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День Шахтёра

[Индекс номера 136 (31.08.2018)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Дорогие читатели! Вот и закончилось лето. Завтра начнется новый учебный год, пусть он будет успешным для всех, кто отправится в наши школы за знаниями. И очень хочется, чтобы в сентябре было еще немало погожих теплых деньков для прогулок по тундре и любимому Норильску, который так преобразился в год своего 65–летия. Всегда с большой радостью получаю ваши сообщения, рисунки, фотографии о том, как вы провели лето в нашем заполярном городе и в более теплых краях. А теперь пришла пора делиться тем, каким станет ваш первый осенний месяц. Жду новостей из детских садиков, школ, творческих и спортивных кружков и студий. Мне очень интересно узнавать о том, чем увлекаются норильчата, где бывают с родителями, какие открытия для себя делают. По итогам этого года к 65–му дню рождения нашей газеты “Заполярная правда”, который она отметит 22 декабря, мы устроим праздничную встречу с наградами и сюрпризами для самых активных читателей и корреспондентов нашей страницы. Дерзайте! Желаю новых творческих успехов! Ваша Заполярочка

А в саду яблочки...
Уходящий щедрый август всегда богат на урожай и праздники. И в детском саду № 3 «Солнышко» об этом не забыли.

В старших группах «Золотой ключик» и «Капитошка» весело отметили русский народный праздник с красивым названием Яблочный Спас. Взрослые рассказали детям, что в православной Руси издавна отмечали сразу три праздника в честь Спасителя. Поэтому каждый из них так и называют — Спас. 14 августа — Медовый Спас, в этот день в храмах освящается и благословляется мед нового урожая. Второй Спас — Яблочный. Празднуется он 19 августа. В этот день освящают и благословляют фрукты нового урожая. В России самыми распространенными фруктами были яблоки, поэтому и сам праздник назвали Яблочным Спасом. А 29 августа приходит пора третьего Спаса. Как раз в конце августа созревают орехи, поэтому этот Спас называют ореховым.
Яблочный Спас считали на Руси главным народным праздником уходящего лета. Днем пили яблочный квас и компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали с горки яблоки — чье дальше. А вечером выходили на полянки, устраивали хороводы и игры. Вот и ребята в детском садике «Солнышко» с радостью пели и водили хороводы. А еще они играли в веселые игры «В саду яблочко розовый цвет», «Яблонька», «Кто больше принесет яблок» и другие. Дети узнали еще много нового и интересного о празднике и о яблоках. А в конце праздника каждая группа получила сладкий пирог. Конечно же, с яблоками!

Школа при храме
В конце сентября начинаются занятия в Воскресной школе при норильском соборе «Всех скорбящих Радость».

Занятия для детей от пяти лет и старше проводятся один раз в неделю в здании духовно–просветительского центра на ул. Пушкина, 11. Ребятам рассказывают о Боге, православной вере и культуре, они посещают кружок рукоделия, по желанию могут заниматься в театре «Лампадка». Вместе с педагогами готовят и проводят праздники в большом актовом зале, принимают участие в творческих выставках, для них устраивают праздничные чаепития в трапезной.
С прошлого года в Воскресной школе занимаются дети с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас ведется запись в такую группу для ребят от шести лет и старше. Они будут изучать Закон Божий, заниматься в мультстудии и театре теней.
С этого года воскресные уроки будут проходить и в здании архиерейского подворья нового храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6.
Запись и вопросы по телефону 8–913–500–19–65
(Татьяна Николаевна).

Привет от Егора!
С большой радостью готовится к новому учебному угоду второклассник 45–й школы Егор Студнев.

Мальчик специально пораньше прилетел из Вятских Полян, где проводил каникулы. К 1 сентября уже всё готово: и форма, и рюкзак с тетрадями, а еще хоккейная амуниция. В четыре года папа поставил Егора на коньки, и с тех пор он занимается хоккеем под руководством тренера Михаила Сергеевича Филяева. Быть нападающим очень ответственно, и Егор оправдывает надежды команды: он забил на городских соревнованиях в ворота противника три гола!
Сейчас мальчик весь в воспоминаниях об ушедшем лете. В гостях у бабушки с дедушкой он успел многое. И в лес походить за грибами–ягодами, и на велосипеде покататься, и в речке поплавать. А еще с друзьями в соседнем дворе поиграть — там открыли детский автогородок с настоящими светофорами и пешеходными переходами. Каждый день к ребятне приходил представитель ГИБДД и обучал их правилам безопасного передвижения. Теперь Егор мечтает: вот бы и в родном Кайеркане такое построили для детей. Это и полезно, и очень интересно.
Лето для Егора — и время футбола. Его дедушка Игорь в Вятских Полянах — прославленный тренер детской команды. Про него даже рассказывали в телевизионном сюжете, посвященном недавнему чемпионату мира по футболу. И внука своего дедушка учит работать с мячом: то на ворота поставит, то в нападение. А как они вместе болели за Россию на чемпионате мира, как радовались каждому голу, забитому нашей командой!
У Егора подрастает сестренка Ева, и старший брат ждет не дождется, когда же надо будет её учить читать и считать. Возможно, ей понравится и в футбол играть. Но пока ей всего два годика, и она с удовольствием слушает сказки, которые ей читает Егор...
Егор Студнев поздравляет всех ребят, которые пойдут в школу, с началом учебы и желает им отличных оценок. А еще не забывать о своих младших братьях и сестрах, помогать их воспитывать своим родителям. И обязательно заниматься физкультурой и спортом, чтобы вырасти крепкими и здоровыми.

Приглашение в музей
1 сентября Музей Норильска устраивает для школьников день открытых дверей.

Норильчат с 11 до 19 часов ждут познавательные программы, интересные выставки, экскурсии и развивающие игры в Музее Норильска, в художественной галерее и в Талнахском филиале музея. А еще очень советуем детям и взрослым в выходные побывать на уникальной экспозиции «Праздники по–русски» из фондов Государственного Русского музея — крупнейшего в мире музея русского искусства в Санкт–Петербурге. Музей продлил работу выставки в художественной галерее специально для норильских школьников, педагогов, отпускников и всех, кто еще не успел увидеть шедевры великих русских мастеров, творивших в конце 19–го века.
Просим учесть, что 1 сентября, в день открытых дверей, организованные занятия и экскурсии проводятся на платной основе, а вход во все норильские музеи бесплатный для детей до 18 лет.
Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 43–35–68.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко
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Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! Вот и закончилось лето. Завтра начнется новый учебный год, пусть он будет успешным для всех, кто отправится в наши школы за знаниями. И очень хочется, чтобы в сентябре было еще немало погожих теплых деньков для прогулок по тундре и любимому Норильску, который так преобразился в год своего 65–летия. Всегда с большой радостью получаю ваши сообщения, рисунки, фотографии о том, как вы провели лето в нашем заполярном городе и в более теплых краях. А теперь пришла пора делиться тем, каким станет ваш первый осенний месяц. Жду новостей из детских садиков, школ, творческих и спортивных кружков и студий. Мне очень интересно узнавать о том, чем увлекаются норильчата, где бывают с родителями, какие открытия для себя делают. По итогам этого года к 65–му дню рождения нашей газеты “Заполярная правда”, который она отметит 22 декабря, мы устроим праздничную встречу с наградами и сюрпризами для самых активных читателей и корреспондентов нашей страницы. Дерзайте! Желаю новых творческих успехов! Ваша Заполярочка

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