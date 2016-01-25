[Индекс номера 136 (31.08.2018)]



И я там был

Чистый берег

Экокоманда «Общество анонимных волонтеров» и клуб «Моржи Таймыра» 2 сентября представят горожанам новую благоустроенную площадку для отдыха на берегу озера Долгое.



Юные участники экокоманды Накануне этого события мы побывали в гостях у замечательной команды эковолонтеров. Взрослые и дети завершали последние приготовления к празднику. В отремонтированных клубных вагончиках с раздевалками, чайной и мини–спортзалом, помещением для проведения мастер–классов они наводили красоту — подкрашивали оборудование, приколачивали реечки. Самое удивительное открылось за вагончиками: здесь на месте пустыря как в сказке возникла благоустроенная площадка — с клумбами, скамеечками, подиумом для выступлений. Знакомимся с Юлией Тимуш. Наверное, это на работе она — строгий начальник отдела взаимодействия с органами власти и местного самоуправления управления региональных проектов ЗФ «Норникеля». А в «Обществе анонимных волонтеров» — незаменимый участник сплоченной команды, в которую вошло немало ее коллег. Все они — люди скромные, считают, что добро надо делать самоотверженно, но без шумихи, поэтому и название для команды такое необычное придумали. А еще обзавелись специальными темными очками–прямоугольниками, за которыми не сразу разглядишь лица трудолюбивых норильчан, ратующих за чистоту и красоту родного города. Юлия Тимуш (стоит) со своими соратниками из «Общества анонимных волонтеров» По нашей просьбе Юлия растолковала, что к чему в их экоделе: – На проект нас вдохновила корпоративная программа «Норникеля» «Комбинат добра». Сейчас идет уже третий этап экологического марафона «ПонесЛось!» — реализация экодел. У всех команд экомарафона абсолютно разные проекты. Мы решили благоустроить запущенную территорию возле помещения клуба «Моржи Таймыра». Среди участников нашей команды есть и Наталья Карпушкина, которая занимается с сыном в клубе зимнего плавания. Она тоже работает в управлении региональных проектов ЗФ, да и большая часть команды именно оттуда. Мы все объединились, и как друзья, и как коллеги. У нашего города масштабные планы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому, но остались и неохваченные места, вот мы и хотим хоть что–то свое привнести. В начале августа эковолонтеры вместе с моржами начали работу по приведению горе–пустыря в божеский вид. За несколько недель удалось убрать мусор, завезти щебень и разровнять площадку. С техникой и инвентарем помогли управление городского хозяйства, предприятие «Норильский промышленный транспорт» и управление «Норильскавтодор». Все прониклись идеей сделать город чуточку краше. Остатки старых коллекторов, свай, непонятных конструкций были покрыты старыми граффити. Часть таких «объектов» украсили новыми росписями и эколозунгами, дыры зашили профлистом из соображений безопасности. Юлия Тимуш продолжает экскурсию по преобразившейся площадке, в которую уже вложено немало труда: – Этот участок выделен клубу «Моржи Таймыра» администрацией города в безвозмездное пользование. Мы занимаемся здесь не строительством, а лишь благоустройством и озеленением, которое нам, добровольцам, вполне по силам. Смотрите: из списанных деревянных поддонов сделали скамейки, разбили клумбы, посадили яркие бархатцы, которые вырастил предприниматель Иван Попов. Обработали клумбы и методом гидропосева — с семенами шести видов многолетних трав и шести видов цветов, в этом нам помог ООО «ЦЭС». Считайте, что тут появилась экспериментальная площадка, где можно посмотреть, как приживаются многолетние цветочные культуры в условиях Крайнего Севера. При поддержке предприятия технологического железнодорожного транспорта добровольцам удалось возвести яркую сцену, на которой моржи смогут проводить свои мероприятия, занятия йогой и зумбой, а горожане — загорать. Воодушевились и нарисовали Понятно, что на одном энтузиазме волонтерам не выехать. К счастью, на реализацию проекта были выделены деньги, на которые купили краски и заказали доски для настила, а теперь организуют экопраздник. Прохожий люд то и дело спрашивает — а чем таким важным эковолонтеры заняты? Узнают — тепло благодарят, от души хвалят. Работают в команде и несколько школьников. Михаил Лузин с Артемом Фентисовым рассказали, как помогают «волонтерить» своим мамам. Мальчишки таскали плиты, камни и землю для клумб. А Настя Лузина, мама которой трудится в Доме спорта БОКМО, проявила себя и как художница. Ребята говорят, что и некоторые взрослые, раньше вообще не умевшие рисовать, взяли в руки кисточки. Теперь на площадке можно и моржей под пальмами, и горы с облаками увидеть, и нескучные лозунги, призывающие не мусорить, почитать. Так было... ...так стало В воскресенье, 2 сентября, в 14.00 на экоплощадке состоится праздник «Чистый берег — новые возможности». В этот день и моржи начнут новый сезон. Если погода позволит, проведут спортивные состязания. Гости смогут полюбоваться фотовыставкой «Озеро Долгое через призму времени», а те, кто принесет селфи на фоне озера, получат сувенир. Управление образования предоставило для проведения мастер–классов в клубном помещении «Моржей Таймыра» парты, столы и стулья, и все желающие смогут научиться мастерить из вторсырья — пластиковых стаканчиков и бутылок — украшения для клумб в виде цветов и грибочков. К дегустации травяных чаев и экоконфет ребята уже готовят подставки в виде моржей для горячих кружек. Целебные травы собрали в тундре, кое–что привезли из Сибири. Устроят и экобаньку — с рассказом о видах веников, особо полезных для оздоровления. Не обойдется и без купания в Долгом озере. Для «Общества анонимных волонтеров» этот день ознаменует завершение важного этапа большой и полезной для города работы. Команда надеется, что в следующем году вновь появятся средства, и проект получит достойное продолжение. На призыв помочь в организации экопраздника откликнулись администрация Норильска, ООО «Северная вода», студия фитнеса и йоги «Абсолютно Ты» и частный предприниматель Сергей Канавин. Норильское братство не подкачало. В это воскресенье на преобразившийся берег озера придут моржи с семьями и эковолонтеры. В гости зовут всех, кто только пожелает. Впереди — только добрые дела и созидание на благо родного Норильска.

Ирина Даниленко Фото автора и из архива Юлии Тимуш www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне этого события мы побывали в гостях у замечательной команды эковолонтеров. Взрослые и дети завершали последние приготовления к празднику. В отремонтированных клубных вагончиках с раздевалками, чайной и мини–спортзалом, помещением для проведения мастер–классов они наводили красоту — подкрашивали оборудование, приколачивали реечки. Самое удивительное открылось за вагончиками: здесь на месте пустыря как в сказке возникла благоустроенная площадка — с клумбами, скамеечками, подиумом для выступлений.Знакомимся с. Наверное, это на работе она — строгий начальник отдела взаимодействия с органами власти и местного самоуправления управления региональных проектов ЗФ «Норникеля». А в «Обществе анонимных волонтеров» — незаменимый участник сплоченной команды, в которую вошло немало ее коллег. Все они — люди скромные, считают, что добро надо делать самоотверженно, но без шумихи, поэтому и название для команды такое необычное придумали. А еще обзавелись специальными темными очками–прямоугольниками, за которыми не сразу разглядишь лица трудолюбивых норильчан, ратующих за чистоту и красоту родного города.По нашей просьбе Юлия растолковала, что к чему в их экоделе:– На проект нас вдохновила корпоративная программа «Норникеля» «Комбинат добра». Сейчас идет уже третий этап экологического марафона «ПонесЛось!» — реализация экодел. У всех команд экомарафона абсолютно разные проекты. Мы решили благоустроить запущенную территорию возле помещения клуба «Моржи Таймыра». Среди участников нашей команды есть и Наталья Карпушкина, которая занимается с сыном в клубе зимнего плавания. Она тоже работает в управлении региональных проектов ЗФ, да и большая часть команды именно оттуда. Мы все объединились, и как друзья, и как коллеги. У нашего города масштабные планы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому, но остались и неохваченные места, вот мы и хотим хоть что–то свое привнести.В начале августа эковолонтеры вместе с моржами начали работу по приведению горе–пустыря в божеский вид. За несколько недель удалось убрать мусор, завезти щебень и разровнять площадку. С техникой и инвентарем помогли управление городского хозяйства, предприятие «Норильский промышленный транспорт» и управление «Норильскавтодор». Все прониклись идеей сделать город чуточку краше.Остатки старых коллекторов, свай, непонятных конструкций были покрыты старыми граффити. Часть таких «объектов» украсили новыми росписями и эколозунгами, дыры зашили профлистом из соображений безопасности.Юлия Тимуш продолжает экскурсию по преобразившейся площадке, в которую уже вложено немало труда:– Этот участок выделен клубу «Моржи Таймыра» администрацией города в безвозмездное пользование. Мы занимаемся здесь не строительством, а лишь благоустройством и озеленением, которое нам, добровольцам, вполне по силам. Смотрите: из списанных деревянных поддонов сделали скамейки, разбили клумбы, посадили яркие бархатцы, которые вырастил предприниматель Иван Попов. Обработали клумбы и методом гидропосева — с семенами шести видов многолетних трав и шести видов цветов, в этом нам помог ООО «ЦЭС». Считайте, что тут появилась экспериментальная площадка, где можно посмотреть, как приживаются многолетние цветочные культуры в условиях Крайнего Севера.При поддержке предприятия технологического железнодорожного транспорта добровольцам удалось возвести яркую сцену, на которой моржи смогут проводить свои мероприятия, занятия йогой и зумбой, а горожане — загорать.Понятно, что на одном энтузиазме волонтерам не выехать. К счастью, на реализацию проекта были выделены деньги, на которые купили краски и заказали доски для настила, а теперь организуют экопраздник. Прохожий люд то и дело спрашивает — а чем таким важным эковолонтеры заняты? Узнают — тепло благодарят, от души хвалят.Работают в команде и несколько школьников.рассказали, как помогают «волонтерить» своим мамам. Мальчишки таскали плиты, камни и землю для клумб. А, мама которой трудится в Доме спорта БОКМО, проявила себя и как художница. Ребята говорят, что и некоторые взрослые, раньше вообще не умевшие рисовать, взяли в руки кисточки. Теперь на площадке можно и моржей под пальмами, и горы с облаками увидеть, и нескучные лозунги, призывающие не мусорить, почитать.В воскресенье, 2 сентября, в 14.00 на экоплощадке состоится праздник «Чистый берег — новые возможности». В этот день и моржи начнут новый сезон. Если погода позволит, проведут спортивные состязания. Гости смогут полюбоваться фотовыставкой «Озеро Долгое через призму времени», а те, кто принесет селфи на фоне озера, получат сувенир. Управление образования предоставило для проведения мастер–классов в клубном помещении «Моржей Таймыра» парты, столы и стулья, и все желающие смогут научиться мастерить из вторсырья — пластиковых стаканчиков и бутылок — украшения для клумб в виде цветов и грибочков. К дегустации травяных чаев и экоконфет ребята уже готовят подставки в виде моржей для горячих кружек. Целебные травы собрали в тундре, кое–что привезли из Сибири. Устроят и экобаньку — с рассказом о видах веников, особо полезных для оздоровления. Не обойдется и без купания в Долгом озере.Для «Общества анонимных волонтеров» этот день ознаменует завершение важного этапа большой и полезной для города работы. Команда надеется, что в следующем году вновь появятся средства, и проект получит достойное продолжение.

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