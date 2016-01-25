[Индекс номера 136 (31.08.2018)]



Мысли вслух

Блог - благо или блажь?

Со словом «блог», весьма неблагозвучным для русского уха, я впервые познакомился в далеком 2000 году, когда американский коллега по исследованию клинкового оружия завел блог, где ежедневно выкладывал свои соображения и рассказывал о находках. Мне было предложено поступить так же — срочно завести личный блог.



Увы, эта новация в России отклика не вызвала. И действительно, зачем каждый день ходить на неведомый иноземный сайт и оставлять комментарии там, если весь массив обсуждений в те годы формировался и хранился исключительно на специализированных форумах? Это новые ссылки, дисциплина посещений, перекрестные споры на нескольких площадках... Неудобно! Так что действительно массовое блогерство началось у нас вместе с развитием первых социальных сетей. Насколько я знаю, и у коллеги задумка «не взлетела», народ к нему не пошел. Ведь и в США блогинг стартовал лишь в августе 1999 года, после открытия бесплатной службы Blogger.com. Блог в чистом виде — это некий сайт, имеющий свои особенности: каждая статья называется постом, имеет авторство и дату публикации. По сути, это постоянно обновляемый ресурс с главенствующей в нем лентой новостей. Это и есть то, чем отличается блог от обычного сайта, — наличие постов, которые публикуются один за другим, старые записи уходят в историю. Для блога характерна возможность комментировать авторские записи, высказывать личное мнение, оценивать и спорить. Это наделяет блоги рядом существенных преимуществ перед общением по электронной почте, в группах новостей и чатах. Само слово «блог» произошло от английского blog, оно было хитро вырезано из web log — интернет–журнал событий, интернет–дневник, онлайн–дневник, веб–сайт, основное наполнение которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог, называют блогерами, а совокупность всех блогов сети принято называть блогосферой. В блоге обычно пишут о текущих делах, событиях, и поэтому информация может быстро терять актуальность и значимость. В этом блоги проигрывают обычным сайтам, где, как правило, размещаются достаточно объемистые статьи, актуальные долгое время. В блоге тоже могут появляться большие и серьезные статьи, но это требует определенного качества материала и уровня подготовки читателя. Отдельные блоги на сайтах все еще присутствуют в общей блогосфере, однако с 2012 года интерес к ним начал резко сокращаться. Сейчас мало кто читает обособленные блоги, а поэтому мало кто их ведет. Самый простой вид блога — уютный личный дневничок с разномастной информацией, где вы пишете обо всем, что вас интересует или с чем вы соприкоснулись в быту, во время учебы или на работе. Такие блоги пользуются низкой популярностью, получить с их помощью известность либо заработать нереально. Подобная деятельность скорее схожа с развлечением и желанием выговориться, услышать другое мнение, показать себя в выгодном свете и хоть как–то прославиться. С развитием социальных сетей личные блоги вообще стали великой редкостью, и вести их можно только при наличии повышенной самонадеянности или самовлюбленности. Ведь куда проще и удобнее выкладывать новости и мысли в какой–нибудь из социальных сетей, вывешивая их к себе на «стену». Именно соцсети, где пользователю не нужно выходить за пределы сообщества, мотаясь по множеству ссылок, и породили по–настоящему массовое блогерство. Тем не менее сохранились чисто профессиональные блоги, живущие отдельно, где обычно публикуются строго профильные статьи. Например, исторические или технические. Узкий специалист или просто талантливый мастеровой человек показывает, советует, учит, как правильно выполнять ту или иную работу, делится опытом и тонкостями ремесла. Специализированные блоги вполне способны привлечь трафик и внимание, особенно если человек, размещающий толковую информацию, не забывает своевременно отвечать на комментарии к постам и лично участвует в обсуждении. На таких блогах уже можно зарабатывать деньги, пусть и небольшие, ведь доход будет сильно зависеть от тематики блога, популярности темы в массах. Успешно работают брендовые блоги, часто привязанные к главному порталу известной фирмы. Вряд ли этот узкий сектор блогосферы в обозримом будущем исчезнет – именно здесь крутятся огромные деньги. Каждая новая компания, особенно из тех, что занимаются продвижением интернет–услуг и продажами в сети, наличие такого блога при выходе на рынок считает важным делом. Тематические статьи, написанные для привлечения новых клиентов–потребителей, отличаются весьма неплохим качеством, написаны со знанием литературного ремесла, предмета рекламы и психологии потребителя. Другое дело, что блоги на таких порталах, как правило, обновляются редко, хотя бывают и исключения. Отдельный феномен — блоги средств массовой информации, газет, журналов и телеканалов. Они интересны прежде всего тем, что именно сейчас идет процесс формирования СМИ нового поколения, где печатное слово сочетается как с телевидением и мультимедиа вообще, так и с активной работой в сети. Посты в таких блогах создаются штатными или внештатными корреспондентами издания и выделяются самым высоким качеством в плане подачи и актуальности. Зачастую посты блога дублируют материалы, размещенные официально. Это практически всегда профессиональная, неплохо оплачиваемая работа. В блогосфере все еще просматривается история некого противостояния «ранних блогеров» и «старых» СМИ. Еще года три назад часто можно было услышать: «Мы, блогеры, и есть настоящие независимые СМИ, относиться к нам нужно именно так, вплоть до предоставления особых прав!». Однако время проявило в этом смелом высказывании элементы лукавства. Действительно стоящая информация еще и в буквальном смысле стоит больших усилий и денег. Каждое серьезное СМИ имеет штат профессиональных корреспондентов, а то и региональных корпунктов. Вся эта сеть призвана добывать оперативную информацию и своевременно передавать ее в редакцию. Очевидно, что даже самый талантливый блогер не способен на такой организационный и финансовый подвиг. В итоге выяснилось, что самоуверенная фраза «сведениями меня снабжают добровольные помощники» на деле означает практику распространения, а зачастую и генерации сплетен. Не имея возможности быстро получать достоверную сенсационную информацию самостоятельно, «новостные блогеры» принялись самым наглым образом воровать новости у ведущих СМИ и крупных новостных агентств. Из личностных качеств в таком варианте ценными оказываются лишь знание иностранных языков и нахрапистость. Оказали свое влияние на ситуацию и поправки к закону о СМИ, о чем, собственно, просили сами блогеры... Однако никто из них не был готов принять на себя законодательно определенную личную ответственность за качество информации, ее правдивость. Сегодня феномен «новостного блогера» быстро исчезает за невостребованностью, а во все социальные сети пошли сами СМИ, достаточно быстро набирающие нужный сетевой опыт. Появилось и понятие «микроблог» — это блог, например, в Твиттере, социальной сети с возможностью публиковать заметки–твиты длиною не более 140 символов. Обычно это ссылка на событие или краткое суждение. В наши дни уже и этот термин исчезает. Теперь блогами и блогерами все чаще называют страницы и активных пользователей соцсетей. Для чего люди заводят блог? Для общения с людьми, с которыми нет возможности встретиться лично, например, с друзьями из других городов. Альтернатива, которую предлагают блоги, делает такую форму диалога наиболее удобной, не предполагающей обязательной взаимности и других ограничений общения «один на один». В блогах люди получают информацию, читают, развлекаются, самопрезентуются, занимаются психотерапией, сплачиваются и рефлексируют, тратят деньги и зарабатывают. Там они социализируются, ощущая причастность к общественным движениям и к жизни близких им по духу известных людей. При этом обязательно отслеживая реакцию публики на те или иные свои действия. С блогосферой связан феномен появления тренеров–коучеров, носителей еще одного неблагозвучного слова на стыке «ваучера» и «кочки». Они обещают в короткий срок научить вести блог так, чтобы стать знаменитым и начать монетизировать контент. Что тут скажешь... На поверку большинство из них ведет весьма унылые блоги, а деньги они зарабатывают на веселом облапошивании новичков. Вам нужно помнить, что блог — это всего лишь инструмент. Как гитара, например. Можно научить вас играть, но нельзя научить сочинять и исполнять песни так, чтобы волна обожания вынесла вас на сцену, усыпанную купюрами. Нет, вы сами должны что–то из себя представлять. Не вставая при этом в позу: буду выкладывать в сеть все, что я думаю, делаю, где нахожусь, что ем, куда пойду в будущем — пусть меня полюбят! На самом деле, такие люди, при огромном количестве френдов, активности и кажущейся успешности, очень одиноки и несчастны в личной жизни. У них нет самого главного — успехов в реальности. Поэтому, для того чтобы самому себе казаться живым, настоящим, им требуются наблюдатели. Чем больше их будет, тем более настоящими такие люди себя чувствуют. А ведь раньше нам нужны были всего несколько наблюдателей: половинка, семья и близкие друзья. И личные дневники вели для того, чтобы никогда и никому не показывать.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Увы, эта новация в России отклика не вызвала. И действительно, зачем каждый день ходить на неведомый иноземный сайт и оставлять комментарии там, если весь массив обсуждений в те годы формировался и хранился исключительно на специализированных форумах? Это новые ссылки, дисциплина посещений, перекрестные споры на нескольких площадках... Неудобно! Так что действительно массовое блогерство началось у нас вместе с развитием первых социальных сетей. Насколько я знаю, и у коллеги задумка «не взлетела», народ к нему не пошел. Ведь и в США блогинг стартовал лишь в августе 1999 года, после открытия бесплатной службы Blogger.com.Блог в чистом виде — это некий сайт, имеющий свои особенности: каждая статья называется постом, имеет авторство и дату публикации. По сути, это постоянно обновляемый ресурс с главенствующей в нем лентой новостей. Это и есть то, чем отличается блог от обычного сайта, — наличие постов, которые публикуются один за другим, старые записи уходят в историю. Для блога характерна возможность комментировать авторские записи, высказывать личное мнение, оценивать и спорить. Это наделяет блоги рядом существенных преимуществ перед общением по электронной почте, в группах новостей и чатах.Само слово «блог» произошло от английского blog, оно было хитро вырезано из web log — интернет–журнал событий, интернет–дневник, онлайн–дневник, веб–сайт, основное наполнение которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог, называют блогерами, а совокупность всех блогов сети принято называть блогосферой. В блоге обычно пишут о текущих делах, событиях, и поэтому информация может быстро терять актуальность и значимость. В этом блоги проигрывают обычным сайтам, где, как правило, размещаются достаточно объемистые статьи, актуальные долгое время. В блоге тоже могут появляться большие и серьезные статьи, но это требует определенного качества материала и уровня подготовки читателя. Отдельные блоги на сайтах все еще присутствуют в общей блогосфере, однако с 2012 года интерес к ним начал резко сокращаться. Сейчас мало кто читает обособленные блоги, а поэтому мало кто их ведет.Самый простой вид блога — уютный личный дневничок с разномастной информацией, где вы пишете обо всем, что вас интересует или с чем вы соприкоснулись в быту, во время учебы или на работе. Такие блоги пользуются низкой популярностью, получить с их помощью известность либо заработать нереально. Подобная деятельность скорее схожа с развлечением и желанием выговориться, услышать другое мнение, показать себя в выгодном свете и хоть как–то прославиться. С развитием социальных сетей личные блоги вообще стали великой редкостью, и вести их можно только при наличии повышенной самонадеянности или самовлюбленности. Ведь куда проще и удобнее выкладывать новости и мысли в какой–нибудь из социальных сетей, вывешивая их к себе на «стену». Именно соцсети, где пользователю не нужно выходить за пределы сообщества, мотаясь по множеству ссылок, и породили по–настоящему массовое блогерство.Тем не менее сохранились чисто профессиональные блоги, живущие отдельно, где обычно публикуются строго профильные статьи. Например, исторические или технические. Узкий специалист или просто талантливый мастеровой человек показывает, советует, учит, как правильно выполнять ту или иную работу, делится опытом и тонкостями ремесла. Специализированные блоги вполне способны привлечь трафик и внимание, особенно если человек, размещающий толковую информацию, не забывает своевременно отвечать на комментарии к постам и лично участвует в обсуждении. На таких блогах уже можно зарабатывать деньги, пусть и небольшие, ведь доход будет сильно зависеть от тематики блога, популярности темы в массах.Успешно работают брендовые блоги, часто привязанные к главному порталу известной фирмы. Вряд ли этот узкий сектор блогосферы в обозримом будущем исчезнет – именно здесь крутятся огромные деньги. Каждая новая компания, особенно из тех, что занимаются продвижением интернет–услуг и продажами в сети, наличие такого блога при выходе на рынок считает важным делом. Тематические статьи, написанные для привлечения новых клиентов–потребителей, отличаются весьма неплохим качеством, написаны со знанием литературного ремесла, предмета рекламы и психологии потребителя. Другое дело, что блоги на таких порталах, как правило, обновляются редко, хотя бывают и исключения.Отдельный феномен — блоги средств массовой информации, газет, журналов и телеканалов. Они интересны прежде всего тем, что именно сейчас идет процесс формирования СМИ нового поколения, где печатное слово сочетается как с телевидением и мультимедиа вообще, так и с активной работой в сети. Посты в таких блогах создаются штатными или внештатными корреспондентами издания и выделяются самым высоким качеством в плане подачи и актуальности. Зачастую посты блога дублируют материалы, размещенные официально. Это практически всегда профессиональная, неплохо оплачиваемая работа.В блогосфере все еще просматривается история некого противостояния «ранних блогеров» и «старых» СМИ. Еще года три назад часто можно было услышать: «Мы, блогеры, и есть настоящие независимые СМИ, относиться к нам нужно именно так, вплоть до предоставления особых прав!». Однако время проявило в этом смелом высказывании элементы лукавства.Действительно стоящая информация еще и в буквальном смысле стоит больших усилий и денег. Каждое серьезное СМИ имеет штат профессиональных корреспондентов, а то и региональных корпунктов. Вся эта сеть призвана добывать оперативную информацию и своевременно передавать ее в редакцию. Очевидно, что даже самый талантливый блогер не способен на такой организационный и финансовый подвиг.В итоге выяснилось, что самоуверенная фраза «сведениями меня снабжают добровольные помощники» на деле означает практику распространения, а зачастую и генерации сплетен. Не имея возможности быстро получать достоверную сенсационную информацию самостоятельно, «новостные блогеры» принялись самым наглым образом воровать новости у ведущих СМИ и крупных новостных агентств. Из личностных качеств в таком варианте ценными оказываются лишь знание иностранных языков и нахрапистость. Оказали свое влияние на ситуацию и поправки к закону о СМИ, о чем, собственно, просили сами блогеры... Однако никто из них не был готов принять на себя законодательно определенную личную ответственность за качество информации, ее правдивость. Сегодня феномен «новостного блогера» быстро исчезает за невостребованностью, а во все социальные сети пошли сами СМИ, достаточно быстро набирающие нужный сетевой опыт.Появилось и понятие «микроблог» — это блог, например, в Твиттере, социальной сети с возможностью публиковать заметки–твиты длиною не более 140 символов. Обычно это ссылка на событие или краткое суждение. В наши дни уже и этот термин исчезает. Теперь блогами и блогерами все чаще называют страницы и активных пользователей соцсетей.Для чего люди заводят блог? Для общения с людьми, с которыми нет возможности встретиться лично, например,с друзьями из других городов. Альтернатива, которую предлагают блоги, делает такую форму диалога наиболее удобной, не предполагающей обязательной взаимности и других ограничений общения «один на один». В блогах люди получают информацию, читают, развлекаются, самопрезентуются, занимаются психотерапией, сплачиваются и рефлексируют, тратят деньги и зарабатывают. Там они социализируются, ощущая причастность к общественным движениям и к жизни близких им по духу известных людей. При этом обязательно отслеживая реакцию публики на те или иные свои действия.С блогосферой связан феномен появления тренеров–коучеров, носителей еще одного неблагозвучного слова на стыке «ваучера» и «кочки». Они обещают в короткий срок научить вести блог так, чтобы стать знаменитым и начать монетизировать контент. Что тут скажешь... На поверку большинство из них ведет весьма унылые блоги, а деньги они зарабатывают на веселом облапошивании новичков. Вам нужно помнить, что блог — это всего лишь инструмент. Как гитара, например. Можно научить вас играть, но нельзя научить сочинять и исполнять песни так, чтобы волна обожания вынесла вас на сцену, усыпанную купюрами. Нет, вы сами должны что–то из себя представлять. Не вставая при этом в позу: буду выкладывать в сеть все, что я думаю, делаю, где нахожусь, что ем, куда пойду в будущем — пусть меня полюбят! На самом деле, такие люди, при огромном количестве френдов, активности и кажущейся успешности, очень одиноки и несчастны в личной жизни. У них нет самого главного — успехов в реальности. Поэтому, для того чтобы самому себе казаться живым, настоящим, им требуются наблюдатели. Чем больше их будет, тем более настоящими такие люди себя чувствуют.А ведь раньше нам нужны были всего несколько наблюдателей: половинка, семья и близкие друзья. И личные дневники вели для того, чтобы никогда и никому не показывать.

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