церковном дворе освятили и установили на звоннице девять колоколов разного размера, отлитых в одной из лучших колокольных мастерских России — в древнем Воронеже. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел после проведения чина освящения колоколов пригласил участников соборного клироса и сестер милосердия на небольшую экскурсию, чтобы показать им внутренние помещения храмового комплекса, куда вход для горожан пока закрыт. Владыка даже благословил православных женщин войти в алтарную часть, пока она не освящена, чтобы полюбоваться уникальными росписями, которые создали мастера предприятия «Собор». Делать снимки в алтаре все же не разрешили, но позволили запечатлеть фрагменты готовых росписей нижней части храма, где изображены новомученики и исповедники Церкви Русской, которые отбывали ссылку, были замучены за верность Христу в наших северных краях. Фрагмент иконостаса Наверное, впервые храм украсило северное сияние — на фреске, где изображен знаменитый хирург и епископ — святитель Лука (Войно–Ясенецкий), который во время ссылки крестил младенца в рыбацком станке Плахино на Енисее, что в 180 километрах от Дудинки. Он запечатлен и во время операции в Туруханске, где, кстати, среди ожидающих лечения есть человек в одеянии коренных малочисленных народов. На фоне суровых бараков и вышек Норильлага смотрят на нас с храмовых стен новомученики Стефан Наливайко и Петр Игнатов. За изображением Спасителя на Кресте — наша «Норильская Голгофа». Здесь с нами и пострадавшие на земле Красноярья, Туруханска первосвященники Афанасий (Сахаров), Ярослав (Фролов), Николай (Добронравов), Дамаскин (Цедрик). Лики новомучеников — и на прекрасном резном иконостасе. А сколько неведомых нам страдальцев будет невидимо молитвенно предстоять с норильчанами во время богослужений в новом храме — знает только Господь. Поднятие колокола на звонницу Известно, что на сегодня Русская православная церковь канонизировала более 1700 новомучеников и исповедников, безвинно пострадавших от безбожной власти во времена гонений за веру. В память о них и возведен храм в Норильске. Истории о тех святых мучениках, кто прошел через Норильлаг, сгинул в наших суровых краях, будет хранить музей, который создается на первом этаже храмового комплекса. Владыка Агафангел показал нам три экспозиционных зала, в которых будет рассказано и об истории православия на Таймыре. Поиском материалов несколько лет занималась монахиня Илариона (Сухова), руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых. Ей удалось найти подлинные письма новомучеников, присланные из лагерей и ссылок. Их сможет прочесть каждый. Владыка Агафангел рассказал и о том, что среди экспонатов музея есть антиминс — алтарный плат с частицей мощей святых, освященный священномучеником Патриархом Тихоном. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел во внутреннем дворе храма Матушка Илариона: – В создании экспозиции нам очень помог Таймырский краеведческий музей и его директор Ольга Павловна Корнеева. Музей в Дудинке более специализируется на краеведении, поэтому наши интересы совпали. Мы думаем, что у нас будет не только экспозиция, пусть и с очень ценными экспонатами. Мы видим музей как продолжение учебных классов воскресной школы. Здесь дети будут изучать нашу историю, начиная с воссоединения Сибири с государством Российским. Надеемся, что музей будет постоянно пополняться новыми экспонатами, расти, в том числе с помощью наших детей. Ведь самое ценное — то, что собрано своими руками, пропущено через собственное сердце. На хорах храма Наша маленькая делегация мирян побывала и на втором этаже храмового комплекса, где в будущем откроется духовно–просветительский центр. Певчие клироса, любуясь с просторных хоров прекрасной церковной люстрой–паникадилом из Софрино, многоярусным иконостасом и фресками на стенах, от полноты сердца запели молитву «Отче наш, Иже еси на небесех!», а снизу молитвенно ответил отец дьякон: «Бог Господь, явися нам...». Владыка Агафангел улыбнулся: «Вот первое богослужение и совершили...». Руководитель нашей епархии также поделился с «Заполярной правдой»: – Слава Богу, основные строительные работы завершены, осталось только закончить благоустройство. К открытию надо навести чистоту. Пока все идет по графику. В сентябре начнем обживать здание. Оно современное, оснащено всеми средствами защиты, все сделано по последнему слову техники. Наши сотрудники даже прошли специальное обучение, чтобы уметь пользоваться таким сложным оборудованием. Настоятелем храма на 300 человек, который имеет статус архиерейского подворья, будет секретарь епархии — иеромонах Герман (Мельников). Батюшка Герман показывает нам на мобильном другую церковную стройку — в Снежногорске сейчас возводят храм в честь Сретения Господня. Строители уже почти собрали привезенный с материка деревянный сруб. Осенью его накроют крышей, а весной начнут внутреннюю отделку. Освятить храм в Снежногорске планируют осенью 2019 года. Этот проект тоже финансирует «Норникель». Святитель Лука в Плахино Порадовавшись за снежногорцев, продолжаем исследовать помещения нашего храмового комплекса. Нам рассказывают, что здесь будут своя библиотека, актовый зал, трапезная, иконная лавка. Сюда переедет и часть отделов епархии. Скоро начнется оформление классов в воскресной школе. Сейчас расставляют церковную утварь, осталось положить ковролин, навести порядок. «Распятие» на фоне Норильской Голгофы А роспись храма в его верхней части продолжат после следующей Пасхи. Для таких работ необходим особый температурный режим. Летом 2019 года территорию храмового комплекса озеленят, поставят детскую площадку. В церковном дворе, где кипит работа, мы знакомимся с Юрием Ерестовым, начальником участка московской компании «Сатори», которая строила храм и занималась внутренней отделкой. Он уточнил, что всего на строительстве трудятся около 200 человек из фирм–подрядчиков «Монтажтехногрупп», «Простые решения», «Предислава» и «Акватерм». Расписывали стены и создавали иконостас мастера предприятия «Собор». Церковная утварь, выполненная из металла, латуни с позолотой, сделана на художественном заводе «Софрино». Для колоколов, поставленных международный центром колокольного звона, будет использоваться система «электронный звонарь». Новомученик Петр Игнатов Юрий Елестов уже возводил в Норильске производственные и гражданские объекты, но строительством храма руководит впервые. Говорит, что здесь трудятся на совесть мастера из разных городов страны. Сейчас завершаются фасадные работы. Хорошо, погода стоит сухая, ведь облицовывать фасад камнем во время дождя очень непросто. Защитную пленку с внешних стен постепенно снимают, и уже хорошо видно, насколько красив наш храмовый комплекс. Колокол от «Норникеля» Побеседовали мы и с общительным охранником Максимом, вручив ему свежий номер «Заполярной правды». Он заметил, что за время дежурств не было ни одной попытки кражи ценных строительных материалов с территории стройки. Однажды какой–то прохожий шутя изобразил желание что–нибудь утянуть, на что спутница заметила: «Да отсюда не брать надо, а пополнять!». На что мужчина, смущенно улыбаясь, ответил: «Сюда — святое дело!». На его слова пес, который тоже стоит на охране важного объекта, только завилял хвостом. Не забудем, что в общем святом деле с самого начала задействованы и специалисты института «Норильскпроект», которые разрабатывали нулевой цикл. Они же вели авторский надзор над сложнейшими — с учетом заполярных условий — фундаментными работами.  «Заполярная правда», начиная с 2015 года, старалась следить за ходом святого строительства. Теперь мы с нетерпением ждем, когда после освящения, намеченного на 11 сентября, в храме начнутся богослужения.

Ирина Даниленко Фото автора, Владимира Макушкина и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, что строить в нашем городе новый храм решили в 2014–м, в год образования Норильской и Туруханской епархии. А в сентябре 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил участок на улице Мира, 6, благословив возведение храмового комплекса по эскизам мастерских Свято–Данилова монастыря.Сейчас все основные работы в храме завершены. На этой неделе в церковном дворе освятили и установили на звоннице девять колоколов разного размера, отлитых в одной из лучших колокольных мастерских России — в древнем Воронеже. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел после проведения чина освящения колоколов пригласил участников соборного клироса и сестер милосердия на небольшую экскурсию, чтобы показать им внутренние помещения храмового комплекса, куда вход для горожан пока закрыт. Владыка даже благословил православных женщин войти в алтарную часть, пока она не освящена, чтобы полюбоваться уникальными росписями, которые создали мастера предприятия «Собор». Делать снимки в алтаре все же не разрешили, но позволили запечатлеть фрагменты готовых росписей нижней части храма, где изображены новомученики и исповедники Церкви Русской, которые отбывали ссылку, были замучены за верность Христу в наших северных краях.Наверное, впервые храм украсило северное сияние — на фреске, где изображен знаменитый хирург и епископ — святитель Лука (Войно–Ясенецкий), который во время ссылки крестил младенца в рыбацком станке Плахино на Енисее, что в 180 километрах от Дудинки. Он запечатлен и во время операции в Туруханске, где, кстати, среди ожидающих лечения есть человек в одеянии коренных малочисленных народов. На фоне суровых бараков и вышек Норильлага смотрят на нас с храмовых стен новомученики Стефан Наливайко и Петр Игнатов. За изображением Спасителя на Кресте — наша «Норильская Голгофа». Здесь с нами и пострадавшие на земле Красноярья, Туруханска первосвященники Афанасий (Сахаров), Ярослав (Фролов), Николай (Добронравов), Дамаскин (Цедрик). Лики новомучеников — и на прекрасном резном иконостасе. А сколько неведомых нам страдальцев будет невидимо молитвенно предстоять с норильчанами во время богослужений в новом храме — знает только Господь.Известно, что на сегодня Русская православная церковь канонизировала более 1700 новомучеников и исповедников, безвинно пострадавших от безбожной власти во времена гонений за веру. В память о них и возведен храм в Норильске. Истории о тех святых мучениках, кто прошел через Норильлаг, сгинул в наших суровых краях, будет хранить музей, который создается на первом этаже храмового комплекса. Владыка Агафангел показал нам три экспозиционных зала, в которых будет рассказано и об истории православия на Таймыре. Поиском материалов несколько лет занималась монахиня Илариона (Сухова), руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых. Ей удалось найти подлинные письма новомучеников, присланные из лагерей и ссылок. Их сможет прочесть каждый.рассказал и о том, что среди экспонатов музея есть антиминс — алтарный плат с частицей мощей святых, освященный священномучеником Патриархом Тихоном.– В создании экспозиции нам очень помог Таймырский краеведческий музей и его директор Ольга Павловна Корнеева. Музей в Дудинке более специализируется на краеведении, поэтому наши интересы совпали. Мы думаем, что у нас будет не только экспозиция, пусть и с очень ценными экспонатами. Мы видим музей как продолжение учебных классов воскресной школы. Здесь дети будут изучать нашу историю, начиная с воссоединения Сибири с государством Российским. Надеемся, что музей будет постоянно пополняться новыми экспонатами, расти, в том числе с помощью наших детей. Ведь самое ценное — то, что собрано своими руками, пропущено через собственное сердце.Наша маленькая делегация мирян побывала и на втором этаже храмового комплекса, где в будущем откроется духовно–просветительский центр. Певчие клироса, любуясь с просторных хоров прекрасной церковной люстрой–паникадилом из Софрино, многоярусным иконостасом и фресками на стенах, от полноты сердца запели молитву «Отче наш, Иже еси на небесех!», а снизу молитвенно ответил отец дьякон: «Бог Господь, явися нам...». Владыка Агафангел улыбнулся: «Вот первое богослужение и совершили...». Руководитель нашей епархии также поделился с «Заполярной правдой»:– Слава Богу, основные строительные работы завершены, осталось только закончить благоустройство. К открытию надо навести чистоту. Пока все идет по графику. В сентябре начнем обживать здание. Оно современное, оснащено всеми средствами защиты, все сделано по последнему слову техники. Наши сотрудники даже прошли специальное обучение, чтобы уметь пользоваться таким сложным оборудованием.Настоятелем храма на 300 человек, который имеет статус архиерейского подворья, будет секретарь епархии — иеромонах Герман (Мельников). Батюшка Герман показывает нам на мобильном другую церковную стройку — в Снежногорске сейчас возводят храм в честь Сретения Господня. Строители уже почти собрали привезенный с материка деревянный сруб. Осенью его накроют крышей, а весной начнут внутреннюю отделку. Освятить храм в Снежногорске планируют осенью 2019 года. Этот проект тоже финансирует «Норникель».Порадовавшись за снежногорцев, продолжаем исследовать помещения нашего храмового комплекса. Нам рассказывают, что здесь будут своя библиотека, актовый зал, трапезная, иконная лавка. Сюда переедет и часть отделов епархии. Скоро начнется оформление классов в воскресной школе. Сейчас расставляют церковную утварь, осталось положить ковролин, навести порядок.А роспись храма в его верхней части продолжат после следующей Пасхи. Для таких работ необходим особый температурный режим. Летом 2019 года территорию храмового комплекса озеленят, поставят детскую площадку.В церковном дворе, где кипит работа, мы знакомимся с, которая строила храм и занималась внутренней отделкой. Он уточнил, что всего на строительстве трудятся около 200 человек из фирм–подрядчиков «Монтажтехногрупп», «Простые решения», «Предислава» и «Акватерм». Расписывали стены и создавали иконостас мастера предприятия «Собор». Церковная утварь, выполненная из металла, латуни с позолотой, сделана на художественном заводе «Софрино». Для колоколов, поставленных международный центром колокольного звона, будет использоваться система «электронный звонарь».Юрий Елестов уже возводил в Норильске производственные и гражданские объекты, но строительством храма руководит впервые. Говорит, что здесь трудятся на совесть мастера из разных городов страны. Сейчас завершаются фасадные работы. Хорошо, погода стоит сухая, ведь облицовывать фасад камнем во время дождя очень непросто. Защитную пленку с внешних стен постепенно снимают, и уже хорошо видно, насколько красив наш храмовый комплекс.Побеседовали мы и с общительным, вручив ему свежий номер «Заполярной правды». Он заметил, что за время дежурств не было ни одной попытки кражи ценных строительных материалов с территории стройки. Однажды какой–то прохожий шутя изобразил желание что–нибудь утянуть, на что спутница заметила: «Да отсюда не брать надо, а пополнять!». На что мужчина, смущенно улыбаясь, ответил: «Сюда — святое дело!». На его слова пес, который тоже стоит на охране важного объекта, только завилял хвостом.Не забудем, что в общем святом деле с самого начала задействованы и специалисты института «Норильскпроект», которые разрабатывали нулевой цикл. Они же вели авторский надзор над сложнейшими — с учетом заполярных условий — фундаментными работами.«Заполярная правда», начиная с 2015 года, старалась следить за ходом святого строительства. Теперь мы с нетерпением ждем, когда после освящения, намеченного на 11 сентября, в храме начнутся богослужения.

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