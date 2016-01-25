[Индекс номера 132 (24.08.2018)]



26 августа — День шахтера

Анатолий Демчук: «Спасибо горнякам за труд и стойкость»

Бригадир машинистов ПДМ c рудника «Комсомольский» Анатолий Демчук — сын шахтера. В юности он мечтал стать моряком, но в результате пошел по стопам отца и старшего брата, который тоже выбрал эту профессию. А потом уже и сын продолжил их семейную династию. За плечами у нашего героя — 32 года работы под землей, он — ветеран труда, заслуженный шахтер России, и не мыслит свою жизнь без любимой работы.



Рудник «Комсомольский» Анатолий Павлович родом из Украины, из небольшого городка Новоград–Волынский, что в Житомирской области. Его отец добывал уголь в Донбассе, а в 1978 году переехал с семьей в Норильск, где устроился проходчиком на рудник «Маяк». После 8–го класса Анатолий поступил в мореходную школу в Якутске, где проучился три года. Затем была армия — служба в войсках ПВО на Чукотке. В 1984 году он принял решение вернуться в Норильск, устроился здесь водителем в трест НШСТ, где проработал около года, затем перешел на рудник «Октябрьский». Начинал там слесарем, но вскоре пересел на погрузочно–доставочную машину (ПДМ). С 2000 года Анатолий Павлович трудится на «Комсомольском» и сейчас является бригадиром машинистов ПДМ. В его подчинении 197 человек, и за каждого из них он в ответе. — Анатолий Павлович, за прошедшие десятилетия в работе горняков поменялось многое, однако ваша профессия по–прежнему остается не только одной из самых сложных, но и опасных... — Когда я только начинал работать, очень многое делалось вручную. Тяжелый был труд, мы тогда сильно уставали. Сегодня технологии шагнули на много вперед, поэтому работать стало не только проще, но и, что самое главное, безопаснее. Постоянно обновляется техника, идет модернизация и автоматизация производства. Машины теперь сами и бурят, и крепят... Раньше такое и представить было сложно! Тогда на машинах не было защитных стекол, не говоря уж про кондиционеры. Приходилось даже надевать на себя по два «лепестка», поскольку дышать было тяжело. Тем не менее нужно понимать, что какими бы передовыми технологиями мы ни обладали, человеческий фактор является определяющим в работе, и цена ошибки в нашем деле может быть очень высока. Именно поэтому на первом месте у нас стоят люди, а потом уже машины. Как и в целом в компании, на нашем руднике особое внимание уделяется технике безопасности. Никакие производственные планы не стоят жизни и здоровья человека. — Сложно ли руководить коллективом? Тем более таким — мужским, горняцким... — Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что быть рядовым рабочим проще, ведь на руководящей должности на первое место выходит вопрос ответственности за коллектив. К примеру, у меня в подчинении 197 человек, и с каждым из них нужно найти общий язык, а к кому–то — особый подход. Это очень важно в работе под землей, споры и разногласия здесь недопустимы. Случаются, конечно, конфликтные ситуации или, скорее, недопонимание, но все оперативно и спокойно решается. Горняк должен обладать определенными чертами характера. Работая в замкнутом пространстве, нужно быть не только предельно внимательным, но еще и отзывчивым, что я и стараюсь всегда донести до своих подчиненных, особенно до молодых. Анатолий Демчук — А много приходит молодежи? — Молодежь у нас всегда была, есть и будет. У кого–то из них получается лучше, а кому–то нужно больше стараться. Чтобы стать первоклассным машинистом ПДМ, необходимо всю жизнь учиться, поэтому даже после того как они проходят подготовку, мы продолжаем передавать им свои знания и опыт, ведь институт наставничества является одним из самых лучших методов подготовки кадров. У меня самого всегда были и есть ученики. И, конечно, я помню и ценю своих наставников, к слову, самым первым из них был мой старший брат. К нам охотно идет молодежь. Хотя средний возраст машинистов ПДМ составляет примерно 40–45 лет, многие работают в профессии уже по 20–25 лет. Мы стараемся, чтобы человек задержался у нас на производстве. Для этого, помимо человеческого отношения к работнику, существуют различные стимулирующие программы. Например, помощь компании работникам в приобретении жилья на материке. — Вы сами еще не думали о переезде? — Нет такого горняка или металлурга, который после выхода на пенсию не хотел бы уехать на материк. Но кто–то остается из–за заработка, а кто–то просто не хочет расставаться с интересной и любимой работой. Я, скорее всего, из числа последних. И все же тоже не собираюсь всю жизнь оставаться на Севере. Я уже пенсионер, у меня есть квартира в Белгороде, детей на ноги поставил — мой сын тоже работает машинистом ПДМ, растут замечательные внуки. Казалось бы, нужно уезжать. Но пока я этого делать не хочу. Проработав под землей 32 года, я по–прежнему люблю свою работу, как бы банально это не звучало, и она мне до сих пор интересна. Признаюсь, что когда я бываю в отпуске, мне иногда становится страшно: как я без работы–то? А когда меня спрашивают, не жалею ли я, что оказался в Норильске, всегда отвечаю: «Этот город дал мне все, что у меня есть». Конечно же, я ни о чем не жалею. На рабочем месте — Помимо работы, которая отнимает немало сил и времени, чем вы еще успеваете заниматься? — Я убежден, что важно не только добросовестно выполнять свои обязанности на работе, но и уметь правильно и с пользой отдыхать. Именно когда в жизни человека присутствует баланс между работой и отдыхом, у него не пропадет интерес к выбранной профессии. Когда–то давно друзья пригласили меня на Ламу, и с тех пор я просто влюбился в нашу природу, а еще приобщился к рыбалке. Поэтому в свободное время я люблю ловить рыбу на наших озерах и реках, для этого у меня есть катер и хорошая компания друзей. Однажды я даже поймал 23–килограммовую нельму. На охоту же, как правило, езжу зимой — на оленя. А еще я люблю собирать ягоды и грибы, последних в этом году довольно много. Также по возможности хожу в плавательный бассейн. — Как вы отмечаете свой профессиональный праздник? — На предприятии, как правило, руководство премирует работников. Конечно же, мы все собираемся на нашей турбазе «Мечта». Не забываем и о культурно–массовых мероприятиях, которые проходят во всех районах города, в этом году также обещают насыщенную и интересную праздничную программу. — Что бы вы пожелали своим коллегам? — Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех работников Заполярного филиала, вне зависимости от того с каких они предприятий, за их труд и стойкость. Жить на Севере — сложно, а быть горняком — еще сложнее. Поэтому я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучат в эти дни, и хочу пожелать всем нам здоровья, успехов и семейных благ. И, как у нас говорят, крепкой кровли над головой!

Михаил Туаев Фото автора, Ирины Яринской и из личного архива Анатолия Демчука www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Анатолий Павлович родом из Украины, из небольшого городка Новоград–Волынский, что в Житомирской области. Его отец добывал уголь в Донбассе, а в 1978 году переехал с семьей в Норильск, где устроился проходчиком на рудник «Маяк». После 8–го класса Анатолий поступил в мореходную школу в Якутске, где проучился три года. Затем была армия — служба в войсках ПВО на Чукотке. В 1984 году он принял решение вернуться в Норильск, устроился здесь водителем в трест НШСТ, где проработал около года, затем перешел на рудник «Октябрьский». Начинал там слесарем, но вскоре пересел на погрузочно–доставочную машину (ПДМ). С 2000 года Анатолий Павлович трудится на «Комсомольском» и сейчас является бригадиром машинистов ПДМ. В его подчинении 197 человек, и за каждого из них он в ответе.— Когда я только начинал работать, очень многое делалось вручную. Тяжелый был труд, мы тогда сильно уставали. Сегодня технологии шагнули на много вперед, поэтому работать стало не только проще, но и, что самое главное, безопаснее. Постоянно обновляется техника, идет модернизация и автоматизация производства. Машины теперь сами и бурят, и крепят... Раньше такое и представить было сложно! Тогда на машинах не было защитных стекол, не говоря уж про кондиционеры. Приходилось даже надевать на себя по два «лепестка», поскольку дышать было тяжело. Тем не менее нужно понимать, что какими бы передовыми технологиями мы ни обладали, человеческий фактор является определяющим в работе, и цена ошибки в нашем деле может быть очень высока. Именно поэтому на первом месте у нас стоят люди, а потом уже машины. Как и в целом в компании, на нашем руднике особое внимание уделяется технике безопасности. Никакие производственные планы не стоят жизни и здоровья человека.— Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что быть рядовым рабочим проще, ведь на руководящей должности на первое место выходит вопрос ответственности за коллектив. К примеру, у меня в подчинении 197 человек, и с каждым из них нужно найти общий язык, а к кому–то — особый подход. Это очень важно в работе под землей, споры и разногласия здесь недопустимы. Случаются, конечно, конфликтные ситуации или, скорее, недопонимание, но все оперативно и спокойно решается. Горняк должен обладать определенными чертами характера. Работая в замкнутом пространстве, нужно быть не только предельно внимательным, но еще и отзывчивым, что я и стараюсь всегда донести до своих подчиненных, особенно до молодых.— Молодежь у нас всегда была, есть и будет. У кого–то из них получается лучше, а кому–то нужно больше стараться. Чтобы стать первоклассным машинистом ПДМ, необходимо всю жизнь учиться, поэтому даже после того как они проходят подготовку, мы продолжаем передавать им свои знания и опыт, ведь институт наставничества является одним из самых лучших методов подготовки кадров. У меня самого всегда были и есть ученики. И, конечно, я помню и ценю своих наставников, к слову, самым первым из них был мой старший брат. К нам охотно идет молодежь. Хотя средний возраст машинистов ПДМ составляет примерно 40–45 лет, многие работают в профессии уже по 20–25 лет. Мы стараемся, чтобы человек задержался у нас на производстве. Для этого, помимо человеческого отношения к работнику, существуют различные стимулирующие программы. Например, помощь компании работникам в приобретении жилья на материке.— Нет такого горняка или металлурга, который после выхода на пенсию не хотел бы уехать на материк. Но кто–то остается из–за заработка, а кто–то просто не хочет расставаться с интересной и любимой работой. Я, скорее всего, из числа последних. И все же тоже не собираюсь всю жизнь оставаться на Севере. Я уже пенсионер, у меня есть квартира в Белгороде, детей на ноги поставил — мой сын тоже работает машинистом ПДМ, растут замечательные внуки. Казалось бы, нужно уезжать. Но пока я этого делать не хочу. Проработав под землей 32 года, я по–прежнему люблю свою работу, как бы банально это не звучало, и она мне до сих пор интересна. Признаюсь, что когда я бываю в отпуске, мне иногда становится страшно: как я без работы–то? А когда меня спрашивают, не жалею ли я, что оказался в Норильске, всегда отвечаю: «Этот город дал мне все, что у меня есть». Конечно же, я ни о чем не жалею.— Я убежден, что важно не только добросовестно выполнять свои обязанности на работе, но и уметь правильно и с пользой отдыхать. Именно когда в жизни человека присутствует баланс между работой и отдыхом, у него не пропадет интерес к выбранной профессии. Когда–то давно друзья пригласили меня на Ламу, и с тех пор я просто влюбился в нашу природу, а еще приобщился к рыбалке. Поэтому в свободное время я люблю ловить рыбу на наших озерах и реках, для этого у меня есть катер и хорошая компания друзей. Однажды я даже поймал 23–килограммовую нельму. На охоту же, как правило, езжу зимой — на оленя. А еще я люблю собирать ягоды и грибы, последних в этом году довольно много. Также по возможности хожу в плавательный бассейн.— На предприятии, как правило, руководство премирует работников. Конечно же, мы все собираемся на нашей турбазе «Мечта». Не забываем и о культурно–массовых мероприятиях, которые проходят во всех районах города, в этом году также обещают насыщенную и интересную праздничную программу.— Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех работников Заполярного филиала, вне зависимости от того с каких они предприятий, за их труд и стойкость. Жить на Севере — сложно, а быть горняком — еще сложнее. Поэтому я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучат в эти дни, и хочу пожелать всем нам здоровья, успехов и семейных благ. И, как у нас говорят, крепкой кровли над головой!

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