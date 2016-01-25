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День Шахтёра

[Индекс номера 136 (31.08.2018)]

Расти, деревце, красивым и здоровым!

Отдыхать на стадионе «Заполярник» станет еще приятнее. И любители физкультуры, и горожане, предпочитающие неторопливые прогулки под шелест листвы, наверняка по достоинству оценят усилия активистов, которые решили превратить парковую зону стадиона в настоящее зеленое царство.

Посадить ни много ни мало, а сразу сотню саженцев ивы и ольховника в один день — над этим стоило потрудиться. За дело взялись всем миром: в рядах активистов, собравшихся на «Заполярнике» в среду, можно было увидеть руководителей и сотрудников администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», участников движения молодых специалистов «Лидер», корпоративных волонтеров и просто неравнодушных горожан, которые подали хороший пример дружной работы на общее благо своим детям.
Обращение с саженцами было самым что ни на есть бережным: недаром же их специально везли с площадки Талнахской обогатительной фабрики. «Обязаны прижиться!» — говорили добровольцы. В этом с ними полностью согласны специалисты НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Вот что говорит младший сотрудник института Константин Дербенев:
– Осень — лучшая пора для высадки. Саженцы, которым сейчас около пяти лет, не требуют особого ухода. Они спокойно перезимуют на новом месте и весной предстанут перед отдыхающими во всей красе.
Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, умело орудовавшая лопатой вместе со всеми, считает, что забота о городе — долг каждого норильчанина:
– Мы все хотим, чтобы Норильск стал еще более красивым, уютным и комфортным для нас и наших детей. Сажать деревья не сложно, главное — делать это с душой. И если подойти к этому с добрым настроем, то и дерево вырастет здоровым и красивым. Уверена, что многие из тех, кто сегодня так славно потрудился, будут приглядывать за своими деревцами и ухаживать за ними.
Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» — главный инженер Алексей Девочкин подчеркнул, что компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в городе:
– Во время летних субботников, к примеру, мы очищаем территорию от металлолома и разнообразного мусора. Отрадно, что в таких акциях охотно участвуют молодые специалисты компании, волонтеры, обычные горожане. Эти и другие наши инициативы — а их множество, и больших, и малых, — направлены на то, чтобы сделать воздух и воду чище, а нашу северную землю — приветливей. Думаю, это заметно всем.

Михаил Туаев
Фото Ирины Яринской
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Отдыхать на стадионе «Заполярник» станет еще приятнее. И любители физкультуры, и горожане, предпочитающие неторопливые прогулки под шелест листвы, наверняка по достоинству оценят усилия активистов, которые решили превратить парковую зону стадиона в настоящее зеленое царство.

Есть повод! 
В первые выходные сентября норильские газовики отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника их поздравили руководители Норильска, Таймыра и «Норникеля».

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Гость «ЗП» 
В эти выходные стартует очередной, 27–й по счету, чемпионат России по мини–футболу. В первом туре Суперлиги «Норильский никель» отправится в Самару, где в двухматчевом противостоянии померится силами с дебютантом лиги — «Динамо». В преддверии открытия сезона мы пообщались с новым капитаном заполярного клуба Сергеем Сергеевым, в прошлом — капитаном сборной России.

И я там был 
Экокоманда «Общество анонимных волонтеров» и клуб «Моржи Таймыра» 2 сентября представят горожанам новую благоустроенную площадку для отдыха на берегу озера Долгое.

Мысли вслух 
Со словом «блог», весьма неблагозвучным для русского уха, я впервые познакомился в далеком 2000 году, когда американский коллега по исследованию клинкового оружия завел блог, где ежедневно выкладывал свои соображения и рассказывал о находках. Мне было предложено поступить так же — срочно завести личный блог.

Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! Вот и закончилось лето. Завтра начнется новый учебный год, пусть он будет успешным для всех, кто отправится в наши школы за знаниями. И очень хочется, чтобы в сентябре было еще немало погожих теплых деньков для прогулок по тундре и любимому Норильску, который так преобразился в год своего 65–летия. Всегда с большой радостью получаю ваши сообщения, рисунки, фотографии о том, как вы провели лето в нашем заполярном городе и в более теплых краях. А теперь пришла пора делиться тем, каким станет ваш первый осенний месяц. Жду новостей из детских садиков, школ, творческих и спортивных кружков и студий. Мне очень интересно узнавать о том, чем увлекаются норильчата, где бывают с родителями, какие открытия для себя делают. По итогам этого года к 65–му дню рождения нашей газеты “Заполярная правда”, который она отметит 22 декабря, мы устроим праздничную встречу с наградами и сюрпризами для самых активных читателей и корреспондентов нашей страницы. Дерзайте! Желаю новых творческих успехов! Ваша Заполярочка

Новости:
 31 августа 2018 
16:28 Центр семьи «Норильский» в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» провел для школьников праздник, посвященный Дню знаний
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15:35 Минтруд меняет порядок выдачи наклеек автомобильных знаков "Инвалид".
15:17 Стипендии студентов повысятся с 1 сентября. С учетом индексации стипендии вырастут примерно на 150 рублей.
14:56 Интернет-поисковики начнут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты.
14:51 С 26 сентября банки смогут блокировать карты клиентов для остановки мошеннических операций.
14:49 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Днем знаний.
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