[Индекс номера 137 (04.09.2018)]



Школьный двор

Учиться, учиться и учиться!

Санитарные нормы могут меняться, учебники — переиздаваться, методики обучения — бесконечно совершенствоваться, но одно всегда остается неизменным в российской школе: 1 сентября, белые банты, роскошные букеты и первый звонок.



Всё зависит от вас День знаний как некая точка отсчета, начало долгого пути затрагивает пусть и не каждого, но многих. И естественно, эта дата всегда ассоциируется с праздником, поздравлениями, планами, напутствиями и, конечно, надеждами. Надеждами на лучшие оценки, на новые достижения, на успех. Именно успехов 1 сентября в Норильске желали и первоклассникам, и выпускникам, и всем–всем школярам города. – День знаний — один из важнейших праздников нашей страны, — отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на праздничной линейке в кайерканской гимназии № 11 им. Б. И. Колесникова. — Первый класс, как и выпускной, самый важный в вашей школьной жизни. От того, каким будет ваш старт, зависит очень многое. Поэтому старайтесь, радуйте учителей, мам и пап. Они много в вас вкладывают и ждут большой отдачи. Напутствуя 11–классников, спикер краевого парламента рассказал, что в этом году ЕГЭ сдавал его сын, поэтому он отлично понимает, что предстоит молодым людям, учителям и родителям сделать за год: – В 11–м классе надо потрудиться с особым усердием, хорошо подготовиться к экзамену и успешно его сдать, — посоветовал Дмитрий Свиридов. — Будьте достойными гражданами своей великой Родины. Я уверен, вами будет гордиться весь Большой Норильск. В этом году, юбилейном для Норильска, гимназия № 11 тоже празднует свое 65–летие. С момента образования из ее стен вышло более 4000 выпускников, более 140 из них — с золотыми и серебряными медалями. 1 сентября за парты впервые сели 57 маленьких кайерканцев. Среди них — и сын Ольги Дмитроченко. – В прошлом году мы привели в гимназию дочь, а теперь и сына. День знаний здесь — удивительный праздник, со своими традициями и подарками. Например, первоклассникам вешают на шею бублик, он символизирует «гранит науки». Всем ученикам вручают специально разработанные в гимназии дневники. Мы очень рады зачислению, прекрасно знаем, что нас ждет, давно подготовились к учебному процессу. Замечу, что требования к гимназической форме тут вполне лояльные. Можно носить темные брюки, светлые рубашки, свитера. Нет жестких ограничений, зачастую создающих проблемы родителям. Все необходимые учебники выдают, мы платим лишь за рабочие тетради (порядка 2600 рублей за годовой комплект). Программа — не такая сложная, теперь все будет зависеть от самих учеников, — поделилась с журналистами Ольга. На вопрос о том, какие новшества появились в современной школе, мама гимназистов призналась, что особенно ее радуют электронные дневники и специальные гаджеты, которые позволяют следить за местонахождением ребенка. «А в остальном — те же доски, тот же мел», — резюмировала она. Будущее рядом «Те же доски, тот же мел...» — думают родители, в то время как все педагоги страны, Норильска и 11–й гимназии в частности, работают над созданием «Цифровой школы». Проект «Цифровая образовательная среда» — один из девяти, которые войдут в шестилетний национальный проект «Образование». Его должны утвердить в ближайшее время. О создании современной и безопасной образовательной среды с использованием цифровых технологий говорили на краевом педагогическом форуме, о применении в норильских школах эффективных цифровых инструментов — на городской педагогической конференции. – Это одно из самых обсуждаемых и критикуемых направлений в последнее время, — отметила Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. — Все технологии, применяемые в сфере образования, должны быть максимально безопасны и направлены на эффективное решение главной задачи — обеспечения высокого качества и доступности образования с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Задел для успешной реализации проекта в норильских школах есть, считает начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. На обеспечение образовательных учреждений информационно–коммуникационным оборудованием за последние три года направлено свыше 55 миллионов рублей. Все школы имеют свободный безлимитный доступ к сети Интернет. В сфере дошкольного образования внедрена информационная система «Дошкольник», сервисы которой позволяют родителям подавать заявление на зачисление в детский сад и отслеживать его продвижение в очереди через интернет. 27 образовательных учреждений пользуются услугами по ведению электронных дневников и журналов на разных платформах. Во время актировок в работе со школьниками, долго остающимися на больничном, детьми с ограниченными возможностями здоровья применяется методика дистанционного обручения. – В отсутствии надежного интернет–соединения основная проблема состоит в нахождении способов эффективного использования современного контента, сервисов электронного обучения, возможностей цифровой образовательной среды, а также цифровизации процессов администрирования образовательных практик как на уровне отдельной организации, так и на уровне муниципальной системы в целом, — отметил Андрей Колин в своем докладе на педконференции. Проект «Цифровая образовательная среда» включает в себя разработку, апробацию и переход к массовому использованию новых цифровых учебно–методических комплексов, частично или полностью замещающих традиционные учебники. Также на базе цифровых комплексов обеспечивается создание системы объективной оценки и обратной связи по всем предметам школьного цикла: как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации, как обязательной, так и добровольной. При использовании этих комплексов обеспечивается продвижение облачных образовательных безопасных открытых онлайн–ресурсов для школьников, родителей и педагогов (базы данных, видеоматериалы, обучающие игры, онлайн–тесты, сценарии уроков). Переход к «Цифровой школе» ставит перед руководителями норильских образовательных учреждений новые задачи. У Нины Шпетной, директора гимназии № 11, уже есть несколько задумок по их решению, сейчас необходимо проработать детали. А пока коллектив образовательного учреждения продолжает уделять особое внимание здоровью детей, условиям, в которых они обучаются, правильной организации режимных моментов и соблюдению СанПиНов. – Одна из важных составляющих — организация горячего питания. Наши дети ходят в столовую с большой охотой, потому что там работает замечательная команда, а готовят очень вкусно. Мы уже апробировали электронную систему оплаты за питание, и я думаю, что в этом году вопросов по этой теме не возникнет, — сказала Нина Шпетная. Цифра на практике электронная система оплаты питания — реальный шаг к созданию «Цифровой школы», считает руководитель городского методического объединения учителей информатики Норильска Инна Малько. Она с воодушевлением ждет изменений, связанных с реализацией нового образовательного проекта, ведь это дает массу преимуществ всем участникам образовательного процесса. – Допустим, мы изучаем тему «История вычислительной техники». И я не просто рассказываю ребятам о том, что когда–то существовали компьютеры размером с девятиэтажный дом, а провожу для них виртуальную экскурсию. Или возьмем уроки химии: сейчас проводить химические опыты в школах нельзя, а попробовать–то интересно! Здесь как раз и способны помочь виртуальные лаборатории, в которых можно смешать реактивы и увидеть результат, — размышляет Инна Малько. — Проект предполагает не только внедрение электронных ресурсов, но также дистанционное обучение, участие в сетевых проектах, создание педагогических блогов, онлайн–мастер–классов, веб–консультаций и многое–многое другое. И все это требует уверенных навыков владения компьютерной техникой. * * * Когда же мы придем к цифровой школе? По мнению специалистов, очень быстро. Как только подешевеют гаджеты, которые наполнят «электронные портфели» учеников, и интернет в Норильске станет стабильным и на самом деле высокоскоростным.

Ксения Новикова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда День знаний как некая точка отсчета, начало долгого пути затрагивает пусть и не каждого, но многих. И естественно, эта дата всегда ассоциируется с праздником, поздравлениями, планами, напутствиями и, конечно, надеждами. Надеждами на лучшие оценки, на новые достижения, на успех.Именно успехов 1 сентября в Норильске желали и первоклассникам, и выпускникам, и всем–всем школярам города.– День знаний — один из важнейших праздников нашей страны, — отметилна праздничной линейке в кайерканской гимназии № 11 им. Б. И. Колесникова. — Первый класс, как и выпускной, самый важный в вашей школьной жизни. От того, каким будет ваш старт, зависит очень многое. Поэтому старайтесь, радуйте учителей, мам и пап. Они много в вас вкладывают и ждут большой отдачи.Напутствуя 11–классников, спикер краевого парламента рассказал, что в этом году ЕГЭ сдавал его сын, поэтому он отлично понимает, что предстоит молодым людям, учителям и родителям сделать за год:– В 11–м классе надо потрудиться с особым усердием, хорошо подготовиться к экзамену и успешно его сдать, — посоветовал Дмитрий Свиридов. — Будьте достойными гражданами своей великой Родины. Я уверен, вами будет гордиться весь Большой Норильск.В этом году, юбилейном для Норильска, гимназия № 11 тоже празднует свое 65–летие. С момента образования из ее стен вышло более 4000 выпускников, более 140 из них — с золотыми и серебряными медалями. 1 сентября за парты впервые сели 57 маленьких кайерканцев. Среди них — и сын Ольги Дмитроченко.– В прошлом году мы привели в гимназию дочь, а теперь и сына. День знаний здесь — удивительный праздник, со своими традициями и подарками. Например, первоклассникам вешают на шею бублик, он символизирует «гранит науки». Всем ученикам вручают специально разработанные в гимназии дневники. Мы очень рады зачислению, прекрасно знаем, что нас ждет, давно подготовились к учебному процессу. Замечу, что требования к гимназической форме тут вполне лояльные. Можно носить темные брюки, светлые рубашки, свитера. Нет жестких ограничений, зачастую создающих проблемы родителям. Все необходимые учебники выдают, мы платим лишь за рабочие тетради (порядка 2600 рублей за годовой комплект). Программа — не такая сложная, теперь все будет зависеть от самих учеников, — поделилась с журналистами Ольга.На вопрос о том, какие новшества появились в современной школе, мама гимназистов призналась, что особенно ее радуют электронные дневники и специальные гаджеты, которые позволяют следить за местонахождением ребенка. «А в остальном — те же доски, тот же мел», — резюмировала она.«Те же доски, тот же мел...» — думают родители, в то время как все педагоги страны, Норильска и 11–й гимназии в частности, работают над созданием «Цифровой школы». Проект «Цифровая образовательная среда» — один из девяти, которые войдут в шестилетний национальный проект «Образование». Его должны утвердить в ближайшее время. О создании современной и безопасной образовательной среды с использованием цифровых технологий говорили на краевом педагогическом форуме, о применении в норильских школах эффективных цифровых инструментов — на городской педагогической конференции.– Это одно из самых обсуждаемых и критикуемых направлений в последнее время, — отметила. — Все технологии, применяемые в сфере образования, должны быть максимально безопасны и направлены на эффективное решение главной задачи — обеспечения высокого качества и доступности образования с учетом индивидуальных особенностей ребенка.Задел для успешной реализации проекта в норильских школах есть, считает. На обеспечение образовательных учреждений информационно–коммуникационным оборудованием за последние три года направлено свыше 55 миллионов рублей. Все школы имеют свободный безлимитный доступ к сети Интернет. В сфере дошкольного образования внедрена информационная система «Дошкольник», сервисы которой позволяют родителям подавать заявление на зачисление в детский сад и отслеживать его продвижение в очереди через интернет. 27 образовательных учреждений пользуются услугами по ведению электронных дневников и журналов на разных платформах. Во время актировок в работе со школьниками, долго остающимися на больничном, детьми с ограниченными возможностями здоровья применяется методика дистанционного обручения.– В отсутствии надежного интернет–соединения основная проблема состоит в нахождении способов эффективного использования современного контента, сервисов электронного обучения, возможностей цифровой образовательной среды, а также цифровизации процессов администрирования образовательных практик как на уровне отдельной организации, так и на уровне муниципальной системы в целом, — отметил Андрей Колин в своем докладе на педконференции.Проект «Цифровая образовательная среда» включает в себя разработку, апробацию и переход к массовому использованию новых цифровых учебно–методических комплексов, частично или полностью замещающих традиционные учебники. Также на базе цифровых комплексов обеспечивается создание системы объективной оценки и обратной связи по всем предметам школьного цикла: как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации, как обязательной, так и добровольной. При использовании этих комплексов обеспечивается продвижение облачных образовательных безопасных открытых онлайн–ресурсов для школьников, родителей и педагогов (базы данных, видеоматериалы, обучающие игры, онлайн–тесты, сценарии уроков).Переход к «Цифровой школе» ставит перед руководителями норильских образовательных учреждений новые задачи. У, уже есть несколько задумок по их решению, сейчас необходимо проработать детали. А пока коллектив образовательного учреждения продолжает уделять особое внимание здоровью детей, условиям, в которых они обучаются, правильной организации режимных моментов и соблюдению СанПиНов.– Одна из важных составляющих — организация горячего питания. Наши дети ходят в столовую с большой охотой, потому что там работает замечательная команда, а готовят очень вкусно. Мы уже апробировали электронную систему оплаты за питание, и я думаю, что в этом году вопросов по этой теме не возникнет, — сказала Нина Шпетная.электронная система оплаты питания — реальный шаг к созданию «Цифровой школы», считает. Она с воодушевлением ждет изменений, связанных с реализацией нового образовательного проекта, ведь это дает массу преимуществ всем участникам образовательного процесса.– Допустим, мы изучаем тему «История вычислительной техники». И я не просто рассказываю ребятам о том, что когда–то существовали компьютеры размером с девятиэтажный дом, а провожу для них виртуальную экскурсию. Или возьмем уроки химии: сейчас проводить химические опыты в школах нельзя, а попробовать–то интересно! Здесь как раз и способны помочь виртуальные лаборатории, в которых можно смешать реактивы и увидеть результат, — размышляет Инна Малько. — Проект предполагает не только внедрение электронных ресурсов, но также дистанционное обучение, участие в сетевых проектах, создание педагогических блогов, онлайн–мастер–классов, веб–консультаций и многое–многое другое. И все это требует уверенных навыков владения компьютерной техникой.* * *Когда же мы придем к цифровой школе? По мнению специалистов, очень быстро. Как только подешевеют гаджеты, которые наполнят «электронные портфели» учеников, и интернет в Норильске станет стабильным и на самом деле высокоскоростным.

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