[Индекс номера 136 (31.08.2018)]



Расти, деревце, красивым и здоровым!

Отдыхать на стадионе «Заполярник» станет еще приятнее. И любители физкультуры, и горожане, предпочитающие неторопливые прогулки под шелест листвы, наверняка по достоинству оценят усилия активистов, которые решили превратить парковую зону стадиона в настоящее зеленое царство.



Посадить ни много ни мало, а сразу сотню саженцев ивы и ольховника в один день — над этим стоило потрудиться. За дело взялись всем миром: в рядах активистов, собравшихся на «Заполярнике» в среду, можно было увидеть руководителей и сотрудников администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», участников движения молодых специалистов «Лидер», корпоративных волонтеров и просто неравнодушных горожан, которые подали хороший пример дружной работы на общее благо своим детям. Обращение с саженцами было самым что ни на есть бережным: недаром же их специально везли с площадки Талнахской обогатительной фабрики. «Обязаны прижиться!» — говорили добровольцы. В этом с ними полностью согласны специалисты НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Вот что говорит младший сотрудник института Константин Дербенев: – Осень — лучшая пора для высадки. Саженцы, которым сейчас около пяти лет, не требуют особого ухода. Они спокойно перезимуют на новом месте и весной предстанут перед отдыхающими во всей красе. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, умело орудовавшая лопатой вместе со всеми, считает, что забота о городе — долг каждого норильчанина: – Мы все хотим, чтобы Норильск стал еще более красивым, уютным и комфортным для нас и наших детей. Сажать деревья не сложно, главное — делать это с душой. И если подойти к этому с добрым настроем, то и дерево вырастет здоровым и красивым. Уверена, что многие из тех, кто сегодня так славно потрудился, будут приглядывать за своими деревцами и ухаживать за ними. Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» — главный инженер Алексей Девочкин подчеркнул, что компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в городе: – Во время летних субботников, к примеру, мы очищаем территорию от металлолома и разнообразного мусора. Отрадно, что в таких акциях охотно участвуют молодые специалисты компании, волонтеры, обычные горожане. Эти и другие наши инициативы — а их множество, и больших, и малых, — направлены на то, чтобы сделать воздух и воду чище, а нашу северную землю — приветливей. Думаю, это заметно всем.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Посадить ни много ни мало, а сразу сотню саженцев ивы и ольховника в один день — над этим стоило потрудиться. За дело взялись всем миром: в рядах активистов, собравшихся на «Заполярнике» в среду, можно было увидеть руководителей и сотрудников администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», участников движения молодых специалистов «Лидер», корпоративных волонтеров и просто неравнодушных горожан, которые подали хороший пример дружной работы на общее благо своим детям.Обращение с саженцами было самым что ни на есть бережным: недаром же их специально везли с площадки Талнахской обогатительной фабрики. «Обязаны прижиться!» — говорили добровольцы. В этом с ними полностью согласны специалисты НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Вот что говорит– Осень — лучшая пора для высадки. Саженцы, которым сейчас около пяти лет, не требуют особого ухода. Они спокойно перезимуют на новом месте и весной предстанут перед отдыхающими во всей красе., умело орудовавшая лопатой вместе со всеми, считает, что забота о городе — долг каждого норильчанина:– Мы все хотим, чтобы Норильск стал еще более красивым, уютным и комфортным для нас и наших детей. Сажать деревья не сложно, главное — делать это с душой. И если подойти к этому с добрым настроем, то и дерево вырастет здоровым и красивым. Уверена, что многие из тех, кто сегодня так славно потрудился, будут приглядывать за своими деревцами и ухаживать за ними.подчеркнул, что компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в городе:– Во время летних субботников, к примеру, мы очищаем территорию от металлолома и разнообразного мусора. Отрадно, что в таких акциях охотно участвуют молодые специалисты компании, волонтеры, обычные горожане. Эти и другие наши инициативы — а их множество, и больших, и малых, — направлены на то, чтобы сделать воздух и воду чище, а нашу северную землю — приветливей. Думаю, это заметно всем.

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