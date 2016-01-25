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[Индекс номера 136 (31.08.2018)
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Есть повод!
За вас и за газ!
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В первые выходные сентября норильские газовики отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздника их поздравили руководители Норильска, Таймыра и «Норникеля».
В этом году профессиональный праздник газовиков ознаменован золотым юбилеем «Норильскгазпрома», одного из самых северных газодобывающих предприятий России. Круглую дату предприятие праздновало в марте — 12 марта 1968 года для строительства газопровода Мессояха – Норильск было создано управление «Заполярьегаз», но юбилейным для газовиков считается весь нынешний год.
В среду в Музее Норильска чествовали лучших специалистов газовых компаний «Норникеля». 122 газовика Норильска и Дудинки получили награды и почетные звания Министерства энергетики РФ, благодарности и благодарственные
письма губернатора Красноярского края, почетные грамоты и благодарности главы Норильска, главы Таймыра, компании «Норникель» и ее газовых компаний, юбилейные медали «65 лет городу Норильску». Некоторые юбиляры удостоились почетного звания «Заслуженный работник Таймыра» и почетных званий компании «Норникель», АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз».
Награды газовикам вручали Вячеслав Щукин, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, Галина Гаврилова, первый заместитель главы Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, и Андрей Малков, и. о. главы Норильска.
– Без вашего труда не смог бы нормально жить такой город, как Норильск, не смогла бы стабильно работать такая компания, как «Норникель». Благодаря вам в наших домах всегда есть тепло и свет, — отметил Андрей Малков.
Крепкого здоровья и безаварийной работы газовикам также пожелали директора «Норильскгазпрома» и «Норильск-трансгаза» Андрей Чистов и Марк Шилыковский.
Один из награжденных — Сергей Плотников, оператор добычи нефти и газа Пяляткинского промысла. Сегодня на лацкане его пиджака красуется медаль «65 лет городу Норильску». В сфере добычи газа он работает тридцать три года: в 1985 году, сразу после армии, устроился работать машинистом насосов на Мессояху, старейший таймырский промысел. Там он ударно трудился, учился без отрыва от производства, нашел хороших наставников и надежных друзей. В 2010 году Сергей Плотников перешел на молодую, прогрессивную Пелятку. «Работа там интереснее, — говорит он, — но и родная Мессояха не забывается». Коллеги
Сергея знают его и как творческую натуру: к каждому Новому году он ваяет снежные скульптуры, изображающие очередной символ года. Юбилейная медаль стала заслуженной наградой опытному специалисту и талантливому человеку.
|Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли Норильска! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Для нашего северного города работа газовиков важна не меньше труда горняков и металлургов. Именно вы обеспечиваете энергетическую безопасность территории, добывая и осуществляя транспортировку голубого топлива на важнейшие промышленные объекты Норильска и Таймыра. На протяжении полувека залогом процветания газовой отрасли нашего города является ежедневный самоотверженный труд работников АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз», который в то же время напрямую способствует стабильному социально–экономическому развитию территории.В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш высокий профессионализм, верность выбранной профессии, неравнодушие к родному городу и ответственное исполнение своих обязанностей. Крепкого вам здоровья, профессионального роста, финансового и семейного благополучия!Глава Норильска Ринат АхметчинПредседатель городского Совета депутатов Александр Пестряков
|Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!Этот год для газовой отрасли Таймыра знаменательный. Полвека назад началась история одного из самых северных газодобывающих предприятий — «Норильскгазпрома».Профессионализм и преданность своему делу давно стали и, безусловно, будут и впредь своего рода визитной карточкой газовиков Таймыра. Все эти годы предприятие достойно выполняет свою главную задачу — бесперебойную поставку природного газа, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность нашего региона.Хочется выразить отдельные слова благодарности ветеранам отрасли. Их мудрость, опыт и поддержка не имеют цены. Ветераны являются примером для молодых специалистов, которые решили посвятить свою трудовую деятельность газовой отрасли. Уверен, что наша молодежь будет помнить о традициях своего предприятия и станет достойными преемниками тех, кто стоял у его истоков.Желаю газовикам Норильска крепкого здоровья, бодрости, жизненной энергии, счастья и благополучия!Благодарю вас за самоотверженный труд и преданность газовой отрасли!С праздником!Генеральный директор АО «Норильскгазпром», АО «Таймыргаз» Андрей Чистов
Светлана ГунинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Уважаемые коллеги, друзья!Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!В этом году газовики Таймыра отметили 50–летний юбилей!Отсчет ведется с даты приказа о создании предприятия «Заполярьегаз», которому были поставлены задачи по освоению Мессояхского месторождения и строительству магистрального газопровода до города Норильска.Приумножая традиции и опыт прошлых лет, норильские газовики вносят весомый вклад в энергетическую безопасность всего региона. За этим стоят их высокие профессиональные качества: трудолюбие, ответственность, преданность своему делу.Залогом успешного функционирования газовых компаний является дружный высокопрофессиональный коллектив, способный решать задачи любой сложности с высокой эффективностью. В такой спайке мы работаем сейчас и, я уверен, так же будем трудиться и дальше.Поздравляю вас с праздником!Желаю вам, уважаемые работники, крепкого здоровья и профессиональных побед!Генеральный директор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский
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