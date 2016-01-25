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День Шахтёра

[Индекс номера 137 (04.09.2018)]

В добрый путь!

1 сентября во всех школах города прозвенели первые звонки, прошли торжественные линейки и уроки «Норникеля». За парты сели 23 811 школьников. Среди них первоклассников – 2531, будущих выпускников – 1271. На праздновании Дня знаний в школе № 1 имени Авраамия Завенягина побывал глава Норильска Ринат Ахметчин.

– Вам повезло учиться в школе с богатой историей и традициями. 35 лет назад я сам окончил ее, и теперь понимаю, как быстро пролетело время. Учителя любили повторять нам, что школьные годы — один из лучших этапов в жизни. И это действительно так. Поэтому, ребята, я желаю вам ценить время, проведенное в этих стенах, ценить учителей, друзей, родителей. Пусть у вас все получается, удачи вам во всем, — обратился к учащимся Ринат Ахметчин.
Первоклассников в первой школе в этом году, как и раньше, набрали три класса. Но если несколько лет назад в каждом классе учились по 20–25 ребят, то в связи с введением новых нормативов — по 2,5 кв. м площади на каждого ученика — в классы набирают по 19 человек. Всего в школу пришли 57 первоклассников.
Напутствуя их, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что впереди их ждет масса ярких впечатлений.
Наталья Михайловна до сих пор помнит ощущения в канун первого в своей жизни 1 сентября:
– Я так хотела поскорее пойти в школу, что плохо спала, не могла дождаться того момента, когда мама поведет меня в первый класс. Я очень ответственно относилась к этому событию, моим девизом было «Думай, пробуй и ищи, трудно будет — не пищи». Вам я советую смело идти по дороге знаний, впитывать все новое, не-обычное, интересное, чтобы в дальнейшем это пригодилось вам в жизни.
Выпускники школы подготовили для малышей интересную программу и приняли их в ряды школьников. А после торжественного звонка ребята разошлись по классам, где для них провели первые уроки — уроки «Норникеля». Молодые специалисты компании поздравили учеников с началом школьного пути и подарили всем по экземпляру книги «О том, как металлы построили города».
Сама школа встретила учеников свежим косметическим ремонтом, который ее сотрудники сделали своими силами. Кстати, некоторые педагоги–предметники прошли специальное обучение, приобретя навыки художников–декораторов. Теперь в коридорах, фойе и на лестничных пролетах школьники видят яркие росписи, со вкусом оформленные фотовыставки, задекорированные окна.
Школа № 1 с углубленным изучением физики и математики — старейшее образовательное учреждение Норильска, она работает с 1935 года. Первый выпуск состоялся в 1945 году. В 1949–м школа переехала в новое четырехэтажное здание на улице Комсомольской, где находится и по сей день. Уже тогда здесь действовали актовый и спортивные залы, зимний сад, библиотека, радиоузел, медкабинет. В 2015 году школу объединили с лицеем № 1. В это же время ей было присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда Авраамия Павловича Завенягина.
Сегодня средняя школа № 1 — образовательное учреждение современного типа, осуществляющее обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 2013 года на базе школы реализуется пилотный проект Красноярского края по введению ФГОС основного общего образования, открыты 10–е и 11–е специализированные классы инженерно–технологической направленности. На уровне среднего общего образования ведется обучение по физико–математическому, информационно–технологическому, химико–биологическому и социально–экономическому профилям.

Алла Шуняева
Фото Владимира Макушкина
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1 сентября во всех школах города прозвенели первые звонки, прошли торжественные линейки и уроки «Норникеля». За парты сели 23 811 школьников. Среди них первоклассников – 2531, будущих выпускников – 1271. На праздновании Дня знаний в школе № 1 имени Авраамия Завенягина побывал глава Норильска Ринат Ахметчин.

Школьный двор 
Санитарные нормы могут меняться, учебники — переиздаваться, методики обучения — бесконечно совершенствоваться, но одно всегда остается неизменным в российской школе: 1 сентября, белые банты, роскошные букеты и первый звонок.

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 4 сентября 2018 
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