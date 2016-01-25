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День Шахтёра

[Индекс номера 137 (04.09.2018)]

 Парк культуры 
Юрта дружбы

Дудинские киргизы устроили праздник в самой северной юрте страны.

Угощение для почётных гостей
Просторный и уютный «дом киргизов» из белого войлока установили на Набережной площади столицы Таймыра в День независимости Киргизстана, который 31 августа отмечается и в дружественной России. Кажется, по всей Дудинке разнеслась весть о том, что:
Горды земли кыргызской дети
за флаг с лучистым тюндюком,
за самый лучший на планете
гостеприимный светлый дом!
Алый тюндюк — символ отчего дома и единства народа, изображенный на золоте солнца в центре стяга древней страны кочевников, — это как раз верхняя часть юрты, сквозь которую многие в этот день увидели кусочек голубого неба. В гостеприимной юрте были искренне рады каждому гостю, от випов до первоклашек, для которых 1 сентября даже устроили специальную экскурсию.
Модники из Киргизстана
Идея проекта «Кыргыз жаны» («Душа киргизов») принадлежит киргизскому семейному клубу «Кара жорго», что в переводе означает «черный скакун». Какой же настоящий киргиз без прекрасного скакуна? В столице Таймыра дружно живут около 170 киргизов, которые три года назад решили создать свое национально–культурное объединение в Городском центре народного творчества. Киргизы, которые теперь называют себя таймырцами, стараются не обрывать кровных нитей, быть верными традициям своего народа, сохранять язык и культурный облик вдалеке от исторической Родины. На большой праздничной сцене, с которой начиналось торжество, киргизы–северяне представили себя сородичами легендарного героя эпоса Манаса, потомками рогатой Матери–оленихи, земляками Чингиза Айтматова...
Важным событием этого года для их клуба в Дудинке стала победа в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Так появилась возможность устроить большой просветительский праздник дружбы «Душа киргиза», в адрес которого прислали поздравление и из посольства Республики Кыргызстан в Москве. Киргизы–таймырцы смогли осуществить свою мечту: на выделенные средства привезти из Бишкека красивую юрту — олицетворение родной земли. Первыми ее вместе с аксакалами — старейшинами клуба посетили почетные гости — руководители района и города, представители «Норникеля». Им были вручены благодарности от отдела и гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Кыргызской Республики, а также почетные грамоты Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики — за вклад в развитие культуры и искусства.
Не зарастёт народная тропа
Кыргызская юрта, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, считается у киргизов местом священным, для них это целая Вселенная. Существует легенда, которую Чингиз Айтматов изложил в романе «Белый пароход», предполагающая, что кыргызы–тюрки в древности жили на берегах Энесая (Енисея) и постепенно перекочевали к озеру Иссык-Куль. Поэтому кыргызы верят в то, что «Бурая земля» — Таймырская земля — изначально была их Родиной.
В день праздника на Набережной площади самые северные киргизы угостили национальными блюдами сотни гостей. В двух огромных казанах благоухали около ста килограммов плова, на длинном праздничном столе манил медовый чак–чак и другие сладости, даже кумыс успели привезти в это утро из Киргизии. Гости с благодарностью приняли гостеприимство киргизского народа, оценили щедрое угощение. В радость были и разговоры по душам в юрте, где можно было познакомиться с различными предметами быта киргизов и музыкальными инструментами, увидеть выставку, посвященную легендарным киргизам — деятелям культуры и политикам. А еще на площади устроили замечательный концерт, на котором выступили таланты разных национальных объединений и самые известные коллективы и солисты Дудинки.
Интересно, что в канун открытия на берегу Иссык–Куля третьих Всемирных игр кочевников на Набережной площади в Дудинке рядом с юртой устроили незабываемое зрелище — впервые показали таймырцам один из древнейших национальных видов борьбы древних тюрков «Кыргыз куреш». Каждый уважающий себя силач мог принять участие в упорной и красивой борьбе.
Сил на проведение праздника было потрачено немало, и его организаторы получили за продвижение кыргызской культуры и активное участие в деятельности кыргызского семейного клуба «Кара жорго» благодарственные письма комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации Дудинки. В числе награжденных была и Сейилькан Омурбекова — руководитель кыргызского клуба «Кара жорго».
Из Норильска своих земляков приехали поздравить активисты национально–культурных объединений киргизов и казахов, вручившие им в дар белоснежное полотно — занавесь для невесты в юрту. Кстати, самая первая юрта в Заполярье появилась пять лет назад, ее привезли на Таймыр к 60–летию Норильска представители казахской диаспоры. Но нынче они справедливо признали, что новая юрта киргизов все же гораздо наряднее.
Таймырцы были рады познакомиться с уникальной культурой киргизского народа и от всей души благодарили за редкий праздник семейный клуб «Кара жорго». Замечательная атмосфера дружбы, вкуснейшая национальная кухня, мелодии кочевников, народные игры открыли для многих удивительный мир древнего народа. А юрту на зиму уже убрали, она будет храниться в ГЦНТ и ждать новых праздников.

Моржи зажигают!
В воскресенье команда Общества анонимных волонтеров
и «Моржи Таймыра» устроили для горожан экопраздник.

Юный борец за экологию
Акцию «Чистый берег — новые возможности» посвятили открытию новой экоплощадки, стараниями волонтеров появившейся недавно на берегу Долгого озера. 2 сентября стартовал и 32–й купальный сезон Клуба моржевания. Мастер–классы, спортивные состязания для детей и взрослых, йога и фитнес–танец зумба, дегустация травяных чаев и экосладостей, банька и купание в Долгом — все осуществилось благодаря усилиям объединенной команды. Видно, Нептун, который пришел на праздник, договорился и о хорошей погоде.
Нептун и его соратники
Норильчане поздравили эковолонтеров с успешным завершением третьего этапа масштабного экологического марафона «ПонесЛось» программы «Комбинат добра», запущенного «Норникелем». Горожане надеются, что у эковолонтеров и моржей впереди есть еще много новых совместных дел по продолжению благоустройства берега столь популярного у норильчан озера.

Автор полосы Ирина Даниленко. Фото автора
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