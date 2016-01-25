Для одних прыжки с парашютом — это увлечение, для других — спорт, для третьих — профессиональная обязанность. Но в любом случае парашютист получает мощный выплеск адреналина, который заставляет его вновь и вновь совершать рискованный шаг.
Сотрудник Норильской региональной поисково–спасательной базы Владимир Гуров
|Владимир Гуров
рассказывает мне о своем первом прыжке. Это было в 2002 году под Питером. Он до сих пор с удовольствием вспоминает тот теплый закат над Финским заливом, на который любовался под куполом своего парашюта. Говорит, тогда он и подумать не мог, что прыжки для него станут не только любимым занятием, но и частью работы. Примерно два раза в месяц Владимир совершает обязательные тренировочные прыжки — так спасатели оттачивают свое мастерство, чтобы при необходимости прийти на помощь в любом месте и в любой ситуации.
— В юности я занимался альпинизмом и, когда добирался до вершины, иногда думал: «Как же неохота спускаться вниз — вот бы прыгнуть с парашютом», — с улыбкой делится Владимир. — Свой первый прыжок я совершил в 30 лет. Сейчас у меня их 238, и это совсем немного. Серьезным показателем считается порядка тысячи прыжков. Но в Норильске сложно найти тех, у кого было бы больше 400 прыжков. А все потому, что наш город не самый подходящий для регулярных занятий парашютизмом. Многое у нас зависит от погодных условий, но основная проблема — в стоимости прыжков. Один час летного времени на вертолете обходится недешево — около 200 тысяч рублей. Эта сумма делится на всю группу.
|Проверка снаряжения
Мы сворачиваем с дороги в районе «Надежды» и, проехав еще примерно 300–400 метров, останавливаемся на пустыре. Здесь нас встречают парашютисты — спасатели и участники парашютного клуба «Крылья Таймыра». Они раскладывают свое снаряжение и проходят инструктаж. До прилета вертолета еще примерно 20 минут, и я пытаюсь уловить настроение, с которым они готовятся к прыжку. Их движения размеренны и выверены, никакой суеты — и не скажешь, что этим ребятам вот–вот предстоит шагнуть вниз с высоты в тысячу, а то и больше метров. Судя по всему, это не новички. Но, как оказалось, среди них есть и те, кто пока что не может похвастаться и первой десяткой прыжков, например, сын Владимира — Дмитрий
.
Юноше 16 лет. Последние три года он оттачивал теорию под непосредственным контролем отца. Сегодня парень в четвертый раз раскроет купол парашюта. Утверждает, что ему не страшно. Говорит, страх проходит после первого прыжка. После второго появляется, пусть и слабая, но уверенность. Третий прыжок — как повторение пройденного материала. Ну а дальше... «А дальше будет только лучше», — не сомневается он.
— Мне всегда этого хотелось, но по каким–то причинам — то погода подводила, то еще что–то, — прыжки отменялись. А 2 августа я, наконец, это сделал. Забавно, что именно в День ВДВ, — говорит Дмитрий. — Риск получить травму есть в любом экстремальном спорте. Конечно, и у парашютистов происходят несчастные случаи, но если следовать тому, чему тебя учили на предполетных подготовках, повторять за инструктором и не заниматься самодеятельностью, то безопасное приземление гарантировано.
|К полёту готовы
Владимир объясняет: для того чтобы допустили к прыжкам, нужно пройти порядка шести теоретических занятий. Их проводят на Норильской региональной поисково–спасательной базе, которая находится в профилактории «Валек». Там же, кстати, обосновались и «Крылья Таймыра». Затем начинается предварительная подготовка: проверка знаний по действию в особых случаях, а также по тактико–техническим характеристикам парашютного оборудования. Особое внимание уделяется весу парашютиста, который должен быть не меньше 40 и не больше 140 кг. Рост значения не имеет. Возраст — от 16 лет. Ну и для окончательного допуска к прыжкам необходимо пройти обследование у психиатра–нарколога. А от несовершеннолетних требуется еще и обязательное письменное согласие родителей.
В Норильске прыгают с различными видами парашютов, как с «куполом», то есть с десантным, так и с «крылом» — спортивным. Прыжки, как правило, осуществляются с высоты 800, 1500 и 1800 метров. На материке высота прыжков часто доходит и до четырех километров. Летом наши парашютисты приземляются в районе «Надежды», а зимой — на Норилку. В отличие от материка у нас не прыгают в тандеме.
— Если человек пришел к нам в третий раз, то, значит, осознал: «Да, это мое». Но многим достаточно и одного прыжка, — говорит Владимир. — Не верьте тому, что показывают по телевизору, когда передумавшего в последнюю секунду парашютиста пинком выбрасывают из летящего самолета. Такое вряд ли возможно, у нас — точно нет. Я считаю, человек должен сделать осознанный выбор, и если по каким–то причинам он отказался прыгать, то никто его насильно не заставит. Вообще, нужно понимать, что прыжки с парашютом, тем более для новичка — это большой стресс, поэтому не стоит лишний раз испытывать нервы человека.
Подлетает вертолет, с десяток парашютистов быстро запрыгивают в него. Воздушное судно отлетает на положенное расстояние, разворачивается, и на скорости 140 км/ч смельчаки прыгают вниз. На высоте 800 метров парашют с «куполом» раскрывается сразу же. Те, кто шагнул с высоты 1500–1800 метров, имеют возможность насладиться свободным падением около десяти секунд.
|Есть контакт!
И вот они приземляются. Одни это делают очень изящно и попадают прямо в цель. А кому–то еще явно не хватает опыта.
У Ольги Колеровой
15 прыжков. Она признается, что перед каждым испытывает волнение.
— Впервые я прыгнула в 2004 году. Затем у меня был значительный перерыв, и вот в прошлом году я опять поднялась в небо с парашютом. Друзья меня отговаривали, но все же я еще раз рискнула. Зачем мне это нужно? А так веселее жить. В мире полно вещей, которые, несомненно, принесут не меньше удовольствия, чем прыжки. Но мне по вкусу пришлось именно это увлечение, и останавливаться я не собираюсь, — говорит девушка.
* * *
Специалисты утверждают, что прыжки с парашютом — это лучший способ преодолеть боязнь высоты. А если вам по каким–то причинам хочется пощекотать себе нервы, то, наверное, лучшего способа и не придумать. В любом случае, как считают сами парашютисты, в эти минуты разум освобождается от любых забот, а жизнь начинает играть новыми красками. Стоит ли это того? Думаю, да.Михаил ТуаевФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда