[Индекс номера 136 (31.08.2018)]



Гость «ЗП»

Сергей Сергеев:«Останавливаться на достигнутом я не собираюсь»

В эти выходные стартует очередной, 27–й по счету, чемпионат России по мини–футболу. В первом туре Суперлиги «Норильский никель» отправится в Самару, где в двухматчевом противостоянии померится силами с дебютантом лиги — «Динамо». В преддверии открытия сезона мы пообщались с новым капитаном заполярного клуба Сергеем Сергеевым, в прошлом — капитаном сборной России.



Сергей Сергеев Справка «ЗП» Сергей Сергеев является воспитанником ЦСКА, за основной состав которого выступал с 2003 по 2012 год. Долгое время он являлся капитаном команды. После того как из–за возникших финансовых проблем армейский клуб был вынужден сняться с розыгрыша чемпионата, Сергей пополнил ряды подмосковного «Динамо», вместе с которым по три раза побеждал в Суперлиге и Кубке России, а также становился обладателем Межконтинентального кубка в 2013 году. Перед началом прошлого сезона динамовцев также постигли финансовые проблемы, игрок был приглашен в «Норильский никель». Выступая за норильчан, по итогам сезона 2017/2018 он стал одним из лидеров команды, проведя за нее 36 встреч в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 20 голов. В его активе имеется опыт выступлений и за сборную России, где он также был капитаном. В составе первой команды страны Сергей три раза становился серебряным, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Игроку 35 лет, он является универсалом, но предпочитает играть в защите. – Сергей, предстоящий сезон для вас станет вторым в составе «Норникеля». Вы не жалеете о переезде на Крайний Север? – В прошлом сезоне мы добились неплохого результата — вышли в финал Кубка России. К сожалению, нам совсем немного не хватило сил и везения, чтобы привезти этот трофей в Норильск, тем не менее ребята показали достойную игру на протяжении всего розыгрыша. В Суперлиге мы вышли в плей–офф, где, к сожалению, некоторых наших игроков подкосили травмы, и в итоге мы дальше 1/4 финала не прошли. Нет, я не жалею, что перешел в норильский клуб. И ваши морозы меня совсем не пугают, хотя, признаюсь, раньше, когда я выступал за другие команды и приезжал на игры, было довольно тяжело — разница во времени, холод, полярная ночь. Но сейчас я уже ко всему привык и особых проблем не испытываю. – Как вы оцениваете условия, в которых играет и тренируется команда? – В Норильске они практически идеальные, очень многое делается в плане восстановительных мероприятий. Могу сказать откровенно, что в Суперлиге не каждый клуб обладает своим собственным залом для занятий. Даже у подмосковного «Динамо», за который я выступал, не было своей базы — мы занимались в университете МВД. А в Норильске многое делается для того, чтобы команда думала только о самоотдаче во время игры и добивалась поставленных перед ней задач. Кроме того, насколько я знаю, в ближайшие годы в городе построят современную игровую площадку — ФОК, который станет новым домом для клуба. Надеюсь, что там команда будет как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. – Как вас приняли в команде и насколько высокой оказалась конкуренция среди игроков? – Приняли хорошо. Конкуренция никогда никому не мешала. Всегда приятно соперничать с сильными партнерами за место в основном составе, ведь только так можно профессионально расти и поддерживать себя на уровне. Лично я только рад, когда в команду приходят высококлассные игроки, ведь так вся команда становится сильнее. Кроме того, это большой стимул к дальнейшему росту и для молодых игроков — им есть на кого равняться и у кого набираться опыта. – На какие сильные или слабые стороны клуба вы обратили внимание, когда пополнили состав «Норильского никеля»? – В «Динамо», где я играл пять лет, уровень моих партнеров по команде был очень высокий. На тот момент это был один из сильнейших клубов страны. Там игроки на каждой тренировке выкладывались по максимуму своих возможностей, доказывая изо дня в день свою состоятельность и право занимать место в основном составе. Когда я пришел в «Норникель», то заметил, что почти половина команды не соответствует необходимым для громких побед требованиям. Как таковой серьезной конкуренции среди игроков я не увидел, некоторые на тренировках себя особо не перетруждали — мол, все равно найдется место в заявке на игру. Но так быть не должно. В итоге кого–то из них уже нет в команде. – За свою карьеру вы успели поработать с разными тренерами, в том числе и в сборной. Что вы скажете о работе Александра Соколова и как оцениваете Алексея Попова в новой для него роли тренера? – Александр Анатольевич — профессионал, тем не менее он не стесняется обратиться за советом к опытным футболистам. Мы хорошо ладим с главным тренером, у нас не возникает проблем. Что касается Алексея, то могу сказать одно: пока что ему трудновато перестроиться на тренерскую деятельность. Все–таки он достаточно долго играл, причем довольно успешно, а быть тренером — это нечто другое, и по нему видно, что он до сих пор с нами на одной волне. Но я считаю: у него есть талант и большие перспективы, и он обязательно проявит себя как наставник. – Буквально неделю назад вас выбрали капитаном команды на новый сезон. Расскажите, как проходила эта процедура и кто были ваши основные конкуренты? – Не могу сказать, что у нас была какая–то конкуренция. В команде должен быть человек, который носит капитанскую повязку. Решили провести анонимное голосование: нам раздали листы бумаги, на которых каждый из нас написал фамилии троих игроков. В итоге больше всех голосов набрал я, следом — Николай Канивец и Сергей Сытин, которые стали вице–капитанами. – При этом быть капитаном, даже для такого опытного футболиста, как вы, — это волнительно? – Волнения у меня как такового нет, потому что в профессиональном мини–футболе я уже прошел достаточно большой путь: сначала в ЦСКА, а затем и в сборной я был капитаном. Другое дело, что быть капитаном — это большая ответственность, поскольку в игровом плане всегда нужно соответствовать своему уровню, вести за собой команду, находить правильные слова поддержки и так далее. – В межсезонье «Норникель» сыграл в предсезонном турнире — Кубке Урала, на котором из пяти участников занял третье место. Как вы оцениваете это выступление и чем сейчас занята команда? – В Екатеринбурге мы провели достаточно много игр за короткий период, физические нагрузки были достаточно серьезными. В одних встречах мы довольно уверенно смотрелись, в других, например против «Газпром–Югры» и «Синары», нам чего–то не хватало. По сравнению с прошлым сезоном сейчас тренерский штаб пытается нам привить немного другую игру, поэтому ищет сочетания в четверках, которые до конца еще не сформированы. Но по моим ощущениям, в нашей игре должна появиться свежесть, и та работа, которую мы проделали на предсезонных сборах, обязательно принесет свои плоды. После Кубка Урала нам дали три выходных дня, а сейчас мы активно готовимся к началу чемпионата. – Перед клубом поставлены какие–то конкретные задачи на сезон? – Наша цель — как можно чаще побеждать. Но если более конкретно, минимум — это выход в плей–офф Суперлиги и повторение прошлогоднего результата в Кубке России. – Когда заканчивается ваш контракт и какие планы на будущее? – У меня контракт до конца предстоящего сезона. Пока еще у меня есть силы и желание играть, поэтому если я буду полезен клубу, то, наверное, с руководством мы найдем точки соприкосновения, и я продолжу свою карьеру в Норильске. В любом случае мое будущее зависит только от меня и тех результатов, которые я показываю на площадке. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Обязательно хочу выиграть с «Норильским никелем» какой–нибудь трофей. – И напоследок: как вам поддержка норильских болельщиков и что бы вы им пожелали перед стартом сезона? – Публика в Норильске искренняя. Болельщики видят, когда мы выкладываемся на игре по максимуму, и если даже не добиваемся победы, то после финального свистка провожают нас аплодисментами. Но все мы прекрасно знаем, что трибуны заполняются в том случае, когда команда выигрывает. Наверняка в прошлом сезоне болельщики ждали от нас большего, и я считаю, что тот факт, что мы дошли до финала Кубка страны — это в том числе и их заслуга. Я благодарен норильчанам за поддержку и от лица команды хочу попросить их не покидать трибуны, ведь мы в них нуждаемся, их поддержка помогает нам в трудные минуты. Еще я хочу пожелать всем здоровья. А самым юным поклонникам, которые мечтают стать профессиональными игроками, я желаю честно и добросовестно относиться к делу, которое они для себя выбрали, двигаться только вперед, и тогда они станут не только хорошими футболистами, но и просто достойными людьми.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В прошлом сезоне мы добились неплохого результата — вышли в финал Кубка России. К сожалению, нам совсем немного не хватило сил и везения, чтобы привезти этот трофей в Норильск, тем не менее ребята показали достойную игру на протяжении всего розыгрыша. В Суперлиге мы вышли в плей–офф, где, к сожалению, некоторых наших игроков подкосили травмы, и в итоге мы дальше 1/4 финала не прошли. Нет, я не жалею, что перешел в норильский клуб. И ваши морозы меня совсем не пугают, хотя, признаюсь, раньше, когда я выступал за другие команды и приезжал на игры, было довольно тяжело — разница во времени, холод, полярная ночь. Но сейчас я уже ко всему привык и особых проблем не испытываю.– В Норильске они практически идеальные, очень многое делается в плане восстановительных мероприятий. Могу сказать откровенно, что в Суперлиге не каждый клуб обладает своим собственным залом для занятий. Даже у подмосковного «Динамо», за который я выступал, не было своей базы — мы занимались в университете МВД. А в Норильске многое делается для того, чтобы команда думала только о самоотдаче во время игры и добивалась поставленных перед ней задач. Кроме того, насколько я знаю, в ближайшие годы в городе построят современную игровую площадку — ФОК, который станет новым домом для клуба. Надеюсь, что там команда будет как можно чаще радовать болельщиков своей игрой.– Приняли хорошо. Конкуренция никогда никому не мешала. Всегда приятно соперничать с сильными партнерами за место в основном составе, ведь только так можно профессионально расти и поддерживать себя на уровне. Лично я только рад, когда в команду приходят высококлассные игроки, ведь так вся команда становится сильнее. Кроме того, это большой стимул к дальнейшему росту и для молодых игроков — им есть на кого равняться и у кого набираться опыта.– В «Динамо», где я играл пять лет, уровень моих партнеров по команде был очень высокий. На тот момент это был один из сильнейших клубов страны. Там игроки на каждой тренировке выкладывались по максимуму своих возможностей, доказывая изо дня в день свою состоятельность и право занимать место в основном составе. Когда я пришел в «Норникель», то заметил, что почти половина команды не соответствует необходимым для громких побед требованиям. Как таковой серьезной конкуренции среди игроков я не увидел, некоторые на тренировках себя особо не перетруждали — мол, все равно найдется место в заявке на игру. Но так быть не должно. В итоге кого–то из них уже нет в команде.– Александр Анатольевич — профессионал, тем не менее он не стесняется обратиться за советом к опытным футболистам. Мы хорошо ладим с главным тренером, у нас не возникает проблем. Что касается Алексея, то могу сказать одно: пока что ему трудновато перестроиться на тренерскую деятельность. Все–таки он достаточно долго играл, причем довольно успешно, а быть тренером — это нечто другое, и по нему видно, что он до сих пор с нами на одной волне. Но я считаю: у него есть талант и большие перспективы, и он обязательно проявит себя как наставник.– Не могу сказать, что у нас была какая–то конкуренция. В команде должен быть человек, который носит капитанскую повязку. Решили провести анонимное голосование: нам раздали листы бумаги, на которых каждый из нас написал фамилии троих игроков. В итоге больше всех голосов набрал я, следом — Николай Канивец и Сергей Сытин, которые стали вице–капитанами.– Волнения у меня как такового нет, потому что в профессиональном мини–футболе я уже прошел достаточно большой путь: сначала в ЦСКА, а затем и в сборной я был капитаном. Другое дело, что быть капитаном — это большая ответственность, поскольку в игровом плане всегда нужно соответствовать своему уровню, вести за собой команду, находить правильные слова поддержки и так далее.– В Екатеринбурге мы провели достаточно много игр за короткий период, физические нагрузки были достаточно серьезными. В одних встречах мы довольно уверенно смотрелись, в других, например против «Газпром–Югры» и «Синары», нам чего–то не хватало. По сравнению с прошлым сезоном сейчас тренерский штаб пытается нам привить немного другую игру, поэтому ищет сочетания в четверках, которые до конца еще не сформированы. Но по моим ощущениям, в нашей игре должна появиться свежесть, и та работа, которую мы проделали на предсезонных сборах, обязательно принесет свои плоды. После Кубка Урала нам дали три выходных дня, а сейчас мы активно готовимся к началу чемпионата.– Наша цель — как можно чаще побеждать. Но если более конкретно, минимум — это выход в плей–офф Суперлиги и повторение прошлогоднего результата в Кубке России.– У меня контракт до конца предстоящего сезона. Пока еще у меня есть силы и желание играть, поэтому если я буду полезен клубу, то, наверное, с руководством мы найдем точки соприкосновения, и я продолжу свою карьеру в Норильске. В любом случае мое будущее зависит только от меня и тех результатов, которые я показываю на площадке. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Обязательно хочу выиграть с «Норильским никелем» какой–нибудь трофей.– Публика в Норильске искренняя. Болельщики видят, когда мы выкладываемся на игре по максимуму, и если даже не добиваемся победы, то после финального свистка провожают нас аплодисментами. Но все мы прекрасно знаем, что трибуны заполняются в том случае, когда команда выигрывает. Наверняка в прошлом сезоне болельщики ждали от нас большего, и я считаю, что тот факт, что мы дошли до финала Кубка страны — это в том числе и их заслуга. Я благодарен норильчанам за поддержку и от лица команды хочу попросить их не покидать трибуны, ведь мы в них нуждаемся, их поддержка помогает нам в трудные минуты. Еще я хочу пожелать всем здоровья. А самым юным поклонникам, которые мечтают стать профессиональными игроками, я желаю честно и добросовестно относиться к делу, которое они для себя выбрали, двигаться только вперед, и тогда они станут не только хорошими футболистами, но и просто достойными людьми.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















