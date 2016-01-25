[Индекс номера 136 (31.08.2018)]



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Город молодых

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1975 Стройотряд в Норильске Важный год для норильской энергетики — год «пересменки». Усть–Хантайская ГЭС целиком (все семь гидроагрегатов) была сдана в промышленную эксплуатацию, и в это же время началось строительство новой гидроэлектростанции на реке Курейка, у поселка Светлогорск. И сегодня большая часть электроэнергии, питающей Норильск и «Норникель», поступает с Хантайской и Курейской ГЭС. Профессия: молодой специалист Норильск середины 1970–х — город молодых. Молодежь приезжала сюда со стройотрядами, вербовалась на строительство Надеждинского завода. Именно она во многом определяла своеобразный стиль городской жизни. Нигде в стране (кроме, разве что, Москвы и Ленинграда) не было такого числа молодежных клубов и кафе, как в заполярном Норильске 1970–х. «Молодежный» дух проявлялся даже в городской топонимике: Молодежный проезд, гастроном «Комсомольский», парикмахерская «Молодость», клуб «Юность», кафе «Весна», банкетный зал для молодоженов «Лада» (кстати, открылся он именно в 1975–м)... И даже название строящегося металлургического гиганта — «Надежда» — было устремлено в будущее. А еще в 1975 году в Норильском индустриальном институте открыли дневное отделение, в городе уже третье лето работали трудовые отряды старшеклассников — еще одна «молодежная» инициатива. У отрядов были свои комиссары, штабы, форма, нарукавные эмблемы... А в кармане у каждого — трудовой паспорт, куда вписывались отметки о сделанных добрых делах. Цифра: 96 новых автобусов... ...весной получили в НПОПАТ. Отмечалось, что в Норильске пассажирский транспорт работает идеально: межавтобусные интервалы от трех до пяти минут — лучший показатель во всем Советском Союзе. А к юбилею комбината автодорожники сдали в эксплуатацию трассу Норильск — Алыкель — самую протяженную на тот момент транспортную артерию Заполярья. Вещь: билет в кино Вероника с Айкой В 1975 году на международный фестиваль в Карловых Варах был отправлен фильм о белых медведях, который снял на Земле Франца–Иосифа кинооператор Норильской студии телевидения Юрий Ледин. Эту картину тогда закупили больше 20 иностранных фирм. «Белый медведь» демонстрировался и в кинотеатрах нашей страны. Это был тот редкий случай, когда документальный фильм, сделанный на студии телевидения, целый год не снимали с проката. А норильские теледокументалисты Юрий и Людмила Ледины, вернувшись из Арктики, привезли в наш город медвежонка–сироту Айку. Юрий Ледин жил в доме на площади Металлургов с женой и дочерью Вероникой, с ними поселилась и Айка. Когда Ледин выводил ее на прогулку, вокруг немедленно собирались толпы местных пацанов. В эти годы норильская детвора буквально «заболела» медвежьей темой, Айка стала главной городской звездой. История окончилась грустно: взрослый зверь не мог жить в норильской квартире, Айку передали в берлинский зоопарк, но там она вскоре погибла. Городскую скульптуру белого медведя, установленную в 2008 году на площади Металлургов, назвали в честь Айки. Адрес: площадь Памяти Героев «Вечный огонь» Утром 9 мая норильчане пришли на новую площадь на улице Севастопольской — площадь Памяти Героев. Здесь открыли монумент норильчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и тем, кто ковал щит и меч Победы в тылу. Барельеф, установленный в городе к 30–летию Великой Победы, был сделан «местными силами» — авторами стали архитекторы и художники художественно–производственной мастерской комбината Рагим Сейфуллаев, Валерий Бандякин и Борис Палей. Вечный огонь на площади горит и в наши дни. Событие: первые почетные граждане 1 февраля в горисполкоме впервые прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин Норильска». Первыми почетными норильчанами стали первооткрыватель Норильска Николай Урванцев, создатель геологической службы комбината Александр Воронцов, начальник управления снабжения комбината Владимир Всесвятский и старший плавильщик медного завода, Герой Соцтруда Александр Шереметов. До конца года список почетных граждан Норильска пополнили также старейший актер Норильского театра драмы Всеволод Лукьянов и главный архитектор города Витольд Непокойчицкий. Пионерлагерь «Таёжный» Точка на карте: озеро Лама В 1975 и 1977 годах на мысе Тонком произвели подземные ядерные взрывы. Заряды заложили в соляном пласте на глубине 800 метров. Для чего это было сделано? Самая распространенная версия гласит, что таким образом хотели создать емкости для хранения аварийного запаса природного газа. Но, скорее всего, столь варварским способом пытались убить еще «двух зайцев»: проводили сейсмозондирование на предмет наличия полезных ископаемых и испытывали возможности «мирного атома». К месту взрыва от берега Ламы когда–то вела просека, по которой тракторами волокли огромную 30–метровую буровую, что и сейчас стоит в полутора километрах от берега. Ядерные испытания на Ламе и сейчас порождают слухи о повышенном радиационном фоне в тех местах. Однако замеры специалистов показывают, что фон там не выше, чем в любой норильской квартире.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Важный год для норильской энергетики — год «пересменки». Усть–Хантайская ГЭС целиком (все семь гидроагрегатов) была сдана в промышленную эксплуатацию, и в это же время началось строительство новой гидроэлектростанции на реке Курейка, у поселка Светлогорск. И сегодня большая часть электроэнергии, питающей Норильск и «Норникель», поступает с Хантайской и Курейской ГЭС.Норильск середины 1970–х — город молодых. Молодежь приезжала сюда со стройотрядами, вербовалась на строительство Надеждинского завода. Именно она во многом определяла своеобразный стиль городской жизни. Нигде в стране (кроме, разве что, Москвы и Ленинграда) не было такого числа молодежных клубов и кафе, как в заполярном Норильске 1970–х. «Молодежный» дух проявлялся даже в городской топонимике: Молодежный проезд, гастроном «Комсомольский», парикмахерская «Молодость», клуб «Юность», кафе «Весна», банкетный зал для молодоженов «Лада» (кстати, открылся он именно в 1975–м)... И даже название строящегося металлургического гиганта — «Надежда» — было устремлено в будущее. А еще в 1975 году в Норильском индустриальном институте открыли дневное отделение, в городе уже третье лето работали трудовые отряды старшеклассников — еще одна «молодежная» инициатива. У отрядов были свои комиссары, штабы, форма, нарукавные эмблемы... А в кармане у каждого — трудовой паспорт, куда вписывались отметки о сделанных добрых делах....весной получили в НПОПАТ. Отмечалось, что в Норильске пассажирский транспорт работает идеально: межавтобусные интервалы от трех до пяти минут — лучший показатель во всем Советском Союзе. А к юбилею комбината автодорожники сдали в эксплуатацию трассу Норильск — Алыкель — самую протяженную на тот момент транспортную артерию Заполярья.В 1975 году на международный фестиваль в Карловых Варах был отправлен фильм о белых медведях, который снял на Земле Франца–Иосифа кинооператор Норильской студии телевидения Юрий Ледин. Эту картину тогда закупили больше 20 иностранных фирм. «Белый медведь» демонстрировался и в кинотеатрах нашей страны. Это был тот редкий случай, когда документальный фильм, сделанный на студии телевидения, целый год не снимали с проката. А норильские теледокументалисты Юрий и Людмила Ледины, вернувшись из Арктики, привезли в наш город медвежонка–сироту Айку. Юрий Ледин жил в доме на площади Металлургов с женой и дочерью Вероникой, с ними поселилась и Айка. Когда Ледин выводил ее на прогулку, вокруг немедленно собирались толпы местных пацанов. В эти годы норильская детвора буквально «заболела» медвежьей темой, Айка стала главной городской звездой. История окончилась грустно: взрослый зверь не мог жить в норильской квартире, Айку передали в берлинский зоопарк, но там она вскоре погибла. Городскую скульптуру белого медведя, установленную в 2008 году на площади Металлургов, назвали в честь Айки.Утром 9 мая норильчане пришли на новую площадь на улице Севастопольской — площадь Памяти Героев. Здесь открыли монумент норильчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и тем, кто ковал щит и меч Победы в тылу. Барельеф, установленный в городе к 30–летию Великой Победы, был сделан «местными силами» — авторами стали архитекторы и художники художественно–производственной мастерской комбината Рагим Сейфуллаев, Валерий Бандякин и Борис Палей. Вечный огонь на площади горит и в наши дни.1 февраля в горисполкоме впервые прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин Норильска». Первыми почетными норильчанами стали первооткрыватель Норильска Николай Урванцев, создатель геологической службы комбината Александр Воронцов, начальник управления снабжения комбината Владимир Всесвятский и старший плавильщик медного завода, Герой Соцтруда Александр Шереметов. До конца года список почетных граждан Норильска пополнили также старейший актер Норильского театра драмы Всеволод Лукьянов и главный архитектор города Витольд Непокойчицкий.В 1975 и 1977 годах на мысе Тонком произвели подземные ядерные взрывы. Заряды заложили в соляном пласте на глубине 800 метров. Для чего это было сделано? Самая распространенная версия гласит, что таким образом хотели создать емкости для хранения аварийного запаса природного газа. Но, скорее всего, столь варварским способом пытались убить еще «двух зайцев»: проводили сейсмозондирование на предмет наличия полезных ископаемых и испытывали возможности «мирного атома». К месту взрыва от берега Ламы когда–то вела просека, по которой тракторами волокли огромную 30–метровую буровую, что и сейчас стоит в полутора километрах от берега. Ядерные испытания на Ламе и сейчас порождают слухи о повышенном радиационном фоне в тех местах. Однако замеры специалистов показывают, что фон там не выше, чем в любой норильской квартире.

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