[Индекс номера 137 (04.09.2018)]



Спорт–тайм

Нежданно–негаданно

Стартовал 27–й чемпионат России по мини–футболу. МФК «Норильский никель» гостил в Самаре, где уступил в первом матче тура местному «Динамо» — 2:4.



В игре с динамовцами всё пошло не по плану В нынешнем сезоне состав Суперлиги претерпел заметные изменения. По ряду причин не смогли пройти лицензирование и подать заявки «Дина» (Москва), «Автодор» (Смоленск), «Политех» (Санкт–Петербург) и «Прогресс» (Глазов). Судьба еще двух клубов до последнего момента была неясна: лишь за пару дней до начала чемпионата комиссия по лицензированию дала добро на участие «Новой генерации» (Сыктывкар) и «Сибиряку» (Новосибирск). Однако и на сыктывкарцев, и на новосибирцев были наложены санкции в виде ограничения заявки до полного выполнения критериев лицензирования: для «Генерации» — до семи игроков, для «Сибиряка» — до шести игроков и запрет регистрации новых футболистов. В то же время лига пополнилась двумя новичками — БЛиК (Нефтеюганск) и «Динамо–Самара». При этом в прошлом сезоне только БЛиК выступал в Высшей лиге (вторая по значимости лига страны), где завоевал серебряные медали. Самарское «Динамо» было создано на базе МФК «Богатое», выступавшего в Первой лиге чемпионата Москвы. В итоге очередной сезон Суперлиги собрал под своими знаменами лишь десять клубов, каждый из которых сыграет в туре по два раза, а в целом проведет 36 матчей. По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут во второй этап, где в плей–офф поборются за звание сильнейшего. Напомним, что действующим чемпионом страны является «Газпром– Югра». «Норильский никель» в прошлом сезоне занял в регулярном чемпионате шестое место, а в плей–офф выбыл уже на стадии 1/4 финала. Вторая игра тура между «Динамо–Самара» и «Норильским никелем» завершилась в понедельник, после подписания номера в печать. В остальных встречах чемпионата зафиксированы следующие результаты: «Сибиряк» — БЛиК — 10:6, «Тюмень» — «Синара» — 3:3, КПРФ — «Новая генерация» — 4:2, «Ухта» — «Газпром–Югра» — 2:6. ...Мало кто мог предположить, что норильчане проиграют дебютанту лиги. Начав матч довольно уверенно, гости уже на четвертой минуте вышли вперед: Сергеев перехватил мяч, отыграл на партнера по команде и после ответного паса сделал выверенную передачу с правого фланга на Котлярова, который и поразил ворота Поддубного, — 0:1. Примерно через минуту тот же Котляров получил еще один шанс отличиться, однако не сумел воспользоваться выходом один на один с вратарем. Тем не менее игра шла по задуманной норильчанами схеме — казалось, ничто не помешает им увеличить свое преимущество. Однако сперва на десятой, а затем и на 14–й минутах мяч оказался в воротах Белова, и в обоих случаях постарался Шевчук: в первом случае он великолепно ударил в падении, а затем воспользовался передачей из глубины площадки и также мастерски послал мяч в сетку — 2:1. Ошарашенные таким ходом встречи северяне все чаще стали совершать ошибки. Один из промахов в обороне привел к очередному пропущенному голу: Адамов головой технично отыграл на Симакова, и 11–й номер самарцев сильным ударом вколотил снаряд в сетку — 3:1. После перерыва на площадке стало еще жарче. Динамовцы прекрасно понимали, что от исторического для них события их отделяет всего один шаг. Даже когда Ляпин на 36–й минуте воспользовался нерасторопностью защиты «Норникеля» и увеличил разрыв в счете до 4:1, хозяева не сбавляли обороты. Как часто бывает в таких ситуациях, гости заменили вратаря на пятого полевого игрока, но и это им помогло мало. «Динамо» продолжало держать оборону, в то время как «Норникелю» по–прежнему не хватало остроты в атаке. И лишь за минуту до финальной сирены Котляров сумел сократить отрыв, ударом из района десятиметровой отметки записав на свой счет дубль — 4:2. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что играть так, как сыграла на сей раз его команда, нельзя: плохая реализация удачных моментов и большое количество проигрышей в борьбе за мяч, особенно в первой половине встречи, привели к закономерному поражению. – Второй и третий мячи нам забили после наших контратак. Где–то вратарь соперника сыграл здорово, где–то мы не попадали в цель. Случается, что мяч не идет в ворота, от такого не застрахован никто. Соперник же успешно реализовал все свои моменты, играл по счету. Даже вывод пятого полевого игрока нас не спас. Будем разбираться в произошедшем, — сказал Александр Соколов. В следующем туре, 7 и 8 сентября, норильчане сыграют на выезде с КПРФ. Первая домашняя встреча «Норникеля» назначена на 3–4 ноября: в рамках шестого тура он выйдет на поле против «Синары».

И снова здравствуйте! На стадионе «Заполярник» состоялось открытие 38–го розыгрыша Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Наил Гусейнов порывается к воротам соперника В борьбу за почетный трофей вступили 15 сильнейших команд Большого Норильска. По традиции они проведут матчи по системе плей–офф на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). К сожалению, от участия в соревнованиях отказался «Океан», ранее снявшийся и с чемпионата города. Как пояснили в Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, это связано с тем, что в последнее время команда понесла серьезные кадровые потери. Какие именно санкции ожидают «Океан», который в последние годы является одним из лидеров норильского футбола, пока не сообщается. Возможно, команда не будет допущена до участия в следующем сезоне. Открытие турнира на приз старейшей газеты города получилось захватывающим. В стартовом матче на поле вышли финалисты Кубка Норильска — «ДинРем» и «Алания». В их предыдущей встрече победу праздновал «ДинРем», поэтому для «Алании», прошлогоднему обладателю Кубка «ЗП», ответный матч стал своего рода реваншем. Нельзя сказать, что команды радовали множеством опасных моментов у ворот, но и скучать зрителям не пришлось. И если в «ДинРеме» выделялись отдельные игроки, способные за счет упорства раз за разом вскрывать защитные ряды соперника, «Алания» показала хорошую командную игру. Неплохо проявили себя вратари — во многом благодаря их усилиям первый тайм завершился без забитых голов. После перерыва напряжение на поле стало нарастать. Игроки все больше фолили, при этом у некоторых заметно сдавали нервы. На 55–й минуте «Алания» вышла вперед стараниями Аслана Хугаева. «ДинРем» подключил внутренние резервы и в одной из атак вынудил соперника нарушить правила во вратарской штрафной. К мячу подошел Хабиб Абдулаев, один из самых активных игроков команды, однако его 11–метровый удар перехватил вратарь. Ни одна из команд до последнего не хотела уступать. Временами могло показаться, что на поле вот–вот вспыхнет настоящая потасовка. К счастью, до этого дело не дошло. Тем не менее именно неспортивное поведение футболистов привело к очередному голу, когда судья вслед за красной карточкой, выписанной одному из игроков «ДинРема», указал и на пенальти, который на 88–й минуте реализовал Наил Гусейнов. Итог встречи — 2:0 в пользу «Алании». Наил Гусейнов, игрок «Алании»: – Кубок «Заполярной правды» считается одним из самых престижных турниров сезона, борьба за него — это последняя возможность проявить себя в уходящем году. Как и раньше, наша команда будет бороться только за победу, ведь нам еще предстоит защитить свой титул. Если же говорить о сегодняшней игре, то она получилась довольно нервной, тем более что «ДинРем» — это амбициозная команда, где собраны сильные игроки. Результаты игр 1/8 финала Кубка «ЗП»: «Алания» — «ДинРем» — 2:0, «Механик» — «Алиабад» — 1:1 (5:4 по пенальти), «Обогатитель» — «Металлист Сибири» — 0:5, «Туран» — «Мотор» — 6:5, «Химик» — «Транспортник» — 3:4, СКГМИ — «Юлдыз» — 4:2, «Шахтер» — «Строитель» — 0:14. «Масаллы» автоматически прошел в следующую стадию из–за снятия «Океана» с розыгрыша. Таким образом, в 1/4 финала, которая пройдет в эту субботу, «Механик» встретится со «Строителем», «Масаллы» с «Аланией», «Металлист Сибири» с СКГМИ и «Транспортник» с «Тураном».

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В нынешнем сезоне состав Суперлиги претерпел заметные изменения. По ряду причин не смогли пройти лицензирование и подать заявки «Дина» (Москва), «Автодор» (Смоленск), «Политех» (Санкт–Петербург) и «Прогресс» (Глазов). Судьба еще двух клубов до последнего момента была неясна: лишь за пару дней до начала чемпионата комиссия по лицензированию дала добро на участие «Новой генерации» (Сыктывкар) и «Сибиряку» (Новосибирск). Однако и на сыктывкарцев, и на новосибирцев были наложены санкции в виде ограничения заявки до полного выполнения критериев лицензирования: для «Генерации» — до семи игроков, для «Сибиряка» — до шести игроков и запрет регистрации новых футболистов. В то же время лига пополнилась двумя новичками — БЛиК (Нефтеюганск) и «Динамо–Самара». При этом в прошлом сезоне только БЛиК выступал в Высшей лиге (вторая по значимости лига страны), где завоевал серебряные медали. Самарское «Динамо» было создано на базе МФК «Богатое», выступавшего в Первой лиге чемпионата Москвы.В итоге очередной сезон Суперлиги собрал под своими знаменами лишь десять клубов, каждый из которых сыграет в туре по два раза, а в целом проведет 36 матчей. По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут во второй этап, где в плей–офф поборются за звание сильнейшего. Напомним, что действующим чемпионом страны является «Газпром– Югра». «Норильский никель» в прошлом сезоне занял в регулярном чемпионате шестое место, а в плей–офф выбыл уже на стадии 1/4 финала....Мало кто мог предположить, что норильчане проиграют дебютанту лиги. Начав матч довольно уверенно, гости уже на четвертой минуте вышли вперед: Сергеев перехватил мяч, отыграл на партнера по команде и после ответного паса сделал выверенную передачу с правого фланга на Котлярова, который и поразил ворота Поддубного, — 0:1. Примерно через минуту тот же Котляров получил еще один шанс отличиться, однако не сумел воспользоваться выходом один на один с вратарем. Тем не менее игра шла по задуманной норильчанами схеме — казалось, ничто не помешает им увеличить свое преимущество. Однако сперва на десятой, а затем и на 14–й минутах мяч оказался в воротах Белова, и в обоих случаях постарался Шевчук: в первом случае он великолепно ударил в падении, а затем воспользовался передачей из глубины площадки и также мастерски послал мяч в сетку — 2:1. Ошарашенные таким ходом встречи северяне все чаще стали совершать ошибки. Один из промахов в обороне привел к очередному пропущенному голу: Адамов головой технично отыграл на Симакова, и 11–й номер самарцев сильным ударом вколотил снаряд в сетку — 3:1.После перерыва на площадке стало еще жарче. Динамовцы прекрасно понимали, что от исторического для них события их отделяет всего один шаг. Даже когда Ляпин на 36–й минуте воспользовался нерасторопностью защиты «Норникеля» и увеличил разрыв в счете до 4:1, хозяева не сбавляли обороты. Как часто бывает в таких ситуациях, гости заменили вратаря на пятого полевого игрока, но и это им помогло мало. «Динамо» продолжало держать оборону, в то время как «Норникелю» по–прежнему не хватало остроты в атаке. И лишь за минуту до финальной сирены Котляров сумел сократить отрыв, ударом из района десятиметровой отметки записав на свой счет дубль — 4:2.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что играть так, как сыграла на сей раз его команда, нельзя: плохая реализация удачных моментов и большое количество проигрышей в борьбе за мяч, особенно в первой половине встречи, привели к закономерному поражению.– Второй и третий мячи нам забили после наших контратак. Где–то вратарь соперника сыграл здорово, где–то мы не попадали в цель. Случается, что мяч не идет в ворота, от такого не застрахован никто. Соперник же успешно реализовал все свои моменты, играл по счету. Даже вывод пятого полевого игрока нас не спас. Будем разбираться в произошедшем, — сказал Александр Соколов.В следующем туре, 7 и 8 сентября, норильчане сыграют на выезде с КПРФ. Первая домашняя встреча «Норникеля» назначена на 3–4 ноября: в рамках шестого тура он выйдет на поле против «Синары».В борьбу за почетный трофей вступили 15 сильнейших команд Большого Норильска. По традиции они проведут матчи по системе плей–офф на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). К сожалению, от участия в соревнованиях отказался «Океан», ранее снявшийся и с чемпионата города. Как пояснили в Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, это связано с тем, что в последнее время команда понесла серьезные кадровые потери. Какие именно санкции ожидают «Океан», который в последние годы является одним из лидеров норильского футбола, пока не сообщается. Возможно, команда не будет допущена до участия в следующем сезоне.Открытие турнира на приз старейшей газеты города получилось захватывающим. В стартовом матче на поле вышли финалисты Кубка Норильска — «ДинРем» и «Алания». В их предыдущей встрече победу праздновал «ДинРем», поэтому для «Алании», прошлогоднему обладателю Кубка «ЗП», ответный матч стал своего рода реваншем.Нельзя сказать, что команды радовали множеством опасных моментов у ворот, но и скучать зрителям не пришлось. И если в «ДинРеме» выделялись отдельные игроки, способные за счет упорства раз за разом вскрывать защитные ряды соперника, «Алания» показала хорошую командную игру. Неплохо проявили себя вратари — во многом благодаря их усилиям первый тайм завершился без забитых голов.После перерыва напряжение на поле стало нарастать. Игроки все больше фолили, при этом у некоторых заметно сдавали нервы. На 55–й минуте «Алания» вышла вперед стараниями Аслана Хугаева. «ДинРем» подключил внутренние резервы и в одной из атак вынудил соперника нарушить правила во вратарской штрафной. К мячу подошел Хабиб Абдулаев, один из самых активных игроков команды, однако его 11–метровый удар перехватил вратарь.Ни одна из команд до последнего не хотела уступать. Временами могло показаться, что на поле вот–вот вспыхнет настоящая потасовка. К счастью, до этого дело не дошло. Тем не менее именно неспортивное поведение футболистов привело к очередному голу, когда судья вслед за красной карточкой, выписанной одному из игроков «ДинРема», указал и на пенальти, который на 88–й минуте реализовал Наил Гусейнов. Итог встречи — 2:0 в пользу «Алании».– Кубок «Заполярной правды» считается одним из самых престижных турниров сезона, борьба за него — это последняя возможность проявить себя в уходящем году. Как и раньше, наша команда будет бороться только за победу, ведь нам еще предстоит защитить свой титул. Если же говорить о сегодняшней игре, то она получилась довольно нервной, тем более что «ДинРем» — это амбициозная команда, где собраны сильные игроки.

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