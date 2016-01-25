[Индекс номера 132 (24.08.2018)]



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Вас вызывает Таймыр

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме».



1974 Проезд Михайличенко В этом году, как и на протяжении всей эпохи больших строек, норильчанам было чем похвастаться: введены в строй первая очередь рудника «Октябрьский» и вторая нитка газопровода Мессояха — Норильск, готово технико–экономическое обоснование для строительства Курейской ГЭС. Имя нового завода — Надеждинского металлургического — прогремело на всю страну: с этого года стройка получила статус всероссийской ударной комсомольской. В самом городе сдали вторую очередь спорткомплекса «Арктика» — корпус с манежем, залами для гимнастики и борьбы, в ноябре начал работу крытый каток «Льдинка», а на площади Металлургов открылся универсам № 1.

Профессия: почтовый работник, связист Еще в этом году открылся узел связи на улице Комсомольской, 33. «После открытия нового комфортабельного Дома связи, — писала тогда «Заполярка», — появилась возможность выдавать пенсии и госпособия прямо на почте». Здесь же расположился современный пункт междугородной переговорной связи. Домашние телефоны тогда были редкостью, и чтобы пообщаться с родственниками на материке, нужно идти на переговорный. При этом абонента на том конце провода о вызове на межгород извещали телеграммой. Звонить можно было как через диспетчера, так и с помощью автоматического набора — 15 копеек за минуту разговора. В день открытия переговорного пункта первому посетителю (им оказался работник «Норильскгазпрома») сделали роскошный подарок: час бесплатных разговоров с любой точкой страны.

Вещь: «гавайки» и «кубинки» В заполярном Норильске не хватает экзотики, и самые модные вещи 1974 года — так называемые гавайские рубашки, просторные, яркие, разноцветные. Их носят юноши, девушки предпочитают такие же косынки — с экзотическими цветами, пальмами, животными. Тропическая экзотика затронула даже такую консервативную сферу, как алкоголь: в магазинах особой популярностью пользуется кубинский ром Havana Club, бутылку с крепким напитком из–за девочки–мулатки на этикетке называют просто «губастенькой».

Адрес: улица Лауреатов и проезд Михайличенко Официальные названия получили две новые улицы. Что важно — названы они в честь известных норильчан. Улица с уловным названием Окружная теперь стала улицей Лауреатов, имя ей дали в честь норильских строителей, лауреатов Государственной премии. Проезд Северный получает имя Михайличенко — в память об участковом милиционере Василии Михайличенко, погибшем при задержании преступника за три года до этого.

Событие: рождение «Октябрьского» Выход рудного правобережья (так в газетах называют Талнах, расположенный на правом берегу реки Норилки) на промышленные объемы становится окончательным фактом. 20 января в Талнахе открылась новая железнодорожная станция «Октябрьская», расположенная рядом с новым талнахским рудником, который тоже называется «Октябрьский». Днем его рождения стало 31 марта 1974 года — в этот день акт о приемке первой очереди рудника подписала Государственная комиссия. «Октябрьский» стал не только самым крупным рудником в Норильске, но и самым протяженным в России, а также крупнейшим в Евразии — это был целый подземный город. Первую очередь рудника построили менее чем за пять лет, в два раза быстрее нормативов. Универсам № 1

Цифра: 17 тысяч норильских семей... ...справили новоселье с начала пятилетки, то есть за предыдущие три года. За это время в Норильске построили 300 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем в 1974 году закончилась целая эпоха в норильском градостроительстве: на улице Павлова были построены две последние в Норильске хрущевки: на ул. Павлова, 22 и 23. В дальнейшем строители возводили дома улучшенной планировки и гостинки.

Точка на карте: Бикада Так называется новая биостанция в низовьях таймырской реки, где начинается разведение овцебыков — для акклиматизации на Бикаде выпустили стадо из десяти молодых овцебыков, подаренных Советскому Союзу правительством Канады. Это был смелый эксперимент по восстановлению популяции животных, когда–то обитавших на Таймыре, но вымерших. Весной 1975 года на острове Нунивак у берегов Аляски для России отловили еще 40 овцебыков. Они были доставлены в нашу страну и разделены на две равные группы: одну отправили в заповедник «Остров Врангеля», а другую — на Таймыр, где уже перезимовали их «земляки». В 1978 году у таймырских «иммигрантов» появились первые телята. В дальнейшем поголовье овцебыков на Таймыре за 30 лет увеличится в сотни раз: по некоторым оценкам, сейчас на полуострове насчитывается около восьми тысяч овцебыков. Овцебыки на Бикаде

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году, как и на протяжении всей эпохи больших строек, норильчанам было чем похвастаться: введены в строй первая очередь рудника «Октябрьский» и вторая нитка газопровода Мессояха — Норильск, готово технико–экономическое обоснование для строительства Курейской ГЭС. Имя нового завода — Надеждинского металлургического — прогремело на всю страну: с этого года стройка получила статус всероссийской ударной комсомольской. В самом городе сдали вторую очередь спорткомплекса «Арктика» — корпус с манежем, залами для гимнастики и борьбы, в ноябре начал работу крытый каток «Льдинка», а на площади Металлургов открылся универсам № 1.Еще в этом году открылся узел связи на улице Комсомольской, 33. «После открытия нового комфортабельного Дома связи, — писала тогда «Заполярка», — появилась возможность выдавать пенсии и госпособия прямо на почте». Здесь же расположился современный пункт междугородной переговорной связи. Домашние телефоны тогда были редкостью, и чтобы пообщаться с родственниками на материке, нужно идти на переговорный. При этом абонента на том конце провода о вызове на межгород извещали телеграммой. Звонить можно было как через диспетчера, так и с помощью автоматического набора — 15 копеек за минуту разговора. В день открытия переговорного пункта первому посетителю (им оказался работник «Норильскгазпрома») сделали роскошный подарок: час бесплатных разговоров с любой точкой страны.В заполярном Норильске не хватает экзотики, и самые модные вещи 1974 года — так называемые гавайские рубашки, просторные, яркие, разноцветные. Их носят юноши, девушки предпочитают такие же косынки — с экзотическими цветами, пальмами, животными. Тропическая экзотика затронула даже такую консервативную сферу, как алкоголь: в магазинах особой популярностью пользуется кубинский ром Havana Club, бутылку с крепким напитком из–за девочки–мулатки на этикетке называют просто «губастенькой».Официальные названия получили две новые улицы. Что важно — названы они в честь известных норильчан. Улица с уловным названием Окружная теперь стала улицей Лауреатов, имя ей дали в честь норильских строителей, лауреатов Государственной премии. Проезд Северный получает имя Михайличенко — в память об участковом милиционере Василии Михайличенко, погибшем при задержании преступника за три года до этого.Выход рудного правобережья (так в газетах называют Талнах, расположенный на правом берегу реки Норилки) на промышленные объемы становится окончательным фактом. 20 января в Талнахе открылась новая железнодорожная станция «Октябрьская», расположенная рядом с новым талнахским рудником, который тоже называется «Октябрьский». Днем его рождения стало 31 марта 1974 года — в этот день акт о приемке первой очереди рудника подписала Государственная комиссия. «Октябрьский» стал не только самым крупным рудником в Норильске, но и самым протяженным в России, а также крупнейшим в Евразии — это был целый подземный город. Первую очередь рудника построили менее чем за пять лет, в два раза быстрее нормативов....справили новоселье с начала пятилетки, то есть за предыдущие три года. За это время в Норильске построили 300 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем в 1974 году закончилась целая эпоха в норильском градостроительстве: на улице Павлова были построены две последние в Норильске хрущевки: на ул. Павлова, 22 и 23. В дальнейшем строители возводили дома улучшенной планировки и гостинки.Так называется новая биостанция в низовьях таймырской реки, где начинается разведение овцебыков — для акклиматизации на Бикаде выпустили стадо из десяти молодых овцебыков, подаренных Советскому Союзу правительством Канады. Это был смелый эксперимент по восстановлению популяции животных, когда–то обитавших на Таймыре, но вымерших. Весной 1975 года на острове Нунивак у берегов Аляски для России отловили еще 40 овцебыков. Они были доставлены в нашу страну и разделены на две равные группы: одну отправили в заповедник «Остров Врангеля», а другую — на Таймыр, где уже перезимовали их «земляки». В 1978 году у таймырских «иммигрантов» появились первые телята. В дальнейшем поголовье овцебыков на Таймыре за 30 лет увеличится в сотни раз: по некоторым оценкам, сейчас на полуострове насчитывается около восьми тысяч овцебыков.

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