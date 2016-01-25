[Индекс номера 132 (24.08.2018)]



Мысли вслух

Ответные меры

Стараниями Голливуда слово «Перл–Харбор» для многих стало лишь местом действия мелодрамы, где не ко времени взявшиеся японцы мешают истории романтической любви. И уж совсем немногие знают, что к трагедии Перл–Харбора привели наложенные в свое время США ограничения против Японии, причем менее строгие, чем нынешние, введенные против России. И заполыхал весь Тихий океан. Сейчас США делают то же самое против России, видимо, история их ничему не учит.



В конце XIX века экономика Японии росла сверхбыстрыми темпами. Очень скоро страна, люди которой еще вчера воевали с катанами, уже строила лучшие в мире авианосцы и истребители. Поскольку в самой Японии с природными богатствами, мягко говоря, очень плохо, растущая промышленность была тотально завязана на импорт. Покупать приходилось всё: уголь, металлы, бокситы, каучук и нефть. Франклин Д. Рузвельт не любил японцев, имея романтическую привязанность к китайцам. По мнению некоторых авторов, его предки сделали состояние на торговле с Китаем. Война была выгодна США, и именно во время Второй мировой экономика Штатов взметнулась до небес. В поддержку объявленной для Китая «политики открытых дверей» началось использование санкций, мешающих продвижению Японии, замахнувшейся на Юго–Восточную Азию. В этой стратегии администрация Рузвельта упорно игнорировала любые дружественные дипломатические шаги японцев. А в 1939–1941 гг. их полностью лишили внешних ресурсов, введя экономическую блокаду. Новые санкции начали душить японскую экономику, часовой механизм включился. Через пару месяцев японцы, у которых не было выбора, напали. Нашла коса на камень. Итогом стало участие США в чудовищной войне. Сегодня США делают то же самое, разве что Россия XXI века — далеко не Япония. Конгресс вводит санкции не против выгребной ямы стран третьего мира, как говаривают в политике, а бросает вызов второму после Америки государству на Земле по степени военного могущества. Войны очень редко начинаются по глупой прихоти правителей, да и при таком запале имеется некий серьезный базис. Война и экономика тесно взаимосвязаны. Можно утверждать, что экономика любой страны есть итог той или иной войны, возникшей после того, как обеим сторонам или одной из них стало невмоготу. Именно поэтому слова из интервью Дмитрия Медведева о возможном ответе на американские санкции в виде не только экономических и политических, но и «иных мер» насторожили многих. Неужели дело дойдет и до военных действий? Тем не менее отвечать придется, другого выхода нет. Попытки сделать из России прокладку во внутриамериканских разборках вовсе не прекратятся после очередных выборов. Даже если демократы выиграют и успокоятся, это еще не означает, что не взовьются проигравшие республиканские ястребы, уже осознавшие: Россия в роли вечной виновницы бесценна и для них — вали на русских! И продолжаться это безобразие может очень долго... Со стороны либерального крыла все еще слышны общие рассуждения о том, что нужно выстраивать «новые отношения, как–то договариваться, умерив амбиции». Даже если найдется кто–то, способный доказать, что между нашими амбициями и гипотетической благосклонностью США есть обратная связь с последующим «хорошим договором», останется главный вопрос: с кем договариваться? Нужен особый Американец с большой буквы, лидер страны или структура, способная гарантировать выполнение договора, да с репутацией. Однако такого лидера или государственной структуры на данный момент у США нет. По сути, там произошел демонтаж системы управления с вялым строительством новой, а сами Штаты стали самым ненадежным государством в мире. То есть сектор благих договоренностей на долгое время будет оставаться закрытым. Экономическая война уже объявлена, о чем нам недвусмысленно сообщил премьер–министр. А на войне, как известно, все средства хороши. Иллюзий нет, экономические возможности несравнимы, даже если учесть фактор некой виртуальности, что ли, экономики США. Есть конкретная денежная масса, а это оружие экономической войны. Так что играть в толкание сундуками не получится — сомнут. Единственное, что мы можем предпринять, — сделать всё для понимания американцами простой истины: ввязываться в любую войну с Россией — себе дороже. А потери в ней, причем далеко не только экономические, окажутся неприемлемыми стратегически. Для того чтобы разобраться с пакетом ответных мер, я внимательно изучил практически все предлагаемые варианты, отсеивая заведомо глупые, и готов предложить вам своеобразный дайджест. Эмоционально горячие меры воздействия на заклятых партнеров вроде закрытия сетевых структур типа «Макдональдса» я не одобряю. Это франшиза, а не сборка собственностей бренда. В системе работают тысячи наших граждан, и большая часть выручки остается в России. Зачем делать хуже самим себе? Я вообще против закрытия предприятий. Там мы зарабатываем, там же, хотят американцы или нет, постепенно осваиваем новые технологии. По той же причине я против запрета поставки ракетных двигателей и катапульт, титановых конструкций планера «боингов» и доставки космонавтов на МКС. Пусть американцы платят и дальше. Запрет непременно повлечет форсирование ими собственных разработок, разве нам это выгодно? Обратите внимание: власти США, успешно оседлав волну поднятой ими же истерии, собираются бить по наиболее важным для нас секторам — по специальной электронике и редкому оборудованию, по валютным расчетам за нефтегаз, по возможности пользоваться платежными системами и так далее. Бессовестно наплевав как на международные договоренности, так и на свои же уверения в том, что санкции не затронут простых людей. Наоборот, им нужно ударить именно по населению. Уверяю: не имей мы сейчас высокой степени продовольственной безопасности, то американцы ударили бы и по поставкам продовольствия. Но что является самым жизненно важным для экономики США? Виртуальный сектор, в котором вызревает большая часть их ВВП. Поэтому предложение создать оффшорную патентную зону мне показалось весьма интересным. Кстати, сами США в XIX веке ровно так и поступали, не признавая европейские патенты. Перерегистрировали их на кого угодно и запускали в производство. А в военной сфере патентное право вообще игнорируется, автомат Калашникова выпускают все кому не лень, начиная с Болгарии. И тогда наши фармацевтические заводы начнут выпускать любые лекарства по новым патентам и запросу медиков. Точно так же может поступить Турция, а китайцы и так достаточно вольно обращаются с интеллектуальной собственностью. Microsoft по сей день пользуется непонятно кем введенной преференцией, когда большинство компьютеров нам поставляется с предустановленной и включенной в стоимость ОС. Их чистая экономическая потеря может быть невелика, однако во времена жесточайшей конкуренции малейшая бизнес–потеря ведет к потере мест на рынках. Аналогичный подход возможен в случае с запретом для наших авиакомпаний летать в США, что более чем вероятно. По сути, это закрытие неба США. Однако территория нашей страны настолько огромна, что ее не облетишь. В случае ответного запрета существенно пострадают авиафирмы США, сейчас летающие в Китай и ЮВА через Заполярье. Так существенно короче. И в этом случае чистая экономическая потеря не будет фатальной, но ведь конкуренты из Японии, Китая и Европы продолжат летать именно оптимальными трассами, нивелируя наши потери от обслуживания таких полетов... «Боинг» уже чрезвычайно встревожен действиями властей страны. Китай ускоренно строит магистральный самолет, а мы успешно работаем над своим МС–21. Угрозы блокировать поставку авиакомплектующих приведут к тому, что с продукцией «Боинга», на радость европейским авиастроителям, связываться будут всё реже — нет надежности. Не отказываясь от прибыльных проектов и не закрывая производства, мы можем существенно повышать цену ссоры. Тем более что американцы никогда не рискнут решить какой–либо спор с Россией силовыми методами. Побеждает тот, кто готов сделать следующий шаг. Шаг за действительно жизненно необходимое, а не лишь декларируемое. Это касается и мечтаний США о дележке Северного морского пути. Однокорпусные подлодки США плохо приспособлены для плавания в высоких широтах, в отличие от наших двухкорпусных, изначально разработанных для Арктики. Надводного северного флота у них нет, а все доработки и разработки будут очень дороги. Дорого. Дорого ввязываться и связываться — вот ключевое слово. Нет ничего более понимаемого американцами, как дороговизна любого вида. Когда становится ясно: с русскими всё–таки лучше договариваться. И соблюдать эти договоренности в дальнейшем.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В конце XIX века экономика Японии росла сверхбыстрыми темпами. Очень скоро страна, люди которой еще вчера воевали с катанами, уже строила лучшие в мире авианосцы и истребители. Поскольку в самой Японии с природными богатствами, мягко говоря, очень плохо, растущая промышленность была тотально завязана на импорт. Покупать приходилось всё: уголь, металлы, бокситы, каучук и нефть.Франклин Д. Рузвельт не любил японцев, имея романтическую привязанность к китайцам. По мнению некоторых авторов, его предки сделали состояние на торговле с Китаем. Война была выгодна США, и именно во время Второй мировой экономика Штатов взметнулась до небес. В поддержку объявленной для Китая «политики открытых дверей» началось использование санкций, мешающих продвижению Японии, замахнувшейся на Юго–Восточную Азию. В этой стратегии администрация Рузвельта упорно игнорировала любые дружественные дипломатические шаги японцев. А в 1939–1941 гг. их полностью лишили внешних ресурсов, введя экономическую блокаду. Новые санкции начали душить японскую экономику, часовой механизм включился. Через пару месяцев японцы, у которых не было выбора, напали. Нашла коса на камень. Итогом стало участие США в чудовищной войне.Сегодня США делают то же самое, разве что Россия XXI века — далеко не Япония. Конгресс вводит санкции не против выгребной ямы стран третьего мира, как говаривают в политике, а бросает вызов второму после Америки государству на Земле по степени военного могущества. Войны очень редко начинаются по глупой прихоти правителей, да и при таком запале имеется некий серьезный базис. Война и экономика тесно взаимосвязаны. Можно утверждать, что экономика любой страны есть итог той или иной войны, возникшей после того, как обеим сторонам или одной из них стало невмоготу. Именно поэтому слова из интервью Дмитрия Медведева о возможном ответе на американские санкции в виде не только экономических и политических, но и «иных мер» насторожили многих. Неужели дело дойдет и до военных действий?Тем не менее отвечать придется, другого выхода нет. Попытки сделать из России прокладку во внутриамериканских разборках вовсе не прекратятся после очередных выборов. Даже если демократы выиграют и успокоятся, это еще не означает, что не взовьются проигравшие республиканские ястребы, уже осознавшие: Россия в роли вечной виновницы бесценна и для них — вали на русских! И продолжаться это безобразие может очень долго...Со стороны либерального крыла все еще слышны общие рассуждения о том, что нужно выстраивать «новые отношения, как–то договариваться, умерив амбиции». Даже если найдется кто–то, способный доказать, что между нашими амбициями и гипотетической благосклонностью США есть обратная связь с последующим «хорошим договором», останется главный вопрос: с кем договариваться? Нужен особый Американец с большой буквы, лидер страны или структура, способная гарантировать выполнение договора, да с репутацией. Однако такого лидера или государственной структуры на данный момент у США нет. По сути, там произошел демонтаж системы управления с вялым строительством новой, а сами Штаты стали самым ненадежным государством в мире. То есть сектор благих договоренностей на долгое время будет оставаться закрытым.Экономическая война уже объявлена, о чем нам недвусмысленно сообщил премьер–министр. А на войне, как известно, все средства хороши. Иллюзий нет, экономические возможности несравнимы, даже если учесть фактор некой виртуальности, что ли, экономики США. Есть конкретная денежная масса, а это оружие экономической войны. Так что играть в толкание сундуками не получится — сомнут. Единственное, что мы можем предпринять, — сделать всё для понимания американцами простой истины: ввязываться в любую войну с Россией — себе дороже. А потери в ней, причем далеко не только экономические, окажутся неприемлемыми стратегически. Для того чтобы разобраться с пакетом ответных мер, я внимательно изучил практически все предлагаемые варианты, отсеивая заведомо глупые, и готов предложить вам своеобразный дайджест.Эмоционально горячие меры воздействия на заклятых партнеров вроде закрытия сетевых структур типа «Макдональдса» я не одобряю. Это франшиза, а не сборка собственностей бренда. В системе работают тысячи наших граждан, и большая часть выручки остается в России. Зачем делать хуже самим себе? Я вообще против закрытия предприятий. Там мы зарабатываем, там же, хотят американцы или нет, постепенно осваиваем новые технологии. По той же причине я против запрета поставки ракетных двигателей и катапульт, титановых конструкций планера «боингов» и доставки космонавтов на МКС. Пусть американцы платят и дальше. Запрет непременно повлечет форсирование ими собственных разработок, разве нам это выгодно?Обратите внимание: власти США, успешно оседлав волну поднятой ими же истерии, собираются бить по наиболее важным для нас секторам — по специальной электронике и редкому оборудованию, по валютным расчетам за нефтегаз, по возможности пользоваться платежными системами и так далее. Бессовестно наплевав как на международные договоренности, так и на свои же уверения в том, что санкции не затронут простых людей. Наоборот, им нужно ударить именно по населению. Уверяю: не имей мы сейчас высокой степени продовольственной безопасности, то американцы ударили бы и по поставкам продовольствия.Но что является самым жизненно важным для экономики США? Виртуальный сектор, в котором вызревает большая часть их ВВП. Поэтому предложение создать оффшорную патентную зону мне показалось весьма интересным. Кстати, сами США в XIX веке ровно так и поступали, не признавая европейские патенты. Перерегистрировали их на кого угодно и запускали в производство. А в военной сфере патентное право вообще игнорируется, автомат Калашникова выпускают все кому не лень, начиная с Болгарии.И тогда наши фармацевтические заводы начнут выпускать любые лекарства по новым патентам и запросу медиков. Точно так же может поступить Турция, а китайцы и так достаточно вольно обращаются с интеллектуальной собственностью. Microsoft по сей день пользуется непонятно кем введенной преференцией, когда большинство компьютеров нам поставляется с предустановленной и включенной в стоимость ОС. Их чистая экономическая потеря может быть невелика, однако во времена жесточайшей конкуренции малейшая бизнес–потеря ведет к потере мест на рынках.Аналогичный подход возможен в случае с запретом для наших авиакомпаний летать в США, что более чем вероятно. По сути, это закрытие неба США. Однако территория нашей страны настолько огромна, что ее не облетишь. В случае ответного запрета существенно пострадают авиафирмы США, сейчас летающие в Китай и ЮВА через Заполярье. Так существенно короче. И в этом случае чистая экономическая потеря не будет фатальной, но ведь конкуренты из Японии, Китая и Европы продолжат летать именно оптимальными трассами, нивелируя наши потери от обслуживания таких полетов... «Боинг» уже чрезвычайно встревожен действиями властей страны. Китай ускоренно строит магистральный самолет, а мы успешно работаем над своим МС–21. Угрозы блокировать поставку авиакомплектующих приведут к тому, что с продукцией «Боинга», на радость европейским авиастроителям, связываться будут всё реже — нет надежности.Не отказываясь от прибыльных проектов и не закрывая производства, мы можем существенно повышать цену ссоры. Тем более что американцы никогда не рискнут решить какой–либо спор с Россией силовыми методами. Побеждает тот, кто готов сделать следующий шаг. Шаг за действительно жизненно необходимое, а не лишь декларируемое. Это касается и мечтаний США о дележке Северного морского пути. Однокорпусные подлодки США плохо приспособлены для плавания в высоких широтах, в отличие от наших двухкорпусных, изначально разработанных для Арктики. Надводного северного флота у них нет, а все доработки и разработки будут очень дороги.Дорого. Дорого ввязываться и связываться — вот ключевое слово. Нет ничего более понимаемого американцами, как дороговизна любого вида. Когда становится ясно: с русскими всё–таки лучше договариваться. И соблюдать эти договоренности в дальнейшем.

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