[Индекс номера 132 (24.08.2018)]



Главная страница

На полную мощность

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».



В Москве состоялась встреча статс–секретаря — вице–президента по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислава Гасумянова с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. На встрече обсуждались перспективные проекты компании, такие как участие «Норникеля» в инвестиционной программе «Енисейская Сибирь» (создание минерально–сырьевого центра «Южный кластер»), реализация экологических проектов на Таймыре и масштабный цикл обновления и поддержания основных производственных фондов и инфраструктуры компании. Особое внимание в разговоре было уделено развитию Быстринского ГОКа. Полпред президента поинтересовался развитием флагманского проекта компании, в который «Норникель» инвестировал более 90 миллиардов рублей. Владислав Гасумянов представил подробную информацию о ходе пусконаладочных работ ГОКа, а также объемах реализации продукции комбината основным потребителям в России и КНР. Вице–президент «Норникеля» подтвердил, что в 2019 году предприятие выйдет на полную мощность и станет крупнейшим налогоплательщиком Забайкальского края. Реализация социальных обязательств «Норникеля» в Красноярском крае и Забайкалье также стала ключевой темой рабочей встречи: – «Норникель» — компания с высокой социальной ответственностью. Для нас важны не только производственные показатели, но и эффективные вложения в главный капитал компании — людей. Образование, культура, спорт, поддержка социальных инициатив граждан по улучшению окружающей среды — все это наши приоритеты. Они реализуются через социальные программы, гранты, благотворительность, — сказал Владислав Гасумянов. По итогам встречи Сергей Меняйло высоко оценил перспективы развития горно–металлургической отрасли в Сибирском федеральном округе и инвестиционные программы компании, а также поблагодарил руководство «Норникеля» за эффективную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти. – «Норникель» использует все возможности для дальнейшего поступательного развития, подтверждая статус социально ответственной компании, — подчеркнул полпред.

Экологический десант В Диксоне завершился добровольческий экологический «Арктический субботник», организованный администрацией Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района при финансовой поддержке «Норникеля». В течение месяца — с 16 июля по 15 августа — волонтеры из Красноярска, Норильска и Дудинки проводили рейды по очистке территории поселка от бытового и технического мусора, накопившегося за все годы существования Диксона. В этом им помогали спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следили за безопасностью волонтеров. По итогам экологического проекта полностью разобран деревянный короб водопровода (520 погонных метров), который располагался у подножья обелиска защитникам Диксона — морякам–североморцам и бойцам народного ополчения. На набережной поселка собрано 80 м3 лесоматериалов, которые переданы населению для личного пользования. Утилизировано 236 м3 строительного мусора, вывезено пять тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб. С помощью специальной техники спасатели УГОЧС разобрали три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными. Тяжелый строительный мусор складировался на площадке для хранения твердых бытовых отходов для дальнейшей утилизации, легкий мусор сжигался. Кроме этого, студенты Красноярского государственного аграрного университета по собственной инициативе возобновили фрагмент обелиска — произвели его затирку цементом и восстановили старое покрытие. Также ребята привели в порядок старое заброшенное кладбище, подняв и покрасив памятники и оградки. Всего в субботнике приняли участие порядка 80 волонтеров.

Всё познаётся в сравнении НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики ведет мониторинг влияния строящегося хвостохранилища ТОФ на окружающую среду. Хранилище для складирования отвальных «хвостов» Талнахской обогатительной фабрики еще не запущено, но, чтобы в перспективе оценить его влияние на окрестную тундру, нужно отслеживать ситуацию в развитии. Как рассказал руководитель дирекции по реализации проектов обогащения ТОФ Андрей Курчуков, сейчас завершаются строительно–монтажные работы, ближе к концу году планируется ввести хвостохранилище в опытно–промышленную эксплуатацию. – Рекомендации Государственной экологической экспертизы по обеспечению мониторинга на период строительства объекта и его эксплуатации в опытный период были получены еще на стадии разработки проекта, при согласовании площадки для хвостохранилища. «Норникель» заключил с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики договор на исследование динамики изменения экологической ситуации, — пояснил Курчуков. Анатолий Шапкин, руководитель группы экологии и оленеводства отдела природопользования НИИ СХ и ЭА и научный руководитель проекта, добавил, что специалисты института занимаются мониторингом окружающей среды в районе хвостохранилища ТОФ с прошлого года. – За это время мы собрали немалый материал, заложили шесть площадок по периметру хвостохранилища плюс седьмую — эталонную — площадку, для сравнения данных. На всех точках идет отбор проб почвы на накопление тяжелых металлов, описывается растительный покров, выясняется видовой состав животного мира и фауны, берутся образцы водной биоты и зоопланктона. Мониторинг будет продолжаться в течение пяти лет, и в результате ученые определят динамику воздействия объекта на окружающую среду. На строительстве хвостохранилища применяются новые разработки, направленные на повышение экологической безопасности объекта. Например, в отстойном пруду установлен защитный слой геомембраны, что позволит минимизировать проникновение сточных вод в почву. При этом работу вообще планируется вести в бессточном режиме: вода из хвостохранилища будет возвращаться обратно на фабрику для повторного использования в технологическом процессе. Это позволит сократить потребление свежей воды. Также на хвостохранилище предусмотрена организация сети контрольно–измерительной аппаратуры: мониторинг состояния дамб обеспечат наблюдательные и температурные скважины. Сам трубопровод для транспортировки «хвостов» имеет дорогостоящее внутреннее покрытие из полиуретана, что должно минимизировать риск его порыва. Стоит отметить, что для компенсации возможного ущерба от строительства нового объекта «Норникель» заключил с территориальным енисейским управлением Росрыболовства договор, согласно которому компания ежегодно оплачивает выпуск мальков осетра в Енисей. Светлана Гунина Фото Ирины Яринской

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Москве состоялась встречаНа встрече обсуждались перспективные проекты компании, такие как участие «Норникеля» в инвестиционной программе «Енисейская Сибирь» (создание минерально–сырьевого центра «Южный кластер»), реализация экологических проектов на Таймыре и масштабный цикл обновления и поддержания основных производственных фондов и инфраструктуры компании.Особое внимание в разговоре было уделено развитию Быстринского ГОКа. Полпред президента поинтересовался развитием флагманского проекта компании, в который «Норникель» инвестировал более 90 миллиардов рублей. Владислав Гасумянов представил подробную информацию о ходе пусконаладочных работ ГОКа, а также объемах реализации продукции комбината основным потребителям в России и КНР. Вице–президент «Норникеля» подтвердил, что в 2019 году предприятие выйдет на полную мощность и станет крупнейшим налогоплательщиком Забайкальского края.Реализация социальных обязательств «Норникеля» в Красноярском крае и Забайкалье также стала ключевой темой рабочей встречи:– «Норникель» — компания с высокой социальной ответственностью. Для нас важны не только производственные показатели, но и эффективные вложения в главный капитал компании — людей. Образование, культура, спорт, поддержка социальных инициатив граждан по улучшению окружающей среды — все это наши приоритеты. Они реализуются через социальные программы, гранты, благотворительность, — сказал Владислав Гасумянов.По итогам встречи Сергей Меняйло высоко оценил перспективы развития горно–металлургической отрасли в Сибирском федеральном округе и инвестиционные программы компании, а также поблагодарил руководство «Норникеля» за эффективную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти.– «Норникель» использует все возможности для дальнейшего поступательного развития, подтверждая статус социально ответственной компании, — подчеркнул полпред.В течение месяца — с 16 июля по 15 августа — волонтеры из Красноярска, Норильска и Дудинки проводили рейды по очистке территории поселка от бытового и технического мусора, накопившегося за все годы существования Диксона. В этом им помогали спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следили за безопасностью волонтеров.По итогам экологического проекта полностью разобран деревянный короб водопровода (520 погонных метров), который располагался у подножья обелиска защитникам Диксона — морякам–североморцам и бойцам народного ополчения. На набережной поселка собрано 80 м3 лесоматериалов, которые переданы населению для личного пользования. Утилизировано 236 м3 строительного мусора, вывезено пять тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб. С помощью специальной техники спасатели УГОЧС разобрали три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными. Тяжелый строительный мусор складировался на площадке для хранения твердых бытовых отходов для дальнейшей утилизации, легкий мусор сжигался.Кроме этого, студенты Красноярского государственного аграрного университета по собственной инициативе возобновили фрагмент обелиска — произвели его затирку цементом и восстановили старое покрытие. Также ребята привели в порядок старое заброшенное кладбище, подняв и покрасив памятники и оградки. Всего в субботнике приняли участие порядка 80 волонтеров.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















